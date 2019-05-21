Демократы испугались националистов

20 июня заканчивается срок возможного выдвижения кандидатур на пост главы Башкортостана. В соответствии с республиканским Кодексом о выборах, кандидаты на высшую должность в исполнительной власти региона могут быть выдвинуты только политическим партиями. В настоящее время практически все дееспособные партийные отделения уже определились со своими кандидатами, однако, как и на прежних выборах, среди них нет ни одного представителя башкирского национального движения.На прошлой неделе национальная организация "Башкорт" заявила о намерении выдвинуть кандидатом своего лидера Фаиля Алсынова. Свое участие в выборах главы республики активисты "Башкорта" намерены обсудить на "мужском Всебашкирском йыйыне", который намечено провести 23 июня у подножия горы-шихана Куштау.— Мы обсудим, кроме социальной проблематики, и политические вопросы — выборы главы региона и наше участие в выборах в муниципальные Советы — рассказал "Idel.Реалиям" один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов. — Для нас участие в местных выборах очень важно. Замечу, что все наши кандидаты пойдут самовыдвиженцами, поскольку все последние выборы показали, что ни одна из федеральных партий не отражает в своих программах чаяния нашего народа, вопросы реального федерализма, сохранения национальной идентичности. Мы разработали свою программу, в том числе и для выборов главы республики, где все эти вопросы отражены. Также на йыйыне мы примем наказы делегатам предстоящего в конце июня Всемирного курултая башкир и опубликуем их.Активист признал, что вопрос, от какой партии может выдвинуться Фаиль Алсынов, является для них "самым сложным".— Мы вели переговоры с несколькими партиями, в том числе, с "Яблоком", но, к сожалению они закончились неудачей. Пока переговоры продолжаются. Мы готовы помочь и конференцию провести, и взять на себя сбор подписей муниципальных депутатов, поскольку мы вполне располагаем массовой поддержкой. Но, видимо, превалирование башкирской национальной тематики в нашей программе отпугивает федеральных партийцев, что опять-таки показательно. Вообще, чтобы в будущем не зависеть от общефедеральных партий, мы выступаем за то, чтобы изменить избирательное законодательство — чтобы кандидатам на пост главы региона можно было выдвигатьсяи от общественных организаций, либо региональных партий, если они будут разрешены, и путем самовыдвижения, — сказал Габбасов.Активист также подтвердил, что на месте предстоящего йыйына возле горы Куштау ведутся непонятные работы, очевидно, призванные помешать проведению мероприятия. "По нашим источникам, в Белом доме сильно обеспокоены нашим йыйыном", — отметил Габбасов.В понедельник стало известно, что своего кандидата на пост главы республики — профессора Башкирского аграрного университета Гарифуллу Яппарова — намерен выдвинуть и "Конгресс башкирского народа". Однако, и в этой организации пока не смогли определиться с субъектом выдвижения.— Мы, разумеется, вели переговоры с политическими партиями, в том числе, с КПРФ, где некоторые местные ячейки прямо выдвигали кандидатуру Яппарова на республиканскую конференцию, — рассказал председатель Конгресса, журналист Рамиль Рахматов. — Но, в итоге, коммунисты выдвинули своего первого секретаря. Пока пытаемся вести переговоры с другими партиями, хотя и отдаем отчет в том, что времени осталось мало. Мы, кстати, надеялись, что Гарифуллу Яппарова поддержит и "Башкорт", чтобы выступить на выборах единым фронтом. Яппаров, я считаю, идеальный компромиссный для башкирского движения кандидат — он честный и принципиальный человек, крупный специалист в экономике, имеющий опыт участия в выборах.Сам Гарифулла Яппаров не сомневается, что в случае своего выдвижения он без проблем соберет нужное количество подписей муниципальных депутатов.— Меня хорошо знают во всех районах и во многих городах республики, — сказал "Idel.Реалиям" Яппаров. — Я около десяти лет работал заместителем главы администрации Архангельского района, много занимался земельными вопросами, как профессор аграрного университета. В целом, я знаю, как можно вытащить республику в ряд самых успешных регионов России.Переговоры с партиями еще одной активистки башкирского движения, правозащитницы Рамили Саитовой также завершились пока безрезультатно.— В "Яблоке" мне сказали, что у них уже есть свой кандидат и даже не пригласили на конференцию, — заметила Саитова. — В КПРФ, в итоге, с грубыми нарушениями процедуры, выдвинули своего партийного лидера, что мы уже обжаловали в суде. Я собираюсь оспаривать вплоть до международных судов все решения, принятые насчет выборов, поскольку, ввиду моего отстранения от избирательной кампании, я считаю ее незаконной.Напомним также, что ранее о своем намерении стать главой республики неоднократно объявлял известный башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов, излагавший тезисы своей будущей программы на собственном YouTube-канале. Однако, в марте нынешнего года он был заключен под стражу по обвинению в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ".— Айрат был бы единственно достойным кандидатом из всего башкирского сегмента, который мог бы противостоять Хабирову, — заявил активист основанного Дильмухаметовым движения "Четвертая башкирская республика" Фидаиль Султангалеев. — У него есть и всеобъемлющая программа, и популярность среди населения, и решимость. Мы предлагали некоторым партиям выдвинуть его в главы республики, но он для них слишком "радикален", говорит много нового, непривычного для них, что, в общем-то, неудивительно, поскольку федеральные партии, к сожалению, давно забыли о том, что такое настоящий федерализм.Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что в нынешней политической ситуации выдвижение башкирским национальным движением своего кандидата на выборах не имеет перспектив.— Я стараюсь не комментировать нынешнюю избирательную кампанию, поскольку считаю ее симуляцией выборов и балаганом, игрой актеров провинциального розлива, — заявил политолог. — Что касается ситуации с башкирским национальным движением, понятно, что в условиях жесткой нейтрализации властью всякой оппозиции и директивного управления политическими процессами как в стране в целом, так и в республике, такие активисты не имеют никаких перспектив в плане институционализации своей политической активности. В данном случае — электоральной активности.Они лишь могут влиять на настроения избирателей, в основном, протестного характера. Однако, отмечу, что на национальное движение, безусловно, стоит обратить внимание, имея в виду будущие политические отношения в республике. В пределах, как минимум, ближайших 10-15 лет мы этот фактор не сможем игнорировать, и его наличие более значимо, нежели нынешнее выдвижение так называемых "кандидатов" на пост главы региона.