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Демократы испугались националистов

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20 июня заканчивается срок возможного выдвижения кандидатур на пост главы Башкортостана. В соответствии с республиканским Кодексом о выборах, кандидаты на высшую должность в исполнительной власти региона могут быть выдвинуты только политическим партиями. В настоящее время практически все дееспособные партийные отделения уже определились со своими кандидатами, однако, как и на прежних выборах, среди них нет ни одного представителя башкирского национального движения.

Демократы испугались националистов


На прошлой неделе национальная организация "Башкорт" заявила о намерении выдвинуть кандидатом своего лидера Фаиля Алсынова. Свое участие в выборах главы республики активисты "Башкорта" намерены обсудить на "мужском Всебашкирском йыйыне", который намечено провести 23 июня у подножия горы-шихана Куштау.

— Мы обсудим, кроме социальной проблематики, и политические вопросы — выборы главы региона и наше участие в выборах в муниципальные Советы — рассказал "Idel.Реалиям" один из ведущих активистов "Башкорта" Руслан Габбасов. — Для нас участие в местных выборах очень важно. Замечу, что все наши кандидаты пойдут самовыдвиженцами, поскольку все последние выборы показали, что ни одна из федеральных партий не отражает в своих программах чаяния нашего народа, вопросы реального федерализма, сохранения национальной идентичности. Мы разработали свою программу, в том числе и для выборов главы республики, где все эти вопросы отражены. Также на йыйыне мы примем наказы делегатам предстоящего в конце июня Всемирного курултая башкир и опубликуем их.

Активист признал, что вопрос, от какой партии может выдвинуться Фаиль Алсынов, является для них "самым сложным".

— Мы вели переговоры с несколькими партиями, в том числе, с "Яблоком", но, к сожалению они закончились неудачей. Пока переговоры продолжаются. Мы готовы помочь и конференцию провести, и взять на себя сбор подписей муниципальных депутатов, поскольку мы вполне располагаем массовой поддержкой. Но, видимо, превалирование башкирской национальной тематики в нашей программе отпугивает федеральных партийцев, что опять-таки показательно. Вообще, чтобы в будущем не зависеть от общефедеральных партий, мы выступаем за то, чтобы изменить избирательное законодательство — чтобы кандидатам на пост главы региона можно было выдвигатьсяи от общественных организаций, либо региональных партий, если они будут разрешены, и путем самовыдвижения, — сказал Габбасов.

Активист также подтвердил, что на месте предстоящего йыйына возле горы Куштау ведутся непонятные работы, очевидно, призванные помешать проведению мероприятия. "По нашим источникам, в Белом доме сильно обеспокоены нашим йыйыном", — отметил Габбасов.

В понедельник стало известно, что своего кандидата на пост главы республики — профессора Башкирского аграрного университета Гарифуллу Яппарова — намерен выдвинуть и "Конгресс башкирского народа". Однако, и в этой организации пока не смогли определиться с субъектом выдвижения.

— Мы, разумеется, вели переговоры с политическими партиями, в том числе, с КПРФ, где некоторые местные ячейки прямо выдвигали кандидатуру Яппарова на республиканскую конференцию, — рассказал председатель Конгресса, журналист Рамиль Рахматов. — Но, в итоге, коммунисты выдвинули своего первого секретаря. Пока пытаемся вести переговоры с другими партиями, хотя и отдаем отчет в том, что времени осталось мало. Мы, кстати, надеялись, что Гарифуллу Яппарова поддержит и "Башкорт", чтобы выступить на выборах единым фронтом. Яппаров, я считаю, идеальный компромиссный для башкирского движения кандидат — он честный и принципиальный человек, крупный специалист в экономике, имеющий опыт участия в выборах.

Сам Гарифулла Яппаров не сомневается, что в случае своего выдвижения он без проблем соберет нужное количество подписей муниципальных депутатов.

— Меня хорошо знают во всех районах и во многих городах республики, — сказал "Idel.Реалиям" Яппаров. — Я около десяти лет работал заместителем главы администрации Архангельского района, много занимался земельными вопросами, как профессор аграрного университета. В целом, я знаю, как можно вытащить республику в ряд самых успешных регионов России.

Переговоры с партиями еще одной активистки башкирского движения, правозащитницы Рамили Саитовой также завершились пока безрезультатно.

— В "Яблоке" мне сказали, что у них уже есть свой кандидат и даже не пригласили на конференцию, — заметила Саитова. — В КПРФ, в итоге, с грубыми нарушениями процедуры, выдвинули своего партийного лидера, что мы уже обжаловали в суде. Я собираюсь оспаривать вплоть до международных судов все решения, принятые насчет выборов, поскольку, ввиду моего отстранения от избирательной кампании, я считаю ее незаконной.

Напомним также, что ранее о своем намерении стать главой республики неоднократно объявлял известный башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов, излагавший тезисы своей будущей программы на собственном YouTube-канале. Однако, в марте нынешнего года он был заключен под стражу по обвинению в "призывах к нарушению территориальной целостности РФ".

— Айрат был бы единственно достойным кандидатом из всего башкирского сегмента, который мог бы противостоять Хабирову, — заявил активист основанного Дильмухаметовым движения "Четвертая башкирская республика" Фидаиль Султангалеев. — У него есть и всеобъемлющая программа, и популярность среди населения, и решимость. Мы предлагали некоторым партиям выдвинуть его в главы республики, но он для них слишком "радикален", говорит много нового, непривычного для них, что, в общем-то, неудивительно, поскольку федеральные партии, к сожалению, давно забыли о том, что такое настоящий федерализм.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что в нынешней политической ситуации выдвижение башкирским национальным движением своего кандидата на выборах не имеет перспектив.

— Я стараюсь не комментировать нынешнюю избирательную кампанию, поскольку считаю ее симуляцией выборов и балаганом, игрой актеров провинциального розлива, — заявил политолог. — Что касается ситуации с башкирским национальным движением, понятно, что в условиях жесткой нейтрализации властью всякой оппозиции и директивного управления политическими процессами как в стране в целом, так и в республике, такие активисты не имеют никаких перспектив в плане институционализации своей политической активности. В данном случае — электоральной активности.

Они лишь могут влиять на настроения избирателей, в основном, протестного характера. Однако, отмечу, что на национальное движение, безусловно, стоит обратить внимание, имея в виду будущие политические отношения в республике. В пределах, как минимум, ближайших 10-15 лет мы этот фактор не сможем игнорировать, и его наличие более значимо, нежели нынешнее выдвижение так называемых "кандидатов" на пост главы региона.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 19.06.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФА, 17 июня 2019г. /ИА «Башинформ»/.

17 июня в Башкортостан с рабочим визитом прибыли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.



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  • 2 | 19.06.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Что мешает бакирским нацикам зарегистрировать сою партию на манер фашистской партии Германии?! Что кишка тонка?! Пора уже сбросить маски и показать истинную сущность "Башкорта".
Дочтали уже волчары позорные!!!



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  • 3 | 19.06.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 19.06.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Что мешает бакирским нацикам зарегистрировать сою партию на манер фашистской партии Германии?! Что кишка тонка?! Пора уже сбросить маски и показать истинную сущность "Башкорта".
Дочтали уже волчары позорные!!!
===
===
а когда ваш мизерного росточка главнюк сказал о необходимости удавления башкир это не фашизм? Тогда это что? Заявил он это не на впрямую, а по шпиёнски, - отменить изучение башкирского языка. Наверное это за то, что башкирская конница внесла решающий вклад в победу Минина и Пожарского дав основу русскому народу, а тка, сегодня как евреи бы разбрелись по всему свету или вообще утратили земли и р\язык!



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  • 4 | 19.06.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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| 19.06.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
башкирская конница внесла решающий вклад в победу Минина и Пожарского дав основу русскому народу,
=========================
Ну ты даешь!
Лечитсвя не пробовал? Хотя,,,, медицина здесь бесстльна.



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  • 5 | 19.06.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Не сторонник Дильмухамедова, но положа руку на сердце, он единственный на этот момент, кто мог реально составить конкуренцию Хабирову. Поэтому и сидит.



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  • 6 | 19.06.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гайсина Зульфия Рифовна утёрла нос всем Башкирским Яблочникам которые не смогли из своих рядов выдвинуть ни одного кандидата!
Виват Башкирской Ксюше Собчак!

Навальный, ждём расследования ФБК!



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  • 7 | 19.06.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.06.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 19.06.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
башкирская конница внесла решающий вклад в победу Минина и Пожарского дав основу русскому народу,
==========
Ну ты даешь!
Лечитсвя не пробовал? Хотя,,,, медицина здесь бесстльна.
==========
согласен, сожалею, но медицина, тут бессильна, на уровне РНК, женщины, как могут, гены потомков рабов изживают, но это процесс весьма долгий!
=====
к тому, многим даже имея высшее образование, необходимо пройти курс начальной среднеобразовательной школы, эту рекомендацию дал доктор экономических наук Хазин! Как он прав!



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  • 8 | 19.06.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.06.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
УФА, 17 июня 2019г. /ИА «Башинформ»/.
17 июня в Башкортостан с рабочим визитом прибыли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.
===
сказав "А" продолжи "Б"
надо полагать в РБ проводится спецоперация "КГБ" под названием "Выборы главаря" на РБ?!



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  • 9 | 19.06.2019, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
5 | 19.06.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован

Никакой реальной конкуренции Диль составить не мог. Это факт из фактов! Даже башкиры не более 1-2% за него проголосовали бы.

Его электорат - ровно такой же как у Тимасовой, Кобзева, Гайсиной. Саитовой(нашла таки она партию. которая ее выдвигает), Алсынова. Барабаша, и ВСЕ остальные, включая Кутлыгужина и Рафиса Кадырова - ЛИЧНЫЕ знакомые. Правда у последних двух - чуток поболее.

Но посажен он действительно - чтобы не баламутил. Он отчаянный - на всё мог пойти. И да - единственный, кто мог поднять хоть какую-то негативную волну против СРАдия.

И еще - вы, как детки малые. Я ж грю - там протоколы уже давно расписаны - СРАдию 65-73% отведено - остальным накидают примерно одинаково по 1-2%. ну максимум коммунистам процентов 7-8-10... мало, не спорю, но если всех зарегистрируют - то им ничего штоли не писать, а их уже косой десяток... или чертова дюжина)))) каждой сестре по серьге, вот и коммунистам мало достанется.



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  • 10 | 19.06.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А демократы они всегда трусливыми были. Только чужими руками или за счет власти.



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  • 11 | 19.06.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Свое участие в выборах главы республики активисты "Башкорта" намерены обсудить на "мужском Всебашкирском йыйыне", который намечено провести 23 июня у подножия горы-шихана Куштау.
==================================================
Айрат Дильмухаметов, из башкирского сегмента самый
неоднозначный Ярый националист !
Поэтому Он никогда не сумеет стать Башлыгом РБ !

..."— Айрат был бы единственно достойным кандидатом из всего башкирского сегмента, который мог бы противостоять Хабирову, .."



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  • 12 | 19.06.2019, 11:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30107 | Рейтинг: -700,8
протоколы уже давно расписаны - СРАдию 65-73% отведено
----------------------
Такова селяви под русскими законами. Даже самый золотой-брильянтовый кандидат не попрет супротив назначенца.
А если найдется таковой - с ним приключится загадочная история. Типа грохнется с вертолетом или отравится неизвестным препаратом или будет застрелен в подъезде



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  • 13 | 19.06.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
Законы, Зулька, не русские, а российские! Запомни это раз и навсегда. нацистская отрыжка!



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  • 14 | 19.06.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 19.06.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
А демократы они всегда трусливыми были. Только чужими руками или за счет власти.
===
это обман"
но когда мощь государства обрушивается против человека защищающего народ, человек, изначально слабее. Печальный пример убитого, но скрыто, депа Юрия Щекочихина, Бориса Немцова,.. траурный список огромен!



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  • 15 | 19.06.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 19.06.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64451 | Рейтинг: +12181,3

Законы, Зулька, не русские, а российские! Запомни это раз и навсегда. нацистская отрыжка!
-------------------------------
А чиновники в Башкирии башкирские а не российские правильно, Кухня?



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  • 16 | 19.06.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это обман"
но когда мощь государства обрушивается против человека защищающего народ, человек, изначально слабее. Печальный пример убитого, но скрыто, депа Юрия Щекочихина, Бориса Немцова,.. траурный список огромен
-------------------------
Это который Борис Немцов? Который увел у народа миллиард долларов когда сидел во власти? И как же этим он защитил народ? и от кого? От себя, одного из вице-премьеров Правительства. Расскажи как он защитил народ в 990-е? Вместе посмеемся.



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  • 17 | 19.06.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64453 | Рейтинг: +12181,4
башкортостанкие))))
Но можно и башкирские - если Башкирия.
А могли бы быть фимские(уфимскогубернские), если б ЧЛенина-суки не было...



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  • 18 | 19.06.2019, 12:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30107 | Рейтинг: -700,8
13 | 19.06.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64452 | Рейтинг: +12181,3
Законы, Зулька, не русские, а российские! Запомни это раз и навсегда. нацистская отрыжка!
---------------------------
Пришибеевщина - русское понятие или российское? Или интернациональное? Или одно и то же?



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  • 19 | 19.06.2019, 12:42 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 24 | Рейтинг: +0,3
6-му. Гайсина З.Р близка по взглядам к "ЯБЛОКУ". В Башкирском "ЯБЛОКЕ" кроме неё есть достойные кандидаты на Главу, но слабо с финансами.



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  • 20 | 19.06.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 19.06.2019, 12:16 | Автор: Зулия

Пришибеевщина - русское понятие или российское? Или интернациональное? Или одно и то же?
=================================================
А Разве Ты не похожа на вдову отставного башкирского
унтер-офицера,
одержимой манией , «наводить порядок» по своему хотению в РБ ?



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