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Путин и паралич: Кремль захлёбывается в потоке местной конкретики

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Популярный миф про доброго царя и злых бояр всё ещё владеет умами россиян. Сколь ни парадоксально, верят в него до сих пор даже многие москвичи, заверяет политик Владимир Милов. Тем не менее, эксплуатацией этого мифа Кремль сам себя загоняет в ловушку: в ситуации, когда власть на местах всё меньше в состоянии реагировать на запросы общества, "добрый царь" и "верховный арбитр" просто не в состоянии будет спасти каждый сквер и потушить каждый градостроительный конфликт. А, значит, число недовольных будет лишь расти... Но извлечёт ли Кремль из вала обращений на "прямую линию" тактическую выгоду? Ведь общение вождя с народом — отличный шанс подкачать сдувающийся рейтинг.

Путин и паралич: Кремль захлёбывается в потоке местной конкретики


—​ На мой взгляд, в преддверии очередной "прямой линии" президента РФ вырисовалась парадоксальная картина: чем больше беспредела на местах, тем выше рейтинг у Путина (ведь именно к нему обращаются за поддержкой миллионы недовольных россиян). Вы с этим согласны?

— В последнее время мы видим по всем источникам, включая даже кремлевский ВЦИОМ — с рейтингами у Путина большие проблемы, и динамика идёт совершенно однозначно вниз. Эти видеообращения у вас [в Татарстане] — не уникальная ситуация. Можете загуглить "Жители написали видеообращение к Путину" — и увидите, что это массово записывается во всех регионах. Люди воспринимают Путина как маячок последней надежды, потому что ни по каким проблемам власть вообще не работает. В советское время написать в газету "Правда" было такой ниточкой последней надежды, а сейчас у нас вот видеообращения к Путину... То есть, это абсолютно не уникальная история, это — массовый жанр. Он свидетельствует о тотальном параличе институтов власти, которые не в состоянии реагировать на запросы граждан.

Здесь можно про Путина сказать, что его авторитет как верховного арбитра сохраняется. Благодаря ТВ и пропаганде... Я вот сейчас выдвинулся кандидатом в Мосгордуму и собираю подписи активно. Мы ходим по квартирам. Честно говоря, они [избиратели] ругают власть больше, чем оппозиция. Я такого мата давно не слышал. Но все говорят: "Но не трогайте Путина. Он хороший. Он за нас. Это не он виноват. Его окружают плохие бояре".

Рейтинг Путина держится, потому что люди воспринимают его во многом как такой институциональный фактор: должен быть какой-то верховный правитель, царь, который хороший. Потому что если этого нет, то вообще мрак! Многие даже боятся себе такую ситуацию представить. Поэтому его рассматривают как инстанцию последней надежды.

Но вы знаете, если со многими людьми, которые записывают подобные обращения или просто пишут, поговорить подробнее, то, думаю, многие из них сами признают, что такой жанр обращения напрямую к президенту — это свидетельство полного паралича власти, системы, которая не работает... Но им хочется сохранять веру в хорошее, что есть царь, который разберется.

Я думаю, это тоже пройдет. И уже проходит.

То падение рейтинга Путина, которые мы наблюдаем, это серьёзный признак разочарования в царистской модели. Так что надо просто пройти все эти шаги поэтапно. Вот сейчас мы проходим жанр массовых обращений в газету "Правда". Просто из истории мы знаем, что было дальше за этим.

—​ Но, получается, всё равно Кремль сейчас набирает на этой ситуации очки? Люди-то обращаются.

— Зависит от того, какие будут последствия. Потому что на этом можно набрать теоретически какие-то тактические очки. Но если проблемы не будут решаться — а наша система, она в принципе не способствует тому, что они в принципе решались; наоборот, они будут усугубляться, скорее всего — то Кремль не сможет влезть в каждый трубопровод, каждый парк защитить от застройки... Прямо видно, что они уже захлебываются в потоке этой местной конкретики. Они построили систему, где они должны быть арбитром в каждом гвозде — но они не справляются с этой функцией. И это будет всё больше и больше видно.

Из ярких примеров — в Екатеринбурге люди четко поняли, что Кремль не справился со своей ролью арбитра. Потому что у них давно уже тянулась эта история с храмом и сквером. И им пришлось выходить на серьёзную несанкционированную политическую акцию, чтобы добиться своего.

То же самое в Архангельской области с мусором происходит. Все начинали с обращений к Путину — там же можно очень легко это проследить. Есть хорошее видео: на одном из митингов в Архангельской области кто-то говорит "Поднимите руку, кто здесь доверяет Путину" — и там довольно много народу, и никто не поднял. Поэтому это всё должно через такие этапы пройти. Думаю, что даже если где-то что-то тактически Кремль выгадает, то вот эта неспособная работать и откликаться на нужды людей система его потопит — и через шаг люди будут утрачивать доверие.

—​ Но смотрите, в случае с Екатеринбургом и делом Голунова именно Путину приписывают роль верховного арбитра. Заявления Путина сделаны незадолго до прямой линии —​ это чтобы он весь предстал в белом перед населением?

— Я думаю, что дело не в этом. С Голуновым там вообще специфическая очень ситуация. Они просто очень некачественно исполнили вот это вот намерение подбросить наркотики. Они это делали так, как привыкли, но для резонансного случая, известного журналиста это не катит. Просто обычно никто их не контролирует — ну подбросили и подбросили. Любая бумажка, написанная ментами, прокатит в суде. А здесь это не прокатило, и, конечно, Кремль вынужден был вмешаться.

Я как раз думаю, что это, скорее, для Путина всё в минус, потому что ситуации, когда ему приходится лично влезать в конкретные проблемные истории, ему не добавляют очков. Люди видят, что других способов достучаться до самого главного нету. Ну это просто значит система не работает. Голунов — это такой частный случай. А с Екатеринбургом это была старая многолетняя проблема — и власти никак не реагировали, на все их запросы к Путину тоже никакой реакции не было. Поэтому они когда уже выходили в этот сквер, они с довольно однозначными оценками и лозунгами выходили и несмотря на то, что Кремль разрулил это всё, плюсов это [ему] не добавило.

—​ Вы меня сильно удивили, сказав, что москвичи, оказывается, тоже по-прежнему верят в эту схему "Добрый царь —​ злые бояре". Неужели даже в Москве?..

— А что вы хотите? Если вы просто даже посмотрите на результаты выборов, вы увидите, что партия власти в Москве-то набирает побольше, чем во многих провинциальных городах. Просто здесь и уровень жизни выше. Кроме того, Москва — это, знаете, город чиновников и людей, которые как-то связаны с государственной машиной. Здесь довольно много не только довольных, а еще и присосавшихся (давайте назовём всё своими именами).

Поэтому не надо Москву считать каким-то оазисом либерализма: здесь довольно много присосавшихся.

Здесь есть много оппозиционно настроенных людей, но много и таких, которые склонны верить в царя, быть такими сторонниками патерналистской модели... Здесь очень много этого.

—​ То есть, просто потому, что от этого [режима] действительно зависит их благополучие? И они успешно встроены в эту систему?

— И встроены. Конечно, здесь растет недовольство очень сильно. Но здесь гораздо меньше поводов быть недовольными, чем в остальной России где очень часто просто разруха. В Москве-то конечно всё поблагообразнее в этом смысле. Здесь много людей довольных властью. Много и недовольных. Здесь большее... биоразнообразие (смеётся — "Idel.Реалии").

Здесь очень много всякого. Но отношение к Путину как к доброму царю здесь тоже довольно распространенное. Это философски объясняется просто. У нас люди не имеют какого-то опыта самостоятельного демократического управления. Они всю жизнь привыкли жить, что есть какое-то начальство. И им очень сложно представить себе систему, когда они сами решают свои проблемы, и никакого начальства нет.

И второй момент. Очень сложно жить, понимая, что у тебя начальник — сволочь и гад. Он должен быть хорошим, иначе — катастрофа.
Ну и плюс ему еще и телевидение надувает такой имидж, что он очень хороший.

Поэтому здесь такой психологический барьер. Часто люди говорят: "Я даже не хочу про это знать", когда начинаешь про коррупцию всякую рассказывать.

Есть запрос: им нужен такой добрый царь, который висит у них на портрете над головой. Это стандартный запрос стран, которые никогда не жили при свободе. Азиатчина. Съездите в любой эмират — и вы там эти портреты увидите все.

Это — элемент традиции и отсутствие навыков жизни при нормальной свободной демократической модели.

—​ А российское население вообще в принципе способно когда-нибудь выйти за пределы придуманной сказочной реальности, в которой царь хороший, а бояре —​ злые?

— Да. Просто это очень трудно. Все нации через это проходили. Просто мы в силу ряда исторических особенностей — и я дико извиняюсь, близости к Азии и к соответствующей политической культуре — мы просто никогда особо свободно не жили.

Но если вы на низовом уровне проведёте исследования, все данные покажут, что у людей запрос не то что на свободу, а на то, чтобы влиять на принимаемые [властью] решения. Ну вот вам простой пример — за всё время правления Путина, он так и не смог обернуть людей в свою веру по поводу отмены прямых выборов губернаторов и мэров. Здоровое большинство — две трети — говорит: мы хотим сами напрямую выбирать. Невзирая на все усилия, чтобы были ситименеджеры, фильтры и всё такое, люди несогласны.
Категорически.

Этот лозунг вызывает большую поддержку. Да, мы хотим влиять на местное начальство, хотим, чтобы они были подотчётны.

Ну и много таких других признаков. Ну вот они [власть] насаждают религию, но вы видите, что посещаемость религиозных событий очень низкая. Реально люди ничего не соблюдают, библию не читали. Россия по всем международным меркам очень свободная страна в плане религиозных воззрений. Элементы внутренней свободы очень видны, запрос на свободу и демократическую систему управления виден, но преодолевать трудно.

Это как черепашонок маленький когда входит в воду через прибой — ну, это сложно... Когда вы не привыкли решиться на какие-то риски, делать какие-то шаги, это психологически трудно, люди этого боятся. Но это будет. Другой дорожки нет.

Я еще раз подчеркиваю, что другая система, которая сейчас есть, не работает.

Чем интересно это время? Еще несколько лет назад этого не было заметно, а сейчас прямо видно, что эти сбои идут ежедневно на всех уровнях. От новостей в Гугле до районных форумов.
Каждый день на любом уровне — вплоть до абсолютно районных — возникают серьёзные проблемы, которые ведут к потрясениям хотя бы даже местного масштаба. И в том числе — к обращениям к президенту
Я такого, честно говоря, давно не помню. Это какая-то глобальная дестабилизация всего из-за того, что не работает эта система.

—​ А что необходимо для того, чтобы вот этот маленький черепашонок наконец преодолел прибой и в воду вошел? Рывок, как говорит Путин?

— Наоборот. Надо работать с ним, последовательно объяснять. Искать сторонников, тех людей, которые уже осознали проблему и готовы вернуться к политическому участию.

Основной смысл путинской пропаганды последние двадцать лет был ориентирован на дизенгейджмент — на то, чтобы люди перестали участвовать. Типа политикой занимается только папа, а вы растите свои цветочки, деток, делайте свою карьеру, берите ипотеку — но в политику не лезьте.

Сейчас всё больше людей начинает понимать, что тогда их загоняют в клубок проблем, и что решение этих проблем только в политической плоскости лежит. И люди начинают потихоньку возвращаться. Вот здесь поле для довольно длительной и кропотливой просветительской работы и для того, чтобы расширять круг.

Мы называем это правилом следующего шага. Когда вы видите человека, который сильно недоволен и уже готов в чем-то участвовать, то надо им заняться и его подтолкнуть. Когда вы видите, что кто-то сомневается, но не очень знает, как и что, ему надо показать, объяснить и так далее. Нужно работать с разными слоями общества в зависимости от степени их готовности. Но решение только в одной плоскости. Нужно возвращать политику — открытую, конкурентную — в нашу жизнь. Иначе ничего не будет нормально. И всё больше людей это понимают. Разные митинги, которые начинаются с застройки, с экологии, довольно быстро выходят на политические лозунги. И это очень хороший признак.

—​ И напоследок уточню. Серьёзный кризис доверия к региональной и муниципальной власти уже налицо?

— Абсолютно да. Это уже вопрос времени, когда он спроецируется на полное недоверие ко всей системе и к её высшему руководству. Это может быть не сверхбыстро, но движение только в одном направлении может быть.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 20.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уже 5-ый год посылаю путину на прямую линию один и тот же вопрос: "Почему мне специалисту с высшим образованием, занимающим в свое время руководящие должности, награжденным медалью платят на равне с чекловеком отсидевшитм за убийство 15 лет, и почему мне платят гораздо меньше человека имеющего 8(восемь) классов образования. Мое "Послание" отправляется в пенсионный фонд страны башкир, а те на ломанном русском несут какой то бред в свое оправдание.
Вопрос: Нахрена нужна эта линия, если притензии отправляются непосредственно тем, к кому они обращены, если не проводятся проверки их деятельности?!



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  • Эксперт
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  • 2 | 20.06.2019, 10:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
В Б-стане - уже дофига обращений записано к пуйлу - и Сибай, и Куштау, и дольщики, и кто только не обращается - просто ВАЛ обращений!

Ручное. б-дь, управление, вертикаль. твою мать!
Страну разворовывают невиданными темпами, всё остальное приходит в жуткий упадок. Права в стране НЕТ! Страна в изоляции. Нет - не в кольце врагов, а отгородились, как от лепрозория!

И пуйло не виноват, по мнению ватников. Уже 20 лет. как ни в чем не виноват.



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  • 3 | 20.06.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 20.06.2019, 10:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64456 | Рейтинг: +12181,5
В Б-стане - уже дофига обращений записано к пуйлу - и Сибай, и Куштау, и дольщики, и кто только не обращается - просто ВАЛ обращений!
Ручное. б-дь, управление, вертикаль. твою мать!
Страну разворовывают невиданными темпами, всё остальное приходит в жуткий упадок. Права в стране НЕТ!

Страна в изоляции. Нет - не в кольце врагов, а отгородились,

как от лепрозория!
И пуйло не виноват, по мнению ватников. Уже 20 лет. как ни в чем не виноват.
===
ну вы, бабьё, как ляпните!
именно "страна в кольце врагов!" Только так! 0 чём мечтал Гитлер идя на СССР? Захватить земли, фабрики и заводы и платить зарплату по меньше!
0ткель взялся коротельний на 20 лет - из Германии. Почему главным в Газпроме Ге́рхард Фриц Курт Шрёдер?!

вам же деп ЕР Фёдоров сказал: 95% крупных рос предприятий находятся в иностранной юрисдикции, т.е.кольцо врагов во главе с беспутным коротышкой захватили страну! Страна в кольце врагов!!!



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2

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  • 4 | 20.06.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован

Вот уже 5-ый год посылаю путину на прямую линию один и тот же вопрос: "Почему...
===
ежели за год...три не поумнел, прими мои соболезнования!



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2

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  • 5 | 20.06.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уже 5-ый год посылаю путину на прямую линию один и тот же вопрос: "Почему мне специалисту с высшим образованием, занимающим в свое время руководящие должности, награжденным ...
================================
Иногда так и подмывает пойти и замочить кого нибудь имз пенсионного фонда.



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  • 6 | 20.06.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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| 20.06.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован

Вот уже 5-ый год посылаю путину на прямую линию один и тот же вопрос: "Почему...
===
ежели за год...три не поумнел, прими мои соболезнования!
============================================
В дураках никогда не ходил, а вопросы задаю и буду задовать, в прорядке анализа на адекватность путина и его команды. Материалы подшиваю и лет через 5 представлю международной психоневрологической коммиссии, для подтверждении факта неадекватности всего руководства РФ, для налаживания добрососедских отношений со странами запада, возвращения украине Кпыма, униччтожения имперских замашек, Востановление Уфимскеой гнубернии, и во славу всеодщегл благоденствования всех народов территории в насьоящее время называеиой россея!
От Волги до Енисея леса, косогоры, да степи.
Рассея, моя ты Рассея от Волги и до Енисея.
Е-я, е-я, Рассея, е-я.

По дороге ночной гармонь заливается,
Девки ходят гурьбой, милым улыбаются.
Ночь такая замечательная рядом с тобой,
Песня русская, мечтательная льется рекой.

Припев:
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
Е-я, Рассея, е-я.

Гармонист молодой от души старается,
Над речной волной здорово играется.
Сторона моя родная, Русь бревенчатая,
Песня звонкая, шальная, с грустью венчанная.

Припев:
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
Е-я. Рассея. Е-я.

От Волги до Енисея леса, косогоры, да степи.
Рассея, моя ты Рассея от Волги и до Енисея.
Е-я, е-я, Рассея, е-я. Рассе-я!



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  • 7 | 20.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уже 5-ый год посылаю путину на прямую линию один и тот же вопрос: "Почему мне специалисту с высшим образованием, занимающим в свое время руководящие должности, награжденным медалью платят на равне с чекловеком отсидевшитм за убийство 15 лет, и почему мне платят гораздо меньше человека имеющего 8(восемь) классов образования. Мое "Послание" отправляется в пенсионный фонд страны башкир, а те на ломанном русском несут какой то бред в свое оправдание.
Вопрос: Нахрена нужна эта линия, если притензии отправляются непосредственно тем, к кому они обращены, если не проводятся проверки их деятельности?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Полностью могу с Вами согласиться только в том, что трудовые пенсии в РФ очень низкие, впрочем так же как и большинство зарплат на производствах! Могу дать простой совет: не надо смотреть на пенсии других и завидовать, те люди могли работать на очень хорошо оплачиваемых работах и законно заработать пенсии, выше Вашей! Судить о законности начисленного Вам размера пенсии только зная о Вашем образовании не могу! Если хотите, чтобы можно было оценить её законность, то пишите подробнее об официальном признанным ПФ стаже, зарплате и получаемой пенсии! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 8 | 20.06.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
В "ЛНР" - аж 425 тысяч пенсионеров. При этом официальное население подконтрольных им районов - 1,5 млн. А реальное - где-то около 1 млн. То есть, в "народной республике" от 1/3 до половины населения - пенсионеры.

Интересно, есть ли еще где-то в мире такой показатель?



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3

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  • Эксперт
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  • 9 | 20.06.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Болтушки на зарплате @M_Simonyan Мария Захарова, которых обычно не заткнуть и которые комментируют любой чих в сторону властей РФ, как в рот воды набрали? по поводу выводов JIT по Боингу #MH17 и не написали ни буквы по поводу пресс-конференции



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  • 10 | 20.06.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.06.2019, 11:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64461 | Рейтинг: +12181,5
В "ЛНР" - аж 425 тысяч пенсионеров. При этом официальное население подконтрольных им районов - 1,5 млн. А реальное - где-то около 1 млн. То есть, в "народной республике" от 1/3 до половины населения - пенсионеры.

Интересно, есть ли еще где-то в мире такой показатель?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что же тут удивительного-то? Разбежались все более-менее трудоспособные от войны, от обстрелов ВСУ подальше! Очень Опытный



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  • 11 | 20.06.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 20.06.2019, 11:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64461 | Рейтинг: +12181,5
Болтушки на зарплате @M_Simonyan Мария Захарова, которых обычно не заткнуть и которые комментируют любой чих в сторону властей РФ, как в рот воды набрали? по поводу выводов JIT по Боингу #MH17 и не написали ни буквы по поводу пресс-конференции ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А что там комментировать-то? Реальных фактов никаких нет, а бред не комментируется! Очень Опытный



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  • 12 | 20.06.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 20.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг:
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Пошол ты на х..й сосвоими советами!
Мне тут посоветовали, прежде чем здохнуть в нищете, пришибить кого нибудь из пенсионгного фонда. И я, б..ть бу ду сделаю это!!!!



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  • 13 | 20.06.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
не надо смотреть на пенсии других и завидовать, те люди могли работать на очень хорошо оплачиваемых работах и законно заработать пенсии, выше Вашей!
_________________________________
О_О.
У меня есть знакомая - приятельница. Вчера были в кафешке(у всех среда - а у нас четверг) - так вот.
Ее сын 3 года назад окончил Академию ФСО России на Орловщине(после школы) - ему буквально недавно исполнилось 26 лет.
После окончания академии им дали очень большую сумму подъемных(что-то около миллиона) - он помог родителям закрыть кредиты, купил им айфоны шестёрки, а себе. спустя несколько месяцев работы купил хорошую(правда слегка подержанную) машину. Не помню какую.
А нынче (всё это время высылая родителям по 25 тыщ ежемесячно) - взял Гранд Чероки. В салоне, не с рук! То есть - нулёвку! Сдал прежнюю - взял эту. Цена на Чероки от 3 229 000 ₽
Квартиру ему предоставили по месту службы. Сначала в одном городе. пока проходил стажировку, потом. когда перевели на постоянку - в другом. Квартиру! Не общагу. Обставлялся, правда, сам - и мебель, и техника, и посуда.
Как думаешь, О_О, в 35 лет какая у него будет пенсия?
Парень. конечно. молодец - ничего плохого о нем не скажу. Матьери не легко далось - его поступление в академию, всё случилось внезапно. В феврале когда он учился в 11-ом классе к ним в школу пришли гэбёшки и типа предложили попробовать пройти конкурс. Он загорелся. Но у него были небольшие проблемы со здоровьем по линии ЛОР. Медкомиссия не пропускала. хотя он был спортсменом-разрядником по одному из видов спорта. Мать предприняла отчаянные попытки(успешно), для срочного проведения операции(не гланды).
Потом были трудности с поступлением - всё было крайне засекречено. Скажу только. что принимают туда в основном - детей и внуков гэбёшек и фсошек. Генералов, полковников... и с сыновьями едут поступать в основном отцы и деды. И только за редким исключением - матери.
% лет - она материально поддерживала его там, хоть стипешка там не чета светским ВУЗам, и кормёжка лучше. но и нагрузки - нехилые!
Поездки к нему тоже стоили не мало. Бюджет родителей был весьма скромен. Потому-то подруга и залезла в кредиты(не большие), да еще незадолго до его поступления купленная квартира в черновой отделке - была не до конца приведена в порядок... тоже не малые затраты.

Справедливо ли вот такое расслоение, когда, отработав 2-3 года одни молодые специалисты имеют машины по 3 ляма и квартиры нахаляву. а другие. отработав по 40 лет в БЕЛУЮ, пенсии по 12 тыщ и практически инвалидность. без оформления таковой - ибо ноги сотрёшь по колено, идя сквозь унижения и отказы ВТЭКов.



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4

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  • 14 | 20.06.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 20.06.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.06.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг:
================================
Пошол ты на х..й сосвоими советами!
Мне тут посоветовали, прежде чем здохнуть в нищете, пришибить кого нибудь из пенсионгного фонда. И я, б..ть бу ду сделаю это!!!! ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Тогда сиди и воняй дома, чего сюда-то написал! Чтобы по-стонать? Работать надо было, тогда бы и пенсию выше средней заработал! Ещё раз повторяю, что я не согласен с тем, как рассчитываются пенсии, но стонать и ничего не делать именно из-за своей считаю позором! Мотай сопли на кулак и дальше! Очень Опытный



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  • 15 | 20.06.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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А я всегда тоже вопрос задаю "когда началась перестройка мои сверстники многие в начиная с конца 90гг не платили в пенсионный ни копейки вплоть до наших дней, и у них в накоплении ноль целых хрен десятых, но 15 лет стажа есть, т.е. они сознательно шли на неуплату в пенсионный, и мне говорили, человеку который мног зплатил в пенсионный типа все равно пенсии отменят на хрена ты платишь, а я в ответ а кто же твоим родителям будет пенсии платить если не ты, а они страна богата ресурсами все равно типа заплатят, т.е. теперь путя всех уровнял в возрасте выхода и размерах и получается они были правы, но как же так господа, они за счет черных зарплат имели доход больше чем у меня. Получается руководство идет на сознательно нарушение - стимулирует неуплату в пенсионный-а плати не плати один хрен одинаково, в этом и есть нарушение прав простых граждан



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  • 16 | 20.06.2019, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
- Следствием предоставлены доказательства того, что вы сбили Боинг #MH17. Подсудимый Гиркин, можете их опровергнуть?
- Конечно могу! Я не сбивал. А кто сбил не скажу.

Мне кажется, в Гааге такое не прокатит...



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  • 17 | 20.06.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 20.06.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64462 | Рейтинг: +12181,5
не надо смотреть на пенсии других и завидовать, те люди могли работать на очень хорошо оплачиваемых работах и законно заработать пенсии, выше Вашей!
_________________________________
О_О.
У меня есть знакомая - приятельница. Вчера были в кафешке(у всех среда - а у нас четверг) - так вот. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Считаю несправедливым и много раз писал об этом! Власть сейчас от страха платит своим цепным псам! Боятся потерять всё нажитое непосильным трудом на галерах! Я тоже знаю детей своих друзей и знакомых, которые устроились в силовые структуры и очень неплохо зарабатывают, рано уходят на хорошую пенсию, а потом ещё и работают, значит не потеряли здоровье! Очень Опытный



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  • 18 | 20.06.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Pan Doktor@pan_dok

Кручу каналы IPTV. На рос-канале какой-то хрен с бородкой: "Да, наши адвокаты в Гааге под давлением были ВЫНУЖДЕНЫ согласиться, что это был наш БУК, так выгоднее! Но на самом деле все знают, что "Боинг" сбила Украина!"
В зале бурные аплодисменты.
Какие же вы #бл-яди.



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  • 19 | 20.06.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Степан Сулакшин

Был на Алтае. Как везде.Города еще как-то развлекаются и торгуют. Деревня умирает. Путина неннавидят. Ничему никому не верят. Не жизнь. Выживание. В общем, мрак. Путинизм.



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  • 20 | 20.06.2019, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в ноябре получила долю в размере 16,67% в крымской компании «Галит», выпускающей соль. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс.

Примерно в это же время компания «Галит» выиграла контракт на поставку технической соли для ГУП «Крымавтодор». На сайте госзакупок сообщается, что сумма контракта составила 25,9 миллиона рублей, при этом начальная сумма договора равнялась 22,5 миллиона рублей.

Кроме Навки крымской компанией в равных долях владеют еще несколько физических лиц. Среди них — Юрий Волков, выступавший одним из учредителей организации «Клуб профессионального боевого самбо».



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