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Хабиров: «Не ведитесь на провокации»

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.06.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 12599 | Комментарии: 19
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Также врио главы Башкирии заявил, что в ближайшие дни приедет в Сибай. Врио главы Башкирии на странице во «ВКонтакте» прокомментировал экологическую обстановку в Сибае. По словам руководителя региона, ситуация остается под его личным контролем. Также он рассказал, что в городе работают две передвижные лаборатории, которые заняты анализом воздуха на предмет наличия диоксида серы.

Хабиров: «Не ведитесь на провокации»


Превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы. Как и раньше – все замеры проводятся в присутствии журналистов и вообще любых желающих. Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет, – заявил Радий Хабиров.

Врио главы Башкирии также рассказал, что УГМК, чей филиал накануне признали ответственным за экологический кризис в Сибае, выделяет на «соцнужды сибайцев дополнительно к обычным обязательствам 200 млн рублей». По его словам, уже к осени горожанам ничего не будет напоминать об проблемах с превышениями диоксида серы.

Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю. Сам в очередной раз приеду в Сибай буквально на днях. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации, – призывает глава региона.

Отметим, что сообщение Радия Хабирова появилось после того, как сибайцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они напомнили руководителю страны, что с ноября 2018 года в Сибае происходят колоссальные превышения по количеству серы в воздухе. Они уверены, что ситуация на сегодняшний день почти не изменилась.

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.06.2019, 10:08 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37618 | Рейтинг: +5525,8
......... уже к осени горожанам ничего не будет напоминать об проблемах с превышениями диоксида серы.

=========================================================
А как на это сказал бы К.С. Станиславский?



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  • 2 | 20.06.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио главы Башкирии на странице во «ВКонтакте» прокомментировал экологическую обстановку в Сибае. По словам руководителя региона, ситуация остается под его личным контролем. Также он рассказал, что в городе работают две передвижные лаборатории, которые заняты анализом воздуха на предмет наличия диоксида серы.

=================================
Обвинения за смертность связанную с экологической обстановкой и анкологические заболевания булут предявлены лично радию в ближайшее время, так как" ситуация остается под его личным контролем"
Тебя самозванец никто за язык не тянул!!!!



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3

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  • 3 | 20.06.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ехал бы ты в свою Москву, или Венесуэлу или куда по далее!



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4

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  • Гость
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  • 4 | 20.06.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 10:08 | Автор: юнг
Публикации: 144 | Комментарии: 37617 | Рейтинг: +5526
......... уже к осени горожанам ничего не будет напоминать об проблемах с превышениями диоксида серы.

=========================================================
А как на это сказал бы К.С. Станиславский?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
нЕ ЗНАЮ ЧТО БЫ СКАЗАЛ сТАНИСЛАВСКИЙ, А ВОТ лУКОШЕНКО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ СКАЗАЛ БЫ "ЖИТЬ БУДУТ ПЛОХО, НО НЕДОЛГО"



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3

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  • Эксперт
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  • 5 | 20.06.2019, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
выделяет на «соцнужды сибайцев дополнительно к обычным обязательствам 200 млн рублей».
__________________________________
Кой-кому заткнут рты подачками. остальное спи@дит дважды награждённый в текущем году(за пару месяцеав)


По его словам, уже к осени горожанам ничего не будет напоминать об проблемах с превышениями диоксида серы.
______________________________________________
Он про март точно так же говорил. Напи@дел!

не ведитесь на провокации, – призывает глава региона.
____________________________________________
Провокациями это ху-йло называет превышение показаний ПДК в воздухе?

Отметим, что сообщение Радия Хабирова появилось после того, как сибайцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
_______________________________________________
Да. Пуйло всем губерам приказал разруливать ситуации на местах - поскольку криков о беспределе с мест превысило критическую массу еще за долго до сегодняшнего дня.



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5

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  • 6 | 20.06.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Только особь не одаренная умственными способностями могла заявить: "ситуация остается под его личным контролем". Ну полный писец!!!!!!!



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  • 7 | 20.06.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больные люди не осознают что они больны....
Ну ведь наверняка есть у радия какие то близкие которые могут ему объяснить всю тягость его положения, что на данный момент можно пересаживать ,- сердцен печень, почки... но мозг пока пересадки не поддается, и он как был аульным башкирам , так им и останется. Ну дайте ему, какое, ни на есть, успокоительное. чтоли... Ну ведь даже не проффисионалу видно что дегродация прогрессирует.



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 20.06.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...врио.,.в ближайшие дни приедет в Сибай..."

Путин вообще со стерхами летал

клоунада Жирика туточки плачет, жалкий лепет, когда тайга тысячами га горит!



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2

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  • Наблюдатель
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  • 9 | 20.06.2019, 11:36 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +488,1
"Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет," – заявил Радий Хабиров.
__________________________________

1. Наука говорит ОДНОЗНАЧНО. Если есть вредное воздействие веществами, типа диоксида серы, и многими другими ОСОБО ВРЕДНЫМИ веществами, попадающими ОБЯЗАТЕЛЬНО из открытого ОГРОМНОГО карьера, прямо на краю города, в организмы граждан Сибая,

то ОБЯЗАТЕЛЬНО, есть и массовые последствия по заболеваниям у горожан Сибая.

Гарантирована онкология самая разная, поражения органов дыхания, щитовидной железы, и всего, что есть у человека. В комплексе.

Плюс, психологическое поражение, и фобии, и реальные страхи, заболеть раком и много чем другим. Это тоже - настоящие, не выдуманные заболевания.

2. Есть лишь один способ, для жителей Сибая, живущих РЯДОМ и на краю километрового карьера, УЕХАТЬ. Построить в стороне новый город. Старый город - снести. Оплатить все расходы обязаны владельцы карьера и власть.

3. Забавно, Хабиров НЕ СТЕСНЯЕТСЯ говорить неправду публично.

Только НЕГРАМОТНЫЕ люди могут в это поверить. Что не вредно жить рядом с открытым и даже горящим карьером!

4. Еще удивительнее, что за Хабирова, и правда проголосую до 30-50% людей в Башкортостане, и еще больше - в самом Сибае, в надежде на помощь от барина, и боязнь, что лишит помощи вообще, если они не проголосуют.

И вбросят, еще столько, а то и в два раза больше. Заполнят протоколы УИКи и ТИКи, и ЦИК на его желаемые и заданные им - 78-85%.

Рабы не вы. Вы не рабы. Или как?



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4

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  • Участник
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  • 10 | 20.06.2019, 11:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17814 | Рейтинг: -3101,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Золотарев, что тебе тут надо? Развалил "Яблоко" и теперь еще что то замышляешь? Хабиров отвечает, а ты ХТООО? Ноль без палочки, а все лезешь во все дырки.
То, что доходит до твоей тупой башки думаешь другим никак не доходит. Наши работали и гибли в Чернобыле, а хохлы все попрятались и не показывались.



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3

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  • Гость
  •  
  • 11 | 20.06.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацу сами организовывали Чернобыль сами и должны были ликвидировать, Хохлов это на хрен не нужно было, так что если ты здесь среш без конца, когда нибудь тебе придется убирать за собой, даже не думай скрываться тебя все равно найдут



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 20.06.2019, 12:45 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +488,1
Все в России и в СССР создавали люди РАЗНЫХ национальностей. Много национальная страна с РАВЕНСТВОМ прав.

И больше всех - русских, украинцев и татар, башкир. И много сделали для России и СССР - евреи, немцы, грузины, армяне, азербайджанцы, мордва, чеченцы, крымские татары, и сотни еще народов и наций.

И вот, некий Кац, лжет и клевещет на целые народы.

Зачем? По глупости и только?



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5

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  • Эксперт
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  • 13 | 20.06.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Стоимость изготовления транспортных карт «АЛГА» составит порядка 12 млн рублей

Как сообщает портал «Уфа1», одна такая карта будет стоить 37 рублей, в планах изготовить более 324 тысяч карт.

Конкурс власти республики проводить не стали — уже заключён договор с компанией «Техносервис», которая, по мнению властей, имеет возможности предоставить карты с требуемыми техническими характеристиками в минимальные сроки по минимальной цене. Кроме того, «Техносервис» является официальным партнером поставщика аппаратов, которые нужны для автоматизированной системы оплаты проездов.

Напомним, голосование по выбору названия проводилось Госкомтрансом республики в соцсетях в начале июня. «ВКонтакте» победил вариант BashCard — за него отдали свои голоса 1253 человека. Это на 200 голосов больше, чем за победивший вариант. В Одноклассниках победил вариант «Алга», за него проголосовало 14 человек.



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  • 14 | 20.06.2019, 12:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17814 | Рейтинг: -3101,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Виктор -укроп. Создавали для Украины и не только АЭС, действительно все. Но развалили и сбежали в основном украинцы. Гибли опять все, кроме укропов. Ты это имел в виду?



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3

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  • 15 | 20.06.2019, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врио -сын своего народа.
Каков народ-таков и правитель.
У последнего энергетика немного другая, но ментальность таже- непреодолимая жажда власти при полном незнании дел, нужд и чаяний своих соплеменников.
Если бы были присущи лидерские качества, то не искал врагов в своем народе, а организовал бы полевую ставку в проблемном городке рядом с проблемными рудниками не уезжал бы оттуда, пока олигарх не наведет порядок, не извинится перед народом и не выплатит городу штраф.
А то спрятался от горожан на хоккейном матче в Магнитке и по Райкину-бу сделано,бу сделано, я тут, я счас.
Тулеевщина какая то?



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  • Гость
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  • 16 | 20.06.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.06.2019, 11:59 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17814 | Рейтинг: -3101,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Золотарев, что тебе тут надо? Развалил "Яблоко" и теперь еще что то замышляешь? Хабиров отвечает, а ты ХТООО? Ноль без палочки, а все лезешь во все дырки.
То, что доходит до твоей тупой башки думаешь другим никак не доходит. Наши работали и гибли в Чернобыле, а хохлы все попрятались и не показывались.
===
Да, какой бравый Хабиров, - эвакуировал Сибай, новый город в безопасном месте начал строить, а глупые сибайчане о чём то Путина на коленях просят, "подставляют" такого деятельного Хабирова!



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  • 17 | 20.06.2019, 17:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12439 | Рейтинг: -1904,5
Да, какой бравый Хабиров, - эвакуировал Сибай, новый город в безопасном месте начал строить, а глупые сибайчане о чём то Путина на коленях просят, "подставляют" такого деятельного Хабирова!
_______________________________________________
Всё правильно. Хабиров виноват. Во многом виноват.
Но почему никто на этом сайте не предъявляет претензии конкретным виновникам - УГМК?
Всё-таки не Хабиров разрабатывал этот карьер, не он туда пустил и разрешил бесконтрольно творить там всё, что заблагорассудится капиталистам.
Кроме УГМК есть ещё также Рахимов, Хамитов. Да и без московских чиновников тут дело вряд ли обошлось. Слишком кусок жирный.



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  • 18 | 20.06.2019, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.06.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Больные люди не осознают что они больны....
Ну ведь наверняка есть у радия какие то близкие которые могут ему объяснить всю тягость его положения, что на данный момент можно пересаживать ,- сердцен печень, почки... но мозг пока пересадки не поддается, и он как был аульным башкирам , так им и останется. Ну дайте ему, какое, ни на есть, успокоительное. чтоли... Ну ведь даже не проффисионалу видно что дегродация прогрессирует.
-.-.-.-.-.-.
А ты из какого аула, Грамотеюшко?



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  • 19 | 20.06.2019, 17:39 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12439 | Рейтинг: -1904,5
13 | 20.06.2019, 12:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4

Стоимость изготовления транспортных карт «АЛГА» составит порядка 12 млн рублей
____________________________________________________
Так ты против транспортных карт или нет, непонятно?
Интересно наблюдать как либералистическая шушера деньги считает.
Их очень огорчили миллион на курултай и 12 миллионов на транспортные карты, но ни словечком не обмолвились, что 2,5 миллиарда из бюджета республики беруд на аренду камер фиксации нарушений ПДД.
Ещё раз. 2,5 миллиарда, камеры, в аренду, на пять лет.
Чтобы с нас же стрясти деньги.



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