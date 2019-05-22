Хабиров: «Не ведитесь на провокации»

Также врио главы Башкирии заявил, что в ближайшие дни приедет в Сибай. Врио главы Башкирии на странице во «ВКонтакте» прокомментировал экологическую обстановку в Сибае. По словам руководителя региона, ситуация остается под его личным контролем. Также он рассказал, что в городе работают две передвижные лаборатории, которые заняты анализом воздуха на предмет наличия диоксида серы.Превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы. Как и раньше – все замеры проводятся в присутствии журналистов и вообще любых желающих. Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет, – заявил Радий Хабиров.Врио главы Башкирии также рассказал, что УГМК, чей филиал накануне признали ответственным за экологический кризис в Сибае, выделяет на «соцнужды сибайцев дополнительно к обычным обязательствам 200 млн рублей». По его словам, уже к осени горожанам ничего не будет напоминать об проблемах с превышениями диоксида серы.Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю. Сам в очередной раз приеду в Сибай буквально на днях. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации, – призывает глава региона.Отметим, что сообщение Радия Хабирова появилось после того, как сибайцы записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они напомнили руководителю страны, что с ноября 2018 года в Сибае происходят колоссальные превышения по количеству серы в воздухе. Они уверены, что ситуация на сегодняшний день почти не изменилась.