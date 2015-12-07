В куче народной любви: Ругательства и пальцы вниз

Прямая линия с Путиным собирает тысячи «дизлайков». Россияне, наблюдающие за прямой трансляцией в интернете, ставят «палец вниз».Ежегодная Прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходит сегодня, 20 июня, уже в 17-й раз. ProUfu.ru проанализировал статистику прямых трансляций и заметил, что пользователи Рунета чаще ставят «дизлайки», нежели «лайки» - и разрыв между двумя показателями очень большой.Так, на время написания заметки на youtube-канале НТВ трансляция прямой линии с Путиным собрала 2,1 тысяч «лайков» против 22 тысяч «дизлайков».На «России-24» трансляция с президентом понравилась 1,6 тысячам пользователей против 7,9 тысяч «дизлайков».На канале РБК статистика похожая – 627 пользователей отметили линию «лайком», тогда как 8,9 тысяч поставили эфиру «палец вниз».На канале «360» 4,7 тысячи «дизлайков» и всего 365 лайков.