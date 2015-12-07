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В куче народной любви: Ругательства и пальцы вниз

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 12421 | Комментарии: 11
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Прямая линия с Путиным собирает тысячи «дизлайков». Россияне, наблюдающие за прямой трансляцией в интернете, ставят «палец вниз».

В куче народной любви: Ругательства и пальцы вниз


Ежегодная Прямая линия с президентом Владимиром Путиным проходит сегодня, 20 июня, уже в 17-й раз. ProUfu.ru проанализировал статистику прямых трансляций и заметил, что пользователи Рунета чаще ставят «дизлайки», нежели «лайки» - и разрыв между двумя показателями очень большой.

Так, на время написания заметки на youtube-канале НТВ трансляция прямой линии с Путиным собрала 2,1 тысяч «лайков» против 22 тысяч «дизлайков».

На «России-24» трансляция с президентом понравилась 1,6 тысячам пользователей против 7,9 тысяч «дизлайков».

На канале РБК статистика похожая – 627 пользователей отметили линию «лайком», тогда как 8,9 тысяч поставили эфиру «палец вниз».

На канале «360» 4,7 тысячи «дизлайков» и всего 365 лайков.

ПроУфу
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  • 1 | 21.06.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тереключался на прямую линию эпизодически, и постоянно попадал на произносимое путиным "мля", меня так это забавило! Интересно что он имел в виду под "мля", может всетаки "бля". Не зря говорят что из подворотни уехать можно, а вот подворотню из себя выдавит невозможно...



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2

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  • 2 | 21.06.2019, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Впервые за все годы посмотрела эту линию. Была дома. а лбычно-то она проходит в рабочее время...

Но - смотрела линию с комментариями Милова - то есть Милов прерывал трансляцию и сразу комментировал ВРАНЬЁ пуйла.
Там тоже лайки-дизлайки были ошеломляющими - пригожинские не успевали скручивать.

Но были и т. кто скрычивали дизлайки прямо онлайн!

Вот вам. например, скрины с ю-туб канала НТВ с разницей в 1(одну)минуту

В 14:15 дизлайков 37 тыщ, а через минуту уже 32.

https://twitter.com/ZavPolit/status/1141668415230423047



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  • 3 | 21.06.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Прфмая линия "путина,- это позор России!
Ведь этот маразм слушал весь Мир!
Россияне! Нкогда не удивляйтесь, когда к вам за рубежом будут относится пренебрежительно! Вы сами даете для этого повод! Если глава нации дебил, то соотвектственно нация ДЕБИЛЬНА!!!!
Не согласны с моим определением?
Докажите что Вы не дибилы....



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  • 4 | 21.06.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.06.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Прфмая линия "путина,- это позор России!
Ведь этот маразм слушал весь Мир!
Россияне! Нкогда не удивляйтесь, когда к вам за рубежом будут относится пренебрежительно! Вы сами даете для этого повод! Если глава нации дебил, то соотвектственно нация ДЕБИЛЬНА!!!!
Не согласны с моим определением?
Докажите что Вы не дибилы....
===
НЕ РУГАЙТЕСЬ, НО ЕЩЁ В дРЕВНИХ Грециях и Риме открыли причинно-следственные связи, понятийное мышление и самое важное: Критическое мышление. Современная наука доказала отсутствие оного у 86% населения Земли. Для устранения недоразумений, с этим связанных, придуманы основные принципы демократии: свобода слова, независимый суд, выборность!
Именно на выборах, наиболее толковые, разъясняют согражданам неправильные поступки власти.
Путин, будучи 1-ым замом Собчака-папы, потерпел сокрушительное поражение и был выкинут, на выборах, питерчанами.
Урок усвоил. И все институты власти: свобода слова, независимый суд, выборность им были сломаны.
В принципе, это и есть фашизм.
Результат: спад рождаемости в 2017 по РФ 10,7% усугубленный в 2018 г..
Это вымирание населения России!



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  • 5 | 21.06.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин,-Вор!
Путин,-Вор
Путин,-Вор!!!!!



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  • 6 | 21.06.2019, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хуже когда начинают руководители никогда не имевшие хозяйства, не испытавшие производительного труда , не работавшие на производстве ,
Врать можно 1-2-3 раза , далее вера уже теряется . Если балабол , то народ вычисляет быстро и быстро утомляется от его речей.Но 86 % будут верить без критической оценки , а 10% из них до конца , до смерти . У последних прозреня не будет никогда !



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  • 7 | 21.06.2019, 20:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Валерий Соловей
"группа "элиты" в 1999 году ходила в спортивных шароварах по Питеру и занималась мелкими полукриминальными делами. сейчас они в списке FORBES. им есть что терять. но относятся они к действующей власти гораздо негативнее чем либералы"



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  • 8 | 21.06.2019, 20:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Рейтинг телетрансляций (доля смотревших от общей численности взрослой телеаудитории) прямых линий Путина по Москве:
2015 - 12,7%
2016 - 10,3%
2017 - 10,1%
2018 - 8,1%
2019 - 6,8%.
Всё, как сам Путин любит: уверенный стабильный отрицательный рост.



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  • 9 | 21.06.2019, 21:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Минфин РФ предложил открыть магазины для дипломатов и их семей.
Теперь, россияне, понимаете, кто будет есть вкусную "санкционку", покупать одежду и технику за треть цены, а кто давиться пальмовым маслом с зарплатой ₽11 тысяч?
Хотели в СССР? Так вот же он!

На портале проектов нормативных актов опубликован проект постановления, который внес на рассмотрение Министерство Финансов о создании в России магазинов беспошлинной торговли для сотрудников дипведомств и консульств.
Министерство финансов Российской Федерации внесло на рассмотрение Правительства предложение об учреждении в стране специальных магазинов, где будут отовариваться сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульств без уплаты налогов.

В сопроводительных документах к проекту говорится о том, что пользоваться такими магазинами, где ведется беспошлинная торговля, смогут только члены дипломатического персонала, консульские должностные лица и члены их семей, которые проживают вместе с ними, а также сотрудники и должностные лица представительств государств при международных организациях и тому подобных организаций.

Чиновники предлагают открыть такой магазин в Москве и Санкт-Петербурге, а товары продавать за доллары, евро и российские рубли. При покупке в таком магазине каждый покупатель должен продемонстрировать соответствующий документ, подтверждающий аккредитацию при МИД РФ.

Также в документах отмечается, что принятие нового проекта постановления не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.



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  • 10 | 21.06.2019, 21:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Из расшифровки «Прямой линии с Владимиром Путиным» исчезли упоминания архангельской железнодорожной станции Шиес, ставшей одним из центров антимусорных протестов, и имени журналиста Ивана Голунова, которого пытались посадить в тюрьму из-за подкинутых наркотиков . Это следует из текста, опубликованном на сайте Кремля.

Станцию Шиес упомянул в своем вопросе президенту сооснователь и модератор паблика «MDK» Роберто Панчвидзе. Он спрашивал про новый закон о неуважении к власти:

«Только несколько дней назад в одной лишь Архангельской области этот новый Закон позволил привлечь к ответственности шесть человек — шесть человек! — из-за комментариев в группы во «ВКонтакте». Одну женщину оштрафовали за комментарий о новости о свалке в Шиесе. Цитирую дословно: «Они совсем оборзели»», — сказал Панчвидзе.

Однако опубликованный на сайте президента текст расшифровки речи Панчвидзе, выглядит так:

«Только несколько дней назад в одной лишь Архангельской области этот новый Закон помог привлечь к ответственности шесть человек — шесть человек! — из-за комментария в группы во «ВКонтакте». Одну женщину оштрафовали из-за комментария, цитирую дословно: «Они совсем оборзели».»

Кроме того, из расшифровки исчезло упоминание ситуации с корреспондентом "Медузы" Иваном Голуновым, который подвергся незаконному головному преследованию в Москве, что вызвало серьезные гражданские протесты. О журналисте спросила ведущая прямой линии Елена Винник. В расшифровке на сайте Кремля из прямой речи Винник имя журналиста исчезло, однако упоминание об этом осталось в словах Путина.



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  • 11 | 21.06.2019, 22:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.06.2019, 21:04 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12184,2
Минфин РФ предложил открыть магазины для дипломатов и их семей. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Что ты вскинулась-то, юродивая? Это для иностранных дипломатов, пусть покупают и оставляют валюту в РФ! Это совсем не "Берёзка", с который ты сравнивала раньше! Ты в "Берёзке" была хоть раз? А я много раз! Скажу честно - глаза разбегались по полкам и прилавкам! Очень Опытный



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