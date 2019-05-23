Уфа, встречай улицу Ахметханова

Радий Хабиров распорядился увековечить память Артура Ахметханова. Имя генерал-лейтенанта могут присвоить одной из уфимских улиц.Сегодня Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, скончавшегося в мае этого года.Решение было принято с учетом особых заслуг генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова в области обеспечения безопасности и правопорядка.Согласно документу, правительству Башкирии поручено выполнить сразу несколько указаний: организовать ежегодный Всероссийский турнир по национальной борьбе куреш, посвященный памяти Артура Ахметханова, учредить ежегодный конкурс начальной военной подготовки имени Артура Ахметханова среди кадетских классов школ Уфы, а также установить его бюст в селе Малояз Салаватского района.Кроме того, поручено рассмотреть несколько вопросов: вопрос присвоения имени генерал-лейтенанта полиции Ахметханова средней школе села Турналы Салаватского района с установкой мемориальной доски, а также вопрос создания экспозиции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на площадке Республиканского музея Боевой Славы.Также горсовету Уфы предложено присвоить одной из улиц города имя генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.Как следует из сообщения пресс-службы Администрации Главы РБ, источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, будут определены Министерством финансов РБ.Справка. Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в с. Турналы Салаватского района БАССР. Образование высшее – в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета, в 1999 году – Академию управления МВД РФ. По образованию – юрист-правовед.Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году, отслужив в армии. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД г. Уфы, который возглавлял с 1994 по 1999 годы. С 1999 года был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан.С февраля 2005 по декабрь 2008 года Артур Фарвазович служил в должности заместителя министра – начальника службы милиции общественной безопасности МВД РБ.В декабре 2008 года назначен на должность министра внутренних дел по РСО-Алания.1 апреля 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", в соответствии с которым специальное звание генерал-лейтенанта полиции присвоено генерал-лейтенанту милиции Артуру Фарвазовичу Ахметханову.Отбывавшие службу в командировках на Северный Кавказ башкирские полицейские говорят о том, что генерал-лейтенант их регулярно посещал и говорил о желании продолжить службу на родине.В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардией в ПФО. Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм.