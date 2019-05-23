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Уфа, встречай улицу Ахметханова

  • Опубликовано: ПроУфу | 21.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 17107 | Комментарии: 22
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Радий Хабиров распорядился увековечить память Артура Ахметханова. Имя генерал-лейтенанта могут присвоить одной из уфимских улиц.

Уфа, встречай улицу Ахметханова


Сегодня Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, скончавшегося в мае этого года.

Решение было принято с учетом особых заслуг генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова в области обеспечения безопасности и правопорядка.

Согласно документу, правительству Башкирии поручено выполнить сразу несколько указаний: организовать ежегодный Всероссийский турнир по национальной борьбе куреш, посвященный памяти Артура Ахметханова, учредить ежегодный конкурс начальной военной подготовки имени Артура Ахметханова среди кадетских классов школ Уфы, а также установить его бюст в селе Малояз Салаватского района.

Кроме того, поручено рассмотреть несколько вопросов: вопрос присвоения имени генерал-лейтенанта полиции Ахметханова средней школе села Турналы Салаватского района с установкой мемориальной доски, а также вопрос создания экспозиции Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на площадке Республиканского музея Боевой Славы.

Также горсовету Уфы предложено присвоить одной из улиц города имя генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова.

Как следует из сообщения пресс-службы Администрации Главы РБ, источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, будут определены Министерством финансов РБ.

Справка. Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в с. Турналы Салаватского района БАССР. Образование высшее – в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета, в 1999 году – Академию управления МВД РФ. По образованию – юрист-правовед.

Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году, отслужив в армии. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД г. Уфы, который возглавлял с 1994 по 1999 годы. С 1999 года был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан.

С февраля 2005 по декабрь 2008 года Артур Фарвазович служил в должности заместителя министра – начальника службы милиции общественной безопасности МВД РБ.

В декабре 2008 года назначен на должность министра внутренних дел по РСО-Алания.

1 апреля 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", в соответствии с которым специальное звание генерал-лейтенанта полиции присвоено генерал-лейтенанту милиции Артуру Фарвазовичу Ахметханову.

Отбывавшие службу в командировках на Северный Кавказ башкирские полицейские говорят о том, что генерал-лейтенант их регулярно посещал и говорил о желании продолжить службу на родине.

В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардией в ПФО. Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм.

ПроУфу
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  • 1 | 21.06.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, скончавшегося в мае этого года.
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Если этого аульного не останорвить то вскором времени мы обретем улицу имени урала рахимова, они с ни м находятся тоже в ОЧЕНЬ БЛИЗКИХ "отношениях"...



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  • 2 | 21.06.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Скажи кто друг твой. И будет ясно кто ты.



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  • 3 | 21.06.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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В газете «Коммерсант» вышел материал, рассказывающий о том, как Следственное управление СКР по Северной Осетии завершило расследование громкого уголовного дела о похищениях людей. Однако пока шло следствие, банда похитителей успела развалиться.

В то время, как руководство МВД Северной Осетии в лице генерала Артура Ахметханова пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, раздавая благостные интервью, у жителей республики, судя по всему, накопилось множество неприятных вопросов к руководству правоохранительных органов. Дерзкие похищения людей, убийства, вымогательства и прочие тяжкие преступления, ставшие здесь слишком популярными, расследуются не просто из рук вон плохо — такое чувство, что зачастую виновных даже не торопятся искать.
Непостижимо, но факт — с преступлениями в Северной Осетии борется человек, чей родной брат находится в федеральном розыске за совершение жестоких, особо тяжких преступлений. А как на это реагирует глава МВД РСО-Алания Артур Ахметханов, назначенный на эту должность в 2008 году, а ранее занимавший пост замминистра МВД Башкирии?

Именно новоиспеченный министр, брошенный на «прорыв» в череде нераскрытых преступлений в республике, назначил на самую значимую и ответственную должность — своего первого зама, начальника службы криминальной милиции МВД РСО-Алания Казбека Бекмурзова. Более того, генерал Ахметханов всячески отстаивает своего подчиненного, говоря о том, что скандальная история с братом Кипой не является основанием для его увольнения.
Ну и так далее и тому подобное Подробно на компромат, р
Именем этого быдла будет названа улица в Русском городе Уфа!!!!!!!!!



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  • 4 | 21.06.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Откуда такие полномочия ? Где прокуратура ? Опять слепа и глуха !? До чего же не везет УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ последние 30 лет !
Своих друзей может увековечивать только в личном фотоальбоме и на личном земельном участке. Цезарь новоявленный, блин !



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  • 5 | 21.06.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
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яркое свидетельство того, что Радию абсолютно безразлично мнение - голоса избирателей и что идёт всего лишь спецоперация имитации выборов главаря РБ !



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  • 6 | 21.06.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Вот это скорость!!! 40 дней не прошло!

СРАдий ваще оху-ел!

Открываем Главная Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 г. N 70-з "Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий" (с изменениями и дополнениями) Статья 5. Присвоение имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан

Читаем:
Статья 4. Условия увековечения памяти
2. Переименование объекта, которому уже присвоено имя лица, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, не допускается, за исключением случаев, когда необходимо восстановить историческое наименование объекта.
(Вспоминаем. что при Хамитове на этот пункт болт забили и переименовали улицу в Пустого Карима)

идем дальше:
Статья 5. Присвоение имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан
1. Присвоение имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, улицам, площадям и другим составным частям населенных пунктов Республики Башкортостан производится представительными органами муниципальных районов (городских округов), на территории которых расположен объект присвоения имени, по согласованию с Комиссией при Президенте Республики Башкортостан по административно -территориальному устройству Республики Башкортостан при наличии положительного заключения Правительства Республики Башкортостан.

2. Присвоение имен лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, организациям осуществляется Правительством Республики Башкортостан в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 23 июля 1998 года № 175-3 «О порядке присвоения имен государственных и общественных деятелей улицам, площадям и другим составным частям населенных пунктов, организациям в Республике Башкортостан».

То есть - СРАдий - уже НАСРАЛ на порядок. и командует в одиночку.
СРАдий нарушил порядок представления. Он не имеет права даже вносить имена увековечиваемых. Он пока что еще не орган гос-власти, а ВРИО!

И его указ - ничтожен, поскольку не он, а правительство это решает. Мы НЕ ВИДИМ ни инициаторов увековечения, ни решения правительства по этому поводу.Но это еще не все - идем в закон. на который ссылается этот закон...



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  • 7 | 21.06.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочу отметить: Что улица неазванна не за какие либо заслугт перед регионом, а лиш потому чио этот у....д был личным другом гадия.
Вопрос к жителям Вы согласны с тем чтобы гадия и дальше называл улицы столицы именами своих друзей.
"Мне нравится",- ставте лайки! Покажите свою гражданскую позицию!
Гадий иди гадить в в другогм месте!
Урод, мать мтвою так...!



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  • 8 | 21.06.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров распорядился увековечить память Артура Ахметханова
=======================================
Так может поступать только моральный урод, уверенный на 200% что его "избирут"



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  • 9 | 21.06.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 21.06.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64487 | Рейтинг: +12183,4
Вот это скорость!!! 40 дней не прошло!
СРАдий ваще оху-ел!
Открываем Главная Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 г. N 70-з "Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий"......
===
я юридически туп!
0публикуйте, пожалуйста кто имеет возможность, как оформить заявление опротестовывания в суд, - я подпишу!



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4

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  • 10 | 21.06.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страну башкир оккупировали сорняки, здесь не надо доказательств. сплошные сорняки.....



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  • 11 | 21.06.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну очень скромно, при имеющихся возможностях власти плюющих на законы . А ведь можно(сто раз можно) на деньги налогоплательщиков конечно же, поставить огроменный статуй из малахита например и заживёт республика и будут повсюду славить наимудрейшего по пяти раз на дню. Ааа? Неа?



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  • 12 | 21.06.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.06.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 21.06.2019, 11:46 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64487 | Рейтинг: +12183,4
Вот это скорость!!! 40 дней не прошло!
СРАдий ваще оху-ел!
Открываем Главная Закон Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 г. N 70-з "Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, а также исторических событий"......
===
я юридически туп!
0публикуйте, пожалуйста кто имеет возможность, как оформить заявление опротестовывания в суд, - я подпишу!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Да не Вы юридический труп. Это гадий потенциальный клиент Безилеевки!
А Вам и Вашей семье, дай Бог доброво здоровичка! И всех благ!!!



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  • 13 | 21.06.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что то у срадия маразм в голове



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  • 14 | 21.06.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Билять,приклею фото этого типа на заднем стекле своего авто......



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  • 15 | 21.06.2019, 16:52 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12468 | Рейтинг: -1909,2
Ха, на этом сайте тоже есть такой переименователь улиц - Виктор Золотарёв.
Он уже наметил несколько своих друзей и даже, вроде, себя.
Интересно, кто-нибудь захотел бы жить на улице Золотарёва?



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  • 16 | 21.06.2019, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Улицы нужно называть по номерам как в омереке По фамилии - вдруг оказывается то убийцей то репрессии против народа применял...



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  • 17 | 21.06.2019, 17:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас сижу на скамейке под деревом на набережной Волги в городе велосипедистов.
Блин, умели же советские гидростроевцы делать для людей. Набережная не голая ,как строится в Уфе или как в Сипайлово, а с теннисными кортами, детскими площадками, спортивными снарядами, с бесплатным вайфаем, с беседками и навесами от непогоды.Лепота, одним словом.
И еще.
Боголюбова 15.3.17.03.в этом городе означает пр. ак.Боголюбова,дом 15 ,третий подъезд, семнадцатый этаж, третья квартира.
Удобно врачам, почтальонам, посыльным,таксистам и коммунальщикам.
Выходцы из Салаватского р-на и др. наши граждане,для котоых главное рубить и пилить, здесь однозначно запутаются и ничего не поймут.
Они до сих пор не понимают, как трамвай работает вот и данной им властью снесли его к чертям собачим в столице страны башкир.



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  • 18 | 21.06.2019, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Зачем мой коммент для кухарки зажал? Там было всё в поддержку её мнения с небольшим уточнением! Ты этого не понял что ли? Очень Опытный



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а надо какой-то срок надо выдержать перед канонизацией?
например,православных святых причисляют же к лику святых,
но выдерживают 50 лет



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  • 20 | 21.06.2019, 19:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64506 | Рейтинг: +12185,3
Где-то тут О_Ошка бултыхался...
Чо ты там мне возражал про Форд? Ну на - и заткнись!

Американский концерн Форд" продаст свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах

Сайт Заводы Ford Sollers в России. - сдох -сам можешь проверить:

https://fordsollers.com/



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