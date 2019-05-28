Разложение трупа адвокатской палаты

Выражение доверия президенту Адвокатской палаты РБ оказалось Пирровой победой.Вчера Адвокатская палата РБ провела внеочередную конференцию. Сбор адвокатов Башкирии был инициирован самим руководством палаты, которое планировало рассмотреть вопрос о доверии президенту Булату Юмадилову. В итоге послушное адвокатское большинство выразило доверие своему руководству, однако ничего кроме имиджевых потерь это не принесло. Постараемся объяснить почему.Кому доверять?Еще месяц назад, когда стало известно о проведении конференции, оппоненты господина Юмадилова обратили внимание, что формулировки «о доверии совету и президенту палаты» вообще не существует. Уже тогда стало понятно, что цель конференции – не столько поддержка самого Булата Юмадилова, а желание ее изобразить перед лицом угрозы из Следкома. Напомним, следственные органы возбудили уголовное дело в связи с арендой помещения для нужд АП РБ у тещи Булата Юмадилова и ремонтом за счет средств сообщества. Казалось, всем понятно, в чьих интересах была заключена сделка. К тому же престарелая пенсионерка почему-то в течение нескольких лет не платила налоги со своих многомиллионных доходов. Но все не так просто.Оппоненты и сторонники Булата Юмадилова в ходе конференции неоднократно повторяли, что уголовное дело на самом деле возбуждено против всего руководства палаты, в частности ее совета. Сторонники Юмадилова трактовали все так, что решение об аренде и ремонте этих помещений Юмадилов принимал не единолично. Якобы это было коллегиальным решением совета, утвержденным конференцией. «Что же вы раньше молчали?» – пытались они показать свое возмущение.Их оппоненты были логичнее и говорили, что все эти факты доводились до руководства палаты, но блокировалась любая возможность озвучить их на конференциях. Здравый смысл подсказывает, что во время больших ежегодных конференций никто не доводит до участников информацию о деталях (например, данные о родстве арендодателя), и все это остается в тени. Противники нынешнего руководства палаты, среди которых открыто обозначились и молодые адвокаты, и ветераны, согласились, что ответственность лежит на всем совете палаты. Только вот в этом совете слишком много людей, связанных родством и личными интересами.Поэтому постановка вопроса о доверии всему совету стала основной. Она была выгодна в первую очередь самому Булату Юмадилову и размазывала его ответственность на всех членов совета палаты.Самое забавное – повестка дня была озвучена лишь спустя два часа после начала конференции.Без последствийСкандал начался еще за час до начала конференции. Адвокаты Александр Войцех и вице-президент «Гильдии российских адвокатов по Республике Башкортостан» Валех Аббасов обратили внимание, что в президиуме уже выставлены фамилии его членов, хотя за них голосует сама конференция.Бумажные «шалашики» с именами и столы быстро убрали. В лучших традициях тоталитарной пропаганды на весь актовый зал Дворца молодежи прозвучала запись интервью адвоката Генри Резника, который клеймил позором своих 32 коллег, обратившихся в СК России с просьбой разобраться с АП РБ.Затем на сцену вышел сам Булат Юмадилов и сбивающимся голосом начал что-то говорить о причинах внеочередной конференции. Главной целью он назвал желание поговорить и услышать друг друга, а также проявить единство перед вмешательством извне, имея в виду возбужденное уголовное дело. Позже господин Юмадилов произнес фразу, которая нас изрядно озадачила.– Сегодняшняя конференция не будет иметь юридических последствий, – заявил Юмадилов, но зал даже не обратил на это никакого внимания.Затем каким-то чудесным образом, затыкая всех несогласных, послушное большинство проголосовало за председательствующую на конференции адвоката Давлетшину. Она и повела все собрание в нужном для руководства палаты ключе. С ней связан очень важный и скандальный момент в конференции. Ветеран адвокатского сообщества Ханов, выступая перед делегатами, прямо обвинил Булата Юмадилова в фабрикации уголовного дела против него. Он рассказал, что дело в Кировском райсуде со временем развалилось, но он лишился должности в АП РБ. Его должность заняла госпожа Давлетшина, которая имеет родственников среди судей Кировского райсуда Уфы. Само по себе это очень жесткое обвинение, которое говорит и об аффилированности с судьями, и о нарушении корпоративной этики. Зал встретил слова Ханова гробовым молчанием.Цирк и качелиДо объявления повестки дня председатель конференции старалась дать слово приглашенным гостям из Нижнего Новгорода и Москвы, которые являются такими же функционерами. Они в пространных выражениях вещали об адвокатском единстве и необходимости противостояния оппонентам из Следкома. Адвокаты отрицали раскол в самом адвокатском сообществе и объясняли все попыткой вмешательства следственных органов в дела адвокатуры при помощи единичных раскольников. Звучало все это весьма малоубедительно, но послушное большинство аплодировало.В самом начале произошла потасовка. Аббасов и Войцех засомневались, что им позволят выступить, и попытались выйти на сцену. Одного буквально столкнули, а второго вытеснили. Тем не менее им удалось добиться участия в дискуссии и оппозиционно настроенной части.Речи сторонников Юмадилова сводились к нескольким моментам. Во-первых, они повторяли слова приезжих гостей. Во-вторых, обвиняли во всем Виталия Буркина и Валеха Аббасова. В-третьих, повторяли тезис о том, что решения в палате принимались коллегиально и были одобрены ревизионной комиссией. Здесь следует сделать уточнение. От самих адвокатов в зале мы услышали, что члены ревизионной комиссии и большинство делегатов представлены БРКА, которой руководит Денис Юмадилов. Так что формально решения может и принимались легитимно, но в их справедливости мы сомневаемся.Признаться честно, мы ожидали, что критика в адрес руководства палаты будет больше звучать из уст лишенных статуса единичных юристов. Но очень жестко высказывались всеми уважаемые адвокаты, которые ранее не были замечены в подобном противостоянии: Аслям Халиков, Владимир Улитин, Александр Войцех и целый ряд ветеранов. Если убрать эмоциональную составляющую, то четче всех выразился Халиков.– Есть три составляющие, на которые я обращаю ваше внимание. Первое – аренда и ремонт помещения. Кто получал с этого деньги и почему не платил, мы знаем. Это факт. Второе. Вы говорите о доверии совету, но мы видим, что люди в нем собрались по принципу родства и связей. Одни и те же фамилии в руководящих органах. Это тоже факт. Третье – доходы президента. О них никто не отчитывается, но мы узнаем о них из деклараций депутата Юмадилова. Указаны суммы до 7 млн рублей. Откуда такие деньги? Вы все знаете, как достается нам наш хлеб. Это защита интересов наших клиентов, противостояние государственным органам, ночи подготовок выступлений и дни в СИЗО. Если и заработаем 1-1,2 млн рублей в год, то это стоит нам огромных трудов.А тут миллионные доходы оказываются у людей, которых мы не видим в СИЗО, которые не ведут дела в судах, а лишь занимают кресла функционеров.Вот вы говорите о достоинстве сообщества, так и я вам о нем напоминаю.Подобных выступлений было несколько, и мы обратили внимание, что на них послушное большинство так же реагировало аплодисментами. Мы вгляделись в их лица и поняли, что происходит. Состав делегатов был, на наш взгляд, жестко подготовлен, но большинству, скорее, было плевать на происходящее. Как правило, адвокаты из районов не сталкиваются с АП РБ. Юридических последствий сама конференция не имела, поэтому люди просто не захотели участвовать в противостоянии двух сторон, хотя и признавали правоту аргументов оппозиции.Итоги без финалаСпустя два часа после начала конференции за 10 минут озвучили повестку дня и объявили голосование. Итоги голосования были очевидны, но и тут не обошлось без проколов. Член Счетной комиссии, адвокат Лилия Чанышева заявила, что часть подписей делегатов при регистрации не соответствуют действительности. Уже по итогам голосования выяснилось, что куда-то пропали около сотни делегатов, которые ранее зарегистрировались как участники.По итогам положительного для команды Юмадилова голосования, как нам показалось, облегчение испытали все. Господин Юмадилов получил мнимую моральную поддержку адвокатов. Назвать ее даже формальной мы не можем из-за отсутствия юридической силы. Подозреваем, что все это было сделано для того, что перенести скандал с уголовным делом на российский уровень и оказать давление на Следком. Как нам кажется, это «выстрел себе в ногу», который лишь обозлит следователей.Противники Юмадилова также отнюдь не проиграли. На конференции стало очевидно, что раскол в адвокатском сообществе Башкирии на самом деле существует и это не заговор единичных злопыхателей. Продемонстрировали это десятки адвокатов, голосовавших против доверия руководству палаты.Весь позор и разоблачения громко обозначились перед широким сообществом адвокатов. Мы не сомневаемся, что при малейшем изменении конъюнктуры послушное большинство проголосует против самого Юмадилова. В глубине души он и сам это осознает. Скорее всего, понимает он и то, что его клану в АП РБ скоро придет конец.