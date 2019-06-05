Какие приоритеты? Врать и воровать?

Всеволод Спивак: Я хочу понять систему приоритетов партии, которая уже два десятилетия принимает все законы в стране.В интервью «Известиям» Дмитрий Медведев очень своевременно обратил внимание на то, что «Мы, «Единая Россия» плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках».Есть ли в Башкирии, площадка на которой можно было бы в процессе обсуждения, дискуссии понять логику деятельности «Единой России»? У меня не уходит их головы Мантуров, который снял на бюджетные деньги гостиничный номер в Шанхае на одни сутки за 1 млн 388 тысяч рублей (и множество номеров в других местах стоимостью сотни тысяч рублей в сутки).При этом, мы видим, что «Единая Россия» не просто считает нормальными такие траты (назначая и переназначая Правительство с этим чиновником в составе), но и создала законодательную основу для того, чтобы они считались законным. Я не могу составить себе взаимосвязанную систему ценностей, которая бы вмещала одновременно такие траты чиновников на свой персональный комфорт, зарплату учителей в 20 т.р., среднюю пенсию 14 000 рублей и статью 7 Конституции РФ («Российская Федерация — социальное государство»). В какой мере такие бюджетные траты на персональный комфорт одного чиновника соотносятся с социальным характером нашего государства?Я не оппозиционер, не экстремист, не хожу на митинги (может зря), не дерусь с полицейскими и не фанат Навального. И я хочу понять систему приоритетов партии, которая уже два десятилетия принимает все законы в стране. Почему партия считает, что 1 388 000 рублей в сутки за номер для «слуги народа» — это более эффективное расходование средств (а эффективностями расхода — требование закона), чем, к примеру, оплата лечения детей (которым сейчас на операции приходится собирать смсками)?Я также не понимаю, почему заработная плата трудящихся в России ниже, чем в среднем по Европе, а заработная плата депутатов выше? Почему даже помощник депутата Госдумы должен получать в пять- десять раз больше, чем, к примеру, врач скорой помощи? Может у меня некорректные цифры? Может особые условия труда?Или вот еще о чем себя спрашиваю: последние лет пять уровень реальных доходов россиян падает, а реальная заработная плата депутата Госдумы растет. В чем логика то повысить себе заработную плату? Вроде эти же люди и эта же партия рассказывала мне (нам), что стране тяжело, «денег нет», кругом враги и санкции, надо потерпеть, повысить пенсионный возраст, акцизы на бензин, НДС, Платон. Мы то терпим..Я вот как бы думал на их месте: «Мы взяли на себя полную ответственность за благосостояние россиян и мы облажались.. Простите нас, Россияне.. Мы должны нести ответственность и будем ее нести! Предлагаю снизить нам заработные платы до прожиточного минимума до тех пор, пока доходы россиян не вернутся на прежний уровень!» Это как думаю я.. Но «Единая Россия» то думает иначе! Как? Не могу понять.. Но очень хочу узнать!Вот версия: «Мы, конечно, хотели поднять благосостояние граждан.. Но когда мы нанимались, нам обещали 5000 долларов в месяц. А потом кризис и наша зарплата упала до жалких 2500 долларов в месяц. А на эти деньги мы не нанимались.. Верните нам обратно наши пять тысяч долларов и дополнительно проиндексируйте на инфляцию!». Может реально так?Я не понимаю, зачем государство оплачивает, к примеру, полисы добровольного медицинского страхования чиновникам, когда Правительство говорит, что у нас можно бесплатно получать полный спектр медицинских услуг, необходимых для долгой и здоровой жизни? Если существующая система бесплатного здравоохранения соответствует потребностям даже рядового гражданина, то они на ДМС планируют что ли пластические операции себе делать? Или все-таки бесплатная медицина некомфортна и неэффективна?Я видел в интернете видео как полиция бьет людей на митингах, которые просто стояли. Может это видеомонтаж? Может это вообще не в России снято?А может это павильонная съемка? Я допускаю, что оппозиция могла вырезать сценку из контекста. Какая позиция партия в этом случае? Если не видели, могу скинуть ссылку.Почему пенсионный возраст увеличили у «податного» сословия, а, к примеру, у судей и силовиков оставили прежний? У них за двадцать лет доминирования «Единой России» не увеличилась ожидаемая продолжительность жизни в отличие от остальных россиян? Работа судьи тяжелее, чем работа виллана (фермера)? Почему, к примеру, работник лицензионно-разрешительного отдела МВД, работающий у себя в кабинете «с документами», выйдет на пенсию на десять-двадцать лет раньше, чем врач скорой помощи? В чем логика?Почему чем громче и главнее «патриот» во власти, тем с большей вероятностью его родственникам принадлежит недвижимость на «западе», и его дети живут за границей? Каждый конкретный случай – личное дело человека. Но имеют ли в совокупности эти данные статистическую значимости? Можно ли на основе статданных говорить о лицемерии элиты? Или это просто оппозиция, раздувая конкретные примеры создает видимость массовости «эмиграции»?Можно еще страниц десять написать. Надо остановится..Если бы мне кто-то ответил на мои вопросы, возможно я бы понял. Я бы выслушал, я бы проверил все цифры.. Может быть, я даже вступил бы в «Единую Россию»… Но пока мне кажется, что Партия больше любит поговорить о проблемах Украины или перерезать ленточки на праздничных мероприятиях, нежели обсуждать «скользкие» вопросы. Или «Единая Россия» вообще не готова к конструктивному диалогу и любые подобные вопросы — экстремизм?Я искренне ценю то что «Единая Россия» освещает все спортивные турниры начиная от чемпионатов мира до кубков двора, но постольку поскольку «Единая Россия» является доминирующей партией определяющей политику и экономическое развитие страны, хотелось бы чтобы освещались не только спортивные мероприятия и праздники, но и выражалась развернутая позиция по неудобной повестке.В общем, согласен я с Дмитрием Медведевым в этом вопросе. Надо общаться!Надеюсь, что, хотя бы в других регионах, «Единая Россия» не перестала быть политической партией, оставив себе роль только массовика-затейника.Жаль, что никто по существу, скорее всего не ответит..