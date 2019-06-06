Скучные и надоевшие хроники «выборов»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Курултайщики: Сытые, дово ...

Воры и бездельники. Шустры только в своем бизнесе, которые продвигают ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Орден вместо тюремных нар

Одно говно наградило орденом другое говно
  Рейтинг: +5  natall

Орден вместо тюремных нар

1 | 15.06.2019, 11:56 | Автор: natall Одно говно наградило орденом др ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Обсуждаемое за месяц
«Я здесь власть»! ...

«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении ...
  5.07.2019   36973    16

Скучные и надоевшие ...

Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в ...
  5.07.2019   23611    13

Щупальцы режима, ...

Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что ...
  5.07.2019   20062    4

Не устал, не уйдет ...

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором ...
  5.07.2019   15006    9

Имитация борьбы: ...

Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий ...
  4.07.2019   32708    22

Последние публикации
«Я здесь власть»! ...

«Единая Россия» исключила депутата из Сибая за пьяный дебош в отделении ...
  5.07.2019   29214    16

Скучные и надоевшие ...

Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в ...
  5.07.2019   18865    13

Щупальцы режима, ...

Ну, пусть не всеобщее, а лишь тех, кто расширит свою кормовую базу. Потому что ...
  5.07.2019   15527    4

Не устал, не уйдет ...

Владимир Путин: Сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором ...
  5.07.2019   26280    9

Имитация борьбы: ...

Ряд кандидатов на пост главы Башкортостана и поддерживающий их партий ...
  4.07.2019   20036    22

Шобла из 7 заместителей ...

Семь заместителей бывшего главы Фонда капремонта Башкирии ушли в отставку. ...
  4.07.2019   24398    7

14 погибших моряков и ...

Тревожные вести пошли днем. Куцые сводки, словно горькие слезы, падали на ...
  4.07.2019   27202    17

Как бедность стала чисто ...

Почему государство мешает, а не помогает повысить доходы населения страны. ...
  4.07.2019   28523    9

Какие приоритеты? Врать ...

Всеволод Спивак: Я хочу понять систему приоритетов партии, которая уже два ...
  4.07.2019   43180    20

Сухарев снова дуркует? ...

Кандидат на должность главы Башкортостана от ЛДПР, депутат российской Госдумы ...
  3.07.2019   13935    57

Читаемое за месяц
Азамат Галин: Большая ...

Азамат Галин: большая часть мяса, которое употребляется нашими детьми в школах, ...
  6.06.2019   16483    11

Говорят же вам, курорт ...

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ...
  6.06.2019   30259    1

«Свободные ...

8-9 июня 2019 г. в Литве, в городе Тракай, пройдет седьмой "Форум свободной ...
  6.06.2019   40916    19

В Уфе возбудили дело ...

Известных российских адвокатов, подписавших письмо в Следственный комитет с ...
  6.06.2019   34771    5

В Башкирии 20 лет ...

Егор Лигачев охарактеризовал положение в республике как «ненормальное». ...
  6.06.2019   35516    124



Скучные и надоевшие хроники «выборов»

Оценили
1


Горизбирком Уфы сегодня нашел основания для отказа в регистрации кандидатом в депутаты горсовета координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой, сообщила “Ъ-Уфа“ сама госпожа Чанышева.

Скучные и надоевшие хроники «выборов»


Сегодня в комиссии проходила проверка подписей, сданных кандидатом. На заседании было заявлено, что из 246 сданных подписей соответствуют законодательству только 219, остальные 27 якобы были собраны с нарушениями и неверным указанием адресов и документов подписантов.

Такое заключение комиссии предоставили эксперты-почерковеды МВД и сотрудники ФМС.

Показатель выбраковки подписей составил около 11% при допустимых 10%. Члены комиссии заявили, что это является основанием для отказа в регистрации, сообщила Лилия Чанышева. Однако решение об отказе в регистрации комиссия сегодня не вынесла и назначила заседание на субботу.

В округе №8, где выдвигалась Лилия Чанышева, как сообщал “Ъ-Уфа“, ранее была применена технология выдвижения кандидатов-двойников: здесь баллотируются еще два человека с фамилией Чанышева.

Одна из них, тоже Лилия Чанышева, но с другим отчеством, выдвинута Российской партией пенсионеров за справедливость, другая — Эльвира Чанышева идет как самовыдвиженец. Координатор штаба Алексея Навального направила по этому поводу жалобы на злоупотребление избирательным правом в ЦИК республики и России.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.07.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Плохо, если Чанышеву снимут, а так скорее всего и будет, с выборов! Хотелось бы видеть среди депутатов Горсовета что-то свеженькое, а не только эти заплесневелые рыла! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 05.07.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое заключение комиссии предоставили эксперты-почерковеды МВД и сотрудники ФМС.
============================
Что это за " эксперты-почерковеды МВД" я догадываюсь!
А не проще ли спросить у самих подписантов, благо адреса и фамилии имеются?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.07.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....". Координатор штаба Алексея Навального направила по этому поводу жалобы на злоупотребление избирательным правом в ЦИК республики и России........."
==================================================
Жаловаться можно , но только кто на эти жалобы
будет реагировать ?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 05.07.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Успешно пользуются технологиями времен Муртазы. Как рассказывал Ринат Гатауллин,когда он вздумал через суд оспаривать отказ его регистрировать кандидатом в депутаты Госсобрания в !998г,прямо из зала унесли список в его поддержку,чтобы их подпортить,явно не успели это сделать до суда,решение которого при этом уже существовал. Муртазе-памятник какшакалу из шакал.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 05.07.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕ понимаю,почему столько возни вокруг этой девицы ???



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 05.07.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 05.07.2019, 10:14 | Автор:

НЕ понимаю,почему столько возни вокруг этой девицы ???
================================================
Она член партии , которая борется с коррупцией и с
фантастическим воровством в российском государстве !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 05.07.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юлия Сапина, телеведущая филиала РБК-ТВ и медиа-менеджер предвыборной кампании кандидата в депутаты Госдумы в Уфе Рифата Шайхутдинова, собирается стать мэром Новосибирска. Она пойдет на выборы главы городской администрации от партии «Гражданская платформа». Об этом Юлия сообщила на своей странице в социальных сетях.
По данным РБК, в 2015 году кандидат в мэры Новосибирска была пресс-секретарем Сибирского отделения партии «Гражданская платформа» и кандидата в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Александра Манцурова. В 2016 году Юлия трудилась в столице Башкирии, а с 2017 года работает на посту генерального продюсера и телеведущей «РБК Новосибирск». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кругом наши люди! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 05.07.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
зажравшаяся вертикаль думает что это будет продолжатся вечно но она не видит что руки начинают сжиматься в кулаки и в груди нарастает ком ненависти к этим узурпаторам !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 05.07.2019, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять "Дарья Тимурович"?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 05.07.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Привет из Янаула УЖастики.. Я с 3 числа здесь. Время у меня насыщенное гостевое. Со вчера по сегодня я у сестрички своей, а к вечеру будем у моего братишки. В субботу друг везёт на рыбалку с ночевьём, а, в общем-то, на сэйшен, на природу, на нашу реку Буй. В понедельник, поход в нашу районную библиотеку. А далее буду уже сбираться из своего родного Янаула в место своего нынешнего проживания Зеленоград. Хотя может и задержусь. И наверное, так думается, и желается с заездом в Казань. Как говорит здешний Хернец-Мудец, - "для получения инструкций, наставлений от своих патронов, нащальников". А что ещё может сказать про меня татара, заехавшего с супругой в Казань к её родственникам и к татарским историкам этот мудец.хернецоватый и кацанутый.
Вообще-то в этот раз, мой заезд в Казань больше диктуется с желанием встретиться с одним историком, который в списках этого пелменьца Хернеца вообще не значится.
В этот приезд в Янаул в Уфу я уже наверное не поеду.

Ирек Таттарыч.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 05.07.2019, 14:53 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3664 | Рейтинг: -294,8
Привет Ирек !

Кумыса много не пей, ато обдристаешься и испортишь отдых себе и окружающим.

Ждём от тебя новых путевых заметок о Великих наших предках - Тартарах.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 05.07.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А далее буду уже сбираться из своего родного Янаула в место своего нынешнего проживания Зеленоград. Хотя может и задержусь.

---------------------------

Да плюнь ты на эту свою суету. Покос начался. Возьми велосипед, в глухих
лугах его останови. Размахнись, вспомни молодость. Спасибо скажешь.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 05.07.2019, 16:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64683 | Рейтинг: +12200,6
В этот приезд в Янаул в Уфу я уже наверное не поеду.
_____________________
В Уфе объявлен траур....



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com