Если вы не удержались и написали правду

— Вы — новый человек в международной правозащитной группе "Агора". Как вы пришли в организацию?
— Предпринимать какие-то активные действия, чтобы начать сотрудничать с "Агорой", я начал в начале 2018 года. Это было связано с преследованием мессенджера Telegram. Я продолжительное время отслеживал работу "Агоры" ранее и с интересом наблюдал за правозащитной деятельностью. Меня всегда интересовала эта тема. Я живу и практикую в Самаре и вел похожие дела, но совершенно на другом уровне — непубличном. Я защищал и консультировал активистов, которых хотели привлекать к ответственности за организацию и участие в различных публичных акциях. На тот момент я не рассматривал эту свою деятельность как серьезную — она была лишь в качестве дополнения к коммерческой адвокатской работе.
Однако началась история с Telegram, был создан чат "Адвокаты Агоры", свой канал завел [глава "Агоры"] Павел Чиков. Начали появляться сообщения, что требуются адвокаты, юристы для оказания помощи. Я начал писать в тот чат, делал это на протяжении года — и, наконец, мы связались, пообщались, обменялись опытом и решили, что мне стоит присоединиться к команде.
— Насколько я понимаю, статус адвоката вы получили в 2014 году.
— Верно.
— Ранее вы занимались правозащитой?
— Среди моих знакомых есть те, кто занимается какой-то политической деятельностью. Они начали ко мне обращаться, приводить ко мне своих друзей — сработал эффект сарафанного радио, после чего в моей практике появились дела, связанные с политической защитой. Но это было не на таком уровне, на котором такие дела ведет "Агора" — сейчас я уже понимаю, что нужно действовать максимально публично.
— После введения статьи за неуважение власти вы стали куратором "Агоры" по этому направлению. Почему именно вы?
— У меня есть практика, связанная с защитой по делам об административных правонарушениях. В Самаре в 2014-2015 годах было очень активное давление на клубы, в которых выступали различные группы со спорными текстами. У нас есть активный депутат областной думы, и как только он узнавал, что будет выступать подобная группа, он начинал писать жалобы в Центр "Э", прокуратуру или ФСБ. Администрацию этих клубов начали "кошмарить", они стали обращаться ко мне. Кроме того, сама по себе тема права на свободу высказываний и слова мне очень близка — я никогда этого не скрывал.
Отвечая на вопрос, почему я — может быть, я зарекомендовал себя как человек, который может легко и свободно удаленно взаимодействовать с делами и адвокатами. Ранее мне приходилось работать с крупными корпорациями, компаниями, выстраивать общение с удаленными офисами. По факту моя нынешняя деятельность очень похожа на то, чем я уже занимался: необходимо выявить проблемы, определить ресурсы, соединить их и направить в нужную сторону.
— "Агора", насколько я знаю, ведет большинство дел за неуважение власти.
— На сегодня публично известно о 23 делах, из них по 15 работают или работали адвокаты "Агоры".
— Давайте уточним, кого сейчас можно критиковать в интернете, а кого нет? Имеется в виду с точки зрения правоохранительных органов и российских реалий?
— С точки зрения наших реалий этот закон на 100% выполняет идею, которая в него изначально закладывалась — это ограничение критики Владимира Путина. Пока это в 100% случаев приводит к штрафам. Критика губернаторов, как мы видим, иногда не возбраняется. В случае с главой Хакасии суд, напомню, указал, что губернатор не является органом, осуществляющим государственную власть. Вместе с тем в Котласе (город в Архангельской области — "Idel.Реалии") мы имеем два дела из трех также с критикой губернатора — по одному решение уже вынесено. Судебное заседание проходило без лица, привлекаемого к ответственности, и прокурора. Мы уже направили апелляционную жалобу, которую Архангельский областной суд рассмотрит 17 июля.
Президент на данный момент — самая опасная персона для высказываний, так как 10 из 23 дел возбуждены за высказывания в отношении Владимира Путина. Губернаторы, как мы видим, имеют некоторые ресурсы для отслеживания высказываний о себе — как минимум по двум регионам мы можем об этом сказать. Так что губернатор — это то лицо, которое обязательно обратит внимание на критику. Что об этом скажут суды — пока самый интересный вопрос.
Но дело, связанное с танцем (в Брянске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Алену Червякову за танец около памятника погибшим во время Великой Отечественной войны; ее признали виновной по новой статье о неуважении к обществу и власти — "Idel.Реалии"), полностью разрывает все шаблоны и говорит о том, что к ответственности может быть привлечен кто угодно и за что угодно. У нас есть норма, которая предусматривает наказание за осквернение мест захоронения. В данном случае место, где осуществлялся танец, к могилам не относится. Это не вечный огонь, который считается особой точкой поминовения — даже ЕСПЧ говорит, что вечный огонь подлежит особой защите в связи со своим памятным статусом.
— Но Червякову оштрафовали именно за неуважение власти.
— Ситуация с Брянском очень интересная. Там дело рассматривалось судьей единолично, без участия защитника и прокурора. По сути в зале суда находились два человека.
— И девушка признала вину.
— Давайте подумаем, как это произошло. Человек впервые в жизни приходит в суд, лично встречается с судом. С ее слов, на нее оказывалось давление. Ей обещали квалификацию по части первой этой статьи, которая предполагает штраф до тысячи рублей. По этой причине Червякова признала вину, и этот же суд дал ей штраф в 30 тысяч. Суд незаконно и категорически неприемлемо взял на себя роль обвинителя.
— Какие именно слова, кроме мата, нельзя использовать в своих публикациях, чтобы не нарваться на статью о неуважении власти?
— Это очень важный момент, который следует знать всем. Дело в том, что к оскорбительной лексике относятся не только нецензурные слова, так называемая обсценная лексика. Но к оскорбительной — в зависимости от ситуации и контекста — может относиться еще порядка десяти групп различных слов, включая слова, образованные от животных. Например, в некотором контексте слова "осел" или "свинья" могут быть сочтены оскорбительными по результатам лингвистического исследования. Слова, производные от известных фамилий — например, Гитлер или Пиночет — в некоторых случаях могут являться оскорблением.
Слова, образованные от профессий — мясник, например. Казалось бы — что в этом страшного, у некоторых людей в трудовых книжках это написано. Но если назвать мясником, например, руководителя колонии, то суд (на основании заключения эксперта) может посчитать, что в данном контексте это слово оскорбительное.
Дело в том, что универсального ответа на этот вопрос нет — его всегда будут давать только судебные эксперты-лингвисты.
— По тем делам о неуважении власти, с которыми вы знакомы, были лингвистические экспертизы?
— Далеко не всегда. В нескольких делах в принципе не было никакого исследования. Суд уклонился от того, чтобы воспользоваться профессиональным мнением. В некоторых делах есть оценка, которую дал полицейский, составивший рапорт. Например, в одном деле участковый указал, что, на его взгляд, данные слова оскорбляют президента — это было в городе Изобильный Ставропольского края.
В деле в Котласе, по которому уже вынесено решение, в принципе не было никаких исследований — рапорт просто копирует донос бдительной женщины, а суд уклонился от оценки. В постановлении суда даже нет текста, за который она была оштрафована на тридцать тысяч рублей, нет правовой оценки, почему именно данный текст образует состав правонарушения. Это опять-таки отдельная проблема того, что стандарты доказывания вины в административном процессе минимальны, если об их существовании вообще можно говорить. То есть наличие любого документа, подписанного официальным лицом (участковым, прокурором), — сугубо достаточно. Все помнят знаменитую фразу "нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции".
— Правильно ли я понимаю, что за неуважение власти судят чаще всего тех, кто опубликовал высказывание в соцсети "ВКонтакте"?
— В целом утверждение верное. Но у нас есть как минимум два дела в социальной сети Facebook. По одному делу о высказываниях — в Twitter, "Одноклассниках" и Instagram. Суть в том, что люди пишут под своими реальными именами. Когда их вызывают для дачи пояснений, они не отрицают факт публикации. Никто из людей не отрицал свое личное отношение к написанному.
— Какую задачу вы для себя ставите в делах о неуважении власти?
— Стратегическая задача — поднять стандарт доказывания до уровня, приемлемого, например, в уголовном производстве: это обеспечение защитником, разъяснение прав и как минимум наличие экспертного исследования. Мы считаем это минимальным стандартом защиты по данным делам — чтобы в будущем такого бездумного и повального применения этой статьи не было.
— То есть задача отмены этой статьи не стоит?
— По своей сути, норма закона о наказании за жесткую, порой провокационную и даже шокирующую критику в адрес государственных органов и глав государств является абсурдной и противоречащей сложившейся практике Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ своими решениями постепенно нейтрализует практику применения законов, которые существовали в правопорядках европейских стран на протяжении веков.
Сейчас эти законы один за другим отменяют или перестают применять. Мы же находимся в какой-то удивительной ситуации, когда все отменяют эти нормы или исключают их из своего правопорядка, а у нас — в 2019 году — эта архаичная норма вдруг рождается.
— Статья КоАП РФ за неуважение власти граничит со статьей 282 УК РФ за возбуждение ненависти или вражды. Как вы считаете, стоит ли ожидать ренессанса статьи 282, которая была частично декриминализована?
— Ренессанс однозначно будет, только он будет связан с использованием статьи 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), которая появилась в ходе так называемой декриминализации. Эти дела никуда не пропадают — они продолжатся. Те же Центры "Э" не расформированы, сотрудники оттуда не уволены, а им же надо чем-то оправдывать свое существование. Поэтому если раньше они штамповали дела по ст. 282 УК РФ, то теперь по тем же основаниям они продолжат возбуждать дела в рамках административного кодекса.
Идель.Реалии
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