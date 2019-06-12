Если вы не удержались и написали правду

В России возбудили уже свыше 20 административных дел за неуважение власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Суды штрафуют местных жителей на 30 тысяч рублей, прежде всего, за оскорбления Владимира Путина в социальных сетях. Большинство дел ведут юристы международной правозащитной группы "Агора". Куратор этого направления — адвокат из Самары Станислав Селезнев. В интервью "Idel.Реалии" он рассказал, кого в интернете лучше не критиковать, какие слова не стоит использовать, говоря о власти, а также в чем он видит свою основную задачу в таких делах.— Вы — новый человек в международной правозащитной группе "Агора". Как вы пришли в организацию?— Предпринимать какие-то активные действия, чтобы начать сотрудничать с "Агорой", я начал в начале 2018 года. Это было связано с преследованием мессенджера Telegram. Я продолжительное время отслеживал работу "Агоры" ранее и с интересом наблюдал за правозащитной деятельностью. Меня всегда интересовала эта тема. Я живу и практикую в Самаре и вел похожие дела, но совершенно на другом уровне — непубличном. Я защищал и консультировал активистов, которых хотели привлекать к ответственности за организацию и участие в различных публичных акциях. На тот момент я не рассматривал эту свою деятельность как серьезную — она была лишь в качестве дополнения к коммерческой адвокатской работе.Однако началась история с Telegram, был создан чат "Адвокаты Агоры", свой канал завел [глава "Агоры"] Павел Чиков. Начали появляться сообщения, что требуются адвокаты, юристы для оказания помощи. Я начал писать в тот чат, делал это на протяжении года — и, наконец, мы связались, пообщались, обменялись опытом и решили, что мне стоит присоединиться к команде.— Насколько я понимаю, статус адвоката вы получили в 2014 году.— Верно.— Ранее вы занимались правозащитой?— Среди моих знакомых есть те, кто занимается какой-то политической деятельностью. Они начали ко мне обращаться, приводить ко мне своих друзей — сработал эффект сарафанного радио, после чего в моей практике появились дела, связанные с политической защитой. Но это было не на таком уровне, на котором такие дела ведет "Агора" — сейчас я уже понимаю, что нужно действовать максимально публично.— После введения статьи за неуважение власти вы стали куратором "Агоры" по этому направлению. Почему именно вы?— У меня есть практика, связанная с защитой по делам об административных правонарушениях. В Самаре в 2014-2015 годах было очень активное давление на клубы, в которых выступали различные группы со спорными текстами. У нас есть активный депутат областной думы, и как только он узнавал, что будет выступать подобная группа, он начинал писать жалобы в Центр "Э", прокуратуру или ФСБ. Администрацию этих клубов начали "кошмарить", они стали обращаться ко мне. Кроме того, сама по себе тема права на свободу высказываний и слова мне очень близка — я никогда этого не скрывал.Отвечая на вопрос, почему я — может быть, я зарекомендовал себя как человек, который может легко и свободно удаленно взаимодействовать с делами и адвокатами. Ранее мне приходилось работать с крупными корпорациями, компаниями, выстраивать общение с удаленными офисами. По факту моя нынешняя деятельность очень похожа на то, чем я уже занимался: необходимо выявить проблемы, определить ресурсы, соединить их и направить в нужную сторону.— "Агора", насколько я знаю, ведет большинство дел за неуважение власти.— На сегодня публично известно о 23 делах, из них по 15 работают или работали адвокаты "Агоры".— Давайте уточним, кого сейчас можно критиковать в интернете, а кого нет? Имеется в виду с точки зрения правоохранительных органов и российских реалий?— С точки зрения наших реалий этот закон на 100% выполняет идею, которая в него изначально закладывалась — это ограничение критики Владимира Путина. Пока это в 100% случаев приводит к штрафам. Критика губернаторов, как мы видим, иногда не возбраняется. В случае с главой Хакасии суд, напомню, указал, что губернатор не является органом, осуществляющим государственную власть. Вместе с тем в Котласе (город в Архангельской области — "Idel.Реалии") мы имеем два дела из трех также с критикой губернатора — по одному решение уже вынесено. Судебное заседание проходило без лица, привлекаемого к ответственности, и прокурора. Мы уже направили апелляционную жалобу, которую Архангельский областной суд рассмотрит 17 июля.Президент на данный момент — самая опасная персона для высказываний, так как 10 из 23 дел возбуждены за высказывания в отношении Владимира Путина. Губернаторы, как мы видим, имеют некоторые ресурсы для отслеживания высказываний о себе — как минимум по двум регионам мы можем об этом сказать. Так что губернатор — это то лицо, которое обязательно обратит внимание на критику. Что об этом скажут суды — пока самый интересный вопрос.Но дело, связанное с танцем (в Брянске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Алену Червякову за танец около памятника погибшим во время Великой Отечественной войны; ее признали виновной по новой статье о неуважении к обществу и власти — "Idel.Реалии"), полностью разрывает все шаблоны и говорит о том, что к ответственности может быть привлечен кто угодно и за что угодно. У нас есть норма, которая предусматривает наказание за осквернение мест захоронения. В данном случае место, где осуществлялся танец, к могилам не относится. Это не вечный огонь, который считается особой точкой поминовения — даже ЕСПЧ говорит, что вечный огонь подлежит особой защите в связи со своим памятным статусом.— Но Червякову оштрафовали именно за неуважение власти.— Ситуация с Брянском очень интересная. Там дело рассматривалось судьей единолично, без участия защитника и прокурора. По сути в зале суда находились два человека.— И девушка признала вину.— Давайте подумаем, как это произошло. Человек впервые в жизни приходит в суд, лично встречается с судом. С ее слов, на нее оказывалось давление. Ей обещали квалификацию по части первой этой статьи, которая предполагает штраф до тысячи рублей. По этой причине Червякова признала вину, и этот же суд дал ей штраф в 30 тысяч. Суд незаконно и категорически неприемлемо взял на себя роль обвинителя.— Какие именно слова, кроме мата, нельзя использовать в своих публикациях, чтобы не нарваться на статью о неуважении власти?— Это очень важный момент, который следует знать всем. Дело в том, что к оскорбительной лексике относятся не только нецензурные слова, так называемая обсценная лексика. Но к оскорбительной — в зависимости от ситуации и контекста — может относиться еще порядка десяти групп различных слов, включая слова, образованные от животных. Например, в некотором контексте слова "осел" или "свинья" могут быть сочтены оскорбительными по результатам лингвистического исследования. Слова, производные от известных фамилий — например, Гитлер или Пиночет — в некоторых случаях могут являться оскорблением.Слова, образованные от профессий — мясник, например. Казалось бы — что в этом страшного, у некоторых людей в трудовых книжках это написано. Но если назвать мясником, например, руководителя колонии, то суд (на основании заключения эксперта) может посчитать, что в данном контексте это слово оскорбительное.Дело в том, что универсального ответа на этот вопрос нет — его всегда будут давать только судебные эксперты-лингвисты.— По тем делам о неуважении власти, с которыми вы знакомы, были лингвистические экспертизы?— Далеко не всегда. В нескольких делах в принципе не было никакого исследования. Суд уклонился от того, чтобы воспользоваться профессиональным мнением. В некоторых делах есть оценка, которую дал полицейский, составивший рапорт. Например, в одном деле участковый указал, что, на его взгляд, данные слова оскорбляют президента — это было в городе Изобильный Ставропольского края.В деле в Котласе, по которому уже вынесено решение, в принципе не было никаких исследований — рапорт просто копирует донос бдительной женщины, а суд уклонился от оценки. В постановлении суда даже нет текста, за который она была оштрафована на тридцать тысяч рублей, нет правовой оценки, почему именно данный текст образует состав правонарушения. Это опять-таки отдельная проблема того, что стандарты доказывания вины в административном процессе минимальны, если об их существовании вообще можно говорить. То есть наличие любого документа, подписанного официальным лицом (участковым, прокурором), — сугубо достаточно. Все помнят знаменитую фразу "нет оснований не доверять показаниям сотрудника полиции".— Правильно ли я понимаю, что за неуважение власти судят чаще всего тех, кто опубликовал высказывание в соцсети "ВКонтакте"?— В целом утверждение верное. Но у нас есть как минимум два дела в социальной сети Facebook. По одному делу о высказываниях — в Twitter, "Одноклассниках" и Instagram. Суть в том, что люди пишут под своими реальными именами. Когда их вызывают для дачи пояснений, они не отрицают факт публикации. Никто из людей не отрицал свое личное отношение к написанному.— Какую задачу вы для себя ставите в делах о неуважении власти?— Стратегическая задача — поднять стандарт доказывания до уровня, приемлемого, например, в уголовном производстве: это обеспечение защитником, разъяснение прав и как минимум наличие экспертного исследования. Мы считаем это минимальным стандартом защиты по данным делам — чтобы в будущем такого бездумного и повального применения этой статьи не было.— То есть задача отмены этой статьи не стоит?— По своей сути, норма закона о наказании за жесткую, порой провокационную и даже шокирующую критику в адрес государственных органов и глав государств является абсурдной и противоречащей сложившейся практике Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ своими решениями постепенно нейтрализует практику применения законов, которые существовали в правопорядках европейских стран на протяжении веков.Сейчас эти законы один за другим отменяют или перестают применять. Мы же находимся в какой-то удивительной ситуации, когда все отменяют эти нормы или исключают их из своего правопорядка, а у нас — в 2019 году — эта архаичная норма вдруг рождается.— Статья КоАП РФ за неуважение власти граничит со статьей 282 УК РФ за возбуждение ненависти или вражды. Как вы считаете, стоит ли ожидать ренессанса статьи 282, которая была частично декриминализована?— Ренессанс однозначно будет, только он будет связан с использованием статьи 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), которая появилась в ходе так называемой декриминализации. Эти дела никуда не пропадают — они продолжатся. Те же Центры "Э" не расформированы, сотрудники оттуда не уволены, а им же надо чем-то оправдывать свое существование. Поэтому если раньше они штамповали дела по ст. 282 УК РФ, то теперь по тем же основаниям они продолжат возбуждать дела в рамках административного кодекса.