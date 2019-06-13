С 10 июля в сообществе начали собирать деньги, чтобы вернуть, по версии, следствия, украденные деньги банку. Накануне супруг скандальной кассирши даже «попросил в долг» миллионы у россиян в прямом эфире Россия 1 на программе «Пусть говорят».
По состоянию на конец 11 июля удалось собрать не более 2067 рублей. В комментариях под этой отчетностью многие заявили, что Луиза Хайруллина где-то спрятала миллионы и деньги ей не нужны, они не верят словам ее мужа, который признался, что проиграл все деньги
Напомним, 27 мая в Салавате Луиза унесла из отделения банка крупную сумму денег, около 24,5 млн рублей, после чего 38 дней находилась в розыске со всей семьей – мужем и двумя детьми. 5 июля женщина была поймана в Казани, однако денег при ней так и не нашли.
ПроУфу
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Сбор денег с идиотов
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