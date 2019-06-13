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Сбор денег с идиотов

  • Опубликовано: ПроУфу | 12.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38151 | Комментарии: 15
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В фонде Луизы Хайруллиной собирают средства, чтобы вернуть деньги банку. В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество с названием «Фонд Луизы Хайруллиной». Предприниматель Азамат Галин, который предоставляет адвоката сбежавшей с 24,5 млн рублей кассирше банка, подтвердил, что это сообщество является официальным фондом.

Сбор денег с идиотов


С 10 июля в сообществе начали собирать деньги, чтобы вернуть, по версии, следствия, украденные деньги банку. Накануне супруг скандальной кассирши даже «попросил в долг» миллионы у россиян в прямом эфире Россия 1 на программе «Пусть говорят».

По состоянию на конец 11 июля удалось собрать не более 2067 рублей. В комментариях под этой отчетностью многие заявили, что Луиза Хайруллина где-то спрятала миллионы и деньги ей не нужны, они не верят словам ее мужа, который признался, что проиграл все деньги

Напомним, 27 мая в Салавате Луиза унесла из отделения банка крупную сумму денег, около 24,5 млн рублей, после чего 38 дней находилась в розыске со всей семьей – мужем и двумя детьми. 5 июля женщина была поймана в Казани, однако денег при ней так и не нашли.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 12.07.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предприниматель Азамат Галин, который предоставляет адвоката сбежавшей с 24,5 млн рублей кассирше банка, подтвердил, что это сообщество является официальным фондом.
=================================
Если в россии жить страшно, то в сране башкир просто ужасно!!!!
Даже отявленному дебилоиду не могло придти в голову собирать деньги для ворья!
А ведь этот галин (танин, ванин, светин, петин..) С 2003 года находился на различных должностях в Администрации Кировского района города Уфы. В 2008 году перешел на работу в Аппарат Правительства Республики Башкортостан. Заведовал сектором, а затем отделом культуры, спорта, средств массовой информации, по делам молодежи и межнациональных отношений.
Тоесть от этого существа зависела наша с вами жизнь!!!!
Кудда катимся ! Люди ! Аууууууу!!!!



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  • 2 | 12.07.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо создать " фонд Володи Путина "



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  • 3 | 12.07.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тоже непонятно, зачем Галин вписался в эту историю, смысл какой -насадить системе, но сам был частью системы, желание получить громадный хайп, получил, но надолго ли!!!!!!!!!!



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  • 4 | 12.07.2019, 10:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
Сбор денег с идиотов
-----------------------
Админобсиратель не даст денег. Не потому что считает себя неидиотом, а потому что нету денег ни на какие сборы. Линдеман жмется скотина



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2

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  • 5 | 12.07.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
Сбор денег с идиотов
____________________________
ОТЛИЧНЫЙ заголовок.

А у тебя, Зулька. если отследить последние комменты штук- 50 - наступила деменция и маразм - одновременно.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 12.07.2019, 11:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12594 | Рейтинг: -1924,8
Если в россии жить страшно, то в сране башкир просто ужасно!!!!
______________________________________________
Это просто у тебя душок слобоват.
И в коленках ты жидковат(а).



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0

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  • Эксперт
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  • 7 | 12.07.2019, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30284 | Рейтинг: -706
5 | 12.07.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64756 | Рейтинг: +12203,6
Сбор денег с идиотов
____________________________
ОТЛИЧНЫЙ заголовок.

А у тебя, Зулька. если отследить последние комменты штук- 50 - наступила деменция и маразм - одновременно.
----------------------
А ты как была мерзавой, так и осталась



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1

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  • Эксперт
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  • 8 | 12.07.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
Позиция Галина - весьма странная. Он, конечно, не юрист, но все же должен понимать(как "образованный" человек - все же педуниверситет + БАГСУ) , что возмещение вреда, со стороны постороннего человека(фонда) - юридически ничтожно.
Банк-то может принять эти деньги, и даже ходатайствовать о смягчении наказания. но ни коим образом не об отзыве самого иска, а вот правосудие их учитывать не будет - ни деньги. ни ходатайство, поскольку это не является деятельным раскаянием, а - наоборот. Отказ выдать украденное - рассматривается, как отягчающее вину обстоятельство.
В общем - медвежья услуга.

Примечательно, что 86% топивших "Беги, Луизка, беги" - мечтающие всю жизнь - вые-бать. так Анжелину Джоли, спи-здеть, так 23 миллиона - свои денежки не торопятся отдавать на "спасение" Луизки)))))
Аж, блин, 2067 рублей!
Думаю, что к моменту ее выхода по отбытию срока - тыщ 10 наберут... вместе с банковскими процентами)))))



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3

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  • Участник
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  • 9 | 12.07.2019, 11:33 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12594 | Рейтинг: -1924,8
Сбор денег с идиотов
___________________________________________
Это точно.
Такие же идиоты скидывались деньгами Ходорковскому.



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1

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  • 10 | 12.07.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот интересно на какую жалость расчитывают, ведь люди им только морально обещали помочь, мораль то не продается



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  • Гость
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  • 11 | 12.07.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.07.2019, 11:19 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12577 | Рейтинг: -1921,8
Если в россии жить страшно, то в сране башкир просто ужасно!!!!
______________________________________________
Это просто у тебя душок слобоват.
==================================
У меня вообще никаеого душка нет, а вот от тебя разит даже через экран манитора хоть противогаз одевай...
И колени у тебя как я понял, натруженные, мозолистые, всю жизнь на них стоиш...



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  • 12 | 12.07.2019, 12:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12594 | Рейтинг: -1924,8
У меня вообще никаеого душка нет, а вот от тебя разит даже через экран манитора хоть противогаз одевай...
И колени у тебя как я понял, натруженные, мозолистые, всю жизнь на них стоиш...
_________________________________________
Эк, тебя зацепило.
Ну то, что душка у тебя нет, мог(ла) бы и не повторяться.
Обычная такая опора демократии.
И противогаз ты никогда в жизни не одевал(а).



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  • 13 | 12.07.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не забуду, как плохо( матерными словами) отзывался о чиновнике Галине покойный архитектор из Стерлитамака.
Башкирский активист просил сего господина на личной встрече помочь с цивилизованным обустройством мемориально- родовых родников в башкирских селах.
В ответ якобы архитектор услышал бред самовлюбленного спесивого неадеквата и ненавистника своих же соплеменников.



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  • 14 | 12.07.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В фонде Луизы Хайруллиной собирают средства, чтобы вернуть деньги банку. В социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщество с названием «Фонд Луизы Хайруллиной». Предприниматель Азамат Галин, который предоставляет адвоката сбежавшей с 24,5 млн рублей кассирше банка, подтвердил, что это сообщество является официальным фондом.-----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------Всем ворам(во главе и не только) многострадальной России посвящается...



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  • 15 | 12.07.2019, 15:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакой это не фонд Луизы Хайруллиной, а фонд Галина, который собирает деньги, которые он потратил на адвоката для Хайруллиной! Очень Опытный



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