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Рахимов: «Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей»

  • Опубликовано: mkset.ru | 15.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 32448 | Комментарии: 51
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Первому президенту республики не понравилось, что не дали слово активисту БОО "Башкорт".

Рахимов: «Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей»


Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов в интервью газете «BONUS» высказал свое мнение по поводу Всемирного курултая башкир, который состоялся в Уфе 27-29 июня. Рахимов был в числе приглашенных, но пропустил это мероприятие, однако, как выяснилось, наблюдал со стороны.

- Не могу сказать, что все прошло очень хорошо. Нужно было прислушаться к мнению народа. Урал Кильсенбаев сделал все правильно, того Эльмира позвал к сцене, но его не поняли. Парня скрутили и вывели, - рассказал экс-глава республики.

Муртаза Рахимов после этого случая сделал вывод, что в команде Хабирова не понимают друг друга. «Радию Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей, устремленных к одной цели», - посоветовал он нынешнему руководителю республики.

Напомним, 27–29 июня в столице Башкортостана состоялся V Всемирный курултай башкир. В нем приняли участие около 700 человек, из них 500 делегатов с разных уголков республики, страны и мира. Так, к примеру, 127 человек приехали из российских субъектов, почти половина — из Челябинской области (58), 49 человек — с разных стран.

Помимо долгожданного открытия памятника народному поэту Шайхзаде Бабичу, курултай больше всего запомнился тем, как на глазах у телекамер буквально в прямом эфире удалили делегатов из районов - Фаиля Алсынова и Эльмира Мухамедьярова. Им не дали слово. Позже к журналисту Рамилю Рахматову, активистке, кандидату на пост главы Башкирии Рамиле Саитовой наведались сотрудники ФСБ. Последнюю, по ее словам, доставили на допрос без ее согласия, скрутили и причинили боль.

МКС
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  • 1 | 15.07.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если доверять "науке физиогномике", то именно с такой физиономией и необходимы на руководящие должности Республики. Башкортостан рванет вперед семимильными шагами или даже галопом помчится к процветанию.

Быть может, именно РБ с такими руководителями станет пионером в конструировании искусственного интеллекта и цифровизации всей необъятной России.



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  • 2 | 15.07.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахимов: «Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей»
=====================
Этому старому пир....ну следовало бы знать что в мире невозможно найти даже двух одинаково мыслящих людей, не говоря уж о сране башкир...



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  • Эксперт
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  • 3 | 15.07.2019, 10:42 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 601 | Рейтинг: +192,7
Наиболее одинаково мыслящие люди - это конечно родственники. Чем ближе родственность, тем сильнее одинаковость. Так что, замечание Рахимова понятно и легко может быть принято к исполнению.



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  • 4 | 15.07.2019, 10:42 | Автор: юнг
    Публикации: 146 | Комментарии: 37677 | Рейтинг: +5522,9
В Германии разыскивают и судят 95-летних преступников.
Бабая тоже посадят, а его сыночка и племянника вытащат из Австрии и Канады . Но, это только после того, как отца нации-раба галерного закопают.



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5

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  • 5 | 15.07.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Радию Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей…»
----------
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.



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  • Наблюдатель
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  • 6 | 15.07.2019, 10:53 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 7972 | Рейтинг: +2048,8
Рехим итегез!
В страну безмозглых вороватых клонов...



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  • 7 | 15.07.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чудно ей Богу!!!!!
Главный коррупционер, разворовавший целую Республику, сын которого обьявлен в розыск дает советы ?!!!!
Да ему под нарами надо сидеть а не советы дасать!!!!!



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  • 8 | 15.07.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Радию Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей, устремленных к одной цели», - посоветовал он нынешнему руководителю республики. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Советчик, блин! Он давно так и делает: собирает всех воров и коррупционеров из РФ на руководящие должности в РБ! Хабирова и его камарилью - вон из РБ! Очень Опытный



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2

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  • 9 | 15.07.2019, 12:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
4 | 15.07.2019, 10:42 | Автор: юнг

Бабая тоже посадят, а его сыночка и племянника вытащат
-----------------------
Какую статью инкриминировал бы Бабаю?

Его сына - за отмывание денег, совершение сделки по мошеннической схеме с уклонением от налогов.

Заплатить штраф в 500 тыс руб ему не проблема.



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  • 10 | 15.07.2019, 12:21 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1795 | Рейтинг: +489,1
Хабиров полная копия Рахимова. Только много-много жестче.

Жалко Башкортостан. Но … увы. Веник единых прутиков уже связан.

"Своим все, народу законы,

чужим тюрьмы и топор". Старо, как мир.



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4

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  • 11 | 15.07.2019, 12:33 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4538 | Рейтинг: -717,7
Карим, хочу спросить: в Башкирии есть что либо хорошее, кроме тебя или все настолько плохо?
Если так плохо, что ты сделал чтобы было хорошо?
Если ничего не сделал, так почему ты до сих пор в Башкирии?
И где та ЗЕМЛЯ, где все хорошо? и почему ты не там?



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6

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  • Участник
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  • 12 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Золотарев взялся учить демократии. Любезный, в РБ изолируют на время только особо ретивых. А вот на твоей Украине просто убивают и все. Причем это делает власть. Бузину в огороде убил дядька из Киева. А ты хотел бы, чтобы по России внедрили бы методы укропов по принципу "око за око" в отношении украинцев? Твоя деятельность именно к этому толкает.



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  • 13 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
Какую статью инкриминировал бы Бабаю?
______________________________
Аквариумной рыбке -Зульке.

- Поджог типоргафии,гдепечатались материалы Аринина
- Подрыв автомобиля в районе Главпочтамта с гибелью охранника.
- Множество заказны убийств с попыткой повесить одно из них на Игоря Молодцова за что его преследовали несколько лет.
- Фальсификация выборов, как минимум в 2003г.
- Слияние крупнейших предприятий республики в так называемый ТЭК с целью увести активы этих предприятий у народа - в первую очередь, путем обесценения акций. выпустив дополнительные акции, которые были присвоены его сыном.Без помощи папашки Уральчег не смог бы объединить предприятия во единый ТЭК.
Можно продолжать...заказных убийств при бабайке - хватало!
И виновные даже в не заказных, а в бытовых убийствах, такие, как Толкачев - избежали наказания. обеспечивая рахимовское беззаконие законотворческой поддержкой.



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  • 14 | 15.07.2019, 13:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17962 | Рейтинг: -3126,1
Кукайка, ты что ли политик? Ты кухарка, проще стряпуха. Разберись сначала в своей области, вот как только начнешь различать куриный фарш от сьедобных вещей, так и приходи. Послушаем, интересно будет.



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  • 15 | 15.07.2019, 13:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
13 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64789 | Рейтинг: +12202,8
Какую статью инкриминировал бы Бабаю?
______________________________
Аквариумной рыбке -Зульке.

- Подрыв автомобиля в районе Главпочтамта с гибелью охранника.
---------------------
С целью устранения охранника - взорвать автомобиль собственного сына?

- То есть Бабай настолько туп, что мог взорвать сына, который по дури мог оказаться рядом или даже в автомобиле?

- Или настолько тонко просчитал диверсию, чтобы сын Урал на тот момент находился на безопасном расстоянии?

Выбирай одну из версий



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  • 16 | 15.07.2019, 14:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
13 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: Кухарка
Какую статью инкриминировал бы Бабаю?
______________________________
Аквариумной рыбке -Зульке.

- Слияние крупнейших предприятий республики в так называемый ТЭК с целью увести активы этих предприятий у народа - в первую очередь, путем обесценения акций. выпустив дополнительные акции, которые были присвоены его сыном.Без помощи папашки Уральчег не смог бы объединить предприятия во единый ТЭК.
-------------------------------
Урал присвоил у Бабая, то есть сын обокрал отца? Тогда папаша пусть и жалуется.

Объединения предприятий в единый ТЭК разве является уголовным преступлением, даже экономическим, даже хотя бы административным правонарушением? Тем более, что Рахимов являлся мажоритарием?



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  • 17 | 15.07.2019, 14:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
13 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64789 | Рейтинг: +12202,8
Какую статью инкриминировал бы Бабаю?
______________________________
Аквариумной рыбке -Зульке.

- Фальсификация выборов, как минимум в 2003г.
-----------------------------
Фальсификации по примеру - как все. Впрочем, интересная история.



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  • 18 | 15.07.2019, 14:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30360 | Рейтинг: -710,5
13 | 15.07.2019, 13:44 | Автор: Кухарка
Можно продолжать...заказных убийств при бабайке - хватало!
----------------------
Без бабайки убийства закончились, и до бабайки их не совершалось.



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  • 19 | 15.07.2019, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
Без бабайки убийства закончились, и до бабайки их не совершалось.
____________________
Именно так, рыбка.



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  • 20 | 15.07.2019, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1314 | Комментарии: 64817 | Рейтинг: +12204,9
Я про заказные говорю. Если что...



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