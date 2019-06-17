Рахимов: «Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей»

Первому президенту республики не понравилось, что не дали слово активисту БОО "Башкорт".Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов в интервью газете «BONUS» высказал свое мнение по поводу Всемирного курултая башкир, который состоялся в Уфе 27-29 июня. Рахимов был в числе приглашенных, но пропустил это мероприятие, однако, как выяснилось, наблюдал со стороны.- Не могу сказать, что все прошло очень хорошо. Нужно было прислушаться к мнению народа. Урал Кильсенбаев сделал все правильно, того Эльмира позвал к сцене, но его не поняли. Парня скрутили и вывели, - рассказал экс-глава республики.Муртаза Рахимов после этого случая сделал вывод, что в команде Хабирова не понимают друг друга. «Радию Хабирову необходимо рядом с собой собрать одинаково мыслящих людей, устремленных к одной цели», - посоветовал он нынешнему руководителю республики.Напомним, 27–29 июня в столице Башкортостана состоялся V Всемирный курултай башкир. В нем приняли участие около 700 человек, из них 500 делегатов с разных уголков республики, страны и мира. Так, к примеру, 127 человек приехали из российских субъектов, почти половина — из Челябинской области (58), 49 человек — с разных стран.Помимо долгожданного открытия памятника народному поэту Шайхзаде Бабичу, курултай больше всего запомнился тем, как на глазах у телекамер буквально в прямом эфире удалили делегатов из районов - Фаиля Алсынова и Эльмира Мухамедьярова. Им не дали слово. Позже к журналисту Рамилю Рахматову, активистке, кандидату на пост главы Башкирии Рамиле Саитовой наведались сотрудники ФСБ. Последнюю, по ее словам, доставили на допрос без ее согласия, скрутили и причинили боль.