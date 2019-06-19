А в чем не прав Мурзагулов? Действительно, бесполезная макулатура не нужна

Смерть национальной журналистики Башкирии. Почему никого не нужно спасать?Говорят, что ничто не отбирает у человека больше духа, чем трусость и страх. К сожалению, именно эти два чувства стали тормозящим фактором для национальной журналистики Башкирии.О том, что национальные СМИ республики претерпевают не лучшие времена, известно давно. Однако долгое время журналисты предпочитали отмалчиваться. Но всему когда-то приходит конец. Первые отголоски разума мы наблюдали в декабре прошлого года, когда сотрудники республиканской газеты «Йәшлек» («Молодость»), «Өмет» («Надежда») и других районных изданий обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на плачевное состояние печатных СМИ Башкирии.Тогда они сообщали, что ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» из года в год якобы обещает улучшить финансовое положение газет, в том числе повысить зарплаты сотрудникам. На деле же происходит сокращение штатов, за счет чего и стараются сохранить зарплаты тем, кто остался. По их словам, издательство и Агентство по печати РБ давно не интересуются проблемами национальной журналистики.На вышесказанные жалобы Агентство по печати сообщило, что в прошлом году на 4% был увеличен фонд оплаты труда, но зарплата (не считая региональных и федеральных субсидий) во многом зависит от дохода самой редакции. Спрос на печатную продукцию падает, аудитория переходит в Интернет, в связи с чем падают и доходы редакции. Стоит отметить, что тогда ведомство обещало внести доплату за работу редакций в Интернете, что и было сделано.Но на этом проблема не исчерпала себя. На заседании Всемирного курултая башкир, на секции «Медиа и СМИ», журналисты открыто рассказали о состоянии национальной журналистики. Руководитель службы информации радиостанции «Юлдаш» Зухра Арсаева сообщила, что зарплата национального корреспондента ниже, чем у русскоязычного журналиста, а объем работы при этом больше. Зарплата в 20 тысяч рублей в месяц считается большой удачей. Отметим, что при этом присутствовал руководитель Агентства по печати РБ Борис Мелкоедов, который ничего позитивного не смог сказать в ответ. А вот председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сказал! Сказал, да не то. Вместо поддержки он сообщил о скорой кончине печатных СМИ. От разочарования директор детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина была вынуждена признать, что разговор ведется на разных языках.Услышав смелые заявления журналистов, мы подумали: почему бы не собрать их всех в пресс-центре ProUfu.ru и не попытаться вместе найти решение проблем национальных СМИ? Сказано – сделано. Пригласительные письма отправили в редакции газеты «Йәшлек» (главный редактор Артур Давлетбаков), «Өмет» (Радис Нугманов), «Киске Өфө» (Гульфия Янбаева), журналов «Ватандаш» (Рашида Магадеева) и «Башҡортостан ҡызы» (Гульназ Кутуева), телеканала «Тамыр» (Гульназ Кульсарина), радио «Юлдаш» (Зухра Арсаева), ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» (гендиректор Венера Хакимова) и Агентство по печати РБ (Борис Мелкоедов). Предусмотрев, что журналисты госСМИ могут быть не столь решительны, мы попросили ведомства оказать содействие при организации встречи.Получившие приглашения с радостью согласились поучаствовать в нашем обсуждении. Сразу отметим, что Артур Давлетбаков был в отпуске, но вместо него обещали направить кого-то из журналистов, если успеют в этот день сдать газету в печать. Редактор «Ватандаш» Рашида Магадеева тоже сказала, что уезжает отдыхать, но никого другого вместо себя на круглый стол не отправила. При этом у себя в соцсетях она пишет, что у газетчиков, телевизионщиков и радийщиков есть проблемы, но самая волнующая – подготовка кадров для национальных СМИ.Накануне дня икс Гульназ Кульсарина и Зухра Арсаева отказались от участия, якобы срочные дела появились. Твердое «нет» сказала и Гульфия Янбаева, да к тому же и своего сотрудника не отпустила. Какие-то невнятные причины отказа назвали в «Өмет». К слову, от участия в мероприятии не отказалось лишь ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан».С «Башкортостан кызы» вышла вообще анекдотичная ситуация. Там сообщили, что госпожа Кутуева в командировке, а ее заместитель и другие журналисты в отпуске. Тогда я задала вопрос: «Вы закрываетесь?». На что секретарша возмущенно ответила: «Что за глупые вопросы вы задаете?». Я объяснила: «Если все корреспонденты в отпуске, а журнал ежемесячный, то кто работает над номером? Выходит, вы лишь ищете причину не прийти».Девушка опешила и выдала, что не было велено приходить и вообще вопрос об участии даже не обсуждался.Дальше – больше. Из Агентства по печати до самого конца поступали уточняющие вопросы о том, кто приглашен, кто точно придет и какие вопросы будем обсуждать. Мы еще думали, что они подошли к делу со всей серьезностью, однако за несколько часов до начала круглого стола их пресс-секретарь сообщила, что никто из специалистов не придет. Чтобы нас «не подставлять», она соизволит посетить нас лично. Только вот и этого не случилось, поскольку уже за полчаса до начала она заявила, что ей надо быть на открытии Международных детских игр. Понимаем, о церемонии же стало известно так внезапно. Только не надо думать, что Агентству все равно на национальные СМИ! Как сообщила их пресс-секретарь, в следующий раз они нам обязательно помогут организовать круглый стол. Заранее хочется поблагодарить наших «неравнодушных» коллег: спасибо за помощь!Мы предвидели такую ситуацию, но до последнего не хотели верить в нее.Надеялись, что журналисты Башкирии еще не забыли, что такое не бояться говорить правду. Трусость отнимает разум, как говорится.Еще отметим тех коллег, которые под гарантией анонимности сообщили, что им «сверху» запретили приходить на круглый стол. По их словам, якобы Агентство по печати не было заинтересовано в обнародовании проблем национальной журналистики. Как видите, даже после бури они ведут себя, как испуганные крысы, и не осмеливаются говорить от своего имени. Тогда возникает вопрос: а стоит ли помогать такой журналистике?Если под страхом увольнения и выговоров эти безропотные существа за себя и свое издание постоять не могут, то зачем они нужны? Как после такого они могут еще называть себя журналистами? Скорее всего, они сами виноваты во всех проблемах, которые просят решить во время милой беседы, но прячут голову в песок, когда надо реально что-то предпринять.Артур Давлетбаков, главный редактор газеты «Йәшлек»:– Еще в 2010 году экс-глава РБ Рустэм Хамитов обещал, что средняя зарплата журналистов вырастет до 25 тысяч рублей. Но после этого зарплаты лишь упали. И только в этом году мы смогли подняться до этой отметки.Я бы не сказал, что журналистика Башкирии находится в плохом состоянии. Однако считаю, что не нужно бояться говорить о проблемах. Я понимаю, что не все могут быть Рами Гариповыми. Возможно, некоторым журналистам легче наблюдать за теми, кто первым бросается грудью на амбразуру. Вы молодцы, что пригласили на круглый стол. А то, что журналисты побоялись прийти, показывает их истинное лицо. Возможно, они сами виноваты, что оказались в удручающем положении.Сейчас важно не только писать интересные тексты, но и уметь распространять газету и работать в Интернете. Не буду скрывать, когда поручили увеличивать контент на сайте газет, многие журналисты восприняли реформу в штыки.Зайтуна Нигматьянова, корреспондент газеты «Киске Өфө»:– Говоря о падении тиража, можно провести такую аналогию: путник просит воды, но ему вместо нее подают сладкое. В ситуации с печатными СМИ история повторяется, поскольку изголодавшемуся на правдивые и честные статьи читателю предлагают угодные власти материалы. Люди хотят читать качественную аналитику и находить пути решения таких злободневных проблем, как кризис экономики, безработица, трудовая миграция, алкоголизм, оптимизация школ, проблема родных языков и пр. Но журналистика не удовлетворяет их потребности.Низкая зарплата тоже не может не отразиться на качестве контента. Ведь журналисты вынуждены, кроме основной работы, еще где-то подрабатывать.Обычно это мытье полов в подъездах. Ничего постыдного в этом нет, но, как бы круто не писал тексты журналист, перед глазами своего читателя он теряет статус. И как на такого человека, который даже себя не смог защитить, можно надеяться? А властям это даже выгодно. Ведь доверие к журналистам подрывается, тираж падает, и это постепенно ведет к закрытию издания.Проблема кадров тоже есть. Нужно понимать, что нельзя профессионала вырастить на одной теории. Чему может научить коллектив, привыкший выполнять одни приказы? Национальной журналистике не хватает сильных и имеющих свое мнение профессионалов. Если мы хотим видеть таких людей в СМИ, то необходимо менять регрессивный подход.Мы сами, будучи журналистами, протянули руку помощи нашим коллегам, но они не захотели пойти навстречу. При этом у них из года в год падают тиражи и рейтинги. Предполагаем, что 5 000 экземпляров для журнала «Башкортостан кызы» или 4 077 экземпляров для «Киске Өфө» все-таки недостаточно. А качество предлагаемого контента, как нам кажется, не соответствует цене подписки (от 552 рублей за полгода). Что касается районных газет, то половину их страниц занимают ТВ-программа, поздравления, соболезнования, новости «куплю-продам».Подводя итог скажем, что национальные СМИ Башкирии сами подвели себя к крайней черте. Возможно, это и к лучшему, поскольку изменить все могут лишь смельчаки и новаторы, которых среди национальных журналистов почти не осталось.Подкрепляя доводы, расскажу две истории. Первая - о молодой журналистке, которая не пришла работать в ProUfu.ru из-за служебной комнаты в общежитии. Поэтому она предпочла трудиться за 12 тысяч рублей, чем у нас получать от 30 тысяч. Вторая - об опытном журналисте, который в надежде получить звание заслуженного работника связи и информации РФ и надбавку к пенсии около 700 рублей не уходит с нелюбимой работы. Из всего этого следует, что журналисты сами себя обесценивают, а потом на публике обливаются горькими слезами.