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А в чем не прав Мурзагулов? Действительно, бесполезная макулатура не нужна

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.07.2019
    Раздел: СМИ | Просмотры: 30531 | Комментарии: 22
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Смерть национальной журналистики Башкирии. Почему никого не нужно спасать?

А в чем не прав Мурзагулов? Действительно, бесполезная макулатура не нужна


Говорят, что ничто не отбирает у человека больше духа, чем трусость и страх. К сожалению, именно эти два чувства стали тормозящим фактором для национальной журналистики Башкирии.

О том, что национальные СМИ республики претерпевают не лучшие времена, известно давно. Однако долгое время журналисты предпочитали отмалчиваться. Но всему когда-то приходит конец. Первые отголоски разума мы наблюдали в декабре прошлого года, когда сотрудники республиканской газеты «Йәшлек» («Молодость»), «Өмет» («Надежда») и других районных изданий обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на плачевное состояние печатных СМИ Башкирии.

Тогда они сообщали, что ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» из года в год якобы обещает улучшить финансовое положение газет, в том числе повысить зарплаты сотрудникам. На деле же происходит сокращение штатов, за счет чего и стараются сохранить зарплаты тем, кто остался. По их словам, издательство и Агентство по печати РБ давно не интересуются проблемами национальной журналистики.

На вышесказанные жалобы Агентство по печати сообщило, что в прошлом году на 4% был увеличен фонд оплаты труда, но зарплата (не считая региональных и федеральных субсидий) во многом зависит от дохода самой редакции. Спрос на печатную продукцию падает, аудитория переходит в Интернет, в связи с чем падают и доходы редакции. Стоит отметить, что тогда ведомство обещало внести доплату за работу редакций в Интернете, что и было сделано.

Но на этом проблема не исчерпала себя. На заседании Всемирного курултая башкир, на секции «Медиа и СМИ», журналисты открыто рассказали о состоянии национальной журналистики. Руководитель службы информации радиостанции «Юлдаш» Зухра Арсаева сообщила, что зарплата национального корреспондента ниже, чем у русскоязычного журналиста, а объем работы при этом больше. Зарплата в 20 тысяч рублей в месяц считается большой удачей. Отметим, что при этом присутствовал руководитель Агентства по печати РБ Борис Мелкоедов, который ничего позитивного не смог сказать в ответ. А вот председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сказал! Сказал, да не то. Вместо поддержки он сообщил о скорой кончине печатных СМИ. От разочарования директор детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина была вынуждена признать, что разговор ведется на разных языках.

Услышав смелые заявления журналистов, мы подумали: почему бы не собрать их всех в пресс-центре ProUfu.ru и не попытаться вместе найти решение проблем национальных СМИ? Сказано – сделано. Пригласительные письма отправили в редакции газеты «Йәшлек» (главный редактор Артур Давлетбаков), «Өмет» (Радис Нугманов), «Киске Өфө» (Гульфия Янбаева), журналов «Ватандаш» (Рашида Магадеева) и «Башҡортостан ҡызы» (Гульназ Кутуева), телеканала «Тамыр» (Гульназ Кульсарина), радио «Юлдаш» (Зухра Арсаева), ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» (гендиректор Венера Хакимова) и Агентство по печати РБ (Борис Мелкоедов). Предусмотрев, что журналисты госСМИ могут быть не столь решительны, мы попросили ведомства оказать содействие при организации встречи.

Получившие приглашения с радостью согласились поучаствовать в нашем обсуждении. Сразу отметим, что Артур Давлетбаков был в отпуске, но вместо него обещали направить кого-то из журналистов, если успеют в этот день сдать газету в печать. Редактор «Ватандаш» Рашида Магадеева тоже сказала, что уезжает отдыхать, но никого другого вместо себя на круглый стол не отправила. При этом у себя в соцсетях она пишет, что у газетчиков, телевизионщиков и радийщиков есть проблемы, но самая волнующая – подготовка кадров для национальных СМИ.

Накануне дня икс Гульназ Кульсарина и Зухра Арсаева отказались от участия, якобы срочные дела появились. Твердое «нет» сказала и Гульфия Янбаева, да к тому же и своего сотрудника не отпустила. Какие-то невнятные причины отказа назвали в «Өмет». К слову, от участия в мероприятии не отказалось лишь ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан».

С «Башкортостан кызы» вышла вообще анекдотичная ситуация. Там сообщили, что госпожа Кутуева в командировке, а ее заместитель и другие журналисты в отпуске. Тогда я задала вопрос: «Вы закрываетесь?». На что секретарша возмущенно ответила: «Что за глупые вопросы вы задаете?». Я объяснила: «Если все корреспонденты в отпуске, а журнал ежемесячный, то кто работает над номером? Выходит, вы лишь ищете причину не прийти».

Девушка опешила и выдала, что не было велено приходить и вообще вопрос об участии даже не обсуждался.

Дальше – больше. Из Агентства по печати до самого конца поступали уточняющие вопросы о том, кто приглашен, кто точно придет и какие вопросы будем обсуждать. Мы еще думали, что они подошли к делу со всей серьезностью, однако за несколько часов до начала круглого стола их пресс-секретарь сообщила, что никто из специалистов не придет. Чтобы нас «не подставлять», она соизволит посетить нас лично. Только вот и этого не случилось, поскольку уже за полчаса до начала она заявила, что ей надо быть на открытии Международных детских игр. Понимаем, о церемонии же стало известно так внезапно. Только не надо думать, что Агентству все равно на национальные СМИ! Как сообщила их пресс-секретарь, в следующий раз они нам обязательно помогут организовать круглый стол. Заранее хочется поблагодарить наших «неравнодушных» коллег: спасибо за помощь!

Мы предвидели такую ситуацию, но до последнего не хотели верить в нее.

Надеялись, что журналисты Башкирии еще не забыли, что такое не бояться говорить правду. Трусость отнимает разум, как говорится.

Еще отметим тех коллег, которые под гарантией анонимности сообщили, что им «сверху» запретили приходить на круглый стол. По их словам, якобы Агентство по печати не было заинтересовано в обнародовании проблем национальной журналистики. Как видите, даже после бури они ведут себя, как испуганные крысы, и не осмеливаются говорить от своего имени. Тогда возникает вопрос: а стоит ли помогать такой журналистике?

Если под страхом увольнения и выговоров эти безропотные существа за себя и свое издание постоять не могут, то зачем они нужны? Как после такого они могут еще называть себя журналистами? Скорее всего, они сами виноваты во всех проблемах, которые просят решить во время милой беседы, но прячут голову в песок, когда надо реально что-то предпринять.

Артур Давлетбаков, главный редактор газеты «Йәшлек»:

– Еще в 2010 году экс-глава РБ Рустэм Хамитов обещал, что средняя зарплата журналистов вырастет до 25 тысяч рублей. Но после этого зарплаты лишь упали. И только в этом году мы смогли подняться до этой отметки.

Я бы не сказал, что журналистика Башкирии находится в плохом состоянии. Однако считаю, что не нужно бояться говорить о проблемах. Я понимаю, что не все могут быть Рами Гариповыми. Возможно, некоторым журналистам легче наблюдать за теми, кто первым бросается грудью на амбразуру. Вы молодцы, что пригласили на круглый стол. А то, что журналисты побоялись прийти, показывает их истинное лицо. Возможно, они сами виноваты, что оказались в удручающем положении.

Сейчас важно не только писать интересные тексты, но и уметь распространять газету и работать в Интернете. Не буду скрывать, когда поручили увеличивать контент на сайте газет, многие журналисты восприняли реформу в штыки.

Зайтуна Нигматьянова, корреспондент газеты «Киске Өфө»:

– Говоря о падении тиража, можно провести такую аналогию: путник просит воды, но ему вместо нее подают сладкое. В ситуации с печатными СМИ история повторяется, поскольку изголодавшемуся на правдивые и честные статьи читателю предлагают угодные власти материалы. Люди хотят читать качественную аналитику и находить пути решения таких злободневных проблем, как кризис экономики, безработица, трудовая миграция, алкоголизм, оптимизация школ, проблема родных языков и пр. Но журналистика не удовлетворяет их потребности.

Низкая зарплата тоже не может не отразиться на качестве контента. Ведь журналисты вынуждены, кроме основной работы, еще где-то подрабатывать.

Обычно это мытье полов в подъездах. Ничего постыдного в этом нет, но, как бы круто не писал тексты журналист, перед глазами своего читателя он теряет статус. И как на такого человека, который даже себя не смог защитить, можно надеяться? А властям это даже выгодно. Ведь доверие к журналистам подрывается, тираж падает, и это постепенно ведет к закрытию издания.

Проблема кадров тоже есть. Нужно понимать, что нельзя профессионала вырастить на одной теории. Чему может научить коллектив, привыкший выполнять одни приказы? Национальной журналистике не хватает сильных и имеющих свое мнение профессионалов. Если мы хотим видеть таких людей в СМИ, то необходимо менять регрессивный подход.

Мы сами, будучи журналистами, протянули руку помощи нашим коллегам, но они не захотели пойти навстречу. При этом у них из года в год падают тиражи и рейтинги. Предполагаем, что 5 000 экземпляров для журнала «Башкортостан кызы» или 4 077 экземпляров для «Киске Өфө» все-таки недостаточно. А качество предлагаемого контента, как нам кажется, не соответствует цене подписки (от 552 рублей за полгода). Что касается районных газет, то половину их страниц занимают ТВ-программа, поздравления, соболезнования, новости «куплю-продам».

Подводя итог скажем, что национальные СМИ Башкирии сами подвели себя к крайней черте. Возможно, это и к лучшему, поскольку изменить все могут лишь смельчаки и новаторы, которых среди национальных журналистов почти не осталось.

Подкрепляя доводы, расскажу две истории. Первая - о молодой журналистке, которая не пришла работать в ProUfu.ru из-за служебной комнаты в общежитии. Поэтому она предпочла трудиться за 12 тысяч рублей, чем у нас получать от 30 тысяч. Вторая - об опытном журналисте, который в надежде получить звание заслуженного работника связи и информации РФ и надбавку к пенсии около 700 рублей не уходит с нелюбимой работы. Из всего этого следует, что журналисты сами себя обесценивают, а потом на публике обливаются горькими слезами.

ПроУфу
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 18.07.2019, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 147 | Комментарии: 37683 | Рейтинг: +5522,3
Подкрепляя доводы, расскажу две истории. Первая - о молодой журналистке...
============================================================
==
Молодая журналистка может заработать тремя способами:
1. Написать хорошо про хорошего человека и получить гонорар в редакции
2 То же, но ещё получить с героя публикации
3.Самым древним способом, к журналистике не относящимся



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  • 2 | 18.07.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подкрепляя доводы, расскажу две истории. Первая - о молодой журналистке, которая не пришла работать в ProUfu.ru из-за служебной комнаты в общежитии. Поэтому она предпочла трудиться за 12 тысяч рублей, чем у нас получать от 30 тысяч. Вторая - об опытном журналисте, который в надежде получить звание заслуженного работника связи и информации РФ и надбавку к пенсии около 700 рублей не уходит с нелюбимой работы. Из всего этого следует, что журналисты сами себя обесценивают, а потом на публике обливаются горькими слезами.
____________________________
тож самое происходит с учителями по всей РФ (ну кроме масквабада есно), плачутся - но не уходят, плачутся-но ничего не предпринимают, плачутся-но в едином порыве всегда ЗА
турк



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  • 3 | 18.07.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов сказал! Сказал, да не то. Вместо поддержки он сообщил о скорой кончине печатных СМИ.
======================
Да сейчас не только печатные СМИ нечитают, но и телевидение ни кто не смотрит, разве только фильмы и разного рода шоу. Что уж говорить о национальной журналистики сраны башкир?!
У этих писак одно на уме,- повышение окладов за счет бюджета. А почему бы им не попробовать писать в своих газетах такие статьи, чтобы они расходились как горячие пирожки в базарный день, чтобы очередь за их газетами у киосков Союзпечати занимали еще до их открытия?!



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  • 4 | 18.07.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.07.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подкрепляя доводы, расскажу две истории. Первая - о молодой журналистке, которая не пришла работать в ProUfu.ru из-за служебной комнаты в общежитии. Поэтому она предпочла трудиться за 12 тысяч рублей, чем у нас получать от 30 тысяч. Вторая - об опытном журналисте, который в надежде получить звание заслуженного работника связи и информации РФ и надбавку к пенсии около 700 рублей не уходит с нелюбимой работы. Из всего этого следует, что журналисты сами себя обесценивают, а потом на публике обливаются горькими слезами.
____________________________
тож самое происходит с учителями по всей РФ (ну кроме масквабада есно), плачутся - но не уходят, плачутся-но ничего не предпринимают, плачутся-но в едином порыве всегда ЗА
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Тут я с тобой прав! (пародия) Мы это ещё несколько лет назад на Горобзоре писали! Ничего не изменилось! Очень Опытный



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  • 5 | 18.07.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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А признайтесь кто то их читает? 1% может...



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  • 6 | 18.07.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Тут я с тобой прав! (пародия) Мы это ещё несколько лет назад на Горобзоре писали! Ничего не изменилось! Очень Опытный
________________________
я больше скажу..не тока учителя, а все нищие "рабы" (за искл пожалуй медиков, но медики могут разговаривать с позиции силы) сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк



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  • 7 | 18.07.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это их проблемы. У каждого есть свои проблемы. Взрослые люли могут самостоятельно найти работу. И при чём здесь журналист или нежурналист. При сокращении учителей журналисты им ничем не помогали.



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  • 8 | 18.07.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бубашей будет меньше русских раз в пять десят, это нормально. Не стоит внимания.



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  • 9 | 18.07.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........."на правдивые и честные статьи читателю предлагают
угодные власти материалы. Люди хотят читать качественную
аналитику и находить пути решения таких злободневных проблем,
как кризис экономики, безработица, трудовая миграция,
алкоголизм, оптимизация школ, проблема родных языков и пр. ..."
======================================================
Вот зачем тратить деньги , на УГОДЛИВУЮ и ПОДТИРОЧНУЮ
журналистику нашей республики ?
Которая одного слова не напишет о трудном положении народа и ее чаяниях !



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  • 10 | 18.07.2019, 15:49 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3708 | Рейтинг: -299
сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк
_______________
Ты сам то кто ?

Активную общественно -политическую деятельность не ведёшь, каждые выходные квасишь бормотуху, ноешь постоянно, даже на выборы не ходишь.

И кто после этого быдло ?



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  • 11 | 18.07.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
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99% тиража можно сразу отправлять в макулатуру.



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  • 12 | 18.07.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.07.2019, 11:47 | Автор:

я больше скажу..не тока учителя, а все нищие "рабы" (за искл пожалуй медиков, но медики могут разговаривать с позиции силы) сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк
=================================================
Хорошо быть пенсионером ! Получаешь свои копейки и
без страха вопишь на всех БЫДЛООО .
А другие за свою копейку пашут и боятся остаться без
работы , все прихоти живоглотов исполняют !
Детей надо кормить и семью содержать !!
А такой как турк , стоит смотрит со стороны и орет
во какаой БЫДЛОО !
Сам как думаешь , прав ты или другие - работающие !!



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  • 13 | 18.07.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.07.2019, 15:49 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3706 | Рейтинг: -298,9
сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк
_______________
Ты сам то кто ?

Активную общественно -политическую деятельность не ведёшь, каждые выходные квасишь бормотуху, ноешь постоянно, даже на выборы не ходишь.

И кто после этого быдло ?
__________________
хруль тупое одноклеточное -выборов нет!!!!
а на счет моего нытья, я уже много раз рассказывал на страницах ужа как
поднимал коллективы против произвола директоров, управляющих и системы,требовал работы и оплаты согласно Уставов, приказов, законов и уже на гражданке согласно ТЗ... в армейке я всегда "ПОБЕДИЛ" а на "гражданке" 4 раза победил, 1 раз БЫДЛООО не поддержало и было это именно в минобре. но по крайней мере я внёс достаточную лепту на снятие сынтимира баязитова. понимаю ,что этим я систему не изменил , с таким БЫДЛОООм вокруг, как Хруль...
Хруль, а ты что сделал для процветания РОДИНЫ и ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА кроме тупого крика -ЗА КУТЛГУЖИНА?
турк



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  • 14 | 18.07.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.07.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Турк! Тут я с тобой прав! (пародия) Мы это ещё несколько лет назад на Горобзоре писали! Ничего не изменилось! Очень Опытный
________________________
я больше скажу..не тока учителя, а все нищие "рабы" (за искл пожалуй медиков, но медики могут разговаривать с позиции силы) сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ В очередной раз Киса Воробьянинов победил Турка! Очень Опытный



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  • 15 | 18.07.2019, 16:39 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3708 | Рейтинг: -299
Ничего ты ее делал, пи.здишь только как Троцкий.

Сказочник диванный.



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  • 16 | 18.07.2019, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.07.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.07.2019, 11:47 | Автор:

я больше скажу..не тока учителя, а все нищие "рабы" (за искл пожалуй медиков, но медики могут разговаривать с позиции силы) сидят и сопли жуют - лишь бы не лишили своей чашки похлебки.. а всё потому, что - БЫДЛООО
турк
=================================================
Хорошо быть пенсионером ! Получаешь свои копейки и
без страха вопишь на всех БЫДЛООО .
А другие за свою копейку пашут и боятся остаться без
работы , все прихоти живоглотов исполняют !
Детей надо кормить и семью содержать !!
А такой как турк , стоит смотрит со стороны и орет
во какаой БЫДЛОО !
Сам как думаешь , прав ты или другие - работающие !!
__________________________
ТЫ - БЫДЛОООО, поэтому за копейки и работаешь, тыбоишься потерять чашку похлебки, Я -НЕТ!!! я тебе расскажу один эпизод ... где то в 8 году работал я на одном частном предприятии .платили там по тем временам неплохо , у меня под "тридцатку" выходило . тут кризис и решили хозяева пересмотреть ЗП с окладной части на премиальную . что такое премия надо рассказывать? хочу - дам, хочу -не дам. я это уже проходил. посчитал я свой новый оклад = 9 тыров. всплакнул от счастья, достал КЗоТ и к директору - не мудри ,не имеешь права...бодались месяца 3, я новый ТРУД ДОГОВОР не подписываю и уволить не может. натравил на меня кадровиков, безопасников...хрен в нос, инструкции и обязанности выполняю ,докопаться не могут -у меня всё фиксировалось. в это время, остальные 100 человек подписали новые условия и получать начали гроши (ну как ты-БЫДЛООО).. прилетели на разбор хозяева из Масквы ... вызывают меня и говорят СКОКА хочешь? ты , грит, прецедент создаешь из-за тебя люди пачками увольняются...говорю - работать у вас (на вас) не буду,но отступные за год по старой ЗП и алга. те репу почесали достали из кармана эти деньги ...разошлись миром.
история не закончена...через пару лет звонят мне кадровики -может вернетесь тока с повышением должности и есно ЗП? а я эти пару лет на 3х работах (2 СБэшки курировал и таксовал по ночам ) ,по деньгам прилично выходило , но свободного времени не было. объявляю им сумму и срочный (на 1 год) контракт. Согласились!!!
через год уволился , пришло хорошее предложение от муниципалов.. прошел еще год , звонят хозяева из Масквы - поработать не желаете?говорю -занят блять... -1000 руб в час не желаете получать? ваше посещение раб места согласно вашего индивидуального плана, скока часов отработаете, стока тыщ получите...еще год отработал
учись, БЫДЛООО и держись за похлебку дальше
турк



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  • Наблюдатель
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  • 17 | 18.07.2019, 17:30 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1149 | Рейтинг: +542,1
Вспоминаю время на границе 80-90-ых.Выскакивала на работу в 7ч утра,дабы успеть к открытию газетного киоска.За газетами была очередь и не всем хватало.В нашем отделе,как впрочем и по всей стране,котировались Известия,Комсомольская правда и Литературная газета.Читали от корки до корки и обменивались информацией.Но уже в начале перестройки интерес к газетам упал-появились политические передачи на ТВ,радио.А чуть позднее началась эра интернета,и газеты сошли на нет.Газетные киоски закрылись все...Сегодня во всех п/я лежат рекламные газетки-их просматривают с целью найти что-то полезное для дома,для семьи.
Это я к тому,что сомнительно,чтобы у башкирских газет был массовый читатель.Тогда для чего они? Чтобы башкирские журналисты имели заработок?Это, действительно, проблема.



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  • Участник
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  • 18 | 18.07.2019, 19:09 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3708 | Рейтинг: -299
!!! я тебе расскажу один эпизод ... где то в 8 году работал я на одном частном предприятии .
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Складно пи.здишь мусорок.

На самом деле жопу ленишься поднять, чтобы на выборы сходить.



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  • Гость
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  • 19 | 18.07.2019, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто удосужился, хватило терпения прочитать опус автора, передайте кратко, пожалуйста, о чем идет речь в нем.



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  • Гость
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  • 20 | 18.07.2019, 22:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На самом деле жопу ленишься поднять, чтобы на выборы сходить.
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тут я с тобой прав , я ленив!!! Лень - двигатель прогресса, ленивый человек изобрел колесо, когда быдло таскало камни на себе за похлебку..
я и щас работать не люблю и не буду...весь вопрос "цена-время". вот быдлооо минобровское не поддержало меня, хотя сначала все были ЗА..но потом кого лаской кого силой, кого нагнули , а кого то подтянули ... и осталось нас 5 из 80 ... фигня, я набрал группы и работал 6 часов в неделю, зарабатывая 20 тыров в месяц . если быянге был ленив ,ябыработалхотя
бы 18 часов в неделю...учителя плачутся - им мало платят ???? Блять ,я без пед образования на 1 ставку учителя (не борзея ,брал всего100 руб за 2х часовое занятие) спокойно зарабатываю 60 тыров... пускай стонут дальше. тупое БЫДЛООО
самое интересное меня минобр сдал налоговикам ,типа налоги не плачу, а деньги зарабатываю ... уууу , тупыыые .. доказал им что я-самозанятый. а с них налог не брался. говорят -у нас под самозанятых подходит тока 3 категории 1. сиделки опекуны 2. репетиторы 3. ..не, не вспомню щас ,да и неважно
говорю - я репетитор!!! мне начали втыкать кто такой репетитор ,а я им индивидуальный договор с родителями и отстали
я ж говорю , тупыыые
турк



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