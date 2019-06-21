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Крокодильи слезы прижатых к стенке

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На пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Уфе руководители Башкорта Фаиль Алчинов, Руслан Габбасов и общественник Сагит Исмагилов заявили, что к представителям всех наций относятся одинаково хорошо. По их словам, организация занимается проведением публичных мероприятий, направленных на развитие культуры и сохранение традиций башкирского народа не в ущерб другим национальностям.

Крокодильи слезы прижатых к стенке


Руслан Габбасов отметил, что общественная организация, которая занимается, в частности, вопросом сохранения языка, не может быть вне политики. По его словам, требование соблюдать принципы федерализма, заложенные в Конституцию России, не является ни шовинизмом, ни расизмом.

Сагит Исмагилов отметил, что «Башкорт» занимается объединением башкирского народа, который был разделён на разные течения противоречивой политикой региональной власти в последние годы.

На вопрос журналистов, является ли БОО «Башкорт» политическим противником Радия Хабирова, руководители движения заявили, что они в целом поддерживают его политику. А не согласны они прежде всего с его позицией по шихану Куштау и с его оценкой их деятельности.

По предстоящим в сентябре выборам главы республики «Башкорт» свою позицию пока не сформировала.

Эхо Москвы
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  • Участник
  •  
  • 1 | 19.07.2019, 09:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4552 | Рейтинг: -718,4
К сожалению, нет выбора. Это не выборы, а театр. Не исключено, что в последний момент кто то сойдет с дистанции в пользу Хабирова, как это было с Веремеенко.



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  • Эксперт
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  • 2 | 19.07.2019, 09:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30367 | Рейтинг: -710,5
"Крокодильи слезы"
--------------------------------
Админобсиратель, ты тупой

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крокодиловы_слёзы
Крокодиловы слёзы

Крокодиловы слёзы — фразеологизм, который присутствует во многих языках и означает фальшивое, неискреннее выражение эмоции, притворный плач
..................
Плохо у Линдемана и совсем кризис, раз набирает самых дешевых админов и ботов.



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6

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  • Гость
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  • 3 | 19.07.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Уфе руководители Башкорта Фаиль Алчинов, Руслан Габбасов и общественник Сагит Исмагилов заявили, что к представителям всех наций относятся одинаково хорошо.
==========================
Меня совершенно не Е...т что говорят эти нацики, я сужу не по слолвам, а по делам.
НЕНАВИЖУ млять!!!



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 19.07.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ млять!!!
=============
Ну сдохни, что страдаешь.



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6

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  •  
  • 5 | 19.07.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разогнать этих НАЦИКОВ!!!



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2

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  •  
  • 6 | 19.07.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НаЩальников из себя корчат...



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1

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  • 7 | 19.07.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.07.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НЕНАВИЖУ млять!!!
=============
Ну сдохни, что страдаешь.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
НЕ дождешся!
Я еще на твою могилу малую нужду справлю !!!



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1

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  •  
  • 8 | 19.07.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Актриса Инна Чурикова, которая упала со сцены во время спектакля в театре «Русская песня», находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Скорейшего выздоровления нашей землячке и долгих лет жизни! Очень Опытный



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4

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  • 9 | 19.07.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где-нибудь эти товарищи работают или существуют на какие-либо гранты?



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  • 10 | 19.07.2019, 19:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На вопрос журналистов, является ли БОО «Башкорт» политическим противником Радия Хабирова, руководители движения заявили, что они в целом поддерживают его политику.
***
Бабуинам надо не на словах поддерживать политику нового вождя башкир, но становиться реально просветленными в вере, учить русский язык и пить по 4 чашечки кофе по- турецки с венскими булочками в шоколадной глазури.



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  • 11 | 19.07.2019, 22:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Засранцы УЖ(а) работники - журналошлюшки !
Дывись як гарно комментариев , по вашей продажности !
Продажным девкам , не надо рядиться в тогу честных !



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  • 12 | 19.07.2019, 23:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сагит Исмагилов конченный татарофоб ,про остальных не имею информации . Мужик сказал мужик сделал а так ж.. й вертеть не солидно за слова надо отвечать если хочешь что бы тебя хотя ненавидели , после такого уважать уже не будут .



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