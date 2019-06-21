Крокодильи слезы прижатых к стенке

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Уфе руководители Башкорта Фаиль Алчинов, Руслан Габбасов и общественник Сагит Исмагилов заявили, что к представителям всех наций относятся одинаково хорошо. По их словам, организация занимается проведением публичных мероприятий, направленных на развитие культуры и сохранение традиций башкирского народа не в ущерб другим национальностям.Руслан Габбасов отметил, что общественная организация, которая занимается, в частности, вопросом сохранения языка, не может быть вне политики. По его словам, требование соблюдать принципы федерализма, заложенные в Конституцию России, не является ни шовинизмом, ни расизмом.Сагит Исмагилов отметил, что «Башкорт» занимается объединением башкирского народа, который был разделён на разные течения противоречивой политикой региональной власти в последние годы.На вопрос журналистов, является ли БОО «Башкорт» политическим противником Радия Хабирова, руководители движения заявили, что они в целом поддерживают его политику. А не согласны они прежде всего с его позицией по шихану Куштау и с его оценкой их деятельности.По предстоящим в сентябре выборам главы республики «Башкорт» свою позицию пока не сформировала.