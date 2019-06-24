Для перелетов по Башкирии фрахтуется вертолет. Час его аренды оценивают в 161,7 тыс. рублей.
В стоимость контрактов включен полный спектр услуг экипажа и инженерно-технического персонала. Услуги должны быть оказаны в течение года.
Напомним, в феврале стало известно, что Госкомтранс зафрахтовал за 4,4 млн рублей бизнес-джет, на котором делегация региона во главе с Радие Хабировым летала на инвестфорум в Сочи. В пресс-службе Хабирова «Эху» поясняли аренду самолета «выгодой и удобством чартерных рейсов».
Эхо Москвы
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18 миллионов. Золотые «делегации» с набитыми карманами
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