18 миллионов. Золотые «делегации» с набитыми карманами

Два аукциона назначены на 30 и 31 июля, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Комитет намерен зафрахтовать самолет на 34 летных часа. Стоимость часа аренды оценивается в 345 тыс. рублей. На самолет делегация правительства намерена летать по России и за рубеж.Для перелетов по Башкирии фрахтуется вертолет. Час его аренды оценивают в 161,7 тыс. рублей.В стоимость контрактов включен полный спектр услуг экипажа и инженерно-технического персонала. Услуги должны быть оказаны в течение года.Напомним, в феврале стало известно, что Госкомтранс зафрахтовал за 4,4 млн рублей бизнес-джет, на котором делегация региона во главе с Радие Хабировым летала на инвестфорум в Сочи. В пресс-службе Хабирова «Эху» поясняли аренду самолета «выгодой и удобством чартерных рейсов».