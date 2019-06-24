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18 миллионов. Золотые «делегации» с набитыми карманами

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Два аукциона назначены на 30 и 31 июля, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Комитет намерен зафрахтовать самолет на 34 летных часа. Стоимость часа аренды оценивается в 345 тыс. рублей. На самолет делегация правительства намерена летать по России и за рубеж.

18 миллионов. Золотые «делегации» с набитыми карманами


Для перелетов по Башкирии фрахтуется вертолет. Час его аренды оценивают в 161,7 тыс. рублей.

В стоимость контрактов включен полный спектр услуг экипажа и инженерно-технического персонала. Услуги должны быть оказаны в течение года.

Напомним, в феврале стало известно, что Госкомтранс зафрахтовал за 4,4 млн рублей бизнес-джет, на котором делегация региона во главе с Радие Хабировым летала на инвестфорум в Сочи. В пресс-службе Хабирова «Эху» поясняли аренду самолета «выгодой и удобством чартерных рейсов».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 22.07.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ни как , там нельзя сэкономить хотябы пару лямов на тесты на ВИЧ?
Мрет ведь народишко то, глядиш, так и никого и не останится, ктож вас "слуги народа" кормить, поить, обувать будет?



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  • Гость
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  • 2 | 22.07.2019, 15:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вот так пускаются деньги на ветер теми, кто никогда ни одной копейки для бюджета своими руками не заработал! Легко им деньги приходят - легко и тратить! Не свои же - не жалко! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 3 | 22.07.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
АО «Вертолёты России», которая является дочерней управляющей компанией одноимённого холдинга, объявила тендер стоимостью 12 млн рублей. На эту сумму до 30 апреля 2020 года будут закуплены обеды для руководства холдинга.
Контракт выиграла засекреченная компания, название которой не раскрывается из-за санкций.
Согласно техзаданию, комплексный обед «премиум-класса» должен состоять из салата, супа, горячего блюда с гарниром, холодных закусок, а также десерта и напитка. Стоимость обеда на одного человека оценивается в 2100 рублей.
На закуску начальству холдинга подадут салат «Цезарь» с креветками и пармезаном, салат по-милански с телятиной и дайконом, салат с осьминогом, салат с крабом и рукколой. На первое высокопоставленных руководителей ожидают гаспачо с крабом, сырный суп с креветками, мальтийский суп «Альджото» или качукко с морепродуктами.
Вторые блюда также будут довольно разнообразными: язычки ягнят с гречкой, осетрина со шпинатом и диким рисом, телячья печень по-ливорийски и котлета из дикого кабана с лисичками. На десерт предложат «пьяную грушу» или дынный крем с лимонно-маракуйевым желе и ванильным бисквитом. ____________________________________________________________
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__ "Чтоб ты жил на одну зарплату!" (Х\ф "Берегись автомобиля") Очень Опытный



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  • Гость
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  • 4 | 22.07.2019, 19:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это еще не Глава, а ВРИО....
Что будет потом!!??
И еще вернется в РБ главный жулик и вор ялалов в кресло Премьера Правительства РБ все это мы увидим после 8 сентября.
не зря же хабиров определил уже сенаторами от РБ гумерову лилию и учителя ялалаова аткже жулика и вора качкаева.
Вор на воре и вором будут погонять
веселые времена и дела ожидают жителей Республики и столицы - Уфы



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 22.07.2019, 19:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это еще не Глава, а ВРИО....
Что будет потом!!??
И еще вернется в РБ главный жулик и вор ялалов в кресло Премьера Правительства РБ все это мы увидим после 8 сентября.
не зря же хабиров определил уже сенаторами от РБ гумерову лилию и учителя ялалаова также жулика и вора качкаева.
Вор на воре и вором будут погонять.
веселые времена и дела ожидают жителей Республики и столицы - Уфы



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 22.07.2019, 23:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%. Такие цифры в докладе президенту Владимиру Путину привёл глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его слов
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ПОДЛЕЙШАЯ СТРАНА по отношению к своим гражданам !



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