Забелин признал, что в Башкирии нет денег на тесты на ВИЧ

Глава Минздрава дал свой комментарий по поводу новостей об отказах гражданам в тестах на ВИЧ.В Башкирии закончились деньги на покупку тестов для выявления ВИЧ. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин в эфире «Эхо Москвы в Уфе». По его словам, средства на это кончились еще весной, и сейчас требуется несколько десятков миллионов рублей.В связи с этим Забелин попросил увеличить финансирование для закупки новыми материалами для тестов на ВИЧ. Он выразил надежду, что в августе при составлении бюджета будет учтена эта ситуация и у Минздрава будет возможность на дополнительное финансирование.Он также отметил, что Башкирия не входит в список регионов с высоким показателем ВИЧ-инфицированных. За шесть месяцев было зарегистрировано 1,5 тысячи новых ВИЧ-инфицированных, что, по словам Забелина, является «и не большой, и не малой цифрой». Сейчас на наблюдении находится чуть больше 17 тысяч пациентов.