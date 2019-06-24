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Забелин признал, что в Башкирии нет денег на тесты на ВИЧ

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30530 | Комментарии: 12
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Глава Минздрава дал свой комментарий по поводу новостей об отказах гражданам в тестах на ВИЧ.

Забелин признал, что в Башкирии нет денег на тесты на ВИЧ


В Башкирии закончились деньги на покупку тестов для выявления ВИЧ. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин в эфире «Эхо Москвы в Уфе». По его словам, средства на это кончились еще весной, и сейчас требуется несколько десятков миллионов рублей.

В связи с этим Забелин попросил увеличить финансирование для закупки новыми материалами для тестов на ВИЧ. Он выразил надежду, что в августе при составлении бюджета будет учтена эта ситуация и у Минздрава будет возможность на дополнительное финансирование.

Он также отметил, что Башкирия не входит в список регионов с высоким показателем ВИЧ-инфицированных. За шесть месяцев было зарегистрировано 1,5 тысячи новых ВИЧ-инфицированных, что, по словам Забелина, является «и не большой, и не малой цифрой». Сейчас на наблюдении находится чуть больше 17 тысяч пациентов.

ПроУфу
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  • 1 | 22.07.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забелин признал, что в Башкирии нет денег на тесты на ВИЧ
==============================
Зато есть деньги на курултаи, сабантуи.,,,. короче всякие пьнки-гулянки,- гадию они оченно даже нравятся!



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3

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  • Гость
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  • 2 | 22.07.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.07.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Забелин признал, что в Башкирии нет денег на тесты на ВИЧ
==============
Зато есть деньги на курултаи, сабантуи.,,,. короче всякие пьнки-гулянки,- гадию они оченно даже нравятся!
================
Яркий пример башкирофобии.

Автор не предлагает запретить порочную практику разворовывания РФ, не предлагает созидать полезный продукт самим и этим предоставлять высокооплачиваемые рабочие места согражданам, не предлагает увеличить налоги богатеям-олигархам *(0лигарх это тот кто "кормится" благодаря Путину), не предлагает "посадить" полковников, ещё лцчше генералов,..но при этом выставляет вину на башкир предки которых дали существования будущей уже нынешней РФ!

"Иваны не помнящие родства!"



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  • Гость
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  • 3 | 22.07.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.07.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

.....но при этом выставляет вину на башкир предки которых дали существования будущей уже нынешней РФ!
==================================
ТЫ сам то понял что написал?!
Вот за такие высказывания, я и "люблю" башкир...



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  • Эксперт
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  • 4 | 22.07.2019, 12:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
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  • Участник
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  • 5 | 22.07.2019, 15:37 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1390 | Рейтинг: +725,3
Сколько денюжек было потрачено в этом месяце на Детские игры из бюджета Башкирии? А на медицину в год?



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  • Гость
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  • 6 | 22.07.2019, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Профукать то, что зарабатывалось ещё предыдущим руководством у Хабирова успешно получилось! Теперь надо залезть в коммерческие кредиты приближённых банков, чтобы окончательно засунуть РБ в кабалу! Хабирову и его камарилье главное самим пожить, а рассчитываться за их бредовые планы будут потом жители РБ ещё много-много десятилетий! Хабирова и его камарилью - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 7 | 22.07.2019, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В пяти больницах Башкирии — городских клинических больницах № 17, № 13, № 21, Больнице скорой медицинской помощи, Республиканском кардиоцентре реализуется проект «Умные приемные». Об этом сообщил и.о.министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на оперативном совещании в Правительстве республики.
Потоки пациентов в отделении разделяются по цветовой гамме. «Красный поток» — угроза жизни, нестабильное состояние, декомпенсация одной из систем, сочетанные травмы.
«Желтый поток» — тяжелые пациенты со стабильными показателями жизненных функций, изолированные травмы, требующие оказания неотложной помощи.
«Зеленый поток» — пациенты с острыми или хроническими заболеваниями, не требующие неотложного вмешательства (субкомпенсация, легкие травмы, способность к самостоятельному передвижению сохранена) и плановые пациенты на госпитализацию.
«Примерная стоимость “умного приемного отделения” в республиканских больницах составляет от 500 млн до 1 млрд рублей с учетом операционных помещений и тяжелого оборудования. Это уже другой уровень оказания медицинских услуг, который позволяет максимально быстро принимать решение о тактике лечения экстренного больного, маршрутизировать, улучшить условия нахождения в приемном покое», — сообщал ранее Максим Забелин. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А вот на такую лабуду деньги есть, так как на этом можно хорошо откатить! Привезут больного по "Красному потоку", а врачей и медикаментов нет, всё ушло на разноцветные потоки и откаты с них! Очень Опытный



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  • 8 | 22.07.2019, 16:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПОДАЙЙТЕ Христа РАДИ ! На нашу Свободу , от проклятой Советазации ! Спасите тех , кого СОВЕТСКАЯ власть , бесплатно лечила на 199 % !!



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  • 9 | 22.07.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие цветные коридоры, если все помещения практически всех ЦРБ нуждаются в реконструкции из-за несоответствия СанПинам.
Очнитесь,г- н Забелин!
Спуститесь на землю.
Врачи первичного звена бегут из-за потери руководства медициной Башкирии,а вы все прожекты строите...



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  • 10 | 22.07.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Республике Башкортостан в настоящее время катастрофически не хватает врачей. Решение есть! Башкирский государственный медицинский университет из государственного превратился в хозрасчетный! Кто из простых жителей из сельской местности может себе позволить обучать своего ребенка с оплатой минимум 170 тысяч рублей в год? Никто! Желающих стать врачами в сельской местности ой как много! Не так давно в БГМУ работало вечернее отделение лечебного факультета, где учились студенты с медицинским образованием - медицинские сестры и фельдшера. У них уже имеется медицинский стаж и они осознанно шли учиться на врача. После окончания университета они возвращались в свои районы врачами. Сейчас что? Студент учится в хозрасчетном отделении лечебного факультета, ежегодно платит за обучение от 90 тысяч до 140 тысяч рублей (кстати, с 1 сентября 2019 года обучение в БГМУ за 1 год обучения 170 тысяч рублей, клиническая ординатура стоит 189 тысяч рублей). Такие специалисты никогда не будут работать в сельской местности, никакими распределениями невозможно будет заставить их работать там, где это необходимо. Они ведь сами платили за свое обучение! Если хотим получить врачей – необходимо восстановить бюджетное вечернее отделение лечебного факультета и увеличить бюджетные места на дневные факультеты!



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  • 11 | 22.07.2019, 20:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для З. главное построить ровные отношения с федеральным министерством. Медицина "страны башкир" ему побоку.
Почему? Потому что он не поправил высокопоставленного чиновника, сломавшего через коленку федеральную санитарную службу в РБ в угоду своему знакомому ресторатору.
Сегодня федеральные СМИ сообщили, что от 25 до 80 % бутилированной воды - фальсификат
Отсюда высокая смертность населения " процветающей" Башкирии.



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  • 12 | 22.07.2019, 23:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.07.2019, 20:37 | Автор:
Для З. главное построить ровные отношения с федеральным министерством. Медицина "страны башкир" ему побоку.
Почему? Потому что он не поправил высокопоставленного чиновника, сломавшего через коленку федеральную санитарную службу в РБ в угоду своему знакомому ресторатору.
Сегодня федеральные СМИ сообщили, что от 25 до 80 % бутилированной воды - фальсификат
Отсюда высокая смертность населения " процветающей" Башкирии.
=======================================
ГОВНО ! Говно ! И талая вода !



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