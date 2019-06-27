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Если травить свой народ пальмовым маслом

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Заболеваемость раком в Башкирии с начала года выросла на 6,7%. Об этом сегодня на здравчасе заявил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин. По его словам, чаще всего выявляют рак молочной железы, толстой кишки, легкого, кожи, предстательной железы, желудка.

Если травить свой народ пальмовым маслом


Вместе с тем уровень смертности от онкологических заболеваний за 6 месяцев 2019 года снизился на 2,4%

28 июня в Башкирии была принята республиканская программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассчитанная до 2024 года.

В рамках этой программы предполагается проведение профилактических мероприятий, внедрение пилотного проекта по вакцинации против вируса папиломы человека, а также разработка программ по ранней диагностике рака.

С 1 июля в республике начал действовать указ о выплатах врачам за выявление онкологических болезней на ранних стадиях.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 26.07.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заболеваемость раком в Башкирии с начала года выросла на 6,7%...Вместе с тем уровень смертности от онкологических заболеваний за 6 месяцев 2019 года снизился на 2,4%
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А вы промните что сказал медведев по поводу медицины в 2008 году в Красноярске он сказал следующее, практически дословно: «Медицину нужно переустроить. Медицина — это большой и перспективный бизнес».
А чтобы этот "бизнес" процветал людей сначало травят пальмовым маслом, а затем "лечат".Там такие бабки крутятся,- мама не горюй!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 26.07.2019, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
От увеличения НДС на пальмовое масло только увеличится стоимость конечных продуктов, в которые оно добавляется, для населения! Производители меньше его класть всё равно не станут! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 3 | 26.07.2019, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Судя по моей личной статистике - не снизилась, а увеличилась. Причем - резко. За год 5 близких знакомых от 48 до 64 лет. Прежде такого не бывало.



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