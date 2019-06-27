Если травить свой народ пальмовым маслом

Вместе с тем уровень смертности от онкологических заболеваний за 6 месяцев 2019 года снизился на 2,4%
28 июня в Башкирии была принята республиканская программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассчитанная до 2024 года.
В рамках этой программы предполагается проведение профилактических мероприятий, внедрение пилотного проекта по вакцинации против вируса папиломы человека, а также разработка программ по ранней диагностике рака.
С 1 июля в республике начал действовать указ о выплатах врачам за выявление онкологических болезней на ранних стадиях.
Эхо Москвы
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