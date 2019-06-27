Если травить свой народ пальмовым маслом

Заболеваемость раком в Башкирии с начала года выросла на 6,7%. Об этом сегодня на здравчасе заявил и.о. министра здравоохранения Максим Забелин. По его словам, чаще всего выявляют рак молочной железы, толстой кишки, легкого, кожи, предстательной железы, желудка.Вместе с тем уровень смертности от онкологических заболеваний за 6 месяцев 2019 года снизился на 2,4%28 июня в Башкирии была принята республиканская программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, рассчитанная до 2024 года.В рамках этой программы предполагается проведение профилактических мероприятий, внедрение пилотного проекта по вакцинации против вируса папиломы человека, а также разработка программ по ранней диагностике рака.С 1 июля в республике начал действовать указ о выплатах врачам за выявление онкологических болезней на ранних стадиях.