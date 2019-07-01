Образец, ориентир порядочности, честности и профессионализма

В начале 1990-х Кара-Мурза работал в "Останкино". В 1993 перешёл в первую в России частную телекомпанию НТВ. Впоследствии работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi.
Он много лет вёл авторскую программу "Грани времени" на Радио Свобода.
В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".
В последнее время Владимир Кара-Мурза болел, перенёс несколько инсультов.
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Идель.Реалии
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