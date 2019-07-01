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Образец, ориентир порядочности, честности и профессионализма

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Тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля, ему было 59 лет. Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза – младший.

Образец, ориентир порядочности, честности и профессионализма


В начале 1990-х Кара-Мурза работал в "Останкино". В 1993 перешёл в первую в России частную телекомпанию НТВ. Впоследствии работал на каналах ТНТ, ТВ-6 и RTVi.

Он много лет вёл авторскую программу "Грани времени" на Радио Свобода.

В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".

В последнее время Владимир Кара-Мурза болел, перенёс несколько инсультов.

Видео:



Идель.Реалии
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  • 1 | 29.07.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тележурналист и историк Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля, ему было 59 лет.
=======================================
Вечная ему память...

Но вот странное совпадение:
Алексея Навального отравили в тюрьме
Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали 28 июля утром из спецприемника, в котором он отбывал наказание. Официальные ведомства причины госпитализации не называют. Пресс-секретарь ФБК сообщила, что врачи больницы поставили ему диагноз «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Лечащий врач Алексея Навального, офтальмолог Анастасия Васильева после посещения госпитализированного политика в больнице имени Виноградова заявила, что причина его болезни — это «результат повреждающего действия неопределенных химических веществ». Она подчеркивает, что у Навального нет, и никогда не было аллергии. «Он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», — добавляет врач.

Совпадение или процесс пошёл...?



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2

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  • Участник
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  • 2 | 29.07.2019, 11:05 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3718 | Рейтинг: -300,2
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Этот Карамурза - вредитель, враг народа, пусть его ЦРУ хоронит.

А Навальному нужно руки мыть с мылом перед едой, ничего страшного, продрищется и будет как огурец.



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5

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  • Эксперт
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  • 3 | 29.07.2019, 11:49 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
-----------Навальный вскрывает страшные язвы коррупции и воровства.
Те, кто этим недоволен- мудаки и провокаторы!



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0

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  • Эксперт
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  • 4 | 29.07.2019, 12:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64946 | Рейтинг: +12210,5
Искренние соболезнования.
Тот случай.когда скорблю вместе с родными и близкими.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 29.07.2019, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сподвижники Алексея, опасаясь за его жизнь, приехали к нему, так и их путин арестовал.
Что могут сотворить с Алексеем - да все, что угодно им, бандитам, облеченным властью и дубинками с благословенья путина.



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  • 6 | 29.07.2019, 19:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2-му
это вы так шутите: насчет Кара-Мурзы и насчет мытья рук.
Удивлены мы!



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  • Гость
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  • 7 | 29.07.2019, 20:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жаль Кара-мурзу.
всем бы нам быть такими как он.



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  • 8 | 29.07.2019, 20:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Новости Уфы и Башкортостана" Рамиля Рахматова - мы читали и узнавали новости дня.
теперь не можем.
Мурзагулов блокирует сайт - это ужасное событие и предвестник жестких и протиправных мер, которые могут коснуться любого из нас.
И это в преддверии "ВЫБОРОВ - (НЕВЫБОРОВ)"
ну да - мы же быдло в представлении власти.



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  • # 9 | 29.07.2019, 21:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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