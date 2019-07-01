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На дне

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В день протеста он уехал из столицы. От своего народа, который опять обокрали. Теперь не на выборах, как в 2011-м, а заранее, на подходе.

На дне


Он бежал из Москвы не зная, что делать с народом. Отдал приказ запугать, погасить пламя, задержав лидеров. Не удалось. Не испугались. Вышли. Мирно. Без оружия. Против дубин.

Какой символ.

Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину. Где темно, нет шума, упреков, вопросов. Забыть о том, что наверху стоит пустой Кремль, вокруг бушует народный ураган и никого, кроме полиции, между испарившейся властью и народом. Никого и ничего. Осталась голая, тупая сила.

И полиция кричит растерянно по рации, гоняясь за демонстрантами: «Что теперь делать?». Пока кричит. Пока не надоело.

Он хорошо научился за 20 лет чтить мертвых. Возлагать венки, стоять с опущенной головой, вытянув руки и распрямив спину. С ними просто – они не ответят. С живыми ему трудно.

Горячий июльский день 27-го склонился к вечеру. На Москву упала вечерняя прохлада, в окнах зажегся свет. Завтра придет новый день. Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед – от безмолвия, смирения, покорности.

Теперь она пойдет дальше и дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 29.07.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину.
===========================
А вот представте, как бы все мигом изменилось если бы на батискафе, как на лошарике произошло возгорание,- мы бы проснулись в совсем другой стране.
Я думаю так когда то и случитчя.- раз, и нет скрепоносца....



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  • 2 | 29.07.2019, 11:50 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
Рано или поздно. Хочется посмотреть!



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  • Гость
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  • 3 | 29.07.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оно, конечно, так. Всё так. Только не стоит забывать:

"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." (Томас Карлейль.)



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  • 4 | 29.07.2019, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64946 | Рейтинг: +12210,5
Всё не то... не важно - на дно или на следующий день на парад - важно, что он развлекается ДЕМОНСТРАТИВНО в тот момент, когда горит Сибирь и дым пожарищ преодолев несколько тысяч километров - накрыл уже европейскую часть России - впервые на моей памяти! В то время.когда уходят под воду города и деревни - уже по второму разу, эвакуируются такие города, как Слюдянка. Байкальск....

Что такое эвакуация? Это - БЕДА!!!
Представьте, что вы срочно за час должны покинуть свой дом, который практически гарантированно зальет водой - может на метр, а может и по потолок... что взять с собой.если взять можно не более пакета? Ну то есть кроме документов в том числе на недвижимость, на транспорт и денег - ничего!!! Даже альбом с фотографиями живых и уже почивших родственников вплоть до прадедов - унести не возможно!
Кстати. жители Чернобыля потом больше всего жалели именно об утраченных фотографиях.Все остальное - восполнимо.
Живность - тоже бросается на произвол судьбы... кошки. собаки, коровы. козы, куры, овцы....
Те дома. которые не сильно пострадают от стихии - гарантированно подвергнуться разграблению!!! И это. скорее всего. будут не только ваши маргинальные и предприимчивые в таких ситуациях соседи - наверняка это будут те, кто по долгу службы должны будут охранять ваши дома от мародеров.

Пуйлу плевать на ваши беды, нищеЁбы! Он ДЕМОНСТРАТИВНО развлекается, пи-здя деньги, не останавливаясь ни на секунду!!



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  • 5 | 29.07.2019, 13:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64946 | Рейтинг: +12210,5
Искандар Бахтияров
3 ч. ·
О революциях и реформах.
..
Людовик 15-ый сказал :" после меня хоть потоп". И потоп случился в виде Французкой Революции.
Трясло в итоге не только Францию, но и весь мир.
В итоге в мире многое поменялось в лучшую сторону. Хотя миллионы людей погибли.
..
В Англии все было мягче. Не во время революции.. когда отрубили голову Карлу Первому. А когда произошла "Славная Революция". Почти единодушно англичане поменяли власть и стали страной управляемой парламентом.
И как то плавненько потом Англия менялась в сторону демократии. Без кровавых эксцессов.
Все больше жителей вовлекалось в процесс выборов и соответственно управления страной.
..
В России Николай Второй совсем оторвался от реальности. Российский Феодализм в мировую эпоху капитализма. В итоге - государство рухнуло, кровавая революция и долгая гражданская война.
..
В чем суть ?- суть в том, что перемены неизбежны.
Хорошие, плохие.. но неизбежны.
Чем дольше перемены не происходят, тем катастрофичней идет процесс перемен.
Лучше плавненько, чем резко.
Процесс перемен может быть управляемый, может быть неуправляемый.
СССР рухнул - чего уж хорошего. Неуправляемый процесс.
Китай плавно меняется с 1980 года. Управляемый процесс.
..
С чего начинается управляемый процесс перемен ?
С признания факта :" перемены неизбежны".
Многие хотят стабильности.
Остановись мгновение - ты прекрасно !
Увы. Это невозможно.
Те, кто жаждут "заморозить" процессы жизни - опасные идиоты или сволочи.
Они готовят этим катастрофы.
Это как старуха в миниюбке.
Это как современная российская эстрада.
..
Власть - это наркотик. И хочется всегда пользоваться этим наркотиком. Всегда !
Можно и всегда. Но тогда нужно меняться.
В плохую или хорошую сторону.
В плохую легче. Процесс деградации не требует энергии. Но процесс деградации плохо кончается.
Для всех участников. Вольных или невольных.
____________________________________
Сказать вам кто этот оппозиционер?

Один из самых видных башкортостанских бизнесменов - Член общественной палаты г. Уфа
Директор в АО "Уфанет"
если уж даже ЭТИ стали ножками сучить - то пуйло-власти точно скоро трындец! Эти ж жопой чуют...



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  • 6 | 29.07.2019, 15:45 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38591 | Рейтинг: +6474,4
Одно только непонятно - чего онЕ вообще хотят то?

Когда самые упёртые оппозиционеры были в правительстве Ельцина, онЕ, по началу, даже Конституцию России собирались сделать, как для нормальной страны.

Но, посля, все эти все карбонарии пАняли, что грабить Россию - им значительно интересней.

Чего онЕ тут же и сделали, натянув всё население на свои ваучеры.

Которым же не достались тогда самые жирные куски, те заделались уже в непримиримых борцов за своё карманное счастье, а о населении, естесно, никто и думает.



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  • 7 | 29.07.2019, 20:48 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1316 | Рейтинг: +342,6
Прощупывает так скать дно. Достигло ли економика мать ее дна или нет. Самоназванец питерский зассал народного гнева и свалил на дно.



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  • 8 | 29.07.2019, 22:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64946 | Рейтинг: +12210,5
С 1 ИЮЛЯ РОССИЯНЕ ,И ТАК НЕ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУПИТЬ ОБУВЬ , НАЧАЛИ ПЛАТИТЬ ДАНЬ ГРАЖДАНИНУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ АЛИШЕРУ УСМАНОВУ ЗА МАРКИРОВКУ ОБУВИ
Новые правила продажи обуви ввели в России. В частности, теперь каждая пара должна быть промаркирована.



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