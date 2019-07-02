Количество нарушений в Баймакском районе оказалось беспрецедентным, оно потянуло на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму – 5 млрд рублей. Присутствовавшим на коллеги в Доме Республикам руководителям силовых ведомств были переданы сведения о более чем 160 фактах, попадающих под уголовную ответственность.
Вторым пунктом для возмущения оказался Фонд жилищного строительства, к которому у КСП, по словам Радия Хабирова, также нашлось немало вопросов, связанных с нарушением земельного и контрактного законодательства. Аудиторы в данном случае нашли имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам также на внушительную сумму - 7 млрд рублей.
- Это тоже внимательно изучат компетентные органы, - пообещал Радий Хабиров
Чуть больше «повезло» Региональному оператору, к нему основные претензии заключались в завышении стоимости передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также в нарушении сроков исполнения и авансирования.
- Вмешались вовремя, - констатировал руководитель региона. - Подряды пересматриваются, на заявленные сроки выйдем.
МКС
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Со времен Муртазы: Украли весь район
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