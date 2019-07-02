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Со времен Муртазы: Украли весь район

  • Опубликовано: mkset.ru | 31.07.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 15770 | Комментарии: 19
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Сегодня, 30 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров в соцсетях представил свое мнение об итогах проверки КСП в Баймакском районе республики. По его словам, после знакомства с результатами работы аудиторов стало понятно, почему прежние руководители района так крепко держались за власть.

Со времен Муртазы: Украли весь район


Количество нарушений в Баймакском районе оказалось беспрецедентным, оно потянуло на немыслимую для небольшого муниципалитета сумму – 5 млрд рублей. Присутствовавшим на коллеги в Доме Республикам руководителям силовых ведомств были переданы сведения о более чем 160 фактах, попадающих под уголовную ответственность.

Вторым пунктом для возмущения оказался Фонд жилищного строительства, к которому у КСП, по словам Радия Хабирова, также нашлось немало вопросов, связанных с нарушением земельного и контрактного законодательства. Аудиторы в данном случае нашли имущественных нарушений и неэффективных затрат по строительным объектам также на внушительную сумму - 7 млрд рублей.

- Это тоже внимательно изучат компетентные органы, - пообещал Радий Хабиров

Чуть больше «повезло» Региональному оператору, к нему основные претензии заключались в завышении стоимости передачи подрядов от генподрядчика к исполнителям, а также в нарушении сроков исполнения и авансирования.

- Вмешались вовремя, - констатировал руководитель региона. - Подряды пересматриваются, на заявленные сроки выйдем.

МКС
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  • 1 | 31.07.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Со времен Муртазы: Украли весь район
=========================
Чтобы из Баймакского района чтото украсть, туда предварительно надо что то вложить, а муртаза туда столько вбухивал,-мама не горюй! И называлочь это "Развитие зауралья". Несмотря на то, что работала "система нипель" - туда дуй, а от туда.... ну вообше ничего.



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  • 2 | 31.07.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Подумаешь 5 миллиардов украли. В Туймазах властное ворье во главе с Суфияновым только хихикают над такой суммой.



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  • 3 | 31.07.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на туймазы всем нас рать. Войны там нет и ладно



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  • 4 | 31.07.2019, 11:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18062 | Рейтинг: -3140,5
Пять миллиардов составляет вся сумма бюджетных денег (РФ, РБ, МО) на развитие всего Зауралья за 2010-2020 годы. Тут что то не стыкуется. Хабирову дали не верные цифиры. Для Баймака 5 млрд на то, чтобы украсть, это что то сверх фантастическое.



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  • 5 | 31.07.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 31.07.2019, 11:00 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18059 | Рейтинг: -3139,9
Пять миллиардов составляет вся сумма бюджетных денег (РФ, РБ, МО) на развитие всего Зауралья за 2010-2020 годы. Тут что то не стыкуется. Хабирову дали не верные цифиры. Для Баймака 5 млрд на то, чтобы украсть, это что то сверх фантастическое.---------------------------------------------
-----------------------------------------------
Ты прав,кац, это про Чишмы.



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  • 6 | 31.07.2019, 11:59 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4571 | Рейтинг: -719,5
в сибайском карьере эти 5 лярдов утопили!!!



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  • 7 | 31.07.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидикян и его прихвостни, манкорты и гады, уродцы, опозорили и обокрали весь район. Девять грамм свинца в лоб им, для восстановления законности
и справедливости.



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  • 8 | 31.07.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зауралье совсем распустилось.Это идет со времен Муртазы.Вот пусть теперь сами себя кормят, а не надеются на северо- запад.Пусть работают, если не умеют, пусть теперь научатся.Это вам не языком трепаться.



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  • 9 | 31.07.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Это что же Хабиров делает? Баймакским чиновникам теперь в чай макать нечего будет! Очень Опытный



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  • 10 | 31.07.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 31.07.2019, 11:00 | Автор: кац

Пять миллиардов составляет вся сумма бюджетных денег (РФ, РБ, МО) на развитие всего Зауралья за 2010-2020 годы. Тут что то не стыкуется. Хабирову дали не верные цифиры. Для Баймака 5 млрд на то, чтобы украсть, это что то сверх фантастическое.
===============================================
Кац , как публичная Прости тетка ! Как что
где украли пашкиры , сразу ж ООП (у) свою толстую
сует !
Украл Муртазыч , только 500 000 миллионов долларов украл ,
от республиканского ТЭК (а ), когда продал весь его с
потрахами Евтушенко , а Счетная палата подсчитала
ущерб РБ до 5 миллиардов долларов !
то своей республиканской Счетной палате не верит !
Вот ведь какой пашкир - Кац неверующий , не крещенный !



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  • 11 | 31.07.2019, 15:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18062 | Рейтинг: -3140,5
Татнацик в своем репертуаре. Несет любую чепуху в расчете на то, чо кто нибудь да поверит. Любезный, 500 млн это такая сумма, которую делают за полгода имея на руках такие фонды.
Ты точно так: у татар "не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью."



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  • 12 | 31.07.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
суммы просто немыслимые для бамакского района.
а для ФЖС РБ это традиция уворовывать республик бюджет по многу миллиардов.
Но все это до хабирова, а значит расхитители получат по заслугам, только вернутся ли эти 15 миллиардов обратно из карманов мошенников-коррупционеров.
Уволены будут точно, а вот возврат украденных миллиардов под вопросом



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  • 13 | 31.07.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8. Зауралье совсем распустилось
=================
Не распустилось даже, а свихнулось. Вот что пишет одна сибайская поехавшая во всех группах "хотим вернуть право на вотчину по Указу императрицы Екатерины Второй и вступить в свои законные права по праву рождения и наследования на личную собственность в виде земель".

Так что, зачем работать, воруй и сиди жди, когда Екатерина Вторая воскреснет и подарит им законные права по праву рождения)))



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  • 14 | 31.07.2019, 16:40 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37728 | Рейтинг: +5516,1
1373 | 03.07.2019, 21:40 | Автор: Калатунбабай

Иди на куй нытик!!!
========================================================Кала
тун ебай! А, может, тебе самому пора на куй сходить?



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  • 15 | 31.07.2019, 18:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 31.07.2019, 15:40 | Автор: кац

Татнацик в своем репертуаре. Несет любую чепуху в расчете на то, чо кто нибудь да поверит. Любезный, 500 млн это такая сумма, которую делают за полгода имея на руках такие фонды.
Ты точно так: у татар "не обретается никакой почти правды; вначале, правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью."
===========================================
Простожопый Кац ! Ты хоть понимаешь , до какой степени ТУП , ГЛУП и ПУСТОЗВОН ?
Это ты ведь , сегодня усомнился в правдивости
выводов Счетной Палаты РБ по отношению к руководству Баймакского района !

.................." В июле Басманный суд Москвы санкционировал арест
бизнесмена Левона Айрапетяна. По версии следствия, он был
причастен к продаже Рахимовым-младшим в апреле 2009 года
компании «Башнефть», которую тогда возглавлял.
В результате Рахимов завладел пакетами акций энергетических
предприятий общей стоимостью более 120 млрд рублей.
Айрапетян помогал переводить деньги через подконтрольные счета.
Речь идет о сумме, превышающей 5 млрд долларов.
За свои услуги бизнесмен Айрапетян получил 50 млн долларов,
.следует из материалов суда........"

Сыну экс-главы Башкирии Уралу Рахимову может грозить...
bfmufa.ru›Новости›Тема дня›…-glavy-bashkirii-uralu…
ЭТО ЧЕПУХА ? ! Ты ПУСТОЙ Барабанщик !



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  • 16 | 31.07.2019, 18:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18062 | Рейтинг: -3140,5
Хитрожопый татнацик одну вешь пытается запутать с другой. Не зря Карпини говорил, что "у татар не водится никакой правды".
Хорошо только то, что таких татар мало, не более 5 %. А все остальные "татары" это башкиры, типтяре (те же башкиры), мишаре, чуваши, мари, мордва, удмурты, которые попали в нарисованные большевиками искусственные границы нового этноса "татары", коих вообще не было официально до 1920 года.



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  • 17 | 31.07.2019, 19:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 31.07.2019, 18:50 | Автор: кац

Хитрожопый татнацик одну вешь пытается запутать с другой. Не зря Карпини говорил, что "у татар не водится никакой правды".
Хорошо только то, что таких татар мало, не более 5 %. А все остальные "татары" это башкиры, типтяре (те же башкиры), мишаре, чуваши, мари, мордва, удмурты, которые попали в нарисованные большевиками искусственные границы нового этноса "татары", коих вообще не было официально до 1920 года.
=============================================
Нуу и падаль ! Ну и тупой ! Ему факты , а он все трындит о чем то , только не о своей БЕЗМОЗГЛОСТИ !
Брезгую таким отвратным приматом ! Позор башкирского народа !



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  • 18 | 31.07.2019, 19:24 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 31.07.2019, 18:50 | Автор: кац

Хитрожопый татнацик одну вешь пытается запутать с другой. Не зря Карпини говорил, что "у татар не водится никакой правды".
Хорошо только то, что таких татар мало, не более 5 %. А все остальные "татары" это башкиры, типтяре (те же башкиры), мишаре, чуваши, мари, мордва, удмурты, которые попали в нарисованные большевиками искусственные границы нового этноса "татары", коих вообще не было официально до 1920 года.
====================================================
У простожопого башкира .ни ума , ни фантазии , одни зазубренные тексты шизофреника !
Короче жаль эту жертву башкирского аборта !



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  • 19 | 31.07.2019, 20:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18062 | Рейтинг: -3140,5
Татнацик, у меня это факты. У вас одни выдумки и ругательства. Татары официально были до 1920 года? Они были как казанцы, мусульмане, бусурмане. Вокруг них создали новый этнос. В татары попали все башкиры, типтяре, мишаре, мордва, мари и т.д., попавшие в начертанную большевиками границы вновь создаваемого этноса "татары".
Вы же никаких аргументов против не имеете, а только ругаетесь.



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