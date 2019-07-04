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Стыдливая мастурбация на тему роджаемости и налогов

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 26029 | Комментарии: 9
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Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев сообщил на своей странице в Facebook о падении рождаемости в регионе. Затем с сообщением начало происходить что-то странное.

Стыдливая мастурбация на тему роджаемости и налогов


«Еще несколько лет назад годовые цифры рождаемости в республике были в районе 60 тысяч, а после войны, в 40-50-е годы превышали 100 тысяч человек. Конечно, проблема характерна практически для всех развитых стран, но хотелось бы, чтобы Башкортостан имел несколько иную статистику.

Причина, видимо, кроется в менталитете современной молодежи, больше нацеленной на личностный рост. Необходимость семьи, детей, другие семейные ценности остаются на периферии интересов. Хотя с годами, конечно, понимаешь, что это далеко не так…», — написал Константин Толкачев на своей странице.

Спикер Госсобрания заявил, что вопросы рождаемости и демографии будут стоять в рабочей повестке осенью.

«Необходимы дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе поощрение рождения первого ребенка. В особой поддержке нуждаются неполные семьи. Именно нежелание мужчины создать семью и нести ответственность за ребенка обычно толкает женщин на аборты. Гарантия социальной защищенности матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений.

Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада. Хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей».

Отметим, что поначалу пост Толкачева был доступен для чтения всем пользователям, однако позже, по-видимому, он был скрыт и стал доступен только интернет-друзьям спикера Госсобрания.

Не исключено, что это может быть связано с негативными комментариями жителей Башкирии, которые начали возмущаться по поводу дороговизны воспитания детей.

Около 16.00 по местному времени пост вновь стал доступен для всех.

Стыдливая мастурбация на тему роджаемости и налогов


Напомним, налог на бездетность был введен в 1944 году. С зарплаты советских граждан шло отчисление 6% в размере более 91 рубля у мужчин 20-50 лет и замужних женщин 20-45 лет. С имеющих проблемы со здоровьем и зарплату менее 70 рублей налог не взимался.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 02.08.2019, 09:54 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,5
Хорошо Толкачу других учить. Сам забыл это дело, но, за балабольство ежемесячно получает 400 т.р, плюс генеральская пенсия!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 02.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нехочится даже комментировать этого старого маразматика!



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0

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  • Участник
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был о Толкаче лучшего мнения:

возьмем у бездетного,отдадим безмужной

если пальцев на одной руке не хватает,давайте ампутируем с правой руки,пересадим на левую,удачная операция,прорыв в медицине,награды,почести,триумф в хирургии

а поциэнт без пальца на правой руке.

кое-кого исцелит только налог за безмозглость



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1

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  • Участник
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закон должен предусматривать возможность его соблюдения,и законный способ избежать карающей силы закона, а налог за бездетность только уменьшит людям шансы создать семью



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 02.08.2019, 11:36 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,5
Хорошо Толкачу других учить. Сам забыл это дело, но, за балабольство ежемесячно получает 400 т.р, плюс генеральская пенсия!



—1Оценили=Калатун-ебай

=================Кончай мастурбировать . старый осёл!



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1

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  • Участник
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  • 6 | 02.08.2019, 11:38 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3723 | Рейтинг: -300,7
Сразу бы написал, чтобы все бабы всегда были беременные, а кто не беременный - в тюрьму.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 02.08.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 02.08.2019, 09:52 | Автор: юнг
Публикации: 148 | Комментарии: 37734 | Рейтинг: +5515,6
Бывший следователь Фарит Ганиев красноречием не отличается ......
=========================================================
Однако, сумел пролезть в СФ, несмотря на алкашизм!
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____________________________________________________________
________ В молодости некоторое время платил налог на бездетность, чтобы рождающиеся в то время дети лучше жили! Теперь вышел на пенсию и эти выросшие дети платят мне небольшую пенсию, так как приняли закон о начислении пенсии с ограничением коэффициента 1,2, а не со всех заработков! Зачем я Вас, падлы ненасытные и неблагодарные, тогда в молодости кормил? Очень Опытный



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  • Участник
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  • 8 | 02.08.2019, 12:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1320 | Рейтинг: +342,7
О, Очень Опытное быдло оказывается есчо и емпотент. То то он ботексного любит, тот пед офил ентот емпотент, два сапога пара.



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  • 9 | 02.08.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.08.2019, 12:37 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1320 | Рейтинг: +342,7
О, Очень Опытное быдло оказывается есчо и емпотент. То то он ботексного любит, тот пед офил ентот емпотент, два сапога пара. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А ты оказался глупее пробкового дерева, если не знаешь как платили этот налог в СССР! Зачем тогда выставляешь на всеобщее обозрение свою тупизну? Пиши меньше - за умного сойдёшь! Или ты думаешь что у меня первый ребёнок родился ещё когда я в школе учился? Ну дебилы!!! Очень Опытный



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