Стыдливая мастурбация на тему роджаемости и налогов

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев сообщил на своей странице в Facebook о падении рождаемости в регионе. Затем с сообщением начало происходить что-то странное.«Еще несколько лет назад годовые цифры рождаемости в республике были в районе 60 тысяч, а после войны, в 40-50-е годы превышали 100 тысяч человек. Конечно, проблема характерна практически для всех развитых стран, но хотелось бы, чтобы Башкортостан имел несколько иную статистику.Причина, видимо, кроется в менталитете современной молодежи, больше нацеленной на личностный рост. Необходимость семьи, детей, другие семейные ценности остаются на периферии интересов. Хотя с годами, конечно, понимаешь, что это далеко не так…», — написал Константин Толкачев на своей странице.Спикер Госсобрания заявил, что вопросы рождаемости и демографии будут стоять в рабочей повестке осенью.«Необходимы дополнительные меры поддержки семей с детьми, в том числе поощрение рождения первого ребенка. В особой поддержке нуждаются неполные семьи. Именно нежелание мужчины создать семью и нести ответственность за ребенка обычно толкает женщин на аборты. Гарантия социальной защищенности матерей-одиночек помогла бы избежать таких решений.Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность, который существовал в Советском Союзе вплоть до его распада. Хотя лично мне более близка идея уменьшения суммы уплачиваемых налогов для родителей».Отметим, что поначалу пост Толкачева был доступен для чтения всем пользователям, однако позже, по-видимому, он был скрыт и стал доступен только интернет-друзьям спикера Госсобрания.Не исключено, что это может быть связано с негативными комментариями жителей Башкирии, которые начали возмущаться по поводу дороговизны воспитания детей.Около 16.00 по местному времени пост вновь стал доступен для всех.Напомним, налог на бездетность был введен в 1944 году. С зарплаты советских граждан шло отчисление 6% в размере более 91 рубля у мужчин 20-50 лет и замужних женщин 20-45 лет. С имеющих проблемы со здоровьем и зарплату менее 70 рублей налог не взимался.