УГАТУ для «целевиков» и халявщиков

Руслан Хисамутдинов — кандидат технических наук. Какие цели у «целевиков»? Заканчивается приемная кампания - 2019. Приказы о зачислении «целевиков» и первого потока бюджетников «общего конкурса» уже подписаны и опубликованы. Скоро будут подписаны приказы второго потока, но уже можно подвести первые итоги для УГАТУ.Главное – «высокобальники», в основном, предпочли другие вузы. Это видно по регулярно публиковавшимся рейтингам – дети, сдавшие ЕГЭ на 230-280 баллов, приносили, за редким исключением, в УГАТУ только копии документов.Для понимания статуса УГАТУ в системе образовательных ценностей нынешних абитуриентов достаточно посмотреть на проходные баллы первого потокаИнформационная безопасность – 225.Электроника и наноэлектроника – 181.Теплоэнергетика и теплотехника – 175.Техносферная безопасность – 201.Двигатели летательных аппаратов – 198.Пожарная безопасность – 194.Вроде все неплохо. Если не смотреть на «целевиков»…Насколько наше машиностроение уступает «не нашему», многие знают не понаслышке. А может ли быть иначе, когда уфимскому АО «УАП Гидравлика» вполне достаточно, что направляемый ими на обучение в УГАТУ абитуриент смог сдать ЕГЭ только на 131 балл, а УМПО направляет абитуриента со 148 баллами? Напомню, что 131 балл – это сумма баллов по 3 экзаменам – математика, физика, русский язык.Боитесь летать отечественными самолетами и удивляетесь, как они еще летают? Правильно делаете. По направлению «Авиастроение» УМПО отправляет в УГАТУ учиться абитуриента со 138 баллами ЕГЭ. На специальность «Системы управления летательными аппаратами» абитуриенту с целевым направлением оказалось достаточно 130 баллов.МЧС не может тушить пожары ни в тайге, ни в торговых центрах? Не удивительно, целевое направление от ГУ МЧС по РБ на специальность «Пожарная безопасность» получил абитуриент со 139 баллами ЕГЭ. И это при том, что зачисленные по общему конкурсу абитуриенты имеют 194-216 баллов. В прошлом (2018 году) целевики от ГУ МЧС по РБ имели 140-142 балла ЕГЭ. Что увидим в следующем году – 120 баллов?Тот, кто считает, что из хронического полудвоечника со 130-140 баллами ЕГЭ в результате «образовательного процесса» в университете получится хороший нормальный квалифицированный специалист (в общем смысле, а не в терминах закона об образовании) – глубоко заблуждается. Научить ничему нельзя – можно только научиться. На выпуске из бакалавриата нет единой системы оценки выпускников.Но при поступлении в магистратуру УГАТУ сдается специальный экзамен, именуемый политест. Содержание политеста определяется факультетом и, например, на машиностроительных направлениях, политест включает иностранный язык, математику, детали машин и материаловедение. На информационных направлениях ФИРТ – иностранный язык, математика, информатика, спецглавы математики.В настоящее время на сайте приемной комиссии УГАТУ еще доступны приказы о зачислении в бакалавриат 2015 года и, конечно же, есть результаты политестов в магистратуру этого года. Несложно догадаться, что многие фамилии из приказа 2015 года есть в файлах этого года.Диапазон значений ЕГЭ по сумме трех предметов – 0…300 баллов. Диапазон значений политеста (по всем дисциплинам сразу) – 0…100 баллов. Интересно, что коэффициент корреляции результатов составляет примерно 0,33. Разброс очень небольшой. Так, по направлению «Машиностроение» среднее значение коэффициента составляет 0,328, по направлению «Информатика и вычислительная техника» — 0,349.Встречаются и вундеркинды (и в хорошем, и в плохом смысле), но очень редко. Так, один из абитуриентов 2015 года, имевший 168 баллов по ЕГЭ, через четыре года обучения в УГАТУ смог сдать политест только на 41 балл (коэффициент корреляции 0,244). Другой абитуриент с ЕГЭ 206 баллов в 2015 году сдал политест в этом году на 88 баллов (коэффициент корреляции 0,427).В настоящее время около 1/3 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в УГАТУ отводится целевикам. Как правило, это наименее подготовленные школьники, которые объективно не могут пройти конкурс.Да, их родители разными способами получают направления на целевое обучение и тем самым избегают необходимости оплачивать контрактное обучение.Да, университет решает социальную задачу временной занятости неквалифицированной молодежи. А вы знаете какая доля целевиков в МГУ и МФТИ?