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УГАТУ для «целевиков» и халявщиков

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Руслан Хисамутдинов — кандидат технических наук. Какие цели у «целевиков»? Заканчивается приемная кампания - 2019. Приказы о зачислении «целевиков» и первого потока бюджетников «общего конкурса» уже подписаны и опубликованы. Скоро будут подписаны приказы второго потока, но уже можно подвести первые итоги для УГАТУ.

УГАТУ для «целевиков» и халявщиков


Главное – «высокобальники», в основном, предпочли другие вузы. Это видно по регулярно публиковавшимся рейтингам – дети, сдавшие ЕГЭ на 230-280 баллов, приносили, за редким исключением, в УГАТУ только копии документов.

Для понимания статуса УГАТУ в системе образовательных ценностей нынешних абитуриентов достаточно посмотреть на проходные баллы первого потока

Информационная безопасность – 225.

Электроника и наноэлектроника – 181.

Теплоэнергетика и теплотехника – 175.

Техносферная безопасность – 201.

Двигатели летательных аппаратов – 198.

Пожарная безопасность – 194.

Вроде все неплохо. Если не смотреть на «целевиков»…

Насколько наше машиностроение уступает «не нашему», многие знают не понаслышке. А может ли быть иначе, когда уфимскому АО «УАП Гидравлика» вполне достаточно, что направляемый ими на обучение в УГАТУ абитуриент смог сдать ЕГЭ только на 131 балл, а УМПО направляет абитуриента со 148 баллами? Напомню, что 131 балл – это сумма баллов по 3 экзаменам – математика, физика, русский язык.

Боитесь летать отечественными самолетами и удивляетесь, как они еще летают? Правильно делаете. По направлению «Авиастроение» УМПО отправляет в УГАТУ учиться абитуриента со 138 баллами ЕГЭ. На специальность «Системы управления летательными аппаратами» абитуриенту с целевым направлением оказалось достаточно 130 баллов.

МЧС не может тушить пожары ни в тайге, ни в торговых центрах? Не удивительно, целевое направление от ГУ МЧС по РБ на специальность «Пожарная безопасность» получил абитуриент со 139 баллами ЕГЭ. И это при том, что зачисленные по общему конкурсу абитуриенты имеют 194-216 баллов. В прошлом (2018 году) целевики от ГУ МЧС по РБ имели 140-142 балла ЕГЭ. Что увидим в следующем году – 120 баллов?

Тот, кто считает, что из хронического полудвоечника со 130-140 баллами ЕГЭ в результате «образовательного процесса» в университете получится хороший нормальный квалифицированный специалист (в общем смысле, а не в терминах закона об образовании) – глубоко заблуждается. Научить ничему нельзя – можно только научиться. На выпуске из бакалавриата нет единой системы оценки выпускников.

Но при поступлении в магистратуру УГАТУ сдается специальный экзамен, именуемый политест. Содержание политеста определяется факультетом и, например, на машиностроительных направлениях, политест включает иностранный язык, математику, детали машин и материаловедение. На информационных направлениях ФИРТ – иностранный язык, математика, информатика, спецглавы математики.

В настоящее время на сайте приемной комиссии УГАТУ еще доступны приказы о зачислении в бакалавриат 2015 года и, конечно же, есть результаты политестов в магистратуру этого года. Несложно догадаться, что многие фамилии из приказа 2015 года есть в файлах этого года.

Диапазон значений ЕГЭ по сумме трех предметов – 0…300 баллов. Диапазон значений политеста (по всем дисциплинам сразу) – 0…100 баллов. Интересно, что коэффициент корреляции результатов составляет примерно 0,33. Разброс очень небольшой. Так, по направлению «Машиностроение» среднее значение коэффициента составляет 0,328, по направлению «Информатика и вычислительная техника» — 0,349.

Встречаются и вундеркинды (и в хорошем, и в плохом смысле), но очень редко. Так, один из абитуриентов 2015 года, имевший 168 баллов по ЕГЭ, через четыре года обучения в УГАТУ смог сдать политест только на 41 балл (коэффициент корреляции 0,244). Другой абитуриент с ЕГЭ 206 баллов в 2015 году сдал политест в этом году на 88 баллов (коэффициент корреляции 0,427).

В настоящее время около 1/3 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в УГАТУ отводится целевикам. Как правило, это наименее подготовленные школьники, которые объективно не могут пройти конкурс.

Да, их родители разными способами получают направления на целевое обучение и тем самым избегают необходимости оплачивать контрактное обучение.

Да, университет решает социальную задачу временной занятости неквалифицированной молодежи. А вы знаете какая доля целевиков в МГУ и МФТИ?

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.08.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, их родители разными способами получают направления на целевое обучение и тем самым избегают необходимости оплачивать контрактное обучение.
===================================
А вот с этого места поподробнее пожалуйста: имена, фамилии, должности родителей....



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  • Эксперт
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  • 2 | 07.08.2019, 10:08 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37757 | Рейтинг: +5509,3
В настоящее время около 1/3 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в УГАТУ отводится целевикам. Как правило, это наименее подготовленные школьники, которые объективно не могут пройти конкурс.
==========================================================
Вот пока будет творится такое бля..ство, не появятся в России Ломоносовы!
Вся система продажная и прогнившая. В мединститут приняли 120 (!!!) чернож..х из Индии. За валюту. А талантам из Башкирии-херушки-дорога закрыта.
Единственный выход-принимать всех желающих и после первой сессии отбирать самых достойных. Но, тогда ректоры и проректоры останутся без бабла. А за бабло- мать родную продадут!
Э .хх не так, всё не так, все не так , ребята. Вот утонет батискаф-будет всё как надо!



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.08.2019, 10:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65006 | Рейтинг: +12211,1
Электроника и наноэлектроника – 181.
Теплоэнергетика и теплотехника – 175.
Пожарная безопасность – 194.
________________________________
Бросилось в глаза: пож-безопасность - выше проходной балл, чем высоко-технологические инженерные специальности.

У кого нибудь есть аргументированные объяснения? Или я ничего в пож-безопасности не смыслю и там нужны более толковые специалисты, нежели в наноэлектронике и теплоэнергетике?



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3

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  • Участник
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  • 4 | 07.08.2019, 11:16 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4580 | Рейтинг: -719,5
Самое интересное, что автор ничего не понимает в образовании!!!
Вот и мое наивное мнение: ЕГЭ - это высшая степень тупизма нынешней власти!!! и к сожалению и школьники становятся тупыми из за ЕГЭ!
Высший балл не гарантирует обладателю хорошую способность работать и изобретать. Изобретателями всегда были лентяи!!! Троечники - это не означает что они являются такими, им просто лень!!!
Образование не моя тема, извините если кого обидел..... например отличника Ирика..



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  • Участник
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  • 5 | 07.08.2019, 13:10 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5675 | Рейтинг: +1475,3
Лентяй и тупой не одно и то же. Если дите тупое.оно не сдаст егэ. Если только ленивое.оно может сдать на высшие баллы



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2

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  • Участник
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  • 6 | 07.08.2019, 13:11 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5675 | Рейтинг: +1475,3
Умные лентяи очень хорошо сдают ЕГЭ



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1

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  • Гость
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  • 7 | 07.08.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть факультет ОНФ. Проходные баллы маленькие. Абитуриенты ошибаются, не понимая, поступают. В итоге на 2-3 курсах в группах по 5-10 человек. Некоторые группы закрылись, не доходя до финиша. Зачем тратить бюджетные деньги, чтоб выпустить в итоге мизерное количество специалистов?



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  • 8 | 07.08.2019, 16:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕГЭ - это еще малый вред . Ибо сдавать как обычно,. то се враз сдадут как нужно . Я помню как в 60 х годах было столько второгодников ( 9 класс, 8 класс да и в 10 классе), что дальнейшее обучение было нецелесообразным.Оставляли и в среднем звене .Несмотря на положение родителей, на имущественное положение .
А сейчас всеобщее среднее образование и поэтому невыгодно школе ставить двойки и оставлять на второй год. Иначе нарушится положение о среднем образовании. Оставлять на второй год считается дефектом учителя ( , вроде как плохо учит ")
И потом нужно ли так много инженеров?.Ведь очень много их и они чаще безработные. Заводы разрушены или же не востребованы . Вот так и появляются шиномонтажники с высшим образованием .
Булонская система все же справедливее всего Закончил бакалавриат- идии в пожарники , или же в менеджеры ...Магистатуру- иди в конструктора , на ответственные работы.
Поэтому и получается , что сейчас идут с очень слабыми знаниями и . как следствие , пострадает промышленность.



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  • 9 | 07.08.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 Врачей более ем до черту Но многие побросали эту специальность ,даже не приступив к ней .Их - как парикмахеров . Учиться 8 лет и получать 25-30 т. рублей- перспектива мало кого устроит. Разве только чернож.... пого врача-индийца



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