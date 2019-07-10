При общем стаже работы 42 года я получаю социальную пенсию как будто и дня ни работала.
Судья разговаривала со мной, как с преступницей. Представительница Пенсионного фонда заявила, что сведения моих свидетелей Дмитрия Ефремова, главреда «Воскрески», где я работала, и Жени Воробьева, его зама, недостоверны…
В пенсионном фонде вообще никакой информации не дают. Почти 9 лет я добивалась того, чтобы мне выдали справку, отчего у меня такая мизерная пенсия. В иске мне отказали.
Меня предупреждали, что суд будет делать все, чтобы отказать в иске и это оказалось правдой.
На деньги, украденные у пенсионеров, чиновники строят себе дворцы, покупают роскошные квартиры… Я же считаю мелочь до рубля со своей мизерной пенсии…
Блин, как жить в такой стране?
Эхо Москвы
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Три буквы есть, правосудия нет
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