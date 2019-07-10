Три буквы есть, правосудия нет

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Как раскрыть потенциал ту ...

7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован Орлов же тоже угол ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Как раскрыть потенциал ...

Радий Хабиров заявил о потенциале Башкирии, который «грех не использовать». ...
  8.08.2019   36311    77

Три буквы есть, ...

Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде ...
  8.08.2019   35004    14

Поднялись к колен: ...

Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не ...
  8.08.2019   21581    31

Мрут как мухи: В ...

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из ...
  8.08.2019   18092    17

Очередное позорище ...

«Логотип на гениталиях»: Жителей Уфы шокировала реклама Terra Bashkiria. Эту ...
  7.08.2019   41903    132

Последние публикации
Как раскрыть потенциал ...

Радий Хабиров заявил о потенциале Башкирии, который «грех не использовать». ...
  8.08.2019   37020    77

Три буквы есть, ...

Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде ...
  8.08.2019   21930    14

Поднялись к колен: ...

Больше четверти детей в России живут за чертой бедности. Доходы их семей не ...
  8.08.2019   33072    31

Мрут как мухи: В ...

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из ...
  8.08.2019   32952    17

Очередное позорище ...

«Логотип на гениталиях»: Жителей Уфы шокировала реклама Terra Bashkiria. Эту ...
  7.08.2019   30541    132

Проституция Кутлугужина: ...

Депутат Курултая Башкирии от КПРФ Дмитрий Чувилин отказался исполнить ...
  7.08.2019   21707    31

Как КПСС, только «без ...

Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Бывший вице-мэр Уфы Артур Хромец, ...
  7.08.2019   24759    9

УГАТУ для «целевиков» и ...

Руслан Хисамутдинов — кандидат технических наук. Какие цели у «целевиков»? ...
  7.08.2019   34082    11

Силовиков послали на ...

В центре внимания общественности – показанное по НТВ и распространившееся по ...
  7.08.2019   33076    8

У РПЦ проблем нет: ...

Интернет забит видео: гвардейцы, полицейские жестоко избивают людей в субботний ...
  7.08.2019   16710    9

Читаемое за месяц
Поднимание с колен: ...

С января по май этого года россияне потратили на лекарства на 3,7 процента ...
  10.07.2019   34368    23

Надоевшие физиономии от ...

Стало известно, кто будет сенатором Совета Федерации от Башкирии. Сейчас на ...
  10.07.2019   36078    26

Убойная медицина ...

Уровень смертности от онкологических заболеваний в Башкирии за 10 лет вырос на ...
  10.07.2019   16310    132

Когда придет конец ...

Предположительно, это связано с делом о мошенничестве. В Башкортостане ...
  10.07.2019   32155    49

Если вы не удержались и ...

В России возбудили уже свыше 20 административных дел за неуважение власти (ч. 3 ...
  11.07.2019   33374    4

Архив публикаций
Август 2019 (35)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Три буквы есть, правосудия нет

Оценили
1


Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде Октябрьского района в качестве истицы. Пыталась через суд добиться, чтобы Пенсионный фонд засчитал мне 7 лет стажа работы, который не был включен при подсчете пенсии.

Три буквы есть, правосудия нет


При общем стаже работы 42 года я получаю социальную пенсию как будто и дня ни работала.

Судья разговаривала со мной, как с преступницей. Представительница Пенсионного фонда заявила, что сведения моих свидетелей Дмитрия Ефремова, главреда «Воскрески», где я работала, и Жени Воробьева, его зама, недостоверны…

В пенсионном фонде вообще никакой информации не дают. Почти 9 лет я добивалась того, чтобы мне выдали справку, отчего у меня такая мизерная пенсия. В иске мне отказали.

Меня предупреждали, что суд будет делать все, чтобы отказать в иске и это оказалось правдой.

На деньги, украденные у пенсионеров, чиновники строят себе дворцы, покупают роскошные квартиры… Я же считаю мелочь до рубля со своей мизерной пенсии…

Блин, как жить в такой стране?

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.08.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионный фонд страны башкир это давно уже частноя лавочка, где пенсии начисляются по принципу "свой"-"чужой", и управу на них искать бесполезно, знаю на собственной опыте. Как грится: "У них всё схвачено, за всё запрлачено..." "Своим", пенсии естественно начисляются не бескорыстно,- за всё надо платить, но это мелоч по сравнению с тем какую "прибавочку" тебе накинут к пенсии.
Пенсионный фонд срааны башкир это форменная ЕЛОАКА!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 08.08.2019, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37768 | Рейтинг: +5508,2
СЛЕДУЕТ ОБЖАЛОВАТЬ ОТКАЗ и заявить компенсацию морального ущерба.
Кроме того- интересно, почему вы постеснялись опубликовать фамилию судьи?
Народ должен знать своих героев (bun2005@mail.ru)



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 08.08.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 08.08.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЕЛОАКА!!!
====================
Извините, опечатка, ну конечно же КЛОАКА



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 08.08.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Елена Захарова Если стаж, который вы ищете укладывается в диапазон с 1998г(хотя бы часть стажа) - попробуйте сделать официальный запрос в ПФР - поскольку с 1998 года был введен персонифицированный учет по отчислениям взносов в ПФР и мы - бухгалтера подавали сведения на каждого сотрудника. которому начислялась заработная плата.
Кроме того - я сейчас не помню уже как именно(все много раз менялось в отчетности), но по НДФЛ мы тоже отчитывались, но уже в налоговую - по месту нахождения предприятия./организации. Обратитесь в районную ИФНС, где располагалась редакция вашего СМИ.
Не факт, что будет результат, но попытаться стоит, тем более много сил и времени это не займет. Можно отправить заказным с описью вложения - на втором экземпляре на почте штампанут дату. Можно. наверное, через Госуслуги обратиться или через окна МФО. Или в налоговую лично - там быстро. А вот в ПФР можно под-дня отсидеть в очереди(в Орджоникидзевском так - очередь движется очень медленно) и получить надуманный отказ в приеме заявления... А можно попробовать разными путями - продублировать и сравнить ответы потом.
В 2003-4гг бухгалтера в ПФР и налоговую (кажется) переводили все записи из трудовых книжек на цифровой носитель(тогда флэшек еще небыло - диски и дискеты) и передавали весь стаж по каждому сотруднику им - всех, чьи трудовые на тот момент находились в распоряжении отдела кадров. Уверена, что кто-то(и таких не мало) в это время менял работу и не попал ни на старой(где еще не сдали сведения), ни на новой(где уже сдали сведения) в базу данных.
Ну и те, кто в это время работал на ИП-эшников без оформления, шабашил. то есть не были устроены официально какое-то время - тоже в базу данных не попали. Представляете каково им ВСЕМ потерять стаж 90-х годов?! И таких в стране миллионы!
Много организаций схлопнулись, не сдав документы в архивы - даже советского периода.
Судья эти дела 5 дней в неделю по 8 часов рассматривает и имеет установку от власти на отказ. Потому-то и злая, как собака...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.08.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Несколько не понял! Если у Вас 42 года трудового стажа, принятого ПФ, то какой смысл искать ещё 7 лет? У Вас и так после 35 лет трудового стажа максимальный коэффициент по стажу! Да если и из 42 лет не принято 7, то всё равно получается 35 лет! Если только у Вас потерян советский стаж, то тогда смысл его восстанавливать есть! Могу ошибаться, но по-моему так! У Вас видимо была очень маленькая зарплата, поэтому минимальная пенсия! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 08.08.2019, 12:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Ты тупой О_Ошка.

Подтвержденного у нее 35. Максималка пенсии(в процентах) при стаже 40 лет - для женщин и 45 для мужчин. Свыше этого стажа пенсия (индивидуально.а не инфляционные по всей стране) не прибавляется.
Вот ей и необходимо при, видимо. минимальной пенсии тыщ в 8,5 - добавить стаж как минимум 5 лет к 35.
Стаж она восстанавливает как раз 90-х годов. Архив новые арендаторы выбросили после того, как редакция газеты съехала, оставив его в помещении. Трудовую она потеряла... вот так.
Показания двух свидетелей(главреда и зама, т.е. ДОЛЖНОСТНЫХ лиц, у которых в трудовых записи есть и стаж подтвержден), которые по закону имеют право подтвердить ее стаж - судьей не приняты.
Это судейский произвол. И сучку нужно будет тоже люстрировать за неправосудные решения.
Я подсказала Светлане выход - шанс, небольшой. но имеется. Вопрос только в том, пойдет ли ПФР на встречу или тоже сфальсифицирует отказ - мол сведений не обнаружено... Но - есть все е еще один после этого - запрос в прокуратуру об изъятии персонифицированных данных за 1998 год.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 08.08.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.08.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован

Пенсионный фонд страны башкир

это давно уже частноя лавочка, где пенсии начисляются по принципу "свой"-"чужой", и управу на них искать бесполезно, знаю на собственной опыте. Как грится: "У них всё схвачено, за всё запрлачено..." "Своим", пенсии естественно начисляются не бескорыстно,- за всё надо платить, но это мелоч по сравнению с тем какую "прибавочку" тебе накинут к пенсии.
Пенсионный фонд срааны башкир это форменная ЕЛОАКА!!!
===
где вы нашли Башкирский пенсионный фонд, я не прочь, получить прибавку к пенсии от федеральных структур?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 08.08.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Архив новые арендаторы выбросили после того, как редакция газеты съехала, оставив его в помещении. Трудовую она потеряла... вот так.
Показания двух свидетелей(главреда и зама, т.е. ДОЛЖНОСТНЫХ лиц, у которых в трудовых записи есть и стаж подтвержден), которые по закону имеют право подтвердить ее стаж - судьей не приняты.
Это судейский произвол. И сучку нужно будет тоже люстрировать за неправосудные решения.
----------------
Главред и его зам свои документы не выкинули, сохранили, а документы сотрудников оставили? А виноваты ПФР и суд? Может ей следовало подать в суд на главреда и пусть он выплачивает ей?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.08.2019, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.08.2019, 12:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65018 | Рейтинг: +12213,6 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Согласен, что ошибся с максимальным стажем: для женщины нужно 40 лет! Я же и писал, что могу ошибаться, потому что писал по памяти, а она стала иногда подводить! Это даст ей прибавку к стажевому коэффициенту 0,05 по сравнению с 35 годами стажа! Не думаю, что это сильно её удовлетворит, но бодаться надо! Почему не приняты свидетельские показания мне тоже не понятно, может быть есть какие-то изменения в законах? Может быть можно найти того человека, который закрывал редакцию, и он знает что-то об архиве? Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 08.08.2019, 14:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
8 | 08.08.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован

Ну вот как с дебилами разговаривать? Они САМИ придумывают - и САМИ ужасаются.

АРХИВ потерян ДЛЯ всех.
НО - главред и его зам - не теряли свои трудовые книжки в отличие от Гафаровой!
Из-за этой именно потери и возникла данная ситуация!
Остальные записи в трудовой она смогла восстановить в архивах города, куда сдавались архивы предприятий!!! А "Воскресная газета" по каким-то причинам своевременно архив не сдала, а новый арендатор или собственник помещения - попросту выбросили чужие папки с документами. Если бы не выбросили и разыскали главреда и их бухгалтера и заставили их сдать архив предприятия в архив города(но оно им надо - искать недобросовестных работников чужого предприятия?!) -то этот стаж у Гафаровой не потерялся и был бы тоже восстановлен!

Б-дь! Как эти тупые воруют чужое время, пока им, недоумкам, разъясняешь на пальцах простейшие вещи!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 08.08.2019, 15:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
и он знает что-то об архиве?
______________________
Знает. Выбросили. В помойку или сдали в макулатуру.
Вина бывшего руководства данного СМИ - директора и главбуха. Они были обязаны всё сдать в городской архив. Но своевременно этого не сделали.
Даже штрафа за это не положено - а сколько сотен тысяч людей по всей стране пострадало!
Государству - ОЧЕНЬ выгодно, поэтому и нет никаких наказаний за подобное.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.08.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот как с дебилами разговаривать? Они САМИ придумывают - и САМИ ужасаются.

АРХИВ потерян ДЛЯ всех.
НО - главред и его зам - не теряли свои трудовые книжки в отличие от Гафаровой!
--------------------
Главред невиноват в утере архива, ты это сказать хочешь? Взял и оставил архив а не сдал куда положено.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 08.08.2019, 16:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Ну вот как с такими ТУПЫМИ и интеллектуально ущербными разговаривать. а?

Главред и его зам - не виноваты!!! Поскольку они не на административных должностях, а специалисты! Они отвечают за контент СМИ - т.е.публикации в газете!
Административно-управленческий персонал(АУП) отвечающий за учетно-отчетную документацию - директор и главбух. Юрист. если таковой имелся в организации.

Главред - это как главный технолог, например на текстильной фабрике - он занимается исключительно технологическим процессом предприятия. У них есть своя технологическая документация, инструкции и прочее. Но это не относится к учёту и отчетности по начислению заработной платы и учёту персонала!!!

Ты ваще кто? Кем работал? Где? Почему не разбираешься а иерархии организаций? Школота штоли?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 08.08.2019, 17:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Да. кстати - совет всем, кто еще не вышел на пенсию:

Делайте ксерокопии трудовой - всех листов и заверяйте у последнего работодателя. КАЖДЫЙ раз после увольнения. И складывайте дома.

Если потеряете оригинал - сможете в хронологическом порядке восстановить записи в дубликате в тех организациях хотя бы, которые не закрылись, не сдав архив.
За тех, что закрылись и сдали в архив документы - дадут выписку в архиве.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com