Три буквы есть, правосудия нет

Светлана Гафурова — журналист портала Ufa1. Вчера была на заседании в суде Октябрьского района в качестве истицы. Пыталась через суд добиться, чтобы Пенсионный фонд засчитал мне 7 лет стажа работы, который не был включен при подсчете пенсии.При общем стаже работы 42 года я получаю социальную пенсию как будто и дня ни работала.Судья разговаривала со мной, как с преступницей. Представительница Пенсионного фонда заявила, что сведения моих свидетелей Дмитрия Ефремова, главреда «Воскрески», где я работала, и Жени Воробьева, его зама, недостоверны…В пенсионном фонде вообще никакой информации не дают. Почти 9 лет я добивалась того, чтобы мне выдали справку, отчего у меня такая мизерная пенсия. В иске мне отказали.Меня предупреждали, что суд будет делать все, чтобы отказать в иске и это оказалось правдой.На деньги, украденные у пенсионеров, чиновники строят себе дворцы, покупают роскошные квартиры… Я же считаю мелочь до рубля со своей мизерной пенсии…Блин, как жить в такой стране?