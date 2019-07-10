Мрут как мухи: В Башкирии самоустранился очередной полицейский

В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из Instagram, который, как утверждается, погибший вел в момент гибели.На видео видно, что молодой человек плачет, сидя за рулем. Ролик обрывается, когда машина влетает в стоящую фуру.По данным проекта «Омбудсмен полиции», погибшему было 23 года. Младший лейтенант Эмиль Колмаков он работал участковым во 2 отделе полиции Уфы.Авария произошла в ночь с 4 на 5 августа на Интернациональной улице. Полицейский за рулем «двенадцатой» на полной скорости врезался в припаркованный грузовик. От полученных травм он погиб на месте.На сайте МВД по Башкирии информация об аварии и смерти сотрудника не публиковалась даже в сводках ДТП.После публикации этой новости пресс-служба МВД по РБ сообщила редакции «Эха», что авария произошла в нерабочее время, сотрудник был за рулем личного автомобиля. По предварительной версии — Колмаков не справился с управлением. Расследование произошедшего продолжается.