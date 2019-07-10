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Мрут как мухи: В Башкирии самоустранился очередной полицейский

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В группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» опубликована запись эфира из Instagram, который, как утверждается, погибший вел в момент гибели.

Мрут как мухи: В Башкирии самоустранился очередной полицейский


На видео видно, что молодой человек плачет, сидя за рулем. Ролик обрывается, когда машина влетает в стоящую фуру.

По данным проекта «Омбудсмен полиции», погибшему было 23 года. Младший лейтенант Эмиль Колмаков он работал участковым во 2 отделе полиции Уфы.

Авария произошла в ночь с 4 на 5 августа на Интернациональной улице. Полицейский за рулем «двенадцатой» на полной скорости врезался в припаркованный грузовик. От полученных травм он погиб на месте.

На сайте МВД по Башкирии информация об аварии и смерти сотрудника не публиковалась даже в сводках ДТП.

После публикации этой новости пресс-служба МВД по РБ сообщила редакции «Эха», что авария произошла в нерабочее время, сотрудник был за рулем личного автомобиля. По предварительной версии — Колмаков не справился с управлением. Расследование произошедшего продолжается.

Эхо Москвы
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  • 1 | 08.08.2019, 10:01 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4584 | Рейтинг: -719,4
Командир в ответе за своих солдат!!! А министр Деев ни за что не отвечает!!! Если у него есть честь офицера, то должен подать в отставку!!!!



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  • # 2 | 08.08.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 3 | 08.08.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выбирая себе профессию, человек выбирает себе судьбу.
Какого хрена он поперся в менты?! Хотел иметь власть над рядовыми гражданами, приличное содержание, пенсию 45 лет?!
За все, в этой жизни надо платить!
Вот я пошёл в геникологи, и не каюсь,- и деньги в кармане и руки в тепле...
"Каждому своё"



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  • 4 | 08.08.2019, 10:48 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4584 | Рейтинг: -719,4
Народ. Вы не правы осуждаю конкретного человека за его выбор профессии. Кто то должен работать гинеколог ом, а кто полицейским. Кто ворует, а кто то ловить вора и охраняет на зоне. Если есть государство то должна быть и такая служба как полиция или милиция.
Сегодня поднять вопрос о не выборе профессии, а почему совершают суицид сотрудники полиции. Может проблема внутри полиции, а там работают такие же граждане России.



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  • 5 | 08.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.08.2019, 10:48 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4582 | Рейтинг: -719,5
... Кто ворует, а кто то ловить вора и охраняет на зоне...
==============================================
Только вот ненадо этого пафоса!
Если бы они ловили воров, то давно бы друг друга пересажали, а уже на зоне, друг друга охраняли...



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  • 6 | 08.08.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всём виноваты женщины и Чубайс! Очень Опытный



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  • 7 | 08.08.2019, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65024 | Рейтинг: +12213
Жалко мальчишку! 23 года... какое горе для матери(((( Эх, Эмиль... за что ты так с ней...

Когда Тимке было лет 14 и я помнила, что в этот трудный переходный период - все беды кажутся неразрешимыми, воспринимаются крайне остро и в голову лезут такие мысли - вот я умру, вы все будете плакать, а я встану и скажу - теперь поняли. что вы были не правы?! хотя уже, конечно понимала, что не встану... и вот - я Тимке говорила, чтобы никогда не пытался накладывать на себя руки - нет безвыходных ситуаций, ты уйдешь на психологическом сломе - и никогда не увидишь своих деток, которые могли бы у тебя быть - не испытаешь огромной радости отцовства, несравнимой ни с какой другой в жизни! Не узнаешь кто же станет твоей женой. И своей смертью убьёшь меня. всю мою жизнь - ведь апофеоз моей жизни именно ты.
Но Эмилю-то уже было 23 и семья у него была... в жизни можно исправить все, кроме смерти...



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  • 8 | 08.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 08.08.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.08.2019, 10:48 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4582 | Рейтинг: -719,5
... Кто ворует, а кто то ловить вора и охраняет на зоне...
==============================================
Только вот ненадо этого пафоса!
Если бы они ловили воров, то давно бы друг друга пересажали, а уже на зоне, друг друга охраняли...
_____________________
Оно того, конечно, а как же!
Но!
Как большевики отзывались о царской полиции? Примерно как и вы о нынешней.
Но вот царя скинули, наступила свобода и демократия, полицию и жандармов разогнали, тюрьмы пооткрывали, "невинно" осуждённых повыпускали, и... страна погрузилась в кровавый уголовный беспредел.
Почитайте про "птенцов Керенского". Интересно.



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  • 9 | 08.08.2019, 12:27 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4584 | Рейтинг: -719,4
Вот я пошёл в геникологи, и не каюсь,- и деньги в кармане и руки в тепле...
"Каждому своё"
-----------------------
Jedem das seine
https://www.liveinternet.ru/users/emilia55/post361239391
однако вы приверженец нацистских идей!!!



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  • 10 | 08.08.2019, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.08.2019, 10:01 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4583 | Рейтинг: -719,5
Командир в ответе за своих солдат!!! А министр Деев ни за что не отвечает!!! Если у него есть честь офицера, то должен подать в отставку!!!!
===
0 каком понятии "честь" вы говорите?
в какие времена она была?
при Суворове?
при Кутузове?
может декабристов вспомнили? так вот осудивший их сказал, что освободит тех из них, кто, как он сам, освободил крепостных рабов от рабства с землёю и скарбом, ни один из декабристов рабов не освободил!!!
0 большевиках я вообще не хочу говорить, это людоедство, это травить свой народ боевыми отравляющими газами, брать его в заложники и рассреливаать, позже и ныне просто рассреливать, потом объявляя "плохими"!!!

КОГДА!!!



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  • 11 | 08.08.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А КАК0ВА судьба той "0биженной" девочки-менте?



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  • 12 | 08.08.2019, 14:39 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 45 | Комментарии: 1493 | Рейтинг: +259
---Jedem das seine
https://www.liveinternet.ru/users/emilia55/post361239391
однако вы приверженец нацистских идей!!!---

Это крылатое выражение изрёк Цицерон, вообще-то...



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  • 13 | 08.08.2019, 14:45 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4584 | Рейтинг: -719,4
12 | 08.08.2019, 14:39 | Автор: Штирлиц мл.
Публикации: 45 | Комментарии: 1493 | Рейтинг: +259


---Jedem das seine
https://www.liveinternet.ru/users/emilia55/post361239391
однако вы приверженец нацистских идей!!!---

Это крылатое выражение изрёк Цицерон, вообще-то...
--------------------------------
Фашист ская свастика была известна еще в древние времена в Древней Индии и есть свастика в развалинах Римской империи вв Ливии и тд, но ОНА стала символом фаш изма и это изречение стало символом концлагеря Бухенвальд. Слава Украине тоже стало символом фашизма после Бандеры.
Так что смени форму разведчик Исаев!!!



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  • 14 | 08.08.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 08.08.2019, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

может декабристов вспомнили? так вот осудивший их сказал, что освободит тех из них, кто, как он сам, освободил крепостных рабов от рабства с землёю и скарбом, ни один из декабристов рабов не освободил!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это Вы о ком? Что Вы всё загадками, пишите прямо! Очень Опытный



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  • 15 | 08.08.2019, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7-му
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Тронута



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  • 16 | 08.08.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У регионального управления Росгвардии новый начальник.
Его представили руководителям министерств, ведомств и личному составу.
Управление возглавил полковник Александр Бурдо. Известно, что он имеет большой опыт в организаторской и управленческой деятельности. В 80-х годах начал работать оперуполномоченным в Йошкар-Оле, позже занимал руководящие должности в подразделениях криминальной милиции Марий Эл.
Последние три года возглавлял местное управление Росгвардии. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Этот бить будет дубинкой не только по жопе, но и по почкам и голове! Очень Опытный



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  • 17 | 08.08.2019, 20:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.08.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

А КАК0ВА судьба той "0биженной" девочки-менте?
---------
Не удивлюсь, если "самый гуманный в мире" российский суд оправдает насильников, а изнасилованная девочка получит срок.



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