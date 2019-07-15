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Татарский вопрос. Почему Уфе рано или поздно придётся его решать

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Во время своей предвыборной пресс-конференции кандидат на пост главы Башкортостана Владимир Барабаш на вопрос представителей татарской общественности РБ о том, намерен ли он дать статус государственного языка татарскому, ответил незамысловато: "Объясните, для чего вам такой статус?". Политический обозреватель "Idel.Реалии"​ Ильнар Гарифуллин объясняет, для чего нужен такой статус.

Татарский вопрос. Почему Уфе рано или поздно придётся его решать


Мол, надо открывать школы, поддерживать языки, а статус языка при этом ни при чем. Если учесть, что татары республики уже 30 лет требуют этого и явно не просто так, то реплика эта довольно странная, хотя и не новая.

В ответ можно задать такой же незамысловатый вопрос: "А зачем, к примеру, господину Барабашу автомобиль, ведь можно весьма неплохо передвигаться и на велосипеде или общественном транспорте, ну, или на худой конец такси вызвать? Ведь главное же у господина Барабаша есть возможность доехать из точки А в точку Б. Неправда ли?"

В то же время никто не задает другой очевидный вопрос: "Почему в Башкортостане русским или башкирам нужен государственный статус для их языков? Что, разве нельзя проводить государственную национальную политику, не используя такой конституционный статус?"

Что означает государственный статус для языка на практике? Это означает, что государство гарантирует, что будет использовать этот язык во всех сферах. Гарантирует, что будет оказывать ему всемерную поддержку. На практике же это к тому же, как правило, означает, что его носители, ко всему прочему, признаются отдельным политическим субъектом, со своими не только национально-культурными, но и политическими правами.

Татары борются не за наделение, а за возвращение татарскому языку отнятого у него когда-то государственного статуса. Бороться за что-то новое — это одно, а вернуть незаконно отнятое у тебя право — это уже совсем другое дело.

Татары борются за это, т.к. им надоело грубое нарушение прав татарского населения на национально-культурное и социально-экономическое развитие. А то получается интересная картина: татары платят налоги, в буквальном смысле слова кормят республику, а на выходе не получают ни копейки от своих вложений в общий котел.

Новейшая история Башкортостана уже многократно подтверждала этот факт, и события последнего года не стали исключением.

Татары стали единственным из трех крупнейших республикообразующих этносов, кому не дали провести свой общенациональный съезд. Всемирный курултай башкир провели, Собор русских Башкортостана тоже, а татарам — нельзя. Значит, татары для кого-то — это люди "второго сорта", которым не положено собираться и обсуждать свою судьбу даже под присмотром бюрократов из уфимского Белого Дома.

Была принята государственная программа "Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан", где про татарский язык, татарские школы не сказано ни слова. Вновь такое ощущение, что треть граждан республики — это "белое пятно", неизвестное население с неизвестными для властей интересами и правами.

В 2019 году в очередной раз были распределены гранты на развитие родных и государственных языков Башкортостана, и вновь (уже в который раз) на татарский язык не было дано ни рубля. А 98% всех денег отдано на государственный башкирский язык. Треть населения республики, исправно платящая налоги, вновь в пролете. И самое интересное, этот грант на 75 миллионов рублей проходит по пункту "развитие родных языков" в упомянутой выше программе. Т.е. на практике получается, что в Башкортостане развивают только государственные башкирский и русский языки. И после этого еще возникает вопрос — а зачем татарам государственный статус?

Нет общетатарского съезда — следовательно государство отказывается не только решать, но даже и обсуждать в дальнейшем проблемы развития татарского национального сегмента культуры, отсутствия телерадиовещания на татарском языке, татарских трупп в республиканских филармониях, молодежных и кукольных театрах, отсутствия научно-исследовательских институтов, занимающихся изучением истории и современности татарского населения Башкортостана, отсутствия современных татарских национальных школ и гимназий. А при нынешних темпах скоро в вузах республики закроются и кафедры татарского языка, и готовить учителей для школ будет просто некому. Кстати журналистов для татарских СМИ в РБ перестали готовить еще несколько лет назад — что ждет их в ближайшем будущем при отсутствии кадров, вопрос риторический . Нет статуса языка — следовательно нет и гарантии государства, и результат налицо.

В 2019 году с приходом новой администрации в уфимском Белом Доме вновь заговорили о "бедном" башкирском Зауралье. Уж сколько государственных финансов было закачено в эту "черную дыру", что при первом президенте Башкортостана Муртазе Рахимове, что при Рустэме Хамитове, а воз и ныне там. А причина такого странного упорства банальна — в Зауралье компактно проживает башкирское население, а их интересы, как мы знаем, по признанию самого Радия Хабирова, для него в приоритете. Интересно, будет когда-нибудь программа по развитию северо-запада и запада республики, где живет "второсортный" татарский народ? Регион, в котором добывается практически вся нефть Башкортостана и где производится основная масса сельхозпродукции республики. Ответ очевиден.

И в "подарок" к этому татары слышат постоянные разговоры о том, что они — неведомо откуда взявшаяся "диаспора", которую нужно срочно переписать "башкирами", лишить их национального самосознания и решить таким нехитрым способом "татарский вопрос".

И такая интересная ситуация, когда одна треть населения республики создана лишь для того, чтобы отдавать и ничего не получать за это взамен, будет продолжаться ровно до тех пор, пока татарскому не будет возвращен статуст госязыка РБ. Пока же татар, как политического субъекта в Башкортостане, а следовательно и их выраженных коллективных интересов, для государства не существует. Будет государственный статус для языка — будет субъектность, а следовательно будут коллективные права, игнорировать которые как прежде будет уже невозможно. Во всем мире официальные статусы для языков крупных этносов для этого и даются, чтобы гарантировать отсутствие дискриминации и ущемления их интересов. Другого рецепта человечество еще не придумало.

И самое главное: за эти годы татарам так никто внятно и по полочкам не объяснил, почему татарскому языку не может быть возращен статус государственного. Были только подобные невнятные отмазки. А аргументированного ответа ни разу не было. Подчеркиваю — ни от одного. Наверное, потому что таких реальных (а не высосанных из пальца) аргументов, исходя из мирового опыта, просто не существует.

Татары, борясь за татарский язык, не борются за национальные привилегии — они ведут борьбу лишь за равноправие. Им не нужны квоты на занятие государственных должностей, им не нужны постоянные дотации — они лишь хотят, чтобы за их вклад в общий котел республики, они получали адекватную "долю": возможность экономически развивать свои территории, татарские школы, государственное телерадиовещание на татарском языке (которого в РБ нет), возможность развивать свою культуру и свой язык.

Игнорирование языковой темы — очень большая ошибка. В конце концов, национальные проблемы Башкортостана, где особняком стоит "татарский вопрос" — это к тому же и причина отставания социально-экономического развития республики. Это признают и московские, и зарубежные эксперты. Эксперт по регионам России, профессор Наталья Зубаревич не даст соврать.

В современном цивилизованном мире соблюдение коллективных национальных прав — такой же неотъемлемый атрибут развитой демократической системы, как и остальные гражданские права и свободы. Без этого нельзя называть себя либералом или просто демократом и сторонником уважения прав и свободы граждан. Там, где этот принцип соблюден, открытых конфликтов удалось избежать, а языки, получившие официальный/государственный статус, прекрасно живут и процветают. А там, где не идут по такому принципу и пытаются заткнуть проблему, неудобные вопросы рано или поздно всплывают в самый неподходящий момент...

Да, сейчас в условиях отсутствия демократии слишком мало возможностей говорить об этих вещах. Татары находятся в информационном вакууме. Но "татарский вопрос" никуда от этого не денется. Татары — это коренной народ Башкортостана, издавна проживающий на этой территории, когда эти земли входили в состав татарских государств. Татары — это и ирредента, компактно заселяющая весь запад республики. А ирредента — вещь серьезная. Если интересы ирреденты не соблюдаются, то возникновение ирредентизма — вопрос времени.

Но начнется пресловутая "эпоха перемен", и, как это не раз бывало в истории, "татарский вопрос" обязательно всплывет. Только вот ограничится ли дело лишь вопросом о возвращении татарскому языку государственного статуса?

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 10.08.2019, 18:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
Татары борются не за наделение, а за возвращение татарскому языку отнятого у него когда-то государственного статуса. Бороться за что-то новое — это одно, а вернуть незаконно отнятое у тебя право — это уже совсем другое дело.
-------
Ведь точно по Карпини. Сам себе придумал, сам себе поверил, а теперь хочет убедить других.



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  • 2 | 10.08.2019, 18:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
А то получается интересная картина: татары платят налоги, в буквальном смысле слова кормят республику, а на выходе не получают ни копейки от своих вложений в общий котел.
------
Любезный ты мой татнацик. Не татары платят налоги, такое было пару веков назад. Не хотите платить свой НДФЛ, зарестрируйтесь в Татарии и вперед. Можете продолжать кормиться тут, не в первой. А главные налоги идут от тех природных ресурсов, которые башкиры защищали веками и берегли. А татары НИКОГДА в истории не воевали не за себя, не за Россию.



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  • 3 | 10.08.2019, 18:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
В 2019 году с приходом новой администрации в уфимском Белом Доме вновь заговорили о "бедном" башкирском Зауралье. Уж сколько государственных финансов было закачено в эту "черную дыру"
-----------
Ну и сколько? С 2010 по 2020 год было запланировано 85 млн на все Заралье. Из них только 5 млн за счет бюджета РФ, РБ и, о ужас, муниципальных. А остальное так называемые собственные средства. За эти 9 лет не выделено НИ КОПЕЙКИ.
Почитай сначала документы, а потом говори. Хотя татанацики всё это знают, расчет на то, что народ не знает. Обман и подмена, вот ваше лицо.



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  • 4 | 10.08.2019, 18:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
И такая интересная ситуация, когда одна треть населения республики создана лишь для того, чтобы отдавать и ничего не получать за это взамен, будет продолжаться ровно до тех пор, пока татарскому не будет возвращен статуст госязыка РБ.
---------
Кто создал эту треть? Исключительно татнацики. Во первых 25 % это совсем не треть, ты даже арифметику по своему толкуешь. Во вторых эти 25 % наполовину как минимум башкиры, хотя они за 100 лет пропаганды уже зомбированы. Но народ постепенно возвращается в свои корни, вот это вас и пугает.



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  • 5 | 10.08.2019, 18:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
И самое главное: за эти годы татарам так никто внятно и по полочкам не объяснил, почему татарскому языку не может быть возращен статус государственного.
------
Для особо тупых объясняю: татарский язык как государственный реализован в Татарии. А откуда что возвращать, вот уж, точно по Карпини:"Татары гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды;"
Хорошо хоть то, что собственно потомков этих татар не более 5%.



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  • 6 | 10.08.2019, 18:40 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1325 | Рейтинг: +343,7
Опять вшивый и немытый кац тут как тут. Если ты смел кацораст то выскажи в лицо.



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  • 7 | 10.08.2019, 18:53 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4587 | Рейтинг: -720,1
Если на государственном уровне исправить ошибки большевиков и признать северо=западный диалект башкирским, то все равно у татнациков будет включить слово татарский в приоритете.



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  • 8 | 10.08.2019, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Безусловно игнорируя татарский вопрос республика заплатит высокую цену как
минимум отставанием социально экономическим развития что ударит по всем русским и башкирам в том числе . За всякое" удовольствие " надо платить не забывайте это господа . Ресурсы РБ уже отошли целиком в руки Москвы и это только начало , Республика будет дальше скатываться исключительно в сырьевой сектор , серьезные международные инвесторы в сфере высоких технологий не будут рисковать деньгами вкладывая их в потенциально не спокойный регион .



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  • 9 | 10.08.2019, 19:10 | Автор: Не зарегистрирован
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По частям раздербанят и все тут.



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  • 10 | 10.08.2019, 19:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
Безусловно игнорируя татарский вопрос республика заплатит высокую цену как
минимум отставанием социально экономическим развития что ударит по всем русским и башкирам в том числе . За всякое" удовольствие " надо платить не забывайте это господа . Ресурсы РБ уже отошли целиком в руки Москвы и это только начало ,
-------
Что скажешь, откровенно. Сколько сил и средств татарский актив РБ приложил на то, чтобы ТЭК отняли. Ведь многократно ездили в Москву и дневали и ночевали под Кремлем требуя перевести ТЭК РБ в Москву. Значит у них еще имеются запасные пакости. "Это только начало".



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  • 11 | 10.08.2019, 19:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Далее ,но есть и хорошая новость при всех равных инвестиции будут вкладываться в соседние регионы в том числе в РТ а это будет иметь далеко идущие последствия для башкир . Отток трудоспособного населения ,квалифицированных кадров ,талантливой молодежи , падение уровня образования ,медицинских услуг в следствии отсутствия специалистов высокой квалификации и это только верхушка горы Куштау .



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  • 12 | 10.08.2019, 19:41 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 10.08.2019, 19:16 | Автор: кац ---Вспомнил советский анекдот на эту тему, ключевая фраза "Что бы вые ...ся надо высоко летать " . Сначала научитесь летать башкиры а потом если сильно захочется можно повы..ся .



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  • 13 | 10.08.2019, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Кое у кого ночь видимо прошла со сдутым ливером, получает удовольствие тут)))



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  • 14 | 10.08.2019, 19:44 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 10.08.2019, 19:16 | Автор: кац

Что скажешь, откровенно. Сколько сил и средств татарский актив РБ приложил на то, чтобы ТЭК отняли. Ведь многократно ездили в Москву и дневали и ночевали под Кремлем требуя перевести ТЭК РБ в Москву. Значит у них еще имеются запасные пакости. "Это только начало".
===============================================
Вот ведь Дундук башкирский ,попка - дурак !
Муртазел способствовал краже ТЭК (а), а сыночек продал ТЭК
за 5 миллиардов долларов !
Оказывается татары , уговорили Урала Муртазовича , УКРАСТЬ
ТЭК РБ , ПРОДАТЬ и СБЕЖАТЬ в Австрию !
Ну татары , ну татарры !



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  • 15 | 10.08.2019, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 10.08.2019, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован---------если вы намекаете на меня 11 | 10.08.2019, 19:318 | 10.08.2019, 19:06 то вы глубоко ошибаетесь моя жена моложе меня на 17 лет , если у вас есть молодая родственница могу взять тукал .



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  • 16 | 10.08.2019, 20:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
Татары ездили в Москву и дневали ночевали под Кремлем, чтобы уговорить Рахимова? Точно по Карпини. Ну а уж у автора статейки точно "не водится никакой почти правды", только обман и выдумки. Тьфу, позорники. Хорошо, что таких не более 5 %.



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  • 17 | 10.08.2019, 20:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Кацы продолжайте дальше в том же духе ,ваш титанический труд не останется напрасным , можно даже подкинуть дров . Кац когда через много лет назад будешь собирать песок из своей трухлявой попы не имея нужных лекарств помни что ты приложил к этому руку .



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  • 18 | 10.08.2019, 20:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18138 | Рейтинг: -3148,6
Кац когда через много лет назад будешь
------
С тобой больной всё понятно.
Как хорошо, все татнацики такие.



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  • 19 | 10.08.2019, 20:21 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 10.08.2019, 19:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 10.08.2019, 19:42 | Автор: Не зарегистрирован---------если вы намекаете на меня 11 | 10.08.2019, 19:318 | 10.08.2019, 19:06 то вы глубоко ошибаетесь моя жена моложе меня на 17 лет , если у вас есть молодая родственница могу взять тукал .
==============================
я про клиента №1,2,3,4,5,10,1.6,коммент за комментом на "гора", пулеметная очередь прямо.



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  • 20 | 10.08.2019, 20:29 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 10.08.2019, 20:17 | Автор: кац ---ты еще настоящих тат нациков не видел и это тоже будущее РБ . В целом баш проект оказался в руках не удачников и не профессионалов , куча ошибок которые в ближайшее время дадут о себе знать . Зря надеетесь на Хабирова он не имеет нужных полномочий и ресурсов . якшы укырга киряк иде как говорит Ирек .



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