Федот косит под дурака? Последит и Путину передаст

Глава СПЧ Михаил Федоров будет следить за ходом выборов в Башкирии. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов будет наблюдать за ходом выборов главы Башкирии, сообщает «Независимая газета».В день выборов 8 сентября он намерен прибыть в Башкортостан. Совет договорился об активном сотрудничестве на выборах с движением «Голос». По итогам мониторинга выборов СПЧ подготовит доклад президенту России Владимиру Путину с выводами и рекомендациями, отмечает издание.Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил «Независимой газете», что СПЧ и движение направят в регионы более 10 мониторинговых групп. «Формальных прав у них особых нет, но конфликты на участках помогают оперативно разрешать, что для наблюдателей ценно»,— отметил он.В выборах главы Башкирии участвуют восемь кандидатов.