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Федот косит под дурака? Последит и Путину передаст

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Глава СПЧ Михаил Федоров будет следить за ходом выборов в Башкирии. Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов будет наблюдать за ходом выборов главы Башкирии, сообщает «Независимая газета».

Федот косит под дурака? Последит и Путину передаст


В день выборов 8 сентября он намерен прибыть в Башкортостан. Совет договорился об активном сотрудничестве на выборах с движением «Голос». По итогам мониторинга выборов СПЧ подготовит доклад президенту России Владимиру Путину с выводами и рекомендациями, отмечает издание.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц сообщил «Независимой газете», что СПЧ и движение направят в регионы более 10 мониторинговых групп. «Формальных прав у них особых нет, но конфликты на участках помогают оперативно разрешать, что для наблюдателей ценно»,— отметил он.

В выборах главы Башкирии участвуют восемь кандидатов.

Коммерсант
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надо и мне стать рядом с ним и следить за выборами



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  • 2 | 13.08.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.08.2019, 09:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4071 | Рейтинг: -368,3
надо и мне стать рядом с ним и следить за выборами
__________________________
желание твоё похвально. недоверие госструктурам тоже. вот тока поздно пить боржоми... не за кем следить!!! всё ,что можно было сфальсифицировать - уже сфальсифицировали до выборов.
щас остается тока одно - не ходить, не пачкаться, не лигитимировать. только явка (неявка) на ИУ!!!! представляешь - в невыборах Главы РБ участвовало менее 10% !!!! в знак протеста за недопуск ОП кандидатов, за предательство КПРФного кандидата Кутлгужина, за подлость избиркома - жители РБ отказались идти на невыборы!!!!
вот это была бы АКЦИЯ,такая своего рода забастовка по-итальянски, вроде и ничего не нарушаю, но всем становится понятно - меняйте отношение!!!
тока разве с тупыми хрулями такое сделаешь,тупые хрули всё еще в коротких штанишках и наивно полагают ,что их голос- решающий ...ДЕБИЛЫ бл
турк



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1

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  • Эксперт
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  • 3 | 13.08.2019, 10:05 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
Неявка? Теоретически верно, но ведь вбросят сцуки. И ничего не докажешь!



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  • Гость
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  • 4 | 13.08.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.08.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.08.2019, 09:14 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4071 | Рейтинг: -368,3
надо и мне стать рядом с ним и следить за выборами
__________________________
желание твоё похвально. недоверие госструктурам тоже. вот тока поздно пить боржоми... не за кем следить!!! всё ,что можно было сфальсифицировать - уже сфальсифицировали до выборов.
щас остается тока одно - не ходить, не пачкаться, не лигитимировать. только явка (неявка) на ИУ!!!! представляешь - в невыборах Главы РБ участвовало менее 10% !!!! в знак протеста за недопуск ОП кандидатов, за предательство КПРФного кандидата Кутлгужина, за подлость избиркома - жители РБ отказались идти на невыборы!!!!
вот это была бы АКЦИЯ,такая своего рода забастовка по-итальянски, вроде и ничего не нарушаю, но всем становится понятно - меняйте отношение!!!
тока разве с тупыми хрулями такое сделаешь,тупые хрули всё еще в коротких штанишках и наивно полагают ,что их голос- решающий ...ДЕБИЛЫ бл
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДД! Странное у тебя какое-то недоверие! Ты уверен в то, что уже выборы сфальсифицированы! Я тут с тобой почти согласен: попытки сфальсифицировать обязательно будут предприниматься! И в тоже время ты призываешь не ходить на выборы, как будто сфальсифицировать явку невозможно! Сделают на раз, это гораздо легче, чем фальсифицировать итоги голосования! Я потому и призываю идти на выборы, чтобы затруднить фальсификацию, а ты своей неявкой только облегчаешь фальсификацию! Неужели эту элементарщину ты, человек вполне разумный, понять не можешь? Или просто теперь тупо упёрся и менять своё ошибочное мнение гордыня не позволяет, как с теми десятками тысячелетий назад? При добросовестной работе наблюдателей на выборах будет очень трудно их сфальсифицировать, только где найти таких наблюдателей! Очень Опытный



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2

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  • 5 | 13.08.2019, 12:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4
Неявка? Теоретически верно, но ведь вбросят сцуки. И ничего не докажешь!
____________________________________________
Как раз ЕДИНСТВЕННОЕ, что еще пока что можно доказать в пуйлостане - это НЕЯВКА!

1. Подсчет наблюдателями количества проголосовавших - рисуешь таблицу с интервалом по времени с 7 до 8(Срадий увеличил время голосования в Б-стане с 7 до 21 часа - изматывает наблюдателей, которые должны прийти еще ДО начала выборов, чтобы успеть проверить всё ли согласно закона) и т.д. - и подсчитывать сколько пришло за каждый час. Хоть какое-то развлечение.
2. Подсчет через видео-камеры с домашнего/офисного компьютера.



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  • 6 | 13.08.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
выборы формально начинаются за полгода до дня голосования. На самом деле "главшпион" их начинает за несколько лет до дня голосования. Во все партии направляются "засланцы" и их руками подавляют всех реальных кандидатов. Нередко устраняют физически. Помните Юрия Щекочихина, Б. Немцова, ранее Лебель, артист...



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  • 7 | 13.08.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.08.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
выборы формально начинаются за полгода до дня голосования. На самом деле "главшпион" их начинает за несколько лет до дня голосования. Во все партии направляются "засланцы" и их руками подавляют всех реальных кандидатов. Нередко устраняют физически. Помните Юрия Щекочихина, Б. Немцова, ранее Лебель, артист...
_______________________
А Кеннеди во время предвыборной компании тоже "главшпион" замочил?
Как надоели идиоты, не понимающие, что везде и всюду буржуазная система действует одинаково, и нет никаких реальных честных выборов населением. Всегда и везде реальных кандидатов во власть выбирают загодя в тиши частных вилл, куда вход только узкому кругу своих. Так о том, что в 1992 году американский народ "выберет" Билла Клинтона решение было принято как минимум года за три до "выборов" (есть тому интересное подтверждение).



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  • 8 | 13.08.2019, 14:19 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
5 | 13.08.2019, 12:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65069 | Рейтинг: +12211,5
Неявка? Теоретически верно, но ведь вбросят сцуки. И ничего не докажешь!
____________________________________________
Как раз ЕДИНСТВЕННОЕ, что еще пока что можно доказать в пуйлостане - это НЕЯВКА!
============================================================
=

А потом Маня захарова нагло скажет-ВЫВСЁВРЕТЕ! Нет доказательств.



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  • 9 | 13.08.2019, 14:33 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
Лентой вьётся Путинпровод,
За долины, за моря…
Чтоб у нас был лишний повод
Почесать затылок, бля…

Стонут вакуум-насосы,
Создают давленье в грунт –
Любят мальчики отсосы,
Всё никак не отсосут…

Клоп иль клещ, не кровопийцы,
Тут похлеще, брат, дела…
Путин чистит своё рыльце,
Чтоб отмыться добела.

Гневно молнии пускает!
Как карась, всё прячет в ил…
Мол, дурак Иван не знает –
Где икра, где речка Нил…

Мы таких уже видали –
Любят власть употребить.
Жми, Володя, на педали…
В путь последний, стало быть…



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  • 10 | 13.08.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как раз ЕДИНСТВЕННОЕ, что еще пока что можно доказать в пуйлостане - это НЕЯВКА!

1. Подсчет наблюдателями количества проголосовавших - рисуешь таблицу с интервалом по времени с 7 до 8(Срадий увеличил время голосования в Б-стане с 7 до 21 часа - изматывает наблюдателей, которые должны прийти еще ДО начала выборов, чтобы успеть проверить всё ли согласно закона) и т.д. - и подсчитывать сколько пришло за каждый час. Хоть какое-то развлечение.
2. Подсчет через видео-камеры с домашнего/офисного компьютера.
____________________
я с тобой прав ...
я прав с Виктором Золотаревым - выборов нет...
я прав с теми , кто считает ,что эту ситуацию "выборами" не изменить..
я прав с Яс Пнём (тут во всём!!!!)
я прав с хрулем - мы пойдем другим путем
я прав с Тараканами Вдума - комуняки
но весь этот бред укладывается в одно ЭКОНОМИЧЕСКОЕ понятие - СПРОС... нет спроса у населения на товар ...абзац. ты хоть кем будь ,хоть что делай - но никогда в жизни не продашь товар ,пока не будет спроса.
Это касается всего , от БЯ до элементарно туалетной бумаги...
Далее... не важен сам ТОВАР, важно преподнести его (маркетинг). вспоминаем О,Генри (Короли и Капуста) .. раскидываем репейник и заставляем покупать сандалии ..
володя (а до него за тыщи лет преподнесли наши пращуры) преподнес нам цинично правильную вещь, которая правит нашим (всем мировым) процессом -не важно убил ты мамонта или нет, ВАЖНО рассказать о том ,как Ты убил мамонта и за это получить Филейную часть тушки

турк



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