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Стояние на Угре продолжается

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В Госдуму внесен и в сентябре будет рассмотрен патриотичный законопроект об установлении в России новой памятной даты, 11 ноября – Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год) или, иначе говоря, окончательного избавления русского народа от ордынского ига. Формально данная идея исходит от губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Однако она быстро нашла своих приверженцев во властных и иных структурах России.

Стояние на Угре продолжается


Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ депутатом от «Единой России» Геннадием Скляром.

По мнению Геннадия Скляра, установление Дня окончания Великого стояния на Угре будет способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что документ поддерживают, в частности, Российская Академия наук, Росархив, Минкультуры, Минобороны, Минфин, Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. По сообщению «Парламентской газеты» от 26 июня 2019 года, среди документов, прилагающихся к проекту, есть положительный отзыв Правительства РФ от 5 июня.

Таким образом, разворачивается очередное патриотическое шоу, призванное поднять великодержавную гордость русского народа. При этом как-то забывается, что Российская федерация многонациональное государство и, что празднование победы одной части народа над другой, по крайней мере, аморально. Как справедливо отметил политолог Алексей Фирсов: «Различные народы и их лидеры, каждый со своими интересами, культурами и ценностями, живут своей полноценной личной и социальной биографией. Для самих себя именно они, а не Москва, есть система отсчета. Именно свои успехи и неудачи они воспринимают в качестве основной системы координат. Например, татары - народ сложной судьбы, народ второй по численности в России. Есть ли у них право рассматривать историю страны со своего горизонта? А почему нет? Они, как и русские, находились внутри одного исторического пространства, ведомы были своими мотивами, своей траекторией».

Еще категоричнее высказался политолог Аббас Галямов в своем блоге на Эхе Москвы: «Надо понимать, что малые народы более чувствительны к национальной проблематике, чем государствообразующие этносы. В их коллективном бессознательном всегда присутствует угроза ассимиляции и исчезновения с лица земли. Поэтому меньшинства обычно очень внимательно следят затем, как к ним относится большинство. Очевидно, что торжества по случаю победы «старшего брата» над «младшим» не сделает их отношения лучше. Реакция будет болезненной».

«А был ли мальчик?»

Во-первых, ко времени противостояния, Золотой Орды, как таковой уже не существовало (кстати, к развалу которой русские не имели никакого отношения). Из-за внутренних передряг, страшной чумы и войны с Тамерланом некогда могучее государство развалилось на враждующие между собой куски: Большую Орду и отдельные ханства. В 1470 –е годы во главе Большой Орды встал хан Ахмат. Он видел, что и русские княжества почти полностью вышли из-под контроля. Гораздо меньше дани стало поступать в ханскую казну. Оставался единственно возможный путь заставить русские княжества заплатить налоги - направить в их сторону войска. Во-вторых, поскольку хан Ахмат в это время враждовал с крымским ханом (а это отвлекало значительные военные ресурсы), он решил действовать совместно с польским королем Казимиром IV и взял с него слово, что тот будет оказывать помощь в действиях против Москвы. И Ахмат, встав лагерем на Угре, не предпринимая никаких действий, ждал подхода польско-литовской армии. Подкрепления не дождался. Вдобавок, как сообщают хроники, среди воинов-ордынцев вспыхнула эпидемия. Наконец 11 ноября ордынская армия развернулась и отправилась домой.

Вот как описывает все это в своем ироничном стиле журналист и публицист Александр Невзоров в передаче на «Эхе Москвы»:

«А.Невзоров - У нас есть важный еще момент. Вы знаете, что в эти дни праздновалось окончание татаро-монгольского ига.

В Дымарский― Мы помним.

О.Журавлева― С 1480 года не устаем праздновать

А.Невзоров ― Да, совершенно верно. Причем начал это врунишка Карамзин. Он сказал, что все закончилось после так называемого стояния на Угре. Но надо разобраться, что это опять, в общем, трагический фейк, потому что собрались русские по одну сторону речки. По другую сторону речки собрались татары.

В Дымарский― А они разошлись, вы думаете, или стоят еще до сих пор?

А.Невзоров― Дело в том, что был очень захламленный, болотистый берег, который не предполагал нападения. И предполагалось, что рать должна была хлынуть на татарский. Русские не решились. Татары постояли, померзли, померзли – ушли благополучно. Ничего не произошло. И можно было бы сказать, что вот это явилось поворотным пунктом в истории так называемого ига. Но вот как назло (в 1480 произошло это стояние на Угре) в 502-м году опять великий князь признает себя холопом хана Большой Орды. В 1571 году уже крымчане, которые на тот момент верховодили всеми татарскими силами и постоянно разоряли и били в Москву. По-моему, Девлет Гирей сжигает образцово-показательно Москву. Сжигает ее в очень комфортном для себя режиме, не встретив никакого сопротивления. То есть и в этой истории с окончанием татаро-монгольского ига мы опять, как всегда и во всем видим фейк. Это предельно печально».

«Кто управляет прошлым, управляет будущим»

Как пишет политолог Михаил Виноградов в ФБ, Событие (за исключением названия) слабо изучено даже собственно историками. Стояние до сих пор не имеет четкой географической локализации, не зафиксировано в иностранных хрониках. И весьма разнообразно по историческим интерпретациям, которые отнюдь не сводятся к преодолению «ига».

Действительно, 1480 год мало что изменил в отношениях Москвы и остатков ордынской силы. Различные виды выплат налогов (поминок) наследникам Орды зафиксированы и куда позже. А выплата ясака крымскому хану была полностью отменена только при Петре I (и то не сразу) на рубеже 17 и 18 веков. Поэтому, попытки торжественно законсервировать ордынскую тему на 1480 году – значит, примитивизировать русскую историю, еще хуже – ее сфальсифицировать.

Подобные фальшивые победы и торжества, вкупе с тиражированием темы «татаро-монгольского ига», несут в себе не только праздничные хороводы и застолья с шампанским. Они как бы служат моральным оправданием проведения русификаторской национальной политики. Политика урезания конституционных прав национальных республик (угрозы их ликвидации), урезания возможностей преподавания родных языков находит полную поддержку у тех, кто воспитан на тезисе, что Россия – это государство русских и на обидах за «несправедливое ордынское прошлое». Об этом говорят не только многочисленные комментарии в социальных сетях, но и выступления некоторых депутатов Госдумы, министров. Если царскую Россию большевики справедливо называли тюрьмой народов, то при продолжении сегодняшней национальной политики, ее начнут называть уже более зловещим словом - кладбищем народов.

Карим Яушев

P.S.

Тем, кто хочет знать историю России и Орды не только по однобоко патриотичным школьным учебникам, но и по исследованиям ученых, предлагаю два материла.

Час истины - Русь и Золотая Орда - Трансформации

Ссылка.

Куликовская битва (рассказывает историк Олег Двуреченский)

Ссылка.

Рис.1 Памятник Великому Стоянию на реке Угре. Расположен в Калужской области на 176-м км автотрассы Москва-Киев у моста через реку. Открыт в 1980 г.

Авторы: В.А. Фролов. М.А. Неймарк и Е.И. Киреев.






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  • 1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4592 | Рейтинг: -720,4
Карим, как ты был потомком татаро-монгол, так и остался манкуртом. Изз за твоей башкирофобской сиюминутной политики,. страдает косвенно татарский народ. У простых народов одни и те же проблемы, в отличии от татнациков и башнациков!!!



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2

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  • 2 | 14.08.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4590 | Рейтинг: -720,2
Карим, как ты был потомком татаро-монгол, так и остался манкуртом. Изз за твоей башкирофобской сиюминутной политики,. страдает косвенно татарский народ. У простых народов одни и те же проблемы, в отличии от татнациков и башнациков!!!
_________________________
а в чём Яушев не прав? возвышая один народ - унижаешь другой... так друзья не должны поступать, ну если мы ДРУЗЬЯ
турк



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  • 3 | 14.08.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горе-патриоты не понимают, что заменяя реальную историю России на красивые сказки, горе-историки лишают русский народ реальной истории.



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  • 4 | 14.08.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
иначе говоря, окончательного избавления русского народа от ордынского ига.
==================================
А то что сейчас творят башкиры в сране башкир, это какое иго?!
Здравствуй иго молодое, незнакомое!



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2

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  • 5 | 14.08.2019, 09:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4592 | Рейтинг: -720,4
2 | 14.08.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4590 | Рейтинг: -720,2
Карим, как ты был потомком татаро-монгол, так и остался манкуртом. Изз за твоей башкирофобской сиюминутной политики,. страдает косвенно татарский народ. У простых народов одни и те же проблемы, в отличии от татнациков и башнациков!!!
_________________________
а в чём Яушев не прав? возвышая один народ - унижаешь другой... так друзья не должны поступать, ну если мы ДРУЗЬЯ
турк
------------------------
Татары, как евреи, их все обижают...... Может пора свои комплексы засунут в одно место и жить хорошо везде в России,. а не отдельно в Татарии или в Москве, жизнь должна быть достойной и в Чукотке, и Приморье. Скоро из за таких людей как Кухарка и Яушев Сибирь уйдет в протекторат Китая!!! А Поволжье Турции!!!



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  • 6 | 14.08.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 му, а Башкирия уйдет Китаю. Бу-га-га.



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  • 7 | 14.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары, как евреи, их все обижают...... Может пора свои комплексы засунут в одно место и жить хорошо везде в России,. а не отдельно в Татарии или в Москве, жизнь должна быть достойной и в Чукотке, и Приморье. Скоро из за таких людей как Кухарка и Яушев Сибирь уйдет в протекторат Китая!!! А Поволжье Турции!!!
__________________________
не вижу связи сути статьи и твоих выводов
турк



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  • 8 | 14.08.2019, 10:08 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37814 | Рейтинг: +5495
Нацвопрос задуман в Кремле для отвлечения народа от текущихпроблем.
А проблема одна- власть должна меняться!



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  • 9 | 14.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.08.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 му, а Башкирия уйдет Китаю. Бу-га-га.
==============================================
Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) распространил заявление «о геноциде мусульман Китая».
«В Китае разрушают мечети, сжигают Кораны, истребляют мусульман. Уйгуры, казахи, кыргызы, татары, дунгане и другие мусульманские народы подвергаются геноциду. Китай объявил открытую войну исламу и тюркским народам на своей территории. Три миллиона уйгуров посажены в тюрьмы»
ВТОЦ предложил «объединить усилия и добиваться не только осуждения, но и принятия мировым сообществом (с активным участием тюркских республик) незамедлительных мер для прекращения китайским государством политики геноцида в отношении своих мусульман и национальных меньшинств».
Представители ВТОЦ констатировали, что «политика геноцида в отношении тюрков и мусульман Китая развивалась по образу и подобию такой же политики в нацистской Германии 30-40-х годов».

Так что 1000 раз пусть подумают прежде чем идти в китай, там уж им Русские не помогут...



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нехорошо быть под игом,
но, когда русские цари освободились от ордынского народа они начали жестоко притеснять свой,собственный русский народ.

Рядовые русские люди при Орде были абсолютно свободны,их дети были свободны,пахали сеяли где хотели,строили,торговали.

как только Орда ослабла - русские руководители завели опричников,тайные канцелярии,жандармерии,чекистов,гебешников,росгвардейцев, заставили казачество терзать русских крестьян и рабочих,
свободные русские люди стали крепостными,каторжными,ссыльными,репрессированными,депортиро
ванными,стертыми в лагерную пыль,избитыми и брошенными в автозаки посреди Москвы

для кого этот праздник - для 10% богатых и начальствующих?



им и без стояния угрях каждый день праздник



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  • 11 | 14.08.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 14.08.2019, 10:08 | Автор:

............." незамедлительных мер для прекращения китайским государством политики геноцида в отношении своих мусульман и национальных меньшинств».
Представители ВТОЦ констатировали, что «политика геноцида в отношении тюрков и мусульман Китая развивалась по образу и подобию такой же политики в нацистской Германии 30-40-х годов».

Так что 1000 раз пусть подумают прежде чем идти в китай, там уж им Русские не помогут..."
============================================
Сейчас Русские " сильно помогают " мусульманам и тюркам !
Даже из моргов восстанавливают церкви ! Вот она исторически родимое достойное
" просвещение и наука " для российского народа !



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  • 12 | 14.08.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед

Карим, как ты был потомком татаро-монгол, так и остался манкуртом. Изз за твоей башкирофобской сиюминутной политики,. страдает косвенно татарский народ. У простых народов одни и те же проблемы, в отличии от татнациков и башнациков!!!
=============================================
Интересно , а ты себя к каким потомком причисляешь ?
Изз за таких разумбаев как ты , приходится ему Историю прошлого тебе повторять .



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  • 13 | 14.08.2019, 11:41 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8100 | Рейтинг: -581,9
7 | 14.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татары, как евреи, их все обижают...... Может пора свои комплексы засунут в одно место и жить хорошо везде в России,. а не отдельно в Татарии или в Москве, жизнь должна быть достойной и в Чукотке, и Приморье. Скоро из за таких людей как Кухарка и Яушев Сибирь уйдет в протекторат Китая!!! А Поволжье Турции!!!
__________________________
не вижу связи сути статьи и твоих выводов
турк
+++++++++++++++++++++++
Какие связи, и какие выводы могут быть у этого придурка

Ну вот уже первым же комментарием, с уфигенными выводами раззявился этот ушлёпок:

1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4592 | Рейтинг: -720,4
Карим, как ты был потомком татаро-монгол, так и остался манкуртом. Изз за твоей башкирофобской сиюминутной политики,. страдает косвенно татарский народ. У простых народов одни и те же проблемы, в отличии от татнациков и башнациков!!!



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2

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  • 14 | 14.08.2019, 11:45 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 603 | Рейтинг: +192,7
Барон Сигизмунд фон Герберштейн, дипломат Священной Римской империи дважды посетил Московское княжество и написал книгу-отчет «Записки о Московии». Из его отчета видно, что Иван III имел богатую казну. Не только от того, что перестал платить налоги в «ордынский центр». Герберштейн пишет в своих «записках о Московии», что Иван вступил в Новгород (1478) «и обратил жителей в самое жалкое рабство, он захватил золото и серебро, отнял все имущество горожан, так что вывез оттуда свыше трехсот хорошо нагруженных телег …Я тщательно расспрашивал в Москве об этом обстоятельстве и узнал, что оттуда было вывезено горазда больше повозок, нагруженных добычей». Так что на Великого князя Ивана III сразу свалилось столько забот по сохранению этого добра. И чтоб не отнял никто (например Хан).



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  • 15 | 14.08.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Герберштейн пишет в своих «записках о Московии», что Иван вступил в Новгород (1478) «и обратил жителей в самое жалкое рабство, он захватил золото и серебро, отнял все имущество горожан, так что вывез оттуда свыше трехсот хорошо нагруженных телег "
----------
Получается, что хан Ахмат шел не только за казной, но и помогать своим налогоплательщикам - новгородцам, которых грабил герой стояния на Угре.



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  • 16 | 14.08.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 14.08.2019, 08:55 | Автор: Дед .Татнацики по вашей классификации это Яушев ,Ирек , Гарифуллин итд в этим все понятно интересно по вашему кто попадает в категорию башнацики из известных нам лиц ?



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1

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  • 17 | 14.08.2019, 12:57 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8100 | Рейтинг: -581,9
Татнацики по вашей классификации это Яушев ,Ирек , Гарифуллин итд
+++++++++++++++++++++++++++
Хорошую религию придумали индусы пел Высоцкий, так, и кацанутые дедорасы придумали неких татнациков в кои они записывают всех тех кто им сладкие сказочки не поёт. Вона, например как бывает заходится здешний главный кацанутый Хецман, который записывает в тататнацики деже русских.



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3

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  • 18 | 14.08.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
надо праздник Стояния на Угрях

памятник "Стоящий на Угрях"

картину "Едоки Угрей"

лозунг "даешь стране угря!"

красна изба не пирогами а угрями



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  • 19 | 14.08.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 14.08.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Горе-патриоты не понимают, что заменяя реальную историю России на красивые сказки, горе-историки лишают русский народ реальной истории.
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К сожалению, история любого народа, а не только русского, это "сказки, легенды, тосты".
И правильно понимали древние греки, что история - не наука, а искусство, и покровительствовала этому искусству муза Клио.



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  • 20 | 14.08.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эй бабай бабай картлык дигян нярся ,инзе Кацнын С Хамидулинным иhеменын язарга каряк .Куркаhын ?



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