Стояние на Угре продолжается

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ депутатом от «Единой России» Геннадием Скляром.
По мнению Геннадия Скляра, установление Дня окончания Великого стояния на Угре будет способствовать укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что документ поддерживают, в частности, Российская Академия наук, Росархив, Минкультуры, Минобороны, Минфин, Минюст и Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. По сообщению «Парламентской газеты» от 26 июня 2019 года, среди документов, прилагающихся к проекту, есть положительный отзыв Правительства РФ от 5 июня.
Таким образом, разворачивается очередное патриотическое шоу, призванное поднять великодержавную гордость русского народа. При этом как-то забывается, что Российская федерация многонациональное государство и, что празднование победы одной части народа над другой, по крайней мере, аморально. Как справедливо отметил политолог Алексей Фирсов: «Различные народы и их лидеры, каждый со своими интересами, культурами и ценностями, живут своей полноценной личной и социальной биографией. Для самих себя именно они, а не Москва, есть система отсчета. Именно свои успехи и неудачи они воспринимают в качестве основной системы координат. Например, татары - народ сложной судьбы, народ второй по численности в России. Есть ли у них право рассматривать историю страны со своего горизонта? А почему нет? Они, как и русские, находились внутри одного исторического пространства, ведомы были своими мотивами, своей траекторией».
Еще категоричнее высказался политолог Аббас Галямов в своем блоге на Эхе Москвы: «Надо понимать, что малые народы более чувствительны к национальной проблематике, чем государствообразующие этносы. В их коллективном бессознательном всегда присутствует угроза ассимиляции и исчезновения с лица земли. Поэтому меньшинства обычно очень внимательно следят затем, как к ним относится большинство. Очевидно, что торжества по случаю победы «старшего брата» над «младшим» не сделает их отношения лучше. Реакция будет болезненной».
«А был ли мальчик?»
Во-первых, ко времени противостояния, Золотой Орды, как таковой уже не существовало (кстати, к развалу которой русские не имели никакого отношения). Из-за внутренних передряг, страшной чумы и войны с Тамерланом некогда могучее государство развалилось на враждующие между собой куски: Большую Орду и отдельные ханства. В 1470 –е годы во главе Большой Орды встал хан Ахмат. Он видел, что и русские княжества почти полностью вышли из-под контроля. Гораздо меньше дани стало поступать в ханскую казну. Оставался единственно возможный путь заставить русские княжества заплатить налоги - направить в их сторону войска. Во-вторых, поскольку хан Ахмат в это время враждовал с крымским ханом (а это отвлекало значительные военные ресурсы), он решил действовать совместно с польским королем Казимиром IV и взял с него слово, что тот будет оказывать помощь в действиях против Москвы. И Ахмат, встав лагерем на Угре, не предпринимая никаких действий, ждал подхода польско-литовской армии. Подкрепления не дождался. Вдобавок, как сообщают хроники, среди воинов-ордынцев вспыхнула эпидемия. Наконец 11 ноября ордынская армия развернулась и отправилась домой.
Вот как описывает все это в своем ироничном стиле журналист и публицист Александр Невзоров в передаче на «Эхе Москвы»:
«А.Невзоров - У нас есть важный еще момент. Вы знаете, что в эти дни праздновалось окончание татаро-монгольского ига.
В Дымарский― Мы помним.
О.Журавлева― С 1480 года не устаем праздновать
А.Невзоров ― Да, совершенно верно. Причем начал это врунишка Карамзин. Он сказал, что все закончилось после так называемого стояния на Угре. Но надо разобраться, что это опять, в общем, трагический фейк, потому что собрались русские по одну сторону речки. По другую сторону речки собрались татары.
В Дымарский― А они разошлись, вы думаете, или стоят еще до сих пор?
А.Невзоров― Дело в том, что был очень захламленный, болотистый берег, который не предполагал нападения. И предполагалось, что рать должна была хлынуть на татарский. Русские не решились. Татары постояли, померзли, померзли – ушли благополучно. Ничего не произошло. И можно было бы сказать, что вот это явилось поворотным пунктом в истории так называемого ига. Но вот как назло (в 1480 произошло это стояние на Угре) в 502-м году опять великий князь признает себя холопом хана Большой Орды. В 1571 году уже крымчане, которые на тот момент верховодили всеми татарскими силами и постоянно разоряли и били в Москву. По-моему, Девлет Гирей сжигает образцово-показательно Москву. Сжигает ее в очень комфортном для себя режиме, не встретив никакого сопротивления. То есть и в этой истории с окончанием татаро-монгольского ига мы опять, как всегда и во всем видим фейк. Это предельно печально».
«Кто управляет прошлым, управляет будущим»
Как пишет политолог Михаил Виноградов в ФБ, Событие (за исключением названия) слабо изучено даже собственно историками. Стояние до сих пор не имеет четкой географической локализации, не зафиксировано в иностранных хрониках. И весьма разнообразно по историческим интерпретациям, которые отнюдь не сводятся к преодолению «ига».
Действительно, 1480 год мало что изменил в отношениях Москвы и остатков ордынской силы. Различные виды выплат налогов (поминок) наследникам Орды зафиксированы и куда позже. А выплата ясака крымскому хану была полностью отменена только при Петре I (и то не сразу) на рубеже 17 и 18 веков. Поэтому, попытки торжественно законсервировать ордынскую тему на 1480 году – значит, примитивизировать русскую историю, еще хуже – ее сфальсифицировать.
Подобные фальшивые победы и торжества, вкупе с тиражированием темы «татаро-монгольского ига», несут в себе не только праздничные хороводы и застолья с шампанским. Они как бы служат моральным оправданием проведения русификаторской национальной политики. Политика урезания конституционных прав национальных республик (угрозы их ликвидации), урезания возможностей преподавания родных языков находит полную поддержку у тех, кто воспитан на тезисе, что Россия – это государство русских и на обидах за «несправедливое ордынское прошлое». Об этом говорят не только многочисленные комментарии в социальных сетях, но и выступления некоторых депутатов Госдумы, министров. Если царскую Россию большевики справедливо называли тюрьмой народов, то при продолжении сегодняшней национальной политики, ее начнут называть уже более зловещим словом - кладбищем народов.
Карим Яушев
P.S.
Тем, кто хочет знать историю России и Орды не только по однобоко патриотичным школьным учебникам, но и по исследованиям ученых, предлагаю два материла.
Час истины - Русь и Золотая Орда - Трансформации
Ссылка.
Куликовская битва (рассказывает историк Олег Двуреченский)
Ссылка.
Рис.1 Памятник Великому Стоянию на реке Угре. Расположен в Калужской области на 176-м км автотрассы Москва-Киев у моста через реку. Открыт в 1980 г.
Авторы: В.А. Фролов. М.А. Неймарк и Е.И. Киреев.
Стояние на Угре продолжается
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