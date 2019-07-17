Будем изобретить наноболт в лаптях из соломы

Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. Министерство высшего образования и науки ужесточило правила общения российских специалистов с западными коллегами, разослав в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.Ведомство выпустило соответствующий приказ, пишет "МК".Согласно приказу, российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.Кроме того, на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. А также все контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из приказа. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.Кроме того, согласно приказу, у иностранных представителей науки не должно быть при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств при проведении встречи (если только эти встречи не регулируются особыми международными договорами).Именно этот пункт вызвал особое недоумение у специалистов.— Надо ли теперь при входе иностранца в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства? — спрашивает главу Минобра заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме.Фрадков называет приказ непродуманным и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников.