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Будем изобретить наноболт в лаптях из соломы

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Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. Министерство высшего образования и науки ужесточило правила общения российских специалистов с западными коллегами, разослав в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.

Будем изобретить наноболт в лаптях из соломы


Ведомство выпустило соответствующий приказ, пишет "МК".

Согласно приказу, российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.

Кроме того, на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. А также все контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из приказа. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Кроме того, согласно приказу, у иностранных представителей науки не должно быть при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств при проведении встречи (если только эти встречи не регулируются особыми международными договорами).

Именно этот пункт вызвал особое недоумение у специалистов.

— Надо ли теперь при входе иностранца в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства? — спрашивает главу Минобра заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме.

Фрадков называет приказ непродуманным и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников.

Идель.Реалии
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  • 1 | 15.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фрадков, хватит утечек за границу секретной научной информации! В 90-е
чемоданами вывозили. Вместе с мозгами. Мало? Что ни завлаб - то либераст.



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  • 2 | 15.08.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это говорит только об одном: не путину не его подельникам наука не нужна!
Они прихватизировали нефть и газ, которых хватит им и их правнукам для жизни на долгие годы. Вот лес оказался им не нужен,- мороки много, решили сжечь, по принципу если не нам то и некому.



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  • 3 | 15.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фрадков, хватит утечек за границу секретной научной информации! В 90-е
чемоданами вывозили. Вместе с мозгами. Мало? Что ни завлаб - то либераст.
__________________________
дурачёк совковый
турк



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  • 4 | 15.08.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будем изобретить наноболт.....
=======================================
Незнаю насчет болта, но на одном из перекрестков мне всучили визитку со следующим содержанием: " Любая гайка под Ваш болт",
как я понял с гайками вопрос в сране башкир решен окончательно и бесповоротно!!!



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  • 5 | 15.08.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 15.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован

Фрадков, хватит утечек за границу секретной научной информации! В 90-е
чемоданами вывозили. Вместе с мозгами. Мало? Что ни завлаб - то либераст.
______
дурачёк совковый турк
______
Siemens-скую турбины запрещённую в Крыму ______эта турбина разработки наших инженеров была продана вместе с Ленинградским заводом за 1$ US ________ замом Собчака!
Угадайте Ф.И.0. этого мужичка!



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  • 6 | 15.08.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
------------------------------------------------------------
---------------------------------
Siemens-скую турбины запрещённую в Крыму ______эта турбина разработки наших инженеров была продана вместе с Ленинградским заводом за 1$ US ________ замом Собчака!
Угадайте Ф.И.0. этого мужичка!----------------------------------------------------
----------------------------------Озираюсь вокруг и кругом одни разработки наших инженеров(телефоны,телевизоры,холодильники,автомобили,микров
олновые печи,а уж для наших российских баб-стиральные машины,ну и тд и тд) и гордость за не бесцельно прожитые годы-при великом и неповторимом(20 лет)переполняет,вдохновляет и наводит на крамольные мысли---------доколь?



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  • 7 | 15.08.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Как работникам космической отрасли - инженерам и
кандидатам наук сборщикам ракет в РФ , при возможности не
продать какой либо секрет страны , если ИМ
оплачивают работу в 20 - 30 тыс рублей в месяц !
А депутатскому ворью 450 тысяч рублей в месяц !



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  • 8 | 15.08.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Страна насквозь прогнила в коррупции и в воровстве - прокуроры РФ воруют и крышуют , ФСБ РФ ворует и крышует ,СК РФ ворует и крышует , полиция бандитничает , росжандармерия в тем же русле !
Страна и так еще жива , но скоро и ее продадут или китайцы захватят и вырубят до Урала леса !



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