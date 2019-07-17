Ведомство выпустило соответствующий приказ, пишет "МК".
Согласно приказу, российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о планируемой встрече с зарубежными коллегами, предоставив список участников.
Кроме того, на встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых. А также все контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время возможны только с разрешения руководства, следует из приказа. После встречи от ученых требуют составить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.
Кроме того, согласно приказу, у иностранных представителей науки не должно быть при себе никаких записывающих и копирующих информацию устройств при проведении встречи (если только эти встречи не регулируются особыми международными договорами).
Именно этот пункт вызвал особое недоумение у специалистов.
— Надо ли теперь при входе иностранца в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства? — спрашивает главу Минобра заведующий лабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков в открытом письме.
Фрадков называет приказ непродуманным и просит министра высшего образования и науки Михаила Котюкова наказать подготовивших его сотрудников.
Идель.Реалии
Оригинал публикации
Будем изобретить наноболт в лаптях из соломы
Раздел: Новости | Просмотры: 12959 | Комментарии: 8