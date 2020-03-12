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Кто ответит за преступную халатность, вранье и разгильдяйство?

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Тимур Уразметов: Сейчас мы — группа врачей и юристов — готовим обращение в прокуратуру республики. Тимур Уразметов, юрист. Обращение к члену СПЧ при президенте России Леониду Никитинскому.

Кто ответит за преступную халатность, вранье и разгильдяйство?


Здравствуйте, Леонид Васильевич! Меня зовут Уразметов Тимур. Я юрист, защищающий права врачей Республиканской клинической больницы им. Куватова в г.Уфа и сын отважного врача, осмелившегося вчера дать резонансное интервью Эху Москвы — заведующей отделением ревматологии Камаловой Риммы Галимовны. История, которая у нас стремительно разворачивается абсолютно чудовищная по масштабам не только глупости и безответственности, но, боюсь, что и последствий. Ставленники нашего нового главы Республики министр здравоохранения Забелин и его команда, в том числе и протеже главный врач РКБ им. Куватова Сыртланова за несколько месяцев развалили систему здравоохранения республики. А ее в советское время строил мой дед- министр здравоохранения БАССР с 1967 по 1986 год Камалов Галим Хазиевич, у которого вчера были поминки 22 года со дня смерти.

С начала эпидемии руководство республики браво рапортовало о готовности нашей системы здравоохранения, о низких темпах распространения вируса, о том, как им удалось сдержать и так далее. А тем временем в главной больнице республики росло количество пациентов с респираторными осложнениями, которые называли внебольничной пневмонией и отказывались тестировать таких больных на ковид 19. Врачи просили приостановить прием плановых пациентов, а руководство больницы рисовало графики, как снизятся доходы больницы, если так сделать.

На запросы предоставить средства индивидуальной защиты отмалчивались. Более менее защищены были отделения пульмонологии и реанимации — у них в отличие от других отделений были респираторы и спецкостюмы, у других же просто обычные трёхслойные маски. Кстати, «защищённые» заведующие пульмонологией и реанимацией сейчас лежат в одной палате в инфекционной больнице города Уфы, а их отделения переполнены настолько, что туда положить кого-то больше нереально. Впрочем, как и инфекционка, в которой они лежат. Вчера из отделения ревматологии были выписаны 23 пациента с положительным тестом на коронавирус, 18 из нейрохирургии и сопоставимо из других отделений. То есть больных пациентов сотни, медперсонала десятки заражённых . И это плановые больные, которые поступали со своими болячками и заразились по милости руководства больницы. Ситуация начала стремительно развиваться на прошлой неделе.

В среду это было 10 пациентов с респираторными осложнениями, в четверг уже 20, в пятницу 40. В воскресенье больницу закрыли на карантин и на дезинфекцию. Но потом, осознав то, что в больнице находится только Дежурный медперсонал и практиканты, а общее число пациентов более 600, руководство больницы отпустили дежурящих по домам и в понедельник, когда более 500 врачей и сестёр пришли на работу уже ближе к окончанию рабочего дня около 16 часов все двери больницы были заперты, в том числе отделения и переходы из корпуса в корпус. Всем было устно объявлено, что больница закрывается на карантин и что покидать ее нельзя под страхом уголовной ответственности. Тем же временем администрация больницы дала указания отделу закупа переходить на удаленную работу, для чего из окна терапевтического корпуса были вынесены компьютеры и другие вещи, а сотрудники отдела закупа так же через окно покинули больницу и уехали на удаленку.

На требования представить постановление главного санитарного врача республики, на основании которого было ограничена свобода медперсонала и на другие вопросы руководство больницы не реагировало. Они просто перестали выходить на связь со своими врачами. Они не были обеспечены ни питанием, ни местами проживания, а ведь они с утра просто ушли на работу без сменной одежды, даже без зубных щёток. Оставаясь в полном замешательстве и неведении, врачи начали звонить своим друзьям и родственникам. Так узнал об этом кошмаре и я.

Естественно, мы начали бить во все колокола и искать поддержки там, где только возможно.

И это я отправил видео с сотрудниками отдела закупа одному человеку, который переслал его дальше.

В тоже время, напомню, больницу покинули не только сотрудники отдела закупа. Те, кто дежурил в выходные в том числе и практиканты покинули больницу и поехали по домам, по дороге заезжая в магазины, общаясь с соседями, родственниками. Им была дана команда оставаться на домашней самоизоляции, но как это в реальности исполнялось сказать сложно. Следует также отметить, что в понедельник 6 апреля больница продолжала выписывать больных, а поликлиника принимала больных ежедневно приезжающих со всей республики и уезжающих расзносить вирус дальше по городам и сёлам. Может быть поэтому у нас теперь также закрыты на карантин больницы Белебея, Октябрьского и Бирск?! Все это должно стать предметом грамотного расследования, в том числе и журналистского.

Я обращаюсь к вам, как к известному журналисту, материалы которого я сам всегда с удовольствием читаю и как к члену СПЧ, потому что мы видим попытки властей и дальше максимально скрывать ситуацию в республике, а виноватыми выставить врачей, которые сейчас по милости бездарного некомпетентного руководства, рискуют своим здоровьем и жизнями. На текущий момент у нас десятки заражённых врачей и много десятков заражённых пациентов. Система рухнула в одночасье. Причин в этом много и в том числе одна из них заключается в том, что недавно сменившаяся в республике власть начала свои конъюнктурные карьерные игры, а министр Забелин свои, а главный врач Сыртланова в свою очередь уволила или вынудила уйти многих профессионалов за последние месяцы, расставляя своих людей. Сейчас мы — группа врачей и юристов — готовим обращение в прокуратуру республики. Очень надеемся на Вашу поддержку! Всего Вам доброго!

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 10.04.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто ответит за преступную халатность, вранье и разгильдяйство?
===========================
Ответ: гадий!!!!
Настал ЕГО час Х !!!
Хватит уже сваливать всю вину на население и врачей!!!
Пора ему отвечать по полной !!!



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  • Гость
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  • 2 | 10.04.2020, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это да!!!!!!!
Вирус по всей республике!!!!
А что Прокуратура РБ новый слабый прокурор, старое коррумпированное руководство.....



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  • Участник
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  • 3 | 10.04.2020, 09:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4862 | Рейтинг: -740,3
Просьба, не поддаваться провокациям и не писать то, что уголовно наказуемо. Это у Кухарки желтый билет...



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  • 4 | 10.04.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец .парень !!! Правде быть и ответственности тоже



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  • 5 | 10.04.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
этому честному парню советую хорошо изучить историю своей семьи и помолчать про деда министра



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  • 6 | 10.04.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Абсолютно обоснованное обращение.Безответственность как буръян разрослась по стране .Все хотят в руководители -к сожалению ,с единственной целью - личного обогащения,а ответственность перекладывается постоянно на стрелочников. Эта порочная практика уже всех достала. В РКБ всегда были самые сильные,компетентные и честные доктора. В этом нет сомнений. А что руководство явно непрофессионально , без навыков управления (а не хамского давления - в чем отличаются сейчас если не все,то точно 99% ) . Управлять -это не получить диплом управленца ,а пройти все азы по данной профессии, наработать не только профессиональный опыт,но обязательно и жизненный,после этого изучить предмет "Научные основы управления" (есть в нем и принцип возрастного ценза кстати) Вылупиться не успеют,берутся править с такими опытными ,знающими свое дело,умеющими обращаться с людьми любой категории ---- это что норма ? Норма ,что со студ.скамьи камильчик хамитов -руководитель управления при УМПО ???Да еще без стыда и совести таких отщепенцев представляют к госнаградам. Беда в респуюдтке : а где ваши награжденные Алсу,Юльякшин , далеко не одаренные ... где те же федералы с наградами - загдяните на их сайты - одни "суперпрофессионалы" - но копнуться дура на дуре сидят. Только в салоны красоты по полдня рабочего времени тратят. Молодцы и юристы и доктора РКБ !!! Хватит умалчивать. Преклоняемся перед Вами.



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  • Гость
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  • 7 | 10.04.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А СКР занят расследованием "фейков" , халатная преступность Сыртлановой СКР не касается ?)))



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  • 8 | 10.04.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Врачи просили приостановить прием плановых пациентов, а руководство больницы рисовало графики, как снизятся доходы больницы, если так сделать.
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Капитализм. Главное доходы.



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