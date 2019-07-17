За первое полугодие 2019 года число новорожденных составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом показатель рождаемости в январе–июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек, отмечает ТАСС.
В Росстате также зафиксировали сокращение числа умерших — в первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек, против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года. Снижение смертности составило 3,1%. Естественная убыль населения, по данным Росстата, за январь–июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.
9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Оказалось, что большинство женщин в стране родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это плохая тенденция. Депутат напомнил, что в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.
ПроУфу
Оригинал публикации
Каждодневное поднимание с колен и плохая статистика
Раздел: Новости | Просмотры: 38204 | Комментарии: 7