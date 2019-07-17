Каждодневное поднимание с колен и плохая статистика

В России резко снизилась рождаемость. За первое полугодие 2019 года рождаемость упала на 8,3%. Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.За первое полугодие 2019 года число новорожденных составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом показатель рождаемости в январе–июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек, отмечает ТАСС.В Росстате также зафиксировали сокращение числа умерших — в первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек, против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года. Снижение смертности составило 3,1%. Естественная убыль населения, по данным Росстата, за январь–июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Оказалось, что большинство женщин в стране родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это плохая тенденция. Депутат напомнил, что в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.