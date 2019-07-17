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Каждодневное поднимание с колен и плохая статистика

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38204 | Комментарии: 7
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В России резко снизилась рождаемость. За первое полугодие 2019 года рождаемость упала на 8,3%. Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Росстата.

Каждодневное поднимание с колен и плохая статистика


За первое полугодие 2019 года число новорожденных составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом показатель рождаемости в январе–июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек, отмечает ТАСС.

В Росстате также зафиксировали сокращение числа умерших — в первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек, против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года. Снижение смертности составило 3,1%. Естественная убыль населения, по данным Росстата, за январь–июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.

9 августа стал известен самый популярный возраст для рождения ребенка у россиянок. Оказалось, что большинство женщин в стране родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что это плохая тенденция. Депутат напомнил, что в медицинской терминологии рожающих первенца после 25 лет женщин называют старородящими.

ПроУфу
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  • 1 | 15.08.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждодневное поднимание с колен и плохая статистика
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Эти сиптомы могут быть вызваны следующими заболевания главы государства:
-синдроме вестибулярно-базилярной недостаточности;
-мозговом инсульте;
-болезни Меньера;
-черепно-мозговой травме;
-рассеянном склерозе;
-болезни Паркинсона;
-алкогольной мозжечковой дегенерации;
-хорее;
Лечение только одно,- демократические выборы.



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  • 2 | 15.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О том, что население РФ сокращается (в немногих регионах, наоборот, увеличивается) знают и старушки, которые судачат на завалинках. Правда, нет теперь ни завалинок, ни старух, судачащих на них - все в прошлом.

Сокращение населения (и старение) общая проблема промышленных стран. Процесс переселения населения в крупные города - главная причина этого явления и объективная. Вспять историю экономического развития не развернуть, то есть сокращение населения РФ будет продолжаться и набирать обороты.

Население сосредоточится в крупных городах (малые города также постепенно сойдут на нет). Видимо, процесс сокращения приостановится, когда население РФ "достигнет" 70-80 млн. человек.



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  • 3 | 15.08.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.08.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован

0 том, что население РФ сокращается

(в немногих регионах, наоборот, увеличивается) знают и старушки, которые судачат на завалинках. Правда, нет теперь ни завалинок, ни старух, судачащих на них - все в прошлом.
Сокращение населения (и старение) общая проблема промышленных стран. Процесс переселения населения в крупные города - главная причина этого явления и объективная. Вспять историю экономического развития не развернуть, то есть сокращение населения РФ будет продолжаться и набирать обороты.
Население сосредоточится в крупных городах (малые города также постепенно сойдут на нет). Видимо, процесс сокращения приостановится, когда население РФ "достигнет"

70-80 млн. человек. ///// УЖЕ!!!
/////////
теперь я понял как прав народ в древних сказках: "и жили они в вечной молодости", т.е.умирали молодыми!!!
/////// а если серьёзно, то главнюку сделавшего головокружительную карьеру из рядов Тамбовской 0ПГ выгодно уменьшение численности населения, простите, описка, выгодно снижение численности потребителей, - страна ничего не производит, а "содержать" население, т.е.отрывать от себя то, что можно из бюджета себе и подручным присвоить, т.е.делиться, - не хочется!!!!!!!!!!

УЖ на днях разместил:
42 | 14.08.2019, 18:56 | Автор: Не зарегистрирован

Как сообщил на своей странице в Фейсбук Дмитрий Прохоров первая жена Президента РФ Путин В.В.
после развода приняла гражданство и живет во Франции. Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16. Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии. Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной трансатлантической компанией.
Сын Премьер-министра РФ Медведева Д.А. Илья живет в США, гражданин США. Владеет сетью супермаркетов и АЗС.
Дочка Министра иностранных дел РФ Лаврова С.В. Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.
Жена пресс-секретаря Пескова Д.С. — гражданка США. Дочь гражданка Франции. Сын гражданин Великобритании.
Дочери ... в Лондоне. / Сын живет в Лондоне,..и сидит в английской тюрьме за кражу.
...количество детей и внуков живущих на западе идёт на тысячи, если не на десятки тысяч.
В списке собраны наиболее одиозные «патриоты» и «враги запада», которые держат свои семьи в «логове врага»...



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  • 4 | 15.08.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65094 | Рейтинг: +12208,3
Самолет А-321 Аэрбас. Жуковский-Симферополь. После взлета попал в стаю чаек сидевших на полосе. Двигатели спомпажировали. Экипаж посадил самолет на брюхо прямо перед собой на кукурузное поле. Действовал смело и уверенно. Молодцы. Спасли 234 человека!

Это чудо! Все живы! Надеюсь экипаж будет достойно награжден - в том числе и владельцами самолета.



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  • 5 | 15.08.2019, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65094 | Рейтинг: +12208,3
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

Это имена пилотов, благополучно посадивших сегодня самолёт прямо на поле.



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  • 6 | 15.08.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто бы еще посчитал, сколько детей доживают до 30 лет



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  • 7 | 15.08.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До 30 лет в стране башкир дожить трудно, если ты не из заблатованной родоплеменной семьи.
Криминал, бесперспективность,нищета, ночные клубы, алкоголь, табак ,иные стимуляторы, социальная несправедливость, плохое жилье,еда и вода , недоступная медицина вот удел остальных молодых в стране башкир,
Недавно оценили министра спорта, туризма и молодежной политики страны башкир.
Чур, чур молодых, спаси их и помилуй!
Серый перезревший чиновника менталитетом эсбеэмовца уровня зам зам зава общим отделом райкома ВЛКСМ в с. Старосубханкулово.
Какой из номенклатурщика может быть лидер молодежи Башкирии?



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