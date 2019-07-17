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Когда оборона падает, захватчики грабят город

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Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями, если он достигнет своих целей, будет иметь гораздо более широкие последствия, чем могут многие предполагать сегодня. Если протестующие проиграют, мы увидим ужесточение режима по широкому фронту — интернет, образование, культура, СМИ, криминализация инакомыслия и проч. Когда оборона падает, захватчики грабят город.

Когда оборона падает, захватчики грабят город


Более того, сегодня многим кажется, что эта грядущая (возможная) волна спровоцирована московским активистами, пытавшимися зарегистрироваться депутатами и не пожелавшими смириться с фальсификацией процедуры регистрации кандидатов.

Но скорее всего это не так. Все мы помним жаркие дебаты по поводу выдвижения известных, но вполне приемлемых для мэрии общественников в тех округах, где потенциально могли выдвинуться представители оппозиции. Из этого можно заключить, что, по крайней мере до середины июня, мэрия (с высокой вероятностью) ориентировалась на сценарий, при котором независимые будут допущены до выборов. А жесткий сценарий (судя по некоторым уликам) был запущен не ранее второй половины июня (уже после кейса Голунова), и по всей видимости — сверху.

В таком случае мы, вероятно, имеем дело с некоторой коррекцией или новым решением по поводу сценария «транзита». Своего рода сценарием «Российская Туркмения». А для того, чтобы понять общие контуры этого сценарного проекта имеет смысл, например, почитать июльский циркуляр Минобрнауки, предписывающий всем научным и образовательным учреждениям заранее уведомлять министерство о планируемых встречах с иностранцами, с указанием всех участников (которых должно быть не менее двух! — прекрасный новый ревайв сталинизма), ну и проч. в том же духе (подробнее — в газете «Троицкий вариант»).

В то же время, если посмотреть на социологические данные, на тот же кейс Голунова, на протестные настроения, то становится ясно, что со стороны Кремля речь идет скорее о «психической атаке». Вероятно, сознательно предпринятой в разгар лета, чтобы сбить потенциальную волну до конца сезона отпускного благодушия и начала нового политического цикла. База поддержки режима размыта, и на самых разных этажах социальной лестнице есть огромное число людей, не заинтересованных в реализации проекта «Российская Туркмения». Но они пока радуются, что сейчас еще в отпусках и не надо принимать каких-то решений, они уверяют себя, что речь идет о московских бузотерах, Навальном и ФБК, а не о них.

Однако, когда оборона падает, город обычно принадлежит мародеры. И если людей запугать, с ними можно делать все, что хочешь. С высокой вероятностью, очередная «историческая развилка» — это вопрос ближайших нескольких недель.

Кирилл Рогов, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями......
================================
Недавно узнал удивительную вещь: слово полицейский происходит от слова сочетания подлое лицо!
Вот уж действительно великий и могучий!!!!



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  • 2 | 15.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями......
================================
Недавно узнал удивительную вещь: слово полицейский происходит от слова сочетания подлое лицо!
Вот уж действительно великий и могучий!!!!
==================================
ПОДЛОЛИЦЫЕ,- лучше не скажешь



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  • 3 | 15.08.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.08.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
1 | 15.08.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован

Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями......
=========
Недавно узнал удивительную вещь: слово полицейский происходит от слова сочетания подлое лицо!
Вот уж действительно великий и могучий!!!!
=========
ПОДЛОЛИЦЫЕ,- лучше не скажешь
========
если сын бандит, дочь шалава, жена левачит кто виноват?
выбрали в "главные мужья" бандита вы и виновны!!!



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  • 4 | 15.08.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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