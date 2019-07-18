Самая дорогая пещера Башкирии?

Потерпевшая по делу об изнасиловании потребовала от обвиняемых 100 млн рублей компенсации. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на одного из адвокатов обвинения, сегодня в Кировском райсуде Уфы бывшая дознаватель полиции завершила представление своих показаний и приложила к делу гражданский иск.В нём содержатся требования о выплате 100 млн рублей компенсации солидарно от трех бывших коллег, которых судят за ее изнасилование.Это бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, бывший начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.В ходе допроса потерпевшей, который начался ещё 13 августа, гособвинитель задал ей около 80 уточняющих вопросов. На следующем судебном заседании право допроса получит адвокат потерпевшей, а затем представители защиты обвинения.О дате проведения следующего заседания пока неизвестно.