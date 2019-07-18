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Самая дорогая пещера Башкирии?

  • Опубликовано: natall | 16.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 23665 | Комментарии: 108
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Потерпевшая по делу об изнасиловании потребовала от обвиняемых 100 млн рублей компенсации. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на одного из адвокатов обвинения, сегодня в Кировском райсуде Уфы бывшая дознаватель полиции завершила представление своих показаний и приложила к делу гражданский иск.

Самая дорогая пещера Башкирии?


В нём содержатся требования о выплате 100 млн рублей компенсации солидарно от трех бывших коллег, которых судят за ее изнасилование.

Это бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, бывший начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

В ходе допроса потерпевшей, который начался ещё 13 августа, гособвинитель задал ей около 80 уточняющих вопросов. На следующем судебном заседании право допроса получит адвокат потерпевшей, а затем представители защиты обвинения.

О дате проведения следующего заседания пока неизвестно.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 16.08.2019, 09:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Слово "изнасилованная" и "потерпевшая" - нужно писать в кавычках!

На заседании прошел допрос дознавательницы. Защитник отметил, что ее показания «отличаются от того, что было на стадии следствия».

"Она пыталась как-то объяснить это, - говорит адвокат. - Пока всё это очень невнятно происходит".
___________________________________________________
Про 100 лямов - "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст"©

Заявлять она может сколько угодно - но вряд ли хоть рубль получит. Срок бы не получила.
Тут как раз такое дело, что мужики, после всех апелляций - легко могут подать в ЕСПЧ. Ибо доказательства их "преступления" полностью отсутствуют и обвинения базируются только на словах Гульназ Фатхисламовой и в их виновность верит только один старый пидорас по кличке доцент - уж и не знаю почему))))
На процессе она опять поменяла свои показания.... в который раз уже?



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  • Гость
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  • 2 | 16.08.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
100 лямов для 3-х высокопоставленных полицаев,- это не вопрос, баба точно знает у кого просить и сколько...



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1

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  • Участник
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  • 3 | 16.08.2019, 10:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3759 | Рейтинг: -302,9
На процессе она опять поменяла свои показания.... в который раз уже?
____________
Конечно она путается, потому, что стесняется всё рассказывать как было.

Это говорит о том, что она скромная девушка, а б.лять какая-нибудь.



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4

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  • Участник
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  • 4 | 16.08.2019, 10:18 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4602 | Рейтинг: -720,6
Кухарка, а ты не завидуй ушлой девчонке!!! Ты свое время не смогла подоит Уральчика тк он оказался голубым.



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4

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  • Участник
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  • 5 | 16.08.2019, 10:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Наталка, а ты свою расширенную донельзя пещеру за сколько ценишь? Точнее будет, сколько плотишь за один сеанс?



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  • 6 | 16.08.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Простой деревенский забулдыга изнасилует простую деревенскую доярку - хуякс 12 лет и все завершат в течении недели , а тут прям шоу устроили , да уж прям действительно - где еб"т кошек крысам некуй делать !



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3

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  • 7 | 16.08.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Простой деревенский забулдыга изнасилует простую деревенскую доярку - хуякс 12 лет и все завершат в течении недели , а тут прям шоу устроили , да уж прям действительно - где еб"т кошек крысам некуй делать !



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3

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  • Эксперт
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  • 8 | 16.08.2019, 10:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
6-7

Могу только пожелать тебе - чтобы тебя закрыли на 12 лет по показаниям твоей соседки - без каких либо доказательств.



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  • 9 | 16.08.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне отвратителен ваш презрительный сленг. Вообще то, это "врата жизни"!!!



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  • 10 | 16.08.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 16.08.2019, 10:37 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65106 | Рейтинг: +12209,5
6-7
Могу только пожелать тебе - чтобы тебя закрыли на 12 лет по показаниям твоей соседки - без каких либо доказательств.
===
Кухара, почему вас не смущает сам факт пьянки и приглашение на пьянку молодых сотрудниц???
это не инцидент, это экцидент!!!



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  • 11 | 16.08.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухара, почему вас не смущает сам факт пьянки и приглашение на пьянку молодых сотрудниц???
это не инцидент, это экцидент!!!
_____________________
дебил бл...
кухарка,я, энд многие писАли об этом... - сама пьянка- виноваты и достойны увольнения без пенсии и званий... а вот уголовку по износу при этом шить нельзя
турк



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1

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  • 12 | 16.08.2019, 12:21 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11677 | Рейтинг: -1893,3
Мдя, если женщина всегда считалась существом высшего порядка, то женщина-либераст несомненно, существо мерзкое и низменное, существо без морали и принципов.

"Элите региона" - да не обтрепать чужой трах, ну как же, не проходите мимо.

Лично мне по барабану, кто там и кого, но поражает ваша страстишка унизить человека, пнуть лежачего.

Натаня, это ж вроде не твоя тема, тыж у нас больше по башкирам и крымнашу, что с тобой случилось?

Попинать красивую девку да кухаркиными ножками захотелось? Ну что, расчет верный, наша квакушка завсегда на это согласная, уже почитай год ее грызет, никак не успокоится.

Заголовок зачетный, сама придумала? Свою пещерку васкок оценишь-то?

Или тама как и у товарки твоей, давно паучье гнездо нетронутое?



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  • 13 | 16.08.2019, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Кухара, почему вас не смущает сам факт пьянки и приглашение на пьянку молодых сотрудниц???
______________________________
Мульённый раз объясняю - пьянки на работе - после и во время - были всегда!!! Я в 1977 году вышла на УМПО - режимный завод, и то деффки умудрялись пронести туда спиртное и в подсобке отмечать днюхи и прочие праздники. А как ты думаешь? Вот работаешь в НГ-ночь - и чо? Ни грамма, да? Куюшки! Чать не за руль и не за штурвал.
Так что - я тебя уверяю, что в этом же здании - уже снова бухают втихушку, на цыпочках, шепотком(под крылом самолёёёёта о чем-то поёт, зеленое море тайги - не помню в каком фильме - шепотком спели), а уж по всей россиюшке - токо шум стоит!

Мужики пили после работы. Ошибка была Татьяны - которая позвала с собой эту шмару. Неужели не знала, как та себя ведет в подпитии? Корпоратив в Лукоморье - уж наверняка все сослуживцы обсосали то, как она лезла на всё, что движется - включая баб...



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2

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  • 14 | 16.08.2019, 13:19 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8132 | Рейтинг: -584,9
5 | 16.08.2019, 10:24 | Автор: кац

Наталка, а ты свою расширенную донельзя пещеру за сколько ценишь? Точнее будет, сколько плотишь за один сеанс?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Неподдельный интерес Хецмана.



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  • 15 | 16.08.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 16.08.2019, 12:21 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11667 | Рейтинг: -1892,5
_____________________
Серёга,здоровобрат... прокололся? ну как там расскажи? работать заставляют или просто колют и балдеешь? а санитарки ЕСТЬ? ну ты понимаешь о чём я ...
Серавно рад тебя видеть. ты кстати надолго? в смысле с иглы слез. давай держись, а то мало таких долбобобов осталось.ты можно так сказать ШТУЧНЫЙ экземпляр, обычно люди тока в себя злоупотребляют, а ты и в себя и из себя
турк



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  • Наблюдатель
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  • 16 | 16.08.2019, 13:53 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11677 | Рейтинг: -1893,3
О, родил один. Типа юмор такой, чисто жлобский.

Не знаю о чем ты, паря, а я в Питере загорал две недели, культурно отдыхал.

Невский на месте, Исакий с Петергофом тоже, развод мостов тоже впечатлил.

Жалкий ты экземплярчик, турка, я давно тебе говорю, а ты все веришь, что твой мозг работает без перебоев.

Давай есчо, бабка тебе за это плюсиков поставит, ты к ней смотрю намертво в услужение перешел.

Ладно, скачите, давно я тут не веселился.



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  • 17 | 16.08.2019, 13:54 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38645 | Рейтинг: +6474,9
Вот на УЗКА, очень удобная архитектура.
Бабы лазали через окно на крышу здания и загорали топлес и полный нюклес в рабочее время.

Летом, вообще, работать было невозможно.
Ибо бабы шастали по цеху в белых халатах на голотело.
Руки сразу опускались, когда поднималось настроение.
Про кладовки и склады ходили сказки круче, чем из тыщи одной ночи.

А в конце квартала, когда за сутки гнали продукции за весь месяц, спирт буквально раздавали, как на передовой во время ВОВ.
Кадры спали на столах, вставали, принимали граммульки и шуровали чудеса.

Поэтому через проходную таскали в обоих направлениях, ибо гнали план.



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  • 18 | 16.08.2019, 13:57 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37836 | Рейтинг: +5492,9
1 | 16.08.2019, 09:26 | Автор: Кухарка

Слово "изнасилованная" и "потерпевшая" - нужно писать в кавычках!
На заседании прошел допрос дознавательницы. Защитник отметил, что ее показания «отличаются от того, что было на стадии следствия».
___________________________
Про 100 лямов - "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст"©

Заявлять она может сколько угодно - но вряд ли хоть рубль получит. Срок бы не получила.
Тут как раз такое дело, что мужики, после всех апелляций - легко могут подать в ЕСПЧ. Ибо доказательства их "преступления" полностью отсутствуют и обвинения базируются только на словах Гульназ Фатхисламовой и в их виновность верит только один старый пидорас по кличке доцент - уж и не знаю почему))))

===========================================================
ЯПАЦТАЛОМ!
Специалист по "износам", по кличке "старая кошёлка" не знает почему?
=====Объясняю, обвинение базируется не на словах, а на данных судмедэкспертов. Девчонку избили и причинили "характерные для данного преступления повреждения".
Сколько раз уже твердил, но, до старой "кошёлки" никак не доходит! Видать в молодости не сопротивлялась, а быстро и охотно соглашалась.
После таких смехотворных заявлений про ЕСПЧ, даже комментировать неинтересно.



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  • # 19 | 16.08.2019, 14:02 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37836 | Рейтинг: +5492,9

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  • # 20 | 16.08.2019, 14:08 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3759 | Рейтинг: -302,9

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