Люди, которыми может гордиться республика

Предъявлены абсурдные обвинения. Что думают в Башкортостане о протестах в Москве. В прошлую пятницу, 9 августа, в Москве был арестован студент физтеха Айдар Губайдуллин. Уроженцу Башкортостана было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля. Басманный суд Москвы арестовал студента на два месяца. Что об этом думают его родные и как смотрят на протесты в Москве из провинции, рассказал Ильдар Губайдуллин, брат арестованного Айдара.Сейчас Айдар находится в СИЗО. Статья 212 УК РФ "массовые беспорядки", по словам юристов, предусматривает наказание сроком до восьми лет лишения свободы. Айдар Губайдуллин вину не признал. В интервью Радио Азатлык Ильдар Губайдуллин рассказал о брате и об отношении к московским пикетам в Уфе.— Ильдар, когда и как вы узнали про задержание Айдара?— О задержании Айдара я узнал от друга в Уфе. Первая информация об обыске и аресте появилась на сайте"ОВД-Инфо".— Вы присутствовали лично на судебном заседании в пятницу, когда Айдару было предъявлено обвинение?— На суде 9 августа присутствовали близкие друзья Айдара. Я и мама физически не успели бы прилететь из Уфы. Мне сообщили об основных фактах предъявленного обвинения. Я считаю, что статья о массовых беспорядках, которую "вешают" на Айдара, совершенно не соответствует тому, что происходило на акции 27 июля. Никаких массовых беспорядков не было. Об этом свидетельствуют все находившиеся на акции. Что касается конкретно Айдара, обыск у него производился ночью и это уже является нарушением. Были и другие нарушения со стороны следственных органов.— Вы встречались с Айдаром после задержания?— После задержания с Айдаром пока что никто не встречался. Свидание планируется в конце этой недели.— Чувствуете ли вы поддержку общественности и как она выражается?— Есть поддержка со стороны друзей и родных. Друзья и активисты сильно помогают, даже не знаю, чтобы мы делали без их помощи. Люди перечисляют средства, предлагают помощь. Всю информацию о том, как можно поддержать Айдара мы размещаем в соцсетях.— Говорил ли Айдар, что собирается выйти на митинг?— На вопрос про митинг мне бы не хотелось отвечать.— Когда Айдар переехал в Москву? Почему, думаете, он не остался в Уфе?— Айдар переехал в Москву при поступлении в МФТИ (Московский физико-технический институт — "Idel.Реалии"). До 9-го класса включительно мы с ним учились в школе с углублённым изучением английского языка, а затем — в профильном физико-математическом лицее. Айдар хотел получить серьёзное техническое образование, поэтому и решил поступать в московский вуз. В лицее он принимал участие в многочисленных олимпиадах по физике, математике и информатике, становился призёром, часто побеждал. Его аналитический склад ума, трудолюбие и целеустремлённость помогали ему добиваться успеха в любой области. Гуманитарные науки были не для него.— Расскажите о своем брате. Какой он человек?— Он спокойный, рассудительный, обязательный. Айдар любит во всём порядок и организацию. Вместе с тем у него потрясающее чувство юмора. Это подтвердят все его близкие знакомые. Мой брат, когда видит малейшую несправедливость, защищает слабых, и, конечно, его беспокоит ущемление прав и свобод мирных граждан.— Кем и где работал Айдар в Москве?— Айдар работает в сфере IT в Сбертехе, до этого работал в другой международной компании. Вся его рабочая сторона жизни так или иначе связана с разработкой программного обеспечения и компьютерами.— 10 августа в Москве прошел согласованный митинг на проспекте Сахарова. Следили ли вы за этим мероприятием? Очень много известных певцов выходили на сцену с надписью "Свободу Егору Жукову", много было плакатов с его именем. Айдару было предъявлено аналогичное обвинение, как вы считаете, возможно ли организовать защиту на таком уровне и вашему брату?— Я не следил за акцией 10 августа, потому что в этот день мы ездили в изолятор временного содержания, чтобы передать Айдару вещи и еду. К сожалению, я всё ещё не успел близко ознакомиться с обвинениями против других ребят, осуждённых в рамках "московского дела ". Насколько знаю, им предъявлены такие же абсурдные обвинения. Я рад, что всем им оказывается поддержка, ведь, как известно, "человек не должен оставаться один на один с системой ". У Егора Жукова серьёзная общественная поддержка — развернулась целая кампания благодаря студентам Вышки. Если говорить об Айдаре, то он выпускник, а не студент, что, возможно, играет какую-то роль в масштабности. Хотя стоит отметить, что именно студенты и выпускники Физтеха оказывают наибольшую поддержку Айдару, за что им огромное спасибо.— Как вы оцениваете политическую ситуацию в России? Почему люди стали выходить на улицы?— Мне кажется, политическая ситуация в России не нуждается в комментариях, по крайней мере на федеральном уровне. Власть должна быть сменяемой, у нас не монархия. Выборы должны быть открытыми и доступными для всех. Пока мы видим, что власть сосредоточена в руках одних людей, которым оказывается подконтрольны выборы. Это нечестно по отношению к избирателям, людям.— Сегодня события в Москве сравнивают с протестами на Болотной площади. Там тоже очень много людей выходило на улицы, но в итоге ничего не изменилось, а люди реально получили сроки и отсидели в тюрьмах. Как могут развиваться события сейчас?— Люди и раньше выходили на улицы. Конечно, основные протестные настроения сосредоточены в Москве. Это связано с тем, что здесь в целом более образованное население, которое имеет представление о демократических ценностях и защите своих прав. В регионах ситуация на порядок инертнее. Здесь жизнь размереннее, люди не думают о том, что их права не соблюдаются на каждом шагу. Многие люди из провинции вообще не в курсе, что в Москве проходят какие-то акции, либо в курсе, но относятся к ним негативно из-за соответствующей новостной повестки провластных каналов. Искажённая подача информации, правда, играет свою роль. Характерно и то, что чем хуже живёт человек, тем больше он любит власть. Почему так, объяснить не смогу, потому что не вижу в этом здравого смысла. Говорят, что в этот раз может набраться такое же количество задержанных, как и на Болотной. Как-то предугадывать ход событий сейчас бесполезно, потому что уголовные дела, за которыми не стоит каких-либо серьёзных преступлений, — это не более чем грязная и произвольная мера давления государства на общество. В любом случае, я надеюсь, что и Айдара, и остальных ребят отпустят. Никто из них не заслуживает уголовного преследования.— На митингах очень много молодежи, они выражают свое несогласие политической ситуацией в стране. В Уфе есть молодежь, которая недовольна политикой властей?— В регионах есть возможность выразить недовольство, но фактически пытается отстоять свои права лишь небольшая часть населения.27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция жёстко задерживала её участников, число задержанных превысило 1300.10 августа в нескольких городах Поволжья прошли акции солидарности с Москвой. В Казани в парке Карима Тинчурина собралось около 200 человек, аналогичное число людей вышло на улицы в Чебоксарах и Ижевске.