Поколение, которому не все равно: Стихи девушки из Башкирии взбесили чиновников

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал опубликованный в соцсетях видеоролик со стихами юной жительницы Башкирии Арины Исхаковой, посвященными разгону митингов в Москве.
Видео:
В стихотворение девчока с горечью описала чувства мужчины-омоновца, которому приходится участвовать в разгоне несанкционированных митингов и избивать людей, а также атмосферу в семье такого человека.
По мнению Валерия Грибакина, данный ролик является примером «низкого и подлого» использования детей и подростков политтехнологами». Судя по всему, чиновник от Росгвардии не допустил, что девушка могла сочинить данное стихотворение и сделать ролик в силу собственных убеждений.
При этом, как выяснилось позднее, на самом деле родители Арины не имеют отношения к полиции или Росгвардии. Она на самом деле спроецировала ситуацию на себя.
Чтобы доказать Арине, что она заблуждается, её даже пригласили посетить отряд ОМОН и убедиться в том, что сотрудники этого подразделения — это люди, которые защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок
Между тем, пронзительный текст Арины стремительно набирает популярность в соцсетях.
Напомним, среди тех, кто был задержан за участие в митингах в Москве, есть 25-летний житель Башкирии.
МКС
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"У моего папы руки в крови!" Откровения девочки
Складывается такое впечатление, что тема протестной активности последнего месяца не оставила равнодушным уже никого. За исключением разве что президента, до сих пор предпочитающего хранить молчание. Любопытный тренд нынешних времён - активная вовлечённость в процесс подрастающего поколения, ошибочно принимаемая многими как результат некоей "вербовки" и "зомбирования".
"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…
В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.
Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,
Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.
И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут Фас!,
Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.
И передай своей маме — я правда ее любил.
„Любить“ не заложено в новой программе,
Я это чувство в себе подавил.
Сердце застыло — камень. В глазах холоднеет он.
Мама, что будет с нами? На папе надпись ОМОН"
Это стихотворение шестнадцатилетней Арины Исхаковой из Башкирии, которое она опубликовала в своём инстаграме и которое очень быстро стало известным после попадания в паблик "Ёшкин крот" (уже более 12 тысяч просмотров). На самом деле, как вскоре выяснилось, Арина не является дочерью ОМОНовца, а стихотворение представляет собой лишь злободневную метафору. Но, согласитесь - всё равно впечатляет.
Тем временем, на это уже откликнулись в Росгвардии:
"Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем. Последний вопиющий случай - когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН - еще одно подтверждение этому" - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Валерий Грибакин.
Как бы вы отреагировали, если бы ваш ребёнок сочинил нечто похожее?
ЖЖ nasedkin
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Поколение, которому не все равно: Стихи девушки из Башкирии взбесили чиновников
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