Поколение, которому не все равно: Стихи девушки из Башкирии взбесили чиновников

Федеральные чиновники назвали распространяемый видеоролик на тему стихотворения Арины Исхаковой вопиющим случаем.Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал опубликованный в соцсетях видеоролик со стихами юной жительницы Башкирии Арины Исхаковой, посвященными разгону митингов в Москве.Видео:В стихотворение девчока с горечью описала чувства мужчины-омоновца, которому приходится участвовать в разгоне несанкционированных митингов и избивать людей, а также атмосферу в семье такого человека.По мнению Валерия Грибакина, данный ролик является примером «низкого и подлого» использования детей и подростков политтехнологами». Судя по всему, чиновник от Росгвардии не допустил, что девушка могла сочинить данное стихотворение и сделать ролик в силу собственных убеждений.При этом, как выяснилось позднее, на самом деле родители Арины не имеют отношения к полиции или Росгвардии. Она на самом деле спроецировала ситуацию на себя.Чтобы доказать Арине, что она заблуждается, её даже пригласили посетить отряд ОМОН и убедиться в том, что сотрудники этого подразделения — это люди, которые защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядокМежду тем, пронзительный текст Арины стремительно набирает популярность в соцсетях.Напомним, среди тех, кто был задержан за участие в митингах в Москве, есть 25-летний житель Башкирии.***Складывается такое впечатление, что тема протестной активности последнего месяца не оставила равнодушным уже никого. За исключением разве что президента, до сих пор предпочитающего хранить молчание. Любопытный тренд нынешних времён - активная вовлечённость в процесс подрастающего поколения, ошибочно принимаемая многими как результат некоей "вербовки" и "зомбирования"."Мой папа приходит домой, у него руки в крови…В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут Фас!,Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.И передай своей маме — я правда ее любил.„Любить“ не заложено в новой программе,Я это чувство в себе подавил.Сердце застыло — камень. В глазах холоднеет он.Мама, что будет с нами? На папе надпись ОМОН"Это стихотворение шестнадцатилетней Арины Исхаковой из Башкирии, которое она опубликовала в своём инстаграме и которое очень быстро стало известным после попадания в паблик "Ёшкин крот" (уже более 12 тысяч просмотров). На самом деле, как вскоре выяснилось, Арина не является дочерью ОМОНовца, а стихотворение представляет собой лишь злободневную метафору. Но, согласитесь - всё равно впечатляет.Тем временем, на это уже откликнулись в Росгвардии:"Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем. Последний вопиющий случай - когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН - еще одно подтверждение этому" - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Валерий Грибакин.Как бы вы отреагировали, если бы ваш ребёнок сочинил нечто похожее?