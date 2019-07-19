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Поколение, которому не все равно: Стихи девушки из Башкирии взбесили чиновников

  • Опубликовано: mkset.ru | 17.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 29656 | Комментарии: 13
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Федеральные чиновники назвали распространяемый видеоролик на тему стихотворения Арины Исхаковой вопиющим случаем.

Поколение, которому не все равно: Стихи девушки из Башкирии взбесили чиновников


Представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал опубликованный в соцсетях видеоролик со стихами юной жительницы Башкирии Арины Исхаковой, посвященными разгону митингов в Москве.

Видео:



В стихотворение девчока с горечью описала чувства мужчины-омоновца, которому приходится участвовать в разгоне несанкционированных митингов и избивать людей, а также атмосферу в семье такого человека.

По мнению Валерия Грибакина, данный ролик является примером «низкого и подлого» использования детей и подростков политтехнологами». Судя по всему, чиновник от Росгвардии не допустил, что девушка могла сочинить данное стихотворение и сделать ролик в силу собственных убеждений.

При этом, как выяснилось позднее, на самом деле родители Арины не имеют отношения к полиции или Росгвардии. Она на самом деле спроецировала ситуацию на себя.

Чтобы доказать Арине, что она заблуждается, её даже пригласили посетить отряд ОМОН и убедиться в том, что сотрудники этого подразделения — это люди, которые защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок

Между тем, пронзительный текст Арины стремительно набирает популярность в соцсетях.

Напомним, среди тех, кто был задержан за участие в митингах в Москве, есть 25-летний житель Башкирии.

МКС
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***

"У моего папы руки в крови!" Откровения девочки

Складывается такое впечатление, что тема протестной активности последнего месяца не оставила равнодушным уже никого. За исключением разве что президента, до сих пор предпочитающего хранить молчание. Любопытный тренд нынешних времён - активная вовлечённость в процесс подрастающего поколения, ошибочно принимаемая многими как результат некоей "вербовки" и "зомбирования".

"Мой папа приходит домой, у него руки в крови…

В глазах одни страх и боль, у нас нет ничего впереди.

Говорит, ему нужно бить, выжимая свободу из нас,

Выжигая желание любить. Говорит, что это приказ.

И если я буду напротив, а в ухо мне выдадут Фас!,

Я ничего не оставлю от милых мне губ и глаз.

И передай своей маме — я правда ее любил.

„Любить“ не заложено в новой программе,

Я это чувство в себе подавил.

Сердце застыло — камень. В глазах холоднеет он.

Мама, что будет с нами? На папе надпись ОМОН"

Это стихотворение шестнадцатилетней Арины Исхаковой из Башкирии, которое она опубликовала в своём инстаграме и которое очень быстро стало известным после попадания в паблик "Ёшкин крот" (уже более 12 тысяч просмотров). На самом деле, как вскоре выяснилось, Арина не является дочерью ОМОНовца, а стихотворение представляет собой лишь злободневную метафору. Но, согласитесь - всё равно впечатляет.

Тем временем, на это уже откликнулись в Росгвардии:

"Низко и подло со стороны технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем. Последний вопиющий случай - когда в интернете раскручивается стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН - еще одно подтверждение этому" - заявил "Интерфаксу" официальный представитель Валерий Грибакин.

Как бы вы отреагировали, если бы ваш ребёнок сочинил нечто похожее?

ЖЖ nasedkin
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  • 1 | 17.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умница!

"Я люблю родные поля
реки озёра, холмов морщины
всё хорошо,.. но дерьмо мужчины
как терпят бабы" неэтично, но я сократил Великого Бродского.



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  • 2 | 17.08.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никогда не пойму идиотов, которые загоняют людей в тупик, не давая возможности свободно высказать свои мысли и требования! ПЖиВ это делает на улицах, а либерасты на страницах УЖа! Так чем они отличаются? Только возможностями пользоваться силовиками и тем, что либерасты всегда готовы раздвинуть свои ноги или булки для западных покровителей! В остальном они близнецы-братья! Очень Опытный



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  • 3 | 17.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то что Путин наделил Китаю огромные территории, теперь два острова сбагривает Японии

версия: рейтинг Путина вернулся к изначальному - нулевому в нулевом году.
авиаотряд Путина способен за 4 тыс км разово вывезти 7 тыс чел.
при отдаче пары островов, вторая пара сама проголосует и уйдёт в Японию, благо пример подал этот Путин "Крымнашем", на этих островах разметяттся амеровские в/базы.
ну они за такие "0тступные" его приютят!!! Не сделают из него "Каддафи"!



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1

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  • Гость
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  • 4 | 17.08.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
2 | 17.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
то что Путин наделил Китаю огромные территории, теперь два острова сбагривает Японии

версия: рейтинг Путина вернулся к изначальному - нулевому в нулевом году.
авиаотряд Путина способен за 4 тыс км разово вывезти 7 тыс чел.
при отдаче пары островов, вторая пара сама проголосует и уйдёт в Японию, благо пример подал этот Путин "Крымнашем", на этих островах разметяттся амеровские в/базы.
ну они за такие "0тступные" его приютят!!! Не сделают из него "Каддафи"!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот уж в чём-чём, а в идиотизме в отношении личной безопасности Путин никогда замечен не был! Он никогда не поверит ни одному слову и даже официальному документу о гарантиях его безопасности от пиндосов! Он прекрасно знает им цену! Очень Опытный



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  • 5 | 17.08.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Админ! Кончай жать комменты! Иначе дискуссия на эту тему не получится! У тебя хорошо получается только башкиро-татарский срач! Очень Опытный



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  • 6 | 17.08.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полицейский марш
автор: Юрий Хохолков

Мы рождены! Зачем – не знаем сами,
Но для чего-то всё же рождены,
Над нами гордо реет наше знамя,
Доверен нам покой родной страны.
И если кое-кто, порою, где-то,
Решит нарушить Родины покой,
Мы враз в него стрельнём из пистолета
Недрогнувшей мозолистой рукой.
Решимостью пылают наши лица –
Пусть знает недоверчивый народ:
Мы не менты уже, а мы ПОЛИЦИЯ,
А полицейский взяток не берёт!
Врага в рядах разыщем и накажем,
Хоть генерал ты, хоть сержант простой,
Ликуй народ – полиция на страже,
А дядя Стёпа – лажа и отстой.
А за народ мы всей душой и сердцем,
И для того, чтоб был счастливым он
ОМОН обуем в кеды, а не в берцы,
А на дубинки пустим поролон.
Мы рождены! Нам есть к чему стремиться –
Чтоб всё путём, чтоб взяток – ни рубля…
Чекань же шаг, российская полиция,
Неполноценный выкидыш Кремля.



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  • Эксперт
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  • 7 | 17.08.2019, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
Эти недоразвитые ублюдки из вписавшихся в вертикаль уничтожения России и народа - не в состоянии понять, что даже подростки видят, как уничтожается страна и ее народ - и не молчат!

Сами они как раз и занимаются оболваниванием детей с помощью юнармий и прочих организованных полит-пропагандон-движух. Но их технологии плохо работают - никаких инициатив от подколпачных деток не исходит - они просто жертвы пуйло-педофилов. Пока - политических. Но жертва - навсегда остается жертвой, и до нее всегда доберется сексуальный педофил.



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  • 8 | 17.08.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.08.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 17.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
то что Путин наделил Китаю огромные территории, теперь два острова сбагривает Японии

версия: рейтинг Путина вернулся к изначальному - нулевому в нулевом году.
авиаотряд Путина способен за 4 тыс км разово вывезти 7 тыс чел.
при отдаче пары островов, вторая пара сама проголосует и уйдёт в Японию, благо пример подал этот Путин "Крымнашем", на этих островах разметяттся амеровские в/базы.
ну они за такие "0тступные" его приютят!!! Не сделают из него "Каддафи"!
__ Вот уж в чём-чём, а

в идиотизме в отношении личной безопасности Путин никогда замечен не был! Он никогда не поверит ни одному слову и даже официальному документу о гарантиях его безопасности от пиндосов! Он прекрасно знает им цену! Очень Опытный
===
"00"-ому, предложите свою версию. Обе дочи сбёгли. Экс Люська сбёгла. Даже Дерипаска гражданин Кипра, - далеко не трусливый мужчонка. Или "переселится" в яхту имеющую свою противоракетную оборону???

Наш народ вы знаете, - по кусочкам порвут.
Итак куда?!



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  • 9 | 17.08.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.08.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.08.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
2 | 17.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
то что Путин наделил Китаю огромные территории, теперь два острова сбагривает Японии

версия: рейтинг Путина вернулся к изначальному - нулевому в нулевом году.
авиаотряд Путина способен за 4 тыс км разово вывезти 7 тыс чел.
при отдаче пары островов, вторая пара сама проголосует и уйдёт в Японию, благо пример подал этот Путин "Крымнашем", на этих островах разметяттся амеровские в/базы.
ну они за такие "0тступные" его приютят!!! Не сделают из него "Каддафи"!
__ Вот уж в чём-чём, а

в идиотизме в отношении личной безопасности Путин никогда замечен не был! Он никогда не поверит ни одному слову и даже официальному документу о гарантиях его безопасности от пиндосов! Он прекрасно знает им цену! Очень Опытный
===
"00"-ому, предложите свою версию. Обе дочи сбёгли. Экс Люська сбёгла. Даже Дерипаска гражданин Кипра, - далеко не трусливый мужчонка. Или "переселится" в яхту имеющую свою противоракетную оборону???

Наш народ вы знаете, - по кусочкам порвут.
Итак куда?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Никуда! Ему никуда хода нет! А проживание его родственников за бугром только даёт тем странам дополнительные гарантии того, что по ним уж точно РФ никогда первой не ударит! Только ответку можно будет получить! Очень Опытный



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  • 10 | 17.08.2019, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Девочка - умница!!! Горжусь своим старшим - отказался ехать в ордло и прямо заявил - пошлете разгонять - удивлюсь.
Горжусь что он единственный отказался голосовать за едро... Слава вдв!!!
Турк ( с тлФ)



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  • 11 | 17.08.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Умница Аринка!
Подрастёшь замуж возьму!



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  • 12 | 17.08.2019, 16:48 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38659 | Рейтинг: +6475,4
Вам шлют новые указания – а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия. Никогда мы не будем братьями.

https://www.youtube.com/watch?v=nQZ2MFYI8ZM

Кстати, девка сразу с Украины сбегла, после победы своей Демократии. )))



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  • 13 | 17.08.2019, 18:45 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38659 | Рейтинг: +6475,4
Екатерина Разумовская, в то время восемнадцатилетняя девушка, писала в своем дневнике 26 ноября 1917 года:

"Правда, что то зло, которое сделали Троцкий и Ленин, не поправят и не искупят даже Корнилов и Каледин. Если в этом последнем бою Победят большевики, казачество будет разбито, уничтожено, то тогда начнется что-то такое, по сравнению с чем теперешние переживания покажутся детской игрой. Тогда начнется тот ужасный повсеместный террор - "красный террор против всякого врага демократии", - которым пока только стращают".

Удивляясь прозорливости этой девушки, а в 1982 году глубокой старушки, А. И. Солженицын написал ей:

"Вы были весьма проницательной барышней - Вы в середине марта в Петрограде сформулировали, в общем, все то главное, что мне далось восемью томами повествования и в чем я тоже абсолютно уверен".



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