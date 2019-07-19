Военный преступник и просто ублюдок: Прилепин похвастался, что его батальон убил много людей

Писатель Захар Прилепин, воевавший в ДНР, в интервью Алексею Пивоварову для проекта «Редакция» рассказал, что возглавляемый им батальон «по показателям» превосходил другие.«Что бы там ни говорили — я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться», — сказал писатель.Видео:Прилепин сказал, что по ночам убитые люди не приходят к нему. «Они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много, — сказал он. — Все, что мы делали, это голимый беспредел».«Однажды документы опубликуют, и все узнают, по каким направлениям погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?» — рассказывает писатель.При этом Прилепин считает, что его не призовут к ответу, даже после того, как «маятник качнется в другую сторону». «Конечно не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Я там и живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму», — сказал он.Прилепин был заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР. На Украине на него завели уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Он уехал из ДНР в прошлом году.