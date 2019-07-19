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«О Рахимове и не только»;

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Военный преступник и просто ублюдок: Прилепин похвастался, что его батальон убил много людей

  • Опубликовано: Znak.com | 17.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 20708 | Комментарии: 145
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Писатель Захар Прилепин, воевавший в ДНР, в интервью Алексею Пивоварову для проекта «Редакция» рассказал, что возглавляемый им батальон «по показателям» превосходил другие.

Военный преступник и просто ублюдок: Прилепин похвастался, что его батальон убил много людей


«Что бы там ни говорили — я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться», — сказал писатель.

Видео:



Прилепин сказал, что по ночам убитые люди не приходят к нему. «Они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много, — сказал он. — Все, что мы делали, это голимый беспредел».

«Однажды документы опубликуют, и все узнают, по каким направлениям погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?» — рассказывает писатель.

При этом Прилепин считает, что его не призовут к ответу, даже после того, как «маятник качнется в другую сторону». «Конечно не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Я там и живу. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму», — сказал он.

Прилепин был заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР. На Украине на него завели уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Он уехал из ДНР в прошлом году.

Znak.com
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  • 1 | 17.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Прилепин мужик и всегда говорит правду, вот либерасты и возбудились! Сколько мирных убили ВСУ? А Прилепин солдат, и стрелял в таких же как он. Только тех никто на Донбасс не звал.



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  • 2 | 17.08.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну,шлепнут этого дурачка как того-же гиви,мотороллу и все...



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  • 3 | 17.08.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Убили и правильно сделали! Другого способа защиты от озверевших бандеровцев нет! В СССР допустили большую ошибку, выпустив их из лагерей живыми! Очень Опытный



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  • 4 | 17.08.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чмошник этот Пивоваров, выцепил человека с отдыха,пикника например. Он прекрасно понимал и видел это и тем не менее, задавал провокационные вопросы и выложил все с видом высокого профессионала на всеобщее обсуждение-осуждение. Мелко,поскудно и сразу видна пропасть между настоящей,может не совсем красиво упакованной глубиной переживаний и достойной твердостью убеждений и мелкотравчатой погоней за подтверждениями хипсерсколиберальнокреативных ценностей и «сенсационными» разоблачениями. Теперь будут визжать и брызгать слюной. Прилепин Страна с тобой !



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  • 5 | 17.08.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ не жми коменты и не жульничай!



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  • 6 | 17.08.2019, 11:02 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1395 | Рейтинг: +726,2
Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харисона касается



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  • 7 | 17.08.2019, 11:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18225 | Рейтинг: -3159
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайлатун, тебе хотелось бы чтобы укропы убивали русских, а их самих не трожь. Вот когда поколотят твоего Тимоню ты уж не скули. Отвечать ведь по твоему нельзя, да и никто не должен заступиться за шиномоню.



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  • # 8 | 17.08.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 17.08.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
Какашка забыл - аквариумная рыбка - кто первым стал убивать в Донбассе!
И это не бандеровцы, а Гиркин - его собственные признания!

Экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР заявил, что несёт личную ответственность за начало военного конфликта. Стрелков (Гиркин) признался, что развязал войну на Украине Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики и экс-руководитель военных отрядов ополченцев Игорь Стрелков (настоящая фамилия - Гиркин) заявил, что несет личную ответственность за начало военного конфликта на востоке Украины, сообщает Русская служба BBC.

"Спусковой крючок войны все-таки нажал я", - сказал он в интервью газете "Завтра". По словам Стрелкова, если бы его отряд "не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось"

А первыми жертвами этой пуйло-агрессии стали - депутат и студент:

24 апреля 2014 года, в Горловке похоронили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который был в числе тех жителей Донбасса, которые отчаянно сопротивлялись «русской весне» на востоке Украины в 2014 году. Напомним, 17 апреля 2014 года Владимир Рыбак был похищен неподалеку от здания горсовета Горловки, перед которым в тот день проходил митинг сепаратистов. Депутат снял со здания горсовета вывешенный оккупантами российский триколор и попытался вернуть на место флаг Украины. Этого ему сделать не дали. 42-летнего Рыбака затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через четыре дня его жену Елену пригласили на опознание.

«21 апреля стало известно, что в притоке Северского Донца неподалеку от захваченного российским диверсантом Игорем Гиркиным («Стрелковым») Славянска обнаружены тела двух замученных мужчин…

Увидев тело мужа, я не смогла сдержать крик. Лицо Володи было изуродовано, нос сломан. Когда я попыталась приподнять покрывало над телом, судмедэксперт остановил меня: «Вам хватит». Позже я прочла в заключении о смерти, что моего мужа, как и 19-летнего киевского студента Юру Поправко, которого нашли вместе с моим Володей, подвергли страшным пыткам, вспороли им животы и утопили еще живыми. Как выяснилось, тела были найдены 19 апреля, убили их накануне.



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  • 10 | 17.08.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
О_Ошка - людоедище. Страшный гандонище!

Когда-то турк пытался заступаться за своего сосайтника с Горобзор.ру(припёрлись сюда, когда там комменты закрыли) - теперь, и это очевидно, турк понял, что за дерьмо он пытался защищать
Понятно, что Горобзор была лавочка возле подъезда - болтовня ни о чем - политики там не было, а ЖКХ обсуждать - это не политика, как таковая.
На УЖике из старого пидораса по кличке О_Ошка - всё дерьмо и повылазило...



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  • 11 | 17.08.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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8 | 17.08.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65125 | Рейтинг: +12211,7
Какашка забыл - аквариумная рыбка - кто первым стал убивать в Донбассе!
И это не бандеровцы, а Гиркин - его собственные признания!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А разве Донбасс уже вышел из состава Украины? Ты вспомни то, что начало на всей Украине твориться ещё до этого, а потом визжи! Или память, как у рыбки? Могу напомнить, если подзабыла! Очень Опытный



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  • 12 | 17.08.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Талантливый ублюдок.



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  • 13 | 17.08.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну и подлецы Вы, либерасты, не давая возможности ответить! Хуже ОМОНа!!! Это тоже самое, что бить человека, закованного в кандалы! Знаю, что не напечатаете никогда, но сами всё равно прочитаете, хотя про себя Вы и так всё прекрасно знаете! Очень Опытный



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  • 14 | 17.08.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.08.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Талантливый ублюдок.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------По его сленгу понятно, что кадр недалекого умишки, а уж причислять себя-мудака к великим Пушкину,Державину-это уже отстой.



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  • 15 | 17.08.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Гость

10 | 17.08.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Талантливый ублюдок.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------По его сленгу понятно, что кадр недалекого умишки, а уж причислять себя-мудака к великим Пушкину,Державину-это уже отстой.



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  • 16 | 17.08.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка опять за троих минусит! Админ, дай ка ей по рукам уже!



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  • 17 | 17.08.2019, 12:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18225 | Рейтинг: -3159
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Кукайка, кто пришел с войной к другим? Укропы на Донбас или Донбас на Киев? Сколько мирных людей успели убить укропы пока Донбас немного успел вооружиться? Сколько ковровых бомбежек успели сделать укропы, ты знаешь?
Прилепин пошел добровольно, вот уж его то не сможете вы либерасты причислить к Российской армии.
Если бы как вы считаете Россия воевала с Украиной, еще 5 лет назад установилась бы мирная жизнь. Не все такие как твой шиномоня. Пусть сидит у тебя под подолом, никто не против. Но ты не лезь к другим.



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  • 18 | 17.08.2019, 12:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30565 | Рейтинг: -711,6
Кто там кричал про литературную премию имени Салавата?

Заха́р Приле́пин
Известен также своей общественно-политической, гуманитарной и военной деятельностью

Премии

• Лауреат премии Бориса Соколова (2004)
• Лауреат премии газеты «Литературная Россия» (2004)
• Лауреат премии «Роман-газеты» в номинации «Открытие» (2005)
• Дипломант премии «Эврика» (2006)
• Финалист премии «Национальный бестселлер» (2005, 2006)
• Финалист премии «Русский Букер» (2006)
• Лауреат Всекитайской Международной Литературной премии «Лучшая иностранная книга 2006-го года» (2007)
• Лауреат ежегодной литературной премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого (номинация «XXI век») за роман «Санькя» (2007)
• Лауреат литературной премии «России верные сыны» имени Александра Невского за роман в рассказах «Грех» (2007)
• Лауреат всероссийской премии Института национальной стратегии «Солдат Империи» (2008)
• Лауреат премии «Национальный бестселлер» за роман в рассказах «Грех» (2008)
• Лауреат Бунинской премии (серебряная медаль) за книгу «TerraTartarara: Это касается лично меня» (2009)
• Лауреат премии «Супер Нацбест», роман в рассказах «Грех» назван лучшей книгой десятилетия (2011)
• Финалист премии «Русский Букер десятилетия» (2011)
• Лауреат премии «Бронзовая Улитка» в номинации «Крупная форма» за лучший фантастический роман года — «Чёрная обезьяна» (2012)
• Лауреат премии «Книга года» в номинации «Проза года» за роман «Обитель» (2014)
• Лауреат «Книжной премии Рунета-2014» в номинации «Лучшая художественная книга» за роман «Обитель» (2014)
• Лауреат премии «Большая книга» за роман «Обитель» (2014)
• Финалист премии «Русский Букер»
• Лауреат нижегородской региональной премии «Пробуждение» в номинации «Лидер года»(2014)
• Лауреат «Премии имени Александра Ивановича Герцена» за книгу «К нам едет Пересвет»(2014)
• Лауреат премии Рязанской области имени Сергея Есенина в области литературы и искусства в номинации «Создание высокохудожественных, глубоко нравственных, патриотических произведений в русле реалистических традиций отечественной и мировой классической литературы» (2015)
• Лауреат премии имени Иво Андрича за роман «Обитель» и сборник «Семь жизней» (2016)
• Лауреат премии Правительства России в области культуры (за роман «Обитель») (2016)
• Диплом Национального фонда поддержки правообладателей «За сохранение традиций русской литературной школы, просветительскую и общественную деятельность».
• Лауреат международной премии города Cassino (за роман «Патологии») (2018)
• Лауреат Лермонтовской премией в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» за книги «Непохожие поэты» и «Взвод».
• Награждён золотой медалью им. А. С. Пушкина Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017).
• Лауреат премии «Александр Невский». Писателю присуждена первая премия за книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» (2017).
• Лауреат международной премии города Кассино «Letterature dal fronte» за роман «Патологии» как лучшую фронтовую прозу (Италия, 2018) https://prilepin.livejournal.com/1203585.html
• Лауреат Лермонтовской премии в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» за книги «Непохожие поэты» и «Взвод» (2018)



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  • 19 | 17.08.2019, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
17 | 17.08.2019, 12:39 | Автор: кац

Сколько?
Давай факты-цифры со ссылками, как я тебе.
А твое бла-бла-бла - это ложь, ***ежь и провокация.

На-х-уй с пляжа с такой "аргументацией"!



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  • 20 | 17.08.2019, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65135 | Рейтинг: +12214,5
18 | 17.08.2019, 12:48 | Автор: Зулия

Что у него читала? Я - ничего. И большинство тоже.



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