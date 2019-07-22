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Заработал палкой на сельхоз

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Прокуратура Ленинского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела дорожной инспекции, организации движения и технического надзора УГИБДД МВД по Башкирии, подполковника полиции Расима Хасанова. Он обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Заработал палкой на сельхоз


По версии следствия, Расим Хасанов в период времени до 1998 года купил поддельный диплом Башкирского государственного аграрного института по специальности «механизация сельского хозяйства».

В действительности обвиняемый был отчислен из БГАУ за имеющуюся академическую задолженность.

«С целью присвоения специального звания и дальнейшего продвижения по службе он предъявил фальшивый документ в отдел кадров УВД города Уфы», говорится в сообщении.

В последующем обвиняемому было присвоено звание лейтенанта и другие специальные звания, также он назначался на различные должности, которые требовали высшего образования. Позже на основании фальшивого диплома он получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России. В конце 2018 года Расим Хасанов вышел на пенсию по выслуге лет.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 20.08.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну никак не могу вспомнить, на какого из персонажей из мультиков похожа эта рожа лица...
Кто знает напомните пожалуйста.



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  • 2 | 20.08.2019, 09:35 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Хотелось бы взглянуть на его "коттеджик".



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  • 3 | 20.08.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
подполковника полиции Расима Хасанова. Он обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ),
================================
Обвинения должны быть выдвинуты и кадровикам МВД , и Уфимскому юридическому институту МВД России.
Если такой бардак в МВД, то я боюсь даже представить что творится на гражданке. Ну поддельный деплом у экономиста,- еще куда ни шло, а у врача, пилота...?!
КОШМАР!!!!



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  • 4 | 20.08.2019, 09:37 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Позже на основании фальшивого диплома он получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России.=

======================Значит, наш спикер должен идти соучастником!



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  • 5 | 20.08.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.08.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ну никак не могу вспомнить, на какого из персонажей из мультиков похожа эта рожа лица...
Кто знает напомните пожалуйста.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Гоблины, они и в африке. Здесь у каждого второго, на руководящих и ответственных, по сути документ куплен. Учиться лень или ай кью не позволяет. Вывеска перед клиникой - "Внимание. Будьте бдительны. На работу выходит поколение купившее дипломы."



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  • 6 | 20.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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______________________________
___ Хорошее название (Заработал палкой на сельхоз), Кац заработал на сельхоз своим задом. Очень Опытный



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  • 7 | 20.08.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а ваш Путин вообще по спортивной квоте в спортзале ЛГУ обучался. 0б этом Яблочники вам писали, но вы эти сведения проигнорировали.



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  • 8 | 20.08.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.08.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_____________________________
______________________________
___ Хорошее название (Заработал палкой на сельхоз), Кац заработал на сельхоз своим задом. Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот и поддельный отметился на своей любимой теме про зады! Очень Опытный



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  • 9 | 20.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсии его лишить надо за нарушение закона и всю полученную зарплату вернуть в бюджет! Очень Опытный



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  • 10 | 20.08.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.08.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован

Пенсии его лишить надо за нарушение закона и всю полученную зарплату вернуть в бюджет! Очень Опытный
===
со взысканием по самым крутым кредитным процентам!!!



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  • 11 | 20.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Вот и поддельный отметился на своей любимой теме про зады! Очень Опытный
________________________________
_________________________________
________ Ты свой зад Поддельный мне не предлагай, с этим вопросом к кацу и Харрисону, они специалисты в этой сфере. Очень Опытный



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0

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  • 12 | 20.08.2019, 12:42 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 20.08.2019, 09:37 | Автор: юнг
Публикации: 150 | Комментарии: 37844 | Рейтинг: +5492,1
Позже на основании фальшивого диплома он получил дополнительное высшее образование юриста на факультете заочного обучения Уфимского юридического института МВД России.=

======================Значит, наш спикер должен идти соучастником!
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
Оценили-Калатунебай поставил минус. Похоже, с Толкачом в друганах!



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  • 13 | 20.08.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 20.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Вот и поддельный отметился на своей любимой теме про зады! Очень Опытный
________________________________
_________________________________
________ Ты свой зад Поддельный мне не предлагай, с этим вопросом к кацу и Харрисону, они специалисты в этой сфере. Очень Опытный ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пококетничай, пококетничай! (Из анекдота) Очень Опытный



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  • 14 | 20.08.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Скажите, мне одному кажется, что вся "непосильная работа" по защите общества от преступных посягательств в стране башкир считай как тридцать лет построена непрофессионалами?



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