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Обезьяньи песни вместо гимна РФ. Новое пробитие дна

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.03.2021
    Раздел: Новости | Просмотры: 28794 | Комментарии: 25
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Вместо гимна на Олимпийских играх предложили исполнять песни Моргенштерна.

Обезьяньи песни вместо гимна РФ. Новое пробитие дна


В качестве альтернативы также было предложено сочинить новую песню.

На предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине российским спортсменах предложили вместо гимна страны предложили исполнять песни уфимского рэпера Моргенштерна. Идею предложили входе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Со слов главы Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софьи Великой идея об исполнении на олимпиаде песен рэпера пришла после того, как ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна песни «Катюша».

Великая отметила, что в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку», так и произведения молодых исполнителей. Со ее слов, некоторые на заседании предложили в качестве такого кандидата Моргенштерна.

В качестве альтернативы также было предложено сочинить новую песню на тот период, когда спортсменам из России запрещено использовать гимн и символику государства.

Напомни, с декабря 2020 по 2022 года по решению Спортивного арбитражного суда российская сборная не имеет права использовать гимн и государственную символику на Олимпийских играх и чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры. На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC (Russian Olympic Committee).

ПроУфу
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 18.03.2021, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Мурка". Это, по сути, гимн страны, погрязшей в коррупции и бандитизме.



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9

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  • 2 | 18.03.2021, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрел, как брянский парень Саша Большунов уделал норвежцев на лыжне.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 18.03.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Режим превратил Россию в страну - изгой.
"Катюшу" в Китае и Юго-Восточной Азии почитают как свою народную песню, это заслуга СССР, вот и получил текущий режим "по - рукам", не срамите наше святое.



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7

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  • 4 | 18.03.2021, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Великая отметила, что в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку», так и произведения молодых исполнителей. Со ее слов, некоторые на заседании предложили в качестве такого кандидата Моргенштерна.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__
УЖ опустился до того, что теперь будут обсуждать каждую шутку, прозвучавшую на заседании комиссии спортсменов! Неужели обсуждение шутки это самая сейчас злободневная тема для уфимцев? Вот к чему приводит отсутствие конкуренции в высказываниях на УЖе! Очень Опытный



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2

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  • 5 | 18.03.2021, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.03.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Режим превратил Россию в страну - изгой.

-------------------

"Изгой" - предполагает наличие некоего авторитетного сообщества, откуда изгоняют. Причём, изгнанный остаётся один на один со всем миром.

Что касается России - не заметно, чтобы Китай отвернулся и ещё куча стран
как Ближнего Востока, так и Латинской Америки.

Разумнее сказать, что российский спорт превратился в чистую коммерцию,
нечистую на руку (такой вот каламбур), в тараканьи бега, где Артур Артурович может купить таракана Янычара где-нибудь в Африке и зачислить в свою команду.

Нет былого желания болеть за российских спортсменов, как болели при СССР.

Не зря же нынешние дешёвки-кинохудожники обращаются к былым победам
советских спортсменов, как будто это заслуга современной РФ. Полноте.



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4

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  • 6 | 18.03.2021, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.03.2021, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Режим превратил Россию в страну - изгой.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Лучше быть изгоем, чем быть в толпе, возглавляемой международными бандитами! Очень Опытный



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  • 7 | 18.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Что касается России - не заметно, чтобы Китай отвернулся и ещё куча стран
как Ближнего Востока, так и Латинской Америки...
===
ежель вам Путин будет поставлять газ за 80 коп., а не как россияеам за 5 руб,.;
элэнергию - за 80 коп, а "чужим" россиянам за 3руб 33 коп;
почти задаром лес, хотя в этой проблеме россиян не обидел, - сбор валежника дозволил;
почти задаром месторождения полезных ископаемых;..
технологии, что не утратили...
ах да, по мелочи, десятки млрд $ ljkijd долгов простить...
ну как тут Китай отвёрнётся, тем более кормильца китайских рабочих мест!!!

Как вы думаете, какие законы принимал бы Гитлер?!
Какие законы над нашей шеей?!



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4

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  •  
  • 8 | 18.03.2021, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь есть два пути, или империя ( загнивание и попытка удержать в стойле нац регионы ) или развитие ( варианты конфедерация , аналог Снг ) . ps китайский вариант не предлагать для этого нужно родится китайцем да и у него скорее всего в будущем будут большие проблемы. Диалектика называется если что .



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3

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  • Гость
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  • 9 | 18.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Что касается России - не заметно, чтобы Китай отвернулся и ещё куча стран
как Ближнего Востока, так и Латинской Америки...
===
ежель вам Путин будет поставлять газ за 80 коп., а не как россияеам за 5 руб,.;
элэнергию - за 80 коп, а "чужим" россиянам за 3руб 33 коп;
почти задаром лес, хотя в этой проблеме россиян не обидел, - сбор валежника дозволил;
почти задаром месторождения полезных ископаемых;..
технологии, что не утратили...
ах да, по мелочи, десятки млрд $ ljkijd долгов простить...
ну как тут Китай отвёрнётся, тем более кормильца китайских рабочих мест!!!

Как вы думаете, какие законы принимал бы Гитлер?!
Какие законы над нашей шеей?!
_________________
Конечно, весь мир "любит" США и страны Европы за просто так, от души, а не потому, что те же США просто покупают "любовь" верхушки многих стран. А как называется "любовь" за деньги? Как только штаты перестанут платить, тут и "любовь" к ним пропадёт.
Есть ещё любовь мазохистская: часть стран Африки обожает Францию, потому что в случае чего туда прибывает французский Иностранный легион и делает им больно, после чего наступает "любовь" к Франции.



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2

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  • Участник
  •  
  • 10 | 18.03.2021, 11:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1731 | Рейтинг: +382,2
С приходом пупкина начали петь совецкий гимн .Придворный поэтишка переделал слова и в путь. А толку? Если за 20 лет економика накрылась пой не пой . Патриотизьма убежище негодяев, гимном и пропогандой сыт не будешь. Эта дурилка для ватников типа чмООшки и корнеплодов.



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5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 18.03.2021, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Что касается России - не заметно, чтобы Китай отвернулся и ещё куча стран
как Ближнего Востока, так и Латинской Америки...
===
ежель вам Путин будет поставлять газ за 80 коп., а не как россияеам за 5 руб,.;
элэнергию - за 80 коп, а "чужим" россиянам за 3руб 33 коп;
почти задаром лес, хотя в этой проблеме россиян не обидел, - сбор валежника дозволил;
почти задаром месторождения полезных ископаемых;..
технологии, что не утратили...
ах да, по мелочи, десятки млрд $ ljkijd долгов простить...
ну как тут Китай отвёрнётся, тем более кормильца китайских рабочих мест!!!

================

Ну, вот ты и ответил, почему мутят воду США и конструктивен Китай.
США политизируют всё, что касается России - вплоть до вакцины, а Китай
придерживается экономической выгоды.

Причём, абсолютно согласен с тобой, что нынешний режим антигуманен
по отношению к народу, бесчеловечен и жесток. Но... Сколько верёвочке ни
виться - конец будет.



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1

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  • Гость
  •  
  • 12 | 18.03.2021, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2021, 11:40 | Автор:

Конечно, весь мир "любит" США и страны Европы за просто так, от души, а не потому, что те же США просто покупают "любовь" верхушки многих стран. А как называется "любовь" за деньги? Как только штаты перестанут платить, тут и "любовь" к ним пропадёт.
Есть ещё любовь мазохистская: часть стран Африки обожает Францию, потому что в случае чего туда прибывает французский Иностранный легион и делает им больно, после чего наступает "любовь" к Франции.
==========================================
Пусть не любят ! Но и в ушат с фекалиями не окунают как это делают с РФ ! То собственность дипмиссии РФ отбирают , ввели санкции по газопроводу и третий год никак не могут закончить , и при этом российское ворье сами помогают экономике США , скупают гос, долги США на сотни миллионов долларов , когда опять США вводит новые экономические санкции . Один смеех , гордая и " авторитетная " власть и чиновники РФ скупают недвижимость стран НАТО и всеми правдами и неправдами становятся гражданами этих стран !



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  • 13 | 18.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.03.2021, 11:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1730 | Рейтинг: +382,1
С приходом пупкина начали петь совецкий гимн

============

Не замай, бл-дь. Музыка А.В. Александрова. Композиция использует в
музыкальных фразах музыкальный интервал "кварта", что придаёт Гимну
особую торжественность. Она ещё более усиливается, когда при исполнении применяется стиль лёгкого свинга. Музыканты, дайте ему меж глаз. ))



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6

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  • 14 | 18.03.2021, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 18.03.2021, 11:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1730 | Рейтинг: +382,1
С приходом пупкина начали петь совецкий гимн .Придворный поэтишка переделал слова и в путь. А толку? Если за 20 лет економика накрылась пой не пой . Патриотизьма убежище негодяев, гимном и пропогандой сыт не будешь. Эта дурилка для ватников типа чмООшки и корнеплодов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Макака! Ты сидишь на пальме уже 30 лет и не видишь, что под пальмой уже всё кардинально изменилось! 30 лет назад ты залез на эту пальму очарованным "западными ценностями", а жизнь-то внизу сильно изменилась и общество поняло, что "западные ценности" оказались только красивой обёрткой, в которую был завёрнут большой кусок дерьма! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 15 | 18.03.2021, 13:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1362 | Комментарии: 70326 | Рейтинг: +11707
Песня из морга(моргенштерна) - не ну а чо? Давайте))))))))))

Ваще по-х-уй!

Все помнят - почему пуйлостан подвергается таким унижениям? На весь мир позорище с подменой мочи в Сочи! И политика сокрытия допинга до сих пор на государственном уровне:

25 ноября 2019,
Что делать с допинговым рецидивистом
Попытки Москвы снова объяснить изменения в базе допинг-проб техническими проблемами ожидаемо не удовлетворили WADA, впереди санкции
Владимир Рувинский

Россия снова рискует пропустить Олимпийские игры – на этот раз в Токио в 2020 г., и снова из-за проблем с допинговыми пробами. Шансов избежать строгих санкций почти нет уже хотя бы потому, что теперь Россия – рецидивист: страна, которую прежний опыт, получается, мало чему научил.

Как можно было ожидать, экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не удовлетворили объяснения российских спортивных чиновников, как были внесены «изменения» в базу данных допинг-проб, взятых у российских спортсменов в 2012–2015 гг. и переданных московской лабораторией РУСАДА головному регулятору в январе 2019 г. 22 ноября WADA обнародовало рекомендацию своего комитета по соответствию: в документе, который будет обсуждаться 9 декабря в Париже, исполкому WADA рекомендуется уведомить РУСАДА о несоблюдении критически важных международных стандартов и принять санкции с «серьезными последствиями» – очевидно, новым отзывом или приостановкой аккредитации РУСАДА.

Рекомендации основаны на отчетах департамента расследований WADA и независимых экспертов, давших свое заключение о несоответствиях в базе данных из московской лаборатории, а также ответов российских властей (РУСАДА и Минспорта) на заданные им расследователями вопросы, что предусмотрено официальной процедурой WADA.

Ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус признал, что в базу данных вносились правки, но возложил ответственность за это на неких неназванных политических тяжеловесов. Позиция Минспорта – так называемых манипуляций с данными, удаления информации не было, пояснял министр спорта Павел Колобков: это технические вопросы, они связаны с системой. Но ссылка на очередные «технические сложности» не устроила спортивного регулятора – и это было ожидаемо. База данных имеет несколько систем защиты, она устроена таким образом, что какие-то технические неувязки не могут быть причиной того, что в базе пропали данные, – это невозможно, поясняет спортивный адвокат и доцент ВШЭ Александр Чеботарев. К тому же у WADA оказалась база в первоначальной, неправленой версии.

Признания Гануса выглядели отчаянной попыткой отделить спортсменов, РУСАДА от спортивных чиновников и минимизировать санкции WADA для российских атлетов. Но теперь и Ганус считает, что санкции фактически неминуемы – вопрос только в том, насколько жесткие. У WADA есть дополнительный повод быть суровым, ведь речь идет о стране, где, получается, не сделали выводов по итогам предыдущего раунда допингового скандала. Россия уже отрицала фальсификацию допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, но, когда спортсмены оказались под санкциями, власти пошли на мировую: признали проблемы с допингом на негосударственном уровне и обязались передать WADA ту самую базу данных по допинг-пробам, из-за «изменений» в которой кризис теперь выходит на новый виток.



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3

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  • 16 | 18.03.2021, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.03.2021, 11:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1730 | Рейтинг: +382,1
С приходом пупкина начали петь совецкий гимн

============

Не замай, бл-дь. Музыка А.В. Александрова. Композиция использует в
музыкальных фразах музыкальный интервал "кварта", что придаёт Гимну
особую торжественность. Она ещё более усиливается, когда при исполнении применяется стиль лёгкого свинга. Музыканты, дайте ему меж глаз. ))
________________
Почему только музыканты?
Каждый приличный человек должен отвесить макаке люлей, ибо не ...уй!



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3

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  • 17 | 18.03.2021, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.03.2021, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.03.2021, 11:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1730 | Рейтинг: +382,1
С приходом пупкина начали петь совецкий гимн

============

Не замай, бл-дь. Музыка А.В. Александрова. Композиция использует в
музыкальных фразах музыкальный интервал "кварта", что придаёт Гимну
особую торжественность. Она ещё более усиливается, когда при исполнении применяется стиль лёгкого свинга. Музыканты, дайте ему меж глаз. ))
________________
Почему только музыканты?
Каждый приличный человек должен отвесить макаке люлей, ибо не ...уй!



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3

  • # 18 | 18.03.2021, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 19 | 18.03.2021, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идет мосол,за ним другой,
идут мослы по мостовой.
Идут мослы по мостовой,а
кости пахнут анашой.
Анаша,анаша,ой до чего-шь ты хороша......

Это самый подходящий текст для гимна "наших" спортсменов.....,а у этого морген да и еще и штерна что лучше будет?



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  • 20 | 18.03.2021, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 18.03.2021, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.03.2021, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Что касается России - не заметно, чтобы Китай отвернулся и ещё куча стран
как Ближнего Востока, так и Латинской Америки...
===
ежель вам Путин будет поставлять газ за 80 коп., а не как россияеам за 5 руб,.;
элэнергию - за 80 коп, а "чужим" россиянам за 3руб 33 коп;
почти задаром лес, хотя в этой проблеме россиян не обидел, - сбор валежника дозволил;
почти задаром месторождения полезных ископаемых;..
технологии, что не утратили...
ах да, по мелочи, десятки млрд $ ljkijd долгов простить...
ну как тут Китай отвёрнётся, тем более кормильца китайских рабочих мест!!!
Как вы думаете, какие законы принимал бы Гитлер?!
Какие законы над нашей шеей?!
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Конечно, весь мир "любит" США и страны Европы за просто так, от души, а не потому, что те же США просто покупают "любовь" верхушки многих стран. А как называется "любовь" за деньги? Как только штаты перестанут платить, тут и "любовь" к ним пропадёт.
Есть ещё любовь мазохистская: часть стран Африки обожает Францию, потому что в случае чего туда прибывает французский Иностранный легион и делает им больно, после чего наступает "любовь" к Франции.
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а вот и не нае...не обманешь!
Ваш Путин Амерам газ за дешево отдаёт, а те, не будь дераком, с накруткой в треть в европу сплавляют!
бизнес называется, только почему то россияне усиленно вымирают, - ну народ такой-растакой плохой достался питерскому ублюдку!



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