Обезьяньи песни вместо гимна РФ. Новое пробитие дна

Вместо гимна на Олимпийских играх предложили исполнять песни Моргенштерна.В качестве альтернативы также было предложено сочинить новую песню.На предстоящих Олимпийских играх в Токио и Пекине российским спортсменах предложили вместо гимна страны предложили исполнять песни уфимского рэпера Моргенштерна. Идею предложили входе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.Со слов главы Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софьи Великой идея об исполнении на олимпиаде песен рэпера пришла после того, как ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна песни «Катюша».Великая отметила, что в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку», так и произведения молодых исполнителей. Со ее слов, некоторые на заседании предложили в качестве такого кандидата Моргенштерна.В качестве альтернативы также было предложено сочинить новую песню на тот период, когда спортсменам из России запрещено использовать гимн и символику государства.Напомни, с декабря 2020 по 2022 года по решению Спортивного арбитражного суда российская сборная не имеет права использовать гимн и государственную символику на Олимпийских играх и чемпионатах мира по олимпийским видам спорта. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры. На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой Олимпийского комитета России — ROC (Russian Olympic Committee).