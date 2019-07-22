Религия - новый бизнес. Миллионы бабок на опиуме для народа

В интернет-газете «Реальное время» опубликовали данные о имамах и священниках Башкирии, которые являются еще и крупными бизнес-воротилами.Как сообщает ИГ «Реальное время», на первой строчке рейтинга оказались сразу несколько человек: имам-хатыб махалли «Ассухба» №2568 деревни Верхнеюлдашево Эдуард Байчурин, имам-хатыб махалли «Фатиха» №2567 деревни Сергеевка Марат Ишбаев и имам-хатыб ММРО деревни Аптраково Гайнулла Яппаров владеют по 0,13% АО «Мелеузовские тепловые сети» – в прошлом году выручка теплосетей составила почти 424 млн рублей. Такую же долю в «Мелеузовских тепловых сетях» имеет настоятель в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» хутора Хлебодаровка Кугарчинского района Евгений Мухин.Как объяснил «Реальному времени» Эдуард Байчурин, так как предприятие по форме собственности является АО, часть акций распределили между работниками, среди которых оказались и четыре религиозных деятеля. Например, он работает оператором котельной, а отец Евгений был начальником участка в компании.Идем дальше. Имам-хатыб махалли №2544 деревни Сакатово Бакалинского района Илдар Зайдуллин по совместительству является гендиректором и владельцем уфимского ООО «Фотонур». По данным издания, он на вложениях в ценные бумаги за прошлый год сделал выручку для своей компании 336 млн рублей.Руководителем ООО «Биосфера» (деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика) является имам-хатыб села Тактагулово Бакалинского района Флюс Шайхлисламов, выручка компании которого за прошлый год составила 315,3 млн рублей.Имам-хатыб махалли села Тайняшево Чекмагушевского района Флур Якупов совладелец колхоза «Герой» (0,44%) с годовой выручкой в 290,6 млн рублей. А пятерку лидеров замыкает глава прихода села Исмаилово Дюртюлинского района Ильдар Миннемухаметов, который имеет 2% в ООО «Племзавод Валиева» (разведение молочного КРС, производство сыра и молока) – выручка за прошлый год 136,7 млн рублей.Председатель ММРО села Зилаир Фиркат Шакиров обладает 2,27% в ПК «Зилаир» (продовольственная торговля) и за прошлый год компания выручила 50,8 млн рублей.Имам-хатыб ММРО деревни Шарипкулово Кармаскалинского района Амир Хамитов совладелец СПоК «Кармаскалинское молоко» с годовой выручкой в 44,3 млн рублей.Имам-хатыб общины «Миннекай» села Теперишево Чишминского района Рафик Зиянгиров выручает с ООО «Дастан» (продажа автодеталей) 24,8 млн рублей.Имам-хатыбу села Большекызылбаево Мечетлинского района Альфиту Аюпову принадлежат 24% ООО «Кызылбай» (выращивание однолетних культур) с выручкой в 20,7 млн рублей.Руководитель махалли «Мукарама» села Учалы Учалинского района Муллахмет Кагарманов владеет ООО «Нур», который занимается продажей мяса. Компания заработала 16 млн рублей.Имам прихода «Фатиха» №2556 деревни Сахаево Кармаскалинского района Руслан Мухаметшин владелец ООО «Идиллия». Он реализует медицинские изделия и его доход 13,4 млн рублей.Имам-хатыба села Дуслык Туймазинского района Руслан Бурангулов владелец компании «Армитек-стан» с годовой выручкой в 9,6 млн рублей.Председатель совета махалли «Дания» №2237 Уфы Фарит Гатауллин возглавляет ООО «Максат», выручка которого 9,1 млн рублей.Имам махалли №2188 села Актюба Кармаскалинского района Анвар Гайсин владеет 12% ООО «Лучезар» с годовой выручкой 5,4 млн рублей.Имам-хатыб деревни Сосновка Баймакского района Ильдар Губайдуллин владеет ООО «Диля» (выращивание зерновых культур), выручка которого составляет почти 3 млн рублей.Предположения о том, что по статусу самым зажиточным должен быть верховный муфтий России и председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин, не оправдались. На его имя какие-либо компании не зарегистрированы, но зато отличились его дети. Сын Зуфар Таджуддинов был гендиректором ООО «Издательство ЦДУМ», имел долю в компании по выпечке узбекских лепешек «Азиз бек» и частично владел рекламным агентством «Медина». К слову, организации зарегистрированы под одной крышей с ЦДУМ, где же находится и торговая компания «Аман», которой управлял другой сын верховного муфтия — Гумар Таджуддинов.Третий сын Мухамед был директором ликвидированного ныне фонда «Возрождение Булгар», за ним еще числятся 76% туроператора «Булгар-тур», сообщает ИГ «Реальное время».Врио главы ДУМ РБ Айнур Биргалин числится как председатель местной мусульманской религиозной организации «Фатхислам», президентом БФ «Данко» и индивидуальным предпринимателем по разведению лошадей. Его заместитель Аюп Бибарсов одновременно является имам-хатыбом уфимской МРО им. Салавата Юлаева и «Аль-Хабиб». Напомним, он так же обладал 25% ООО «Алтын курай», которая была застройщиком мечети «Ар-Рахим» (данных о доходах нет).Невозможно не упомянуть и директора уфимского Исламского колледжа им. М. Султановой Ильдара Малахова, у которого 49% активов в ООО «Рахат» (выручка 14,4 млн рублей).Настоятели православной церквиИнтересно, что рейтинг доходов священников открывается с более крупных цифр, чем у имамов. Таким образом, на первом месте расположилсяпредседатель уфимской МРО «Старообрядческая Поморская община Древлеправославной Поморской церкви» Сергей Казанцев совладелец компании по оптовой торговле бытовыми электротоварами ООО «ТЭС» (выручка 598 млн рублей), компании по оптовой торговле электрической бытовой техникой ООО «Атлант сервис» (выручка 32 млн рублей) и компании по ремонту бытовой техники ООО «СЦ Атлант» (выручка 8,7 млн рублей).Он так же владеет 34% в ООО «ЦРКИ ДЕЛЬФ+» (оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием). Выручка фирмы 108 тысяч рублей.На втором месте оказался настоятель прихода Казанско-Никольского и Анны Пророчицы храма в Рязановке Стерлитамакского района Иван Бережнев, которому принадлежит 25% ООО «Квалия» (Торговля стройматериалами. Годовая выручка 195,2 млн рублей). А компания ООО «ИРСЗ-СЗ» (заказчик-застройщик), в которой он является гендиректором и совладельцем доли в 33%, выручила за прошлый год 107,6 млн рублей. Фирма «Грандтехстрой» (владеет 33,33%) показала выручку 11,1 млн рублей и выручил 8,6 млн рублей с ООО «Визит» (розничная торговля), который принадлежит ему полностью.Еще один строитель Александр Григорьев председательствует в Храме Святой Блаженной Матроны Московской в Манеево Аургазинского района. Его ООО «Григорьевстрой» «прописан» в Стерлитамаке и показала выручку 3,6 млн рублей. Другая его компания «Купецъ строй» выручила 408 тысяч рублей.Председатель приходского совета «Церкви объединения» Владислав Шайдуллин владеет двумя строительными компаниями: 50% в ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (выручка 6,7 млн рублей) и полноправный владелец ООО «ПРОМСТРОЙБЫТ» (выручка 496 тысяч рублей). Председатель стерлитамакской церкви «Святого Нерсеса» Славик Нерсесян с ООО «Кристина» (розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах) выручил 4,7 млн рублей.Пастор уфимской церкви «Святой Троицы» Христиан Веры Евангельской Павел Ведерников совладелец ООО «Корвест» (50%). Компания по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования выручила за прошлый год 4 млн рублей.Протоиерей Сергей Ушаков трудится настоятелем в храме Иконы Божией матери «Достойно есть» («Милующая») в селе Миловка Уфимского района. Компания «Жасмин», в которой он значится гендиректором, зарегистрирована в Москве и показала выручку 1,3 млн рублей. Он еще является директором и совладельцем ООО «Нео капитал» в Самаре (33,3%). Компания занимается строительными специализированными работами (данных по выручке нет).