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«О Рахимове и не только»;

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Уфу переделают в «Башкирский аул»

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Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе создадут туристический комплекс «Башкирский аул».

Уфу переделают в «Башкирский аул»


Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии.

Несколько лет назад под будущий музей в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Менделеева, проспектом Салавата Юлаева и парком Лесоводов в постоянное (бессрочное) пользование был выделен участок площадью 3,7 гектара. На этой территории предполагалось воссоздать утраченные памятники уфимской деревянной архитектуры, в частности, стоявший в Саду Аксакова Летний театр Виденеева, здание Общества вспоможения труду и еще более десятка снесенных в разные годы исторических домов, особняков и усадеб. Также рассматривалась возможность переноса в музей деревянных памятников архитектуры, попадающих в зону застройки.

В 2014 году созданный только формально музей был реорганизован и присоединен к историко-культурному заповеднику «Древняя Уфа» в качестве филиала. Это привело к полному пересмотру проекта. Как пояснили в Управлении по госохране объектов культнаследия РБ, перемещение ценных объектов историко-градостроительной среды возможно лишь в качестве исключительной меры для предотвращения их возможной утраты, а по федеральному законодательству решение о перемещении объектов культнаследия относится к полномочиям Российской Федерации. Поэтому от идеи Музея деревянного зодчества было решено отказаться.

Музеем-заповедником «Древняя Уфа» разработана новая концепция создания на выделенной территории туристического комплекса «Башкирский аул», где будет представлена традиционная культура башкирского народа. В комплексе в разных секторах будут представлены все четыре проживающие на территории республики этнографических группы башкир: центральные, южные, юго-восточные и северные. В каждом секторе предполагается размещение одной усадьбы, включающей дом, сарай, амбар, кухню колодец и прочие хозяйственные постройки, иллюстрирующие особенности жизни разных этнографических групп. Центральным элементом туристического комплекса станет музей меда, перед входом в который предполагается разместить ярмарочную площадь с сувенирными лавками. В нем также планируется создать ресторан башкирской кухни.

Таким образом, в комплексе «Башкирский аул», не выезжая из Уфы, можно будет увидеть историко-культурные особенности республики.

Серьезным препятствием для создания туристического объекта может стать необходимость расселения домов частного сектора, расположенных на выделенном под него участке земли. Как показывает опыт застройщиков, расселение частных домов на площади 3,7 гектара может стоить несколько сот миллионов рублей.

Башинформ
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  • Участник
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  • 1 | 22.08.2019, 08:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4611 | Рейтинг: -720,9
Спасибо админу,. что разместил данное фото!!!! Эта фотография показывает, что Башкортостан был создан Ленином в урезанных границах проживания башкир. Эта юрта башкир из Челябинской области.



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  • 2 | 22.08.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.08.2019, 08:50 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4610 | Рейтинг: -720,5
...
Башкортостан был создан Лениным в урезанных границах проживания башкир.

--------------------

Абитно, да? Ну, Дедуля. Позднее из экономической целесообразности присоединили Уфимскую губернию - это ничего? Вообще, носиться с границами ("это - мне, это - снова мне...") довольно глупо. Всё условно.



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  • 3 | 22.08.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вон, Зулька живёт в Астрахани - присоединяйте тогда и её вместе с областью.



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  • Гость
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  • 4 | 22.08.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Серьезным препятствием для создания туристического объекта может стать необходимость расселения домов частного сектора,
===========================
Это чисто по башкортоСрансе: снести "частный сектор", где исконно жили Русские люди, а на этом месте поставить башкортосранский аул, которого в Уфимской губернии отродясь небыло!!!
Таким образом, башнацики переписывают историю...



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  • Эксперт
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  • 5 | 22.08.2019, 09:26 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +193,3
Очередная выходка националистических сил во властных структурах Башкирии. Попытки представить, что Уфу 1500 лет назад основали именно башкиры и без долгих раздумий нарекли ее "Башкортом", похоже сошли на нет. По крайней мере, такую "теорию" научный мир не признает. И вот найден выход - без научно-исторических заморочков приезжим будут демонстрировать эту деревню, как начало освоения этих земель башкирами. Все это уже не смешно. Скорее, грустно.



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10

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  • Участник
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  • 6 | 22.08.2019, 09:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
5 | 22.08.2019, 09:26 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +192,9

Очередная выходка националистических сил во властных структурах Башкирии. Попытки представить, что Уфу 1500 лет назад основали именно башкиры и без долгих раздумий нарекли ее "Башкортом", похоже сошли на нет. По крайней мере, такую "теорию" научный мир не признает. И вот найден выход - без научно-исторических заморочков приезжим будут демонстрировать эту деревню, как начало освоения этих земель башкирами. Все это уже не смешно. Скорее, грустно.
______________________________________________
А где этого нет, Каримка.
Вот в Казани, например, казанский кремль, построенный русскими (псковскими) мастерами, выдают как единственную в мире (чудом сохранившуюся) татарскую крепость. Да в бывшем губернском городе Российской империи построили комплекс - татарская деревня (Туган авылым).
Мне лично, первый задуманный вариант гораздо больше нравится. Деревянное зодчество и перенос некоторых зданий на это место.
Но Вы, Каримка, забываете, что у руля в республике тогда был Хамитов не выполнивший ни одного начинания. Проваливший абсолютно всё.
Не знаю, что за федеральный закон мешает перенести памятники деревянного зодчества, но всё же, лучше было бы вернуться к первоначальному плану.



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2

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  • Участник
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  • 7 | 22.08.2019, 10:23 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5704 | Рейтинг: +1481,1
Хреновые были власти, если разрешали новострой в Старой Уфе. Мозгов не хватало тогда додуматься,что город привлекателен стариной,Это была бы фишка Уфы. Увы,монстры бетонные никому не интересны



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5

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  • Гость
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  • 8 | 22.08.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 22.08.2019, 09:26 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +193----------Вакуум чем то надо заполнять , я бы посетил реконструкцию "башкирские послы у Ивана Грозного требуют присоединить БАШКОРТОСТАН к московии . дарю идею ,Корней .



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1

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  • Участник
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  • 9 | 22.08.2019, 10:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8189 | Рейтинг: -590,3
Казань существовала уже до взятия её Московией, и да, даже пишут, что по её взятию татар из неё выгнали. Однако татары намного ранее стали вертаться в свою шахри Казан, нежели башкиры стали селиться в Уфе, основанной уже после того эпохального добровольного вставания на лыжи. И да, и Уфу татары освоили ранеее башкир, и до сих в Уфе татар больше чем башкир.
Вот пожалуй основные разности и похожести двух этих городов.
Можно к этому добавить, что и в целом по Башкортостану чын башкир и четверти населения не наберётся, а в Татарстане татар чуть более половины населения. Да, и в Башкортостане, татар, и тем более татароговорящих поболее ысын башкир.
Нет не могу, не добавить. В Казани, в кремле красуется уже давно мечеть Кул Шэриф. В Уфе с большими скандалами уже премного лет идёт строительство мечети. И фонд с огромной мошной есть, а чего то не хватает.



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2

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  • Участник
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  • 10 | 22.08.2019, 10:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
8 | 22.08.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

5 | 22.08.2019, 09:26 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 607 | Рейтинг: +193----------Вакуум чем то надо заполнять , я бы посетил реконструкцию "башкирские послы у Ивана Грозного требуют присоединить БАШКОРТОСТАН к московии . дарю идею ,Корней .
_____________________________________________
Неплохая идея.
Только подарок не по адресу.
Подарите идею тем, кто устраивает этот музей.



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0

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  • Участник
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  • 11 | 22.08.2019, 10:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
Нет не могу, не добавить. В Казани, в кремле красуется уже давно мечеть Кул Шэриф. В Уфе с большими скандалами уже премного лет идёт строительство мечети. И фонд с огромной мошной есть, а чего то не хватает.
_______________________________________________
Красивая мечеть.
Единственное, за её постройку ЮНЕСКО чуть не лишило казанский кремль статуса памятника ЮНЕСКО, как единственную в мире, сохранившуюся татарскую крепость. Предполагаю, властям Татарии пришлось сильно суетиться для решения этой проблемы.
Но мне даже больше мечети понравилось решение казанских архитекторов по пожарной части. Как они её красиво поставили.



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  • 12 | 22.08.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как уже достали башкирские нацики !!! Министр культуры Шафикова и вся её братия . Эту змею давно надо гнать поганой метлой. Надеялись на новую власть, что наведут порядок в культуре, но увы им все равно . ... по крайней мере такое впечатление у простых работниках культуры.



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4

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  • 13 | 22.08.2019, 11:06 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8189 | Рейтинг: -590,3
Это ты Хернец-Мудец очень суетишься, как самая блядовитая девка, хучь чё нить пытаешься скукареть, срыгнуть. И мечеть красивая Кул Шэриф стоит, и с ЮНЕСКО всё в порядке.
Белой краски, как в известном фильме не предлагаю, неча пока красить. а скандалы вокруг строительства мечети Ар Рахим(ов) ничем не закрасишь.



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  • 14 | 22.08.2019, 11:09 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
13 | 22.08.2019, 11:06 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8175 | Рейтинг: -588,6

Это ты Хернец-Мудец очень суетишься, как самая блядовитая девка, хучь чё нить пытаешься скукареть, срыгнуть. И мечеть красивая Кул Шэриф стоит, и с ЮНЕСКО всё в порядке.
Белой краски, как в известном фильме не предлагаю, неча пока красить. а скандалы вокруг строительства мечети Ар Рахим(ов) ничем не закрасишь.
_____________________________________________
Опять хрюкнул не про адресу, Шрек.
Просто ты не знаешь Казань, не знаешь её истории.
С Юнеско всё в порядке. Хотя и пришлось властям напрягаться.
Кстати, дважды пришлось напрягаться и суетиться для решения вопросов с ЮНЕСКО.
Но ты этого не знаешь.
Твой мир - тухлый гараж.



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  • 15 | 22.08.2019, 11:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18277 | Рейтинг: -3166,8
Надо взять и скопировать аул в Зауралье, в татарии и под Москвой. Труднее всего будет построить зауральские постройки, одни капитальные ворота и сараи обойдутся в копеечку. Затем татарские. Дом с печкой посредине, во дворе лачуга для козы, забор из штакетника и такие же ворота. Русскую деревню можно без заморочек, перенести давно брошенный дом и поставить в бурьяне.



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  • 16 | 22.08.2019, 11:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12737 | Рейтинг: -1932,9
15 | 22.08.2019, 11:11 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18262 | Рейтинг: -3165,7

Надо взять и скопировать аул в Зауралье, в татарии и под Москвой. Труднее всего будет построить зауральские постройки, одни капитальные ворота и сараи обойдутся в копеечку. Затем татарские. Дом с печкой посредине, во дворе лачуга для козы, забор из штакетника и такие же ворота. Русскую деревню можно без заморочек, перенести давно брошенный дом и поставить в бурьяне.
________________________________________________
Кац, перед тем, чтобы что-нибудь сказать, надо хоть немного изучить вопрос.
Прекрасные памятники русского зодчество. Некоторые из них без единого гвоздя построены.
Какая хорошая первоначальная мысль была: "воссоздать утраченные памятники уфимской деревянной архитектуры, в частности, стоявший в Саду Аксакова Летний театр Виденеева, здание Общества вспоможения труду и еще более десятка снесенных в разные годы исторических домов, особняков и усадеб. Также рассматривалась возможность переноса в музей деревянных памятников архитектуры, попадающих в зону застройки.".
Между прочим, в Казани много снесённых и разрушенных зданий восстановили и очень красиво получилось.



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  • 17 | 22.08.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_____________________________________________
Опять хрюкнул не про адресу, Шрек.
Просто ты не знаешь Казань, не знаешь её истории.
С Юнеско всё в порядке. Хотя и пришлось властям напрягаться.
Кстати, дважды пришлось напрягаться и суетиться для решения вопросов с ЮНЕСКО.
Но ты этого не знаешь.
Твой мир - тухлый гараж.

------------------------------------
14 му , кому что, а башнацикам хернецам только татар подавай.Кусок в горло им не лезет, если в татарах не покопаются.А многие татары даже знать не знают, что есть такая нация "башкиры". ))) Кул- Шариф давно построена и действует , достраивай долгострой Ар- Рахим , давай.



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  • 18 | 22.08.2019, 11:40 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8189 | Рейтинг: -590,3
Как не по адресу, наоборот строго по адресу Хернеца с другими твоими доопределениями.. Надо было их все перечислить?



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  • 19 | 22.08.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно обставить так , сидят башкирские послы в богатых национальных костюмах обшитых соболем и куницах а Иван как чмо в рубахе и лаптях стоит перед ними . Можно так же обыграть тему "Башкирского Меда " типа он возымел на царя благотворное влияние . Тема бесконечная в умелых руках она принесет громадную прибыль и это на полном серьезе .



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  • 20 | 22.08.2019, 11:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18277 | Рейтинг: -3166,8
Корней, всякое зодческое в Уфе это вариации построек евреев. Какое тут русское? Или ты ни бум?
А в статье ставится вопрос о том, чтобы Уфу превратить в башкирский Аул. Вот и надо ставить соответствующие объекты.



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