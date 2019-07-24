Уфу переделают в «Башкирский аул»

Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе создадут туристический комплекс «Башкирский аул».Об этом агентству «Башинформ» сообщили в Управлении по госохране объектов культурного наследия Башкирии.Несколько лет назад под будущий музей в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Менделеева, проспектом Салавата Юлаева и парком Лесоводов в постоянное (бессрочное) пользование был выделен участок площадью 3,7 гектара. На этой территории предполагалось воссоздать утраченные памятники уфимской деревянной архитектуры, в частности, стоявший в Саду Аксакова Летний театр Виденеева, здание Общества вспоможения труду и еще более десятка снесенных в разные годы исторических домов, особняков и усадеб. Также рассматривалась возможность переноса в музей деревянных памятников архитектуры, попадающих в зону застройки.В 2014 году созданный только формально музей был реорганизован и присоединен к историко-культурному заповеднику «Древняя Уфа» в качестве филиала. Это привело к полному пересмотру проекта. Как пояснили в Управлении по госохране объектов культнаследия РБ, перемещение ценных объектов историко-градостроительной среды возможно лишь в качестве исключительной меры для предотвращения их возможной утраты, а по федеральному законодательству решение о перемещении объектов культнаследия относится к полномочиям Российской Федерации. Поэтому от идеи Музея деревянного зодчества было решено отказаться.Музеем-заповедником «Древняя Уфа» разработана новая концепция создания на выделенной территории туристического комплекса «Башкирский аул», где будет представлена традиционная культура башкирского народа. В комплексе в разных секторах будут представлены все четыре проживающие на территории республики этнографических группы башкир: центральные, южные, юго-восточные и северные. В каждом секторе предполагается размещение одной усадьбы, включающей дом, сарай, амбар, кухню колодец и прочие хозяйственные постройки, иллюстрирующие особенности жизни разных этнографических групп. Центральным элементом туристического комплекса станет музей меда, перед входом в который предполагается разместить ярмарочную площадь с сувенирными лавками. В нем также планируется создать ресторан башкирской кухни.Таким образом, в комплексе «Башкирский аул», не выезжая из Уфы, можно будет увидеть историко-культурные особенности республики.Серьезным препятствием для создания туристического объекта может стать необходимость расселения домов частного сектора, расположенных на выделенном под него участке земли. Как показывает опыт застройщиков, расселение частных домов на площади 3,7 гектара может стоить несколько сот миллионов рублей.