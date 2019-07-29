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Банк «Восток»: Ничто не забыто, никто не забыт

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Кандидат на должность главы Башкортостана Рафис Кадыров рассказал "Idel.Реалии" о том, почему ему не нравится отсутствие должности "президента" республики, коррупции в региональной элите, своем бизнесе, зарплате и отсутствии недвижимости, а также отношении к делу Айрата Дильмухаметова. Кадыров считает, что его не могли не допустить к выборам, так как за это последовало бы уголовная ответственность.

Банк «Восток»: Ничто не забыто, никто не забыт


"Idel.Реалии" продолжают публиковать серию материалов о выборах главы Башкортостана, о кандидатах на этот пост и о тех, кого не допустили. Ранее мы обнародовали тезисы Айрата Дильмухаметова и интервью с кандидатом на пост главы РБ Владимиром Барабашем. Отметим, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров отказался от интервью, сославшись на плотный график. На сей раз нашим собеседником стал Рафис Кадыров.

— Почему в своей предвыборной программе вы постоянно пишете должность "главы Башкортостана" с заглавной буквы?

— Я привык писать "президент" с большой буквы. А здесь, раз сказали "глава", то приходится писать "глава" с большой буквы. В этом есть определенный юмор. Я как-то с Владимиром Владимировичем переписывался, я еще тогда говорил, хорошо, что еще "низом" не назвали. Почему не "задница"?

— А как вы относитесь к тому, что называется "глава", а не "президент"?

— Понимаете, я же сказал, это своего рода издевательство над народом Башкирии — назвать руководителя республики "главой". Поэтому я же сказал, что я у него попросил как-то, почему не назвали чуть-чуть ниже? Можно ведь было назвать "задницей" или "жопой"! Это анатомические элементы тела человека. Это все я воспринимаю как издевательство над народом, опущенным ниже плинтуса, как говорится. Поэтому — "глава", "башлык", хорошо еще не шапка. Поэтому я пишу с большой буквы.

— Вы в своей программе говорите, что намерены провести экономическую реформу, реформу в судебной системе, чтобы суды были прозрачными и независимыми. При нынешней степени свободы республики от Москвы это все сложно реализуемо, ведь это не то, что можно решить на уровне исключительно Башкортостана. Система власти в стране, как вы знаете, устроена так, что без оглядки на Москву такие шаги не предпринимаются. В этой связи будете ли вы настаивать на том, чтобы отношения РБ и федерального центра регулировались особым договором о разграничении полномочий?

— Ситуация такая: на Земле, наверное, остался один человек, зовут его Рафис Кадыров, который сегодня, если народ его изберёт в законном порядке, может посадить кремлевскую команду за стол переговоров — для того, чтобы они исправили свои преступления, которые они совершили против Башкирии. Они сделали многоходовку, используя принцип "окна Овертона": сегодня это позволено, завтра это позволено, послезавтра это позволено...

Они меня в 1991 году не пустили в президенты, в 1993 году, как в одной книге написано, трое сотрудников Федеральной службы безопасности, которые были руководителями — полковниками, подполковниками — пришли в день выборов со мной коньяк пить, признались в том, что они два года занимались решением вопроса, как не допустить Кадырова Рафиса в президенты республики. Не нашли они никакого выхода, как создать систему подтасовки. Те системы подтасовки, которые отработаны в Башкирии, они были созданы в ФСБ России в течение двух лет. И они, таким образом, Кадырова Рафиса убрали и поставили Муртазу Рахимова, согласовываясь, что они будут делать то, то, то.

В результате они, начиная с 1991 года, потихоньку опустили суверенные республики на уровни губерний. А сейчас следующим ходом они хотят тихонько-тихонько нового своего шнурка поставить как врио, а потом как главу республики. Хотят опустить до уровня объединения в крупную губернию, чтобы понятия "автономия" и "суверенитет" просто исчезли. И как бы это не было печально, на Земле сегодня остался только один человек, который идет на выборы главы республики, он, конечно, потом за считанные дни переименует [главу] в президента республики и ничего они со мной не сделают, если народ выберет, ведь он принимал суверенитет республики, голосовал за него. И никто никому, ни Курултаю, ни Кремлю, еще кому-то там, не позволено менять декларацию о суверенитете, которая принята в республике. Эта декларация опирается на автономную республику. Декларацию мы приняли с разрешения президента России. Верховный Совет России его утвердил. Никто никаких претензий не предъявлял. Эта декларация положена в основу Конституции РБ. И какие-то там, подтасовкой заходившие единороссы, ее меняют в Курултае, это незаконно. Это можно менять только путем всенародного референдума. А все остальное ложится на "окна Овертона" — сегодня это сделали, завтра это, послезавтра это сделали, потом забудут, что существовал когда-то народ Башкирии, который заключал когда-то договор о присоединении к России, будет просто забыт.

Если хотят что-то изменить, что-то получить и свою свободу сохранить и экономику сохранить, им надо выбирать Рафиса Кадырова. Если не хотят, у них есть выбор. Пусть выберут поставленного Кремлем человека и он выведет их туда, куда надо, они будут жить в большой губернии.

— Вам сейчас 64. Не считаете ли вы, что в быстро меняющемся мире делать какие-то преобразования легче будет представителям прогрессивной молодежи?

— А вы где-то видели у нас прогрессивную молодежь?

— Вероятно, они есть и в Башкортостане, ведь они есть во всей стране.

— Я не вижу их пока. Я сам еще очень молодой. У меня бабушка умерла в 112 лет. Я даже половину времени не прожил. Того опыта, который накоплен у Рафиса Кадырова, нет в республике ни у кого. Да, он, действительно, человек, который может решить все задачи, которые стоят перед республикой и решить все проблемы.

— Скажите, проблема коррупции актуальна для Башкортостана?

— Вы зайдите на сайт "Восток". Есть такой сайт у меня. На английском написано — не трудно найти. И там написано 10 заявлений о возбуждении уголовных дел на трех президентов, то есть, [на] Муртазу Рахимова, Рустема Хамитова, на врио, который сейчас находится, на премьер-министров республики и помощников президентов. Там фамилии стоят. Они не то что коррупцией занимались — они разграбили республику и "Восток"! Сейчас уголовное дело спустилось от Путина до уровня СК республики, кажется. Пока идет предвыборная кампания, поэтому они пока гуляют, даже участвуют в выборах. А Кадырова выберут, они сядут все. И коррупции будет меньше.

— Вы президент компании "ДжиТиЭл" (GTL)?

— Я работаю президентом компании.

— По базе данных "Интегрум", уставной капитал этой компании свыше 500 млн руб. Вы владеете более чем 30% акций компании и выступаете одним из 16 ее учредителей. У вас самая большая доля акций. По данным этой же базы, у компании есть задолженность по налогам. При этом вы указали, что у вас за 2018 год доход составил 195 тысяч рублей. Как вяжется президентство в такой компании и ваш доход за год в 195 тысяч рублей?

— Вы влезли в очень сложную тему, в которой надо быть очень осторожным. Потому что то, что вы сейчас говорите, лучше не использовать в этой статье, потому что вас могут привлечь к ответственности (информация имеется в открытом доступе — "Idel.Реалии").

Компания в действительности стоит где-то 500 млн долларов. Стоимость компании балансовая. У нее разные задачи, разные вопросы, разные проблемы есть. Как бы вас юристы компании не привлекли к ответственности и не поставили огромные суммы претензий к вам. Поэтому будьте просто внимательны. Компания публичная. Там около 4 тысяч акционеров.

Вы знаете, что такое публичная компания? Это компания, у которой акции торгуются по всему миру. У нас в одно время — я посмотрел — по-моему, [представители] из около 72, что ли, стран мира были акционерами. Их можно купить в Австралии, США, сегодня купил, завтра продал. Я не знаю количества акционеров. Один раз перед собранием я получаю полный список акционеров. Они меняются. То есть, это публичная компания. Это раз. Потом, в 2015 году она являлась лидером российского фондового рынка. Каждый год модные экономические журналы выводят 100 самых крутых компаний. В 2015 году она была самой крутой.

— Вы говорите о том, насколько компания большая, значимая, но в то же время у вас доход за прошлый год менее 200 тысяч рублей.

— Я не закончил ответ. Вы потом сократить можете, вы дослушайте. Значит, таким образом... Вы меня поняли, что компания принадлежит не Рафису Кадырову одному, а около 4 тысяч человек?! Так? Кадыров имеет небольшой пакет акций, сравнительно небольшой. Не 51%. И она может меняться время от времени. А сколько я зарплату себе плачу — это мой личный интерес. Личный вопрос. А вы знаете, сколько получает президент США Дональд Трамп? Один доллар. И это определенная мода среди людей, которые независимы. Не только Трамп, но и президенты других крупных компаний получают один доллар. Зайдите в Гугл и посмотрите. Компании стоят сотни миллиардов, а руководитель этой компании получает доллар.

Я не имею права получать один доллар, потому что я должен налог платить, если работаю. Я поэтому получаю минимальную зарплату, которая разрешается в России. Потому что мне зарплата не нужна. У меня достаточно денег для того, чтобы жить и финансировать работы огромного масштаба. Я же прекрасно понимаю, у меня в 2019 году будут выборы президента республики, или главы, или задницы, как назовем, так и будет. Зачем мне рисоваться? Перед кем?

— У вас нет никакой недвижимости. Вы говорите, что вы независимы, что у вас достаточно своих средств...

— А почему у меня должна быть недвижимость?

— Ну как, у любого человека...

— Не у любого человека. Это вы привыкли. Вас, молодое поколение, воспитали в коррупционной системе. Если человек богатый, он должен замки иметь.

— Нет, не замки. У вас даже квартиры нет.

— А зачем мне квартира. Сейчас очень модно снимать квартиры. Шикарные квартиры снимать — это является модой по всему миру. Молодое поколение квартиры не покупает. Зачем привязывать себя? Я сегодня живу в Москве, а завтра могу жить в Уфе. Мне не нужны квартиры. Дети у меня себе купили, а я себе квартиру не сделаю, потому что я треть жизни живу за рубежом, треть жизни живу в гостиницах. А так я живу в съемной квартире. Кому это мешает? Вы смотрите на своих воров кругом, которые награбили и замки имеют. А я не имею. Я вот такой парень. Я другого этапа жизни человеческого. Меня не волнуют ценности. Я входил в числе 50-ти самых богатых... 30-ти самых богатых людей СССР. Я уже был в жизни миллиардером, который был богаче всех миллиардеров России. Ну и что в результате? В результате реанимация? А когда я умер, я просил кого-то там — оставьте меня, я хочу только это делать, я не хочу быть богатым.

— Давайте вернемся к выборам.

— Давайте.

— Вы наверняка знаете, кто такой Айрат Дильмухаметов.

— Да, я знаю его. Встречался с ним за несколько месяцев до его ареста.

— Он был арестован на фоне его заявлений о планах принять участие в выборах. Как вы думаете, почему его не допустили, а вас допустили?

— Во-первых, Дильмухаметова знаю еще мальчиком. Когда мы как-то рассматривали молодежную политику в Верховном Совете Башкирии, еще депутатом, мы дали возможность молодежи Башкирии направить к нам для доклада одного человека. Башкирское молодежное движение прислало Айрата Дильмухаметова. Мы все внимательно, молча слушали этого человека. Он еще перед Верховным Советом Башкирии говорил те слова, которые он говорил потом. Это его мировоззрение. Если сегодня врио главы, придя во власть, арестовывает этого человека — конечно, используя Федеральную службу безопасности — он просто боится этого человека. Потому что Дильмухаметов является единственным соперником нынешнего врио главы, который мог ему по морде дать за те преступления, которые он совершил, когда был помощником Рахимова. Он подтасовывал там результаты выборов, продавал и т.д., и т.д. Типографски изготавливал, кажется, 700 тыс поддельных бюллетеней. Айрат является единственным свидетелем, который его тогда прижал. Меня тогда не было. Поэтому он является врагом номер один нынешнего врио главы. И он сейчас сидит.

— То есть, в вас не видят угрозу?

— Постойте. Мне наплевать на всю вашу так называемую республиканскую элиту. Понимаете, о чем разговор? Они — люди, которые не имеют свободы. Кто-то их назначил из Кремля. Кто-то путем фальсификации результатов выборов пришел в Курултай и т.д. Поэтому этот состав элиты — они духовно нищие все, включая врио главы. Поэтому меня они абсолютно не интересуют. А на выборах мы зарегистрировались на законных основаниях. Мы были в состоянии зарегистрироваться, мы зарегистрировались. Если они при регистрации какие-то нарушения сделали, я в тот же день обратился к прокурору республики. Лежит заявление у них о том, что есть нарушения при регистрации кандидата. Кого-то там хотят, а кого-то не хотят. Это не моя дальше забота. Я свое заявление оставил. Дальше это правоохранительная система. Я еще раз повторяю, мне наплевать на всю элиту республики. Я не считаю их заслуженными людьми или уважаемыми людьми. Если они были бы заслуженными и уважаемыми, сегодня у нас была бы суверенная республика со всеми атрибутами в составе РФ, с мощной экономикой, с хорошим благосостоянием населения. Они же заняли все оптом и розницу, ограблением кто где может. Как можно уважать эту элиту? И считать их, разрешают, бояться не бояться. Пошли они знаете куда, сами знаете куда.

— Вас почему допустили?

— Почему пустили или не пустили? Вы задаете вопрос в рабской философии. Вы сами, журналист, разговариваете со мной, я уже чувствую по вашим вопросам, у вас рабство внутри. Как можно пустить или не пустить?

— Но Дильмухаметова не пустили ведь?

— Собрали документы, сдали. Дильмухаметова пустили или не пустили. Дильмухаметова нельзя сравнивать с Рафисом Кадыровым. Вы понимаете, о чем разговор?

— Нет. А почему вас нельзя сравнивать с Дильмухаметовым?

— Почему Дильмухаметова с Рафисом Кадыровым нельзя сравнивать... Потому что Кадырова нельзя пока посадить в тюрьму. Попытки были. Но нет причины. Возбудили уголовное дело против банка с целью попытки посадить Кадырова, но оказалось, что никто никогда там не крал ни одного рубля. Документы висят на сайте "Восток" в 500 страниц. Кадыров — член Союза писателей России. Известный человек, книги которого изданы на многих языках многомиллионными тиражами. Он политик. И если его посадить, это значит получить проблемы международного уровня.

У меня семь совместных предприятий открыто за рубежом. Для того, чтобы кого-то взять за задницу, у этого человека должна быть задница мокрая. Объясню по-человечески. Для того, чтобы на человека можно было воздействовать, он должен иметь грех. Если есть хоть на один рубль — грех, можно на него воздействовать. А если греха у человека нет, можно совершить грех, пытаться это делать, но это заканчивается уголовным делом.

Вот в 1998 году они меня три дня продержали в тюрьме, чтобы не зарегистрировать, сейчас против этих людей лежит уголовное дело. Вот они сейчас ходят на работу. Ходят себе на дачу в отпуск и не понимают, что скоро их заберут и посадят в тюрьму за незаконный арест Кадырова Рафиса на два с половиной дня. Кто бы они ни были.

Я как-то у папы в детстве спросил, что на Земле самое сильное. Религия, войско? А папа у меня историком был. Он сказал, что самое сильное — это то, что называется бюрократией. Я говорю, объясни. Он говорит, в древнем Египте люди строили пирамиды время от времени все больше и больше. Для того, чтобы строить пирамиду, они построили управление строительством. На каждого рабочего по 10 управленцев. Они управляли, какой камень какой стороной, как сделан, как перевезет, пока камень лег в пирамиду, десять управляющих контролировали одного рабочего. После этого пирамиды перестали строить, но управленческая система осталась. И Египет, который был величайшей державой в течение тысячелетий, то есть управленцы были, чиновники... В мире самая страшная сила — это чиновники. Вот Рафиса Кадырова на два с половиной дня продержали, сейчас лежит уголовное дело. Оно потихоньку расследуется, двигается, рано или поздно все равно этих людей посадят. А попробуй ты его еще раз посади!

Идель.Реалии
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  • Изображение
  • Гость
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  • 1 | 27.08.2019, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сбитый летчик ! Ни доктор, ни банкир...Был бы у Рафиса успешный бизнес, не лез бы уже во второй раз в главы Башкирии.



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3

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  • Участник
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  • 2 | 27.08.2019, 09:28 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3782 | Рейтинг: -304,2
Рафис Кадыров тоже очень достойный кандидат.

Человек дела, грамотный профессионал, чем то напоминает Татарстанских президентов.



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6

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  • Гость
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  • 3 | 27.08.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ситуация такая: на Земле, наверное, остался один человек, зовут его Рафис Кадыров, который сегодня, если народ его изберёт в законном порядке, может посадить кремлевскую команду за стол переговоров — для того, чтобы они исправили свои преступления, которые они совершили против Башкирии. Они сделали многоходовку, используя принцип "окна Овертона": сегодня это позволено, завтра это позволено, послезавтра это позволено...
================================
Ё...т твою мать, вот это да !!!!!!
Требую провести психоневрологическую экспертизу этому существу!
Почему люди, с такими явными отклонениями находятся среди нас?!



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4

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  • 4 | 27.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С*ка на*бал меня с ваучерами



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5

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  • Эксперт
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  • 5 | 27.08.2019, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1321 | Комментарии: 65231 | Рейтинг: +12214
4 | 27.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован

С*ка на*бал меня с ваучерами
____________________________
А чо вас, идиотов, не наЁбывать? Ты, поди, и в МММ деньги клал...
Умные либо вкладывали в перспективные предприятия - оборонку, ТЭК(нефтянку, газ - туда же отношу) - то, что не разорится в ближайшее время и будет востребовано еще долгие годы, либо с дисконтом, конечно, покупали акции ТЭКа России, Сбербанка на фондовых биржах.

Кто хотел знать куда вкладывать ваучеры - тот смотрел не Рабыню Изауру по телеку - а дебаты между экономистами и младореформаторами по НТВ, чита "Экономическую газету" или хотя бы АиФ.
Кто не хотел - смотрел Изауру, толкал за поллитру водки свои ваучеры или тащили в багк Восток.

Иду я на работу как-то ДНЁМ, часика в 2 - а на встречу мне двоюродная сестра Ирка... откель , грю, красавица? А она мне - с 5 утра стояла в очереди в Восток сдать наши 4 ваучера... ППЦ!!!! Грю Ты дура, да? А у меня спросить - не додумалась? Накуя ты понесла их туда?! А ведь ее родители в то время на УМПО работали... могли там пристроить ваучеры(мы именно туда и пристроили свои 4 и ни сколько не пожалели!!! Сначала были кой-какие дивиденды - 1 раз продуктами - тушенкой, крупами, потом сущие копейки, конечно - ворюги в руководстве прочухали, что им мало достается, лучше себе тырить, но акции скупали активно и весь инорс в нутриевых шубах ходил))))) мне шуба не нужна была, поэтому я на 4 ваучера купила первый комп сыну в 2003 и комнату в 2004 ).
Но - они же хитровые-баные, мои родственники, Бога за бороду все схватить норовят - решили, что в Востоке им будет больше дивидендов....



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7

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  • 6 | 27.08.2019, 11:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18305 | Рейтинг: -3171,2
Обогатился зараза украв ваучеры у народа республики, теперь еще что то хочет замутить.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 27.08.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мавроди дал дуба, и давно горит в аду..., Рафис там тебя заждались.Так как масштаб обмана мень, тебя прежде чем бросить в кипящую смолу, слегка поджарят, для адаптации.



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1

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  • Участник
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  • 8 | 27.08.2019, 12:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12797 | Рейтинг: -1937,4
5 | 27.08.2019, 11:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1321 | Комментарии: 65227 | Рейтинг: +12215

4 | 27.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован

С*ка на*бал меня с ваучерами
____________________________
А чо вас, идиотов, не наЁбывать? Ты, поди, и в МММ деньги клал...
Умные либо вкладывали в перспективные предприятия - оборонку, ТЭК(нефтянку, газ - туда же отношу) - то, что не разорится в ближайшее время и будет востребовано еще долгие годы, либо с дисконтом, конечно, покупали акции ТЭКа России, Сбербанка на фондовых биржах.
_____________________________________________
Кухарка, ты забываешь одну вещь.
Была куча перспективных предприятий, но разориться (или разорить) могло любое. И оборонку и нефтянку и прочее.
Дело случая. Случая с нашей стороны, разумеется, никто не знал, на какое предприятие упадёт взор толстощёкого "демократа", какое предприятие захочет прикарманить, обанкротить и продать.



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2

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  • Участник
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  • 9 | 27.08.2019, 12:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12797 | Рейтинг: -1937,4
Честно говоря, мало что знаю о Кадырове (вроде первый в СССР коммерческий банк).
Говорят - жулик ещё тот, но пара моментов в его интервью мне понравились.



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  • Гость
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  • 10 | 27.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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9 му


Про сегодняшнюю башкирскую элиту и аулов и участковых милиционеров- Кадыров прямо в глаз!



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  • 11 | 27.08.2019, 12:31 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3782 | Рейтинг: -304,2
Он не жулик, его Бабай обанкротил.



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  • 12 | 27.08.2019, 12:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12797 | Рейтинг: -1937,4
10 | 27.08.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

9 му


Про сегодняшнюю башкирскую элиту и аулов и участковых милиционеров- Кадыров прямо в глаз!
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И не только им он дал очень точное определение (про участковых ничего не скажу, у них работа тяжёлая, но Вы можете попробовать выполнить её лучше).
В интервью есть ещё хорошие моменты.



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  • 13 | 27.08.2019, 12:35 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3782 | Рейтинг: -304,2
Если бы он был жуликом, отсидел бы как Мавроди.

А так, все претензии насчёт ваучеров к Бабаю.



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  • 14 | 27.08.2019, 12:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4613 | Рейтинг: -721,1
Кухарка. Как ты относишься як Немцову и Чубайсу?
От твоего ответа зависит, отношение народа к Мавроди и в частности к Кадырову.



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  • 15 | 27.08.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я привык писать "президент" с большой буквы. А здесь, раз сказали "глава", то приходится писать "глава" с большой буквы.


Я вот тоже привык писать "муд к" с большой буквы. А здесь, раз сказали "мудила", то приходится писать "муд к" с большой буквы. Это все о тебе, Рафис. Муд.к - он во совсем мудило.



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  • 16 | 27.08.2019, 12:52 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8232 | Рейтинг: -594,1
Кухарка, ты забываешь одну вещь.
Была куча перспективных предприятий, но разориться (или разорить) могло любое. И оборонку и нефтянку и прочее.
Дело случая. Случая с нашей стороны, разумеется, никто не знал, на какое предприятие упадёт взор толстощёкого "демократа", какое предприятие захочет прикарманить, обанкротить и продать.
+++++++++++++++++++++++++++++
Толстощекие "демократы" очень активно и особо обратили взор на всю самую богатейшую республику России, Башкортостан, и с помощью элитки республики растырили всё её достояние. Мне с "деяний" этой элитки подумалось об аналогии её с правителями Хазарии, описанной Л.Н. Гумилёвым, когда жителям этого государства даже их хана показывали, а правили ей совершенно другие правители. Так и в Башкортостане сложилось, и так происходит.
В общем, задумал я как бы в продолжение и в дополнение к интервью Натальи Зубаревич об причинах отставания Башкортостана от Татарстана статью написать. Алла бирса, сподвигнусь.



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  • 17 | 27.08.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Кадыров позиционирует себя экономистом, но при этом почему-то воздержался от оценки действий башкирской элиты, обваливших капитализацию Советской Башкирии на 30-35% суверенными башкирскими деньгами -РНО.
Судя по тому, что обналичка РНО пополнила карманы исключительно чиновников и банкиров, то причастность г-на Кадырова к расхищению Республики не исключается ?



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  • 18 | 27.08.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 27.08.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован

С*ка на*бал меня с ваучерами
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Кадыров таланливый человек. Но народ РБ этого не понял и проголосовал чтобы Рахимов мог дербанить РБ и Кадырова, и через много лет не смог уяснить истинную причину, а теперь обвиняет его.
Подобное часто всречается. По аналогии обвиняют "обиженную" девушку, типа сама виновпта - задом виляла,..

Эффект Даннинга-Крюгера!!! Господа смерды и холопы!



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  • 19 | 27.08.2019, 13:00 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12797 | Рейтинг: -1937,4
В общем, задумал я как бы в продолжение и в дополнение к интервью Натальи Зубаревич об причинах отставания Башкортостана от Татарстана статью написать. Алла бирса, сподвигнусь.
_______________________________________________
Главное - не роди мышь.



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  • 20 | 27.08.2019, 13:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12797 | Рейтинг: -1937,4
17 | 27.08.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Кадыров позиционирует себя экономистом, но при этом почему-то воздержался от оценки действий башкирской элиты...
_________________________________________
Про что спрашивали, на то и отвечал.
А "элите" он дал свою оценку.



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