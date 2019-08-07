Она должна заплатить максимальный штраф в размере 10 тыс. руб. за незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП). На визитных карточках паркинга использовался логотип в виде башкирского написания слова «Уфа», который больше известен среди обывателей как «три шурупа».
Это — изображение двух башкирских букв и между ними той же буквы, перевернутой на 90 градусов и обозначающей букву «Ф».
С 2016 года исключительными правами на использование этого логотипа, исполненного красно-коричневым шрифтом на белом фоне, принадлежит АО «Международный аэропорт Уфа». Право распространяется до 2025 года. Разрешение на его использование ИП аэропорт не выдавал.
С заявлением в транспортную прокуратуру обратился заместитель генерального директора аэропорта Уфы Владислав Недорезов, следует из материалов дела. Снизить размер штрафа или избежать административной ответственности не помогло даже заявление ответчика о том, что все визитки с этим логотипом она уничтожила.
Влада Шипилова, Коммерсант
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Остерегайтесь трех шурупов, называйте Уфу правильно
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