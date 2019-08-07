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Остерегайтесь трех шурупов, называйте Уфу правильно

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В Уфе ИП присудили штраф за незаконное использование на визитках логотипа «Три шурупа». Арбитражный суд Башкирии удовлетворил заявление уфимского транспортного прокурора Андрея Прилуцкого о наложении штрафа на индивидуального предпринимателя Риту Абсалямову, владеющую паркингом в микрорайоне Нижегородка.

Остерегайтесь трех шурупов, называйте Уфу правильно


Она должна заплатить максимальный штраф в размере 10 тыс. руб. за незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.10 КоАП). На визитных карточках паркинга использовался логотип в виде башкирского написания слова «Уфа», который больше известен среди обывателей как «три шурупа».

Это — изображение двух башкирских букв и между ними той же буквы, перевернутой на 90 градусов и обозначающей букву «Ф».

С 2016 года исключительными правами на использование этого логотипа, исполненного красно-коричневым шрифтом на белом фоне, принадлежит АО «Международный аэропорт Уфа». Право распространяется до 2025 года. Разрешение на его использование ИП аэропорт не выдавал.

С заявлением в транспортную прокуратуру обратился заместитель генерального директора аэропорта Уфы Владислав Недорезов, следует из материалов дела. Снизить размер штрафа или избежать административной ответственности не помогло даже заявление ответчика о том, что все визитки с этим логотипом она уничтожила.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 05.09.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Остерегайтесь трех шурупов, называйте Уфу правильно
=================================
Для меня никогда это новое изображение названия уфы, не ассоциировалось с тремя шурупами. В детстве, кругом разделенным пополам чертой, мы, еще молодые, сексуально озабоченные пацаны, обозначали женсий половой орган, называя его то "киска", то "пещера удовольствий" то,,,, да малоли как. И я просто балбею: ну насколько всё опошленно в сране башкир!!!
Это не три шурупа, это три лоханки, и уних должны быть, как минимум, три болта, соответстветствующего размера,ну и по возможности с соответственной резьбой.



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  • 2 | 05.09.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А не замахнуться ли нам, товарищи, на наши три, понимаете ли, шурупа да и
написать про них песню? Ведь поёт же Закиров про "Три колодца"? Ась?



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1

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  •  
  • 3 | 05.09.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Само название "Три шурупа" для Русского города Уфа,- это оскарбление памяти наших предков. Я бы эти три шурупа ввентил тому кто это придумал, у него в голове их точно нехватает!!!



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8

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  • 4 | 05.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.09.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А не замахнуться ли нам, товарищи, на наши три, понимаете ли, шурупа да и
написать про них песню? Ведь поёт же Закиров про "Три колодца"? Ась?
==================================
Объявляю конкурс и вношу свой вклад:

Три шурупа, это да!!!
Экое посмешище!!!!
Нигде в мире я не видал, худшего зрелища!!!!



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2

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  • Участник
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  • 5 | 05.09.2019, 11:22 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12932 | Рейтинг: -1947,5
1 | 05.09.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

...Мы, еще молодые, сексуально озабоченные пацаны, обозначали женсий половой орган, называя его то "киска...
____________________________________
Вы, похоже, до сих пор сексуально неудовлетворённыц. Насмотрелись киношек про "киски". Никакой, уважающий себя человек, ни в годы моей юности, ни сейчас не называл этот орган "киской".
Меньше кинов смотрите про "киски", а к живым людям идите.



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5

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  • Гость
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  • 6 | 05.09.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На конкурс (на мелодию "трёх колодцев"):

"Логоти-и-и-и-п -
"Три шурупа"!
Как намёк, как намёк, как намёк
На залу-у-упы..."



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  • 7 | 05.09.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЭФЭ, это две 13,4 по бокам, а посередине жо-па. Так оно и есть. Мудрилы сами того не осознавая, нашли символ, ярко выражащий сегодняшнее состояние многострадальной, некогда процветающей, Уфимской губернии, а ныне страны башкир.



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  • 8 | 05.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Да!!! Три пмердильника в одном названии,- это перебор,
даже по башкирским меркам...



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1

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  • 9 | 05.09.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Логотипы, логотипы, срам один и только!
Жопу в трех ракурсах нарисовали,- смейся Старушка Европа.



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2

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  • 10 | 05.09.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_22 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 12912

___________________________________
Вы, похоже, до сих пор сексуально неудовлетворённыц. Насмотрелись киношек про "киски". Никакой, уважающий себя человек, ни в годы моей юности, ни сейчас не называл этот орган "киской".
Меньше кинов смотрите про "киски", а к живым людям идите.

Да Хорнец твой кут не когда бы не назвали киской, вот и из этого ты и бесишься, вроде так же и:еют.., но не киска, а кут Живи спокойно со своим органом-кут смотри фильмы как закалялась сталь и помалкивай. старый пельмен



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1

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  • Эксперт
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  • 11 | 05.09.2019, 12:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1324 | Комментарии: 65391 | Рейтинг: +12224,1
исполненного красно-коричневым шрифтом на белом фоне
__________________________________________
А иное сочетание цвектов фона и шляпок шурупов - можно использовать, я правильно понямаю? Или нет?

Или ушлые аэропортовцы попросту забрендили право на слово Уфа на-башкирском и эти две буквы в таком порядке и в ЛЮБОМ цвете на любом фоне уже никто не может использовать без их согласия?
А может кто-то еще забрендил в других цветах на другом фоне - как узнать, а?
Вообще какой-то пи@дец!



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  • 12 | 05.09.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
тема "сисек" не раскрыта...
Юнг, как там со схемой движения на 2х квадратных метрах при омерзительном запахе общего сортира... и на след день на работу
турк



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0

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  • 13 | 05.09.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чурк сегодня опять мужского внимания домогается, совсем уже каминг-аут.



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4

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  • Гость
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  • 14 | 05.09.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три шурупа это клевый бренд. Кому не нравится, умойтесь. Прыгает один дурачок по ветке и что то пищит про киски и жопы. Что с такого взять?



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2

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  • 15 | 05.09.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше бы эта проблемная государственная структура, коей является МАУ повысила качество обслуживания.
Там недоброжелательность и чванство ощущаются на каждом шагу.
Сочетание прогорклой муки и сахара в виде плюшки стоит как авторский сливочный тортик?
А бараки строителей аэропорта в кустах напоминают Александровку времен послевоенной пятилетки.
Ни медпункта нет в поселке обслуживающего персонала , ни начальной школы.
Об автостоянке лучше снять кино. Встречающие на авто при задержке рейсов в три шурупа ждут своих родных сутками в антисанитарных условиях ближайших садоводческих товариществ .
В том числе водители маршрутных, ведомственных и туристических автобусов.
Такшта, главмаувцы не чирикали бы из своего говна, а занялись своими прямыми обязанностями цивилизованного обслуживания пассажиров.



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2

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  • Участник
  •  
  • 16 | 05.09.2019, 12:49 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12932 | Рейтинг: -1947,5
10 | 05.09.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Да Хорнец твой кут не когда бы не назвали киской, вот и из этого ты и бесишься, вроде так же и:еют.., но не киска, а кут Живи спокойно со своим органом-кут смотри фильмы как закалялась сталь и помалкивай. старый пельмен
_______________________________________________
Киска, ты сегодня публику повеселить решил(а)?
Пока хреново у тебя получается, хоть ты и поднатужился.



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5

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  • Участник
  •  
  • 17 | 05.09.2019, 12:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12932 | Рейтинг: -1947,5
Да Хорнец твой кут не когда бы не назвали киской
_________________________________________
Я так понимаю, ты сейчас с гордостью сообщаешь, что вот тебя-то (или твою задницу?) так и называли - киской.
Ладно, Киска, попытайся ещё повеселить, позовёшь, когда посчитаешь, что что-то очень остроумное сказал.



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4

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  • Гость
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  • 18 | 05.09.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три шурупа это не бренд, это переписывание истории, Сначало из башкирии сделали страну башкир, теперь из Уфы,-эфэ!!
Я не хочу чтобы паганили славное имя Русского города Уфа!
С каккого такого бадуна Уфа пишется и произносится на всех цивильнгых языках в том яичле и английском исторически правильно, а на БЯцком искажается?!
И вот попробуй в нашем "правовом" государстве подать на них в суд, так самого и засудят....



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3

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  • Гость
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  • 19 | 05.09.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая срана такой и бренд



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  • 20 | 05.09.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 05.09.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Три шурупа это не бренд, это переписывание истории, Сначало из башкирии сделали страну башкир, теперь из Уфы,-эфэ!!
Я не хочу чтобы паганили славное имя Русского города Уфа!
С каккого такого бадуна Уфа пишется и произносится на всех цивильнгых языках в том яичле и английском исторически правильно, а на БЯцком искажается?!
И вот попробуй в нашем "правовом" государстве подать на них в суд, так самого и засудят....
-----------------------------------
На английском произносится как Юфа. А что означает русское слово Уфа?



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