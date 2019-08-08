Он пригласил ее в Совет по правам человека, который будет действовать в Башкирии.
Зульфия довольно активно занимается правозащитной деятельностью. Я, кстати, буквально вчера подписал указ о создании Совета по правам человека и Зульфию в прямом эфире практически приглашаю, – сообщил Хабиров.
Он добавил, что совет будет состоять из порядка 30 человек. По словам врио главы республики, этот орган должен следить за деятельностью чиновников, в том числе и за главой Башкирии, чтобы не нарушались права жителей региона.
ПроУфу
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Хабиров пригласил «Яблочницу» в Совет по правам человека
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