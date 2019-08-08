Хабиров пригласил «Яблочницу» в Совет по правам человека

Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках ток-шоу «Антидебаты» на телеканале БСТ сделал интересное предложение своему конкуренту по выборам, кандидату на пост главы республики от партии «Яблоко» Зульфие Гайсиной.Он пригласил ее в Совет по правам человека, который будет действовать в Башкирии.Зульфия довольно активно занимается правозащитной деятельностью. Я, кстати, буквально вчера подписал указ о создании Совета по правам человека и Зульфию в прямом эфире практически приглашаю, – сообщил Хабиров.Он добавил, что совет будет состоять из порядка 30 человек. По словам врио главы республики, этот орган должен следить за деятельностью чиновников, в том числе и за главой Башкирии, чтобы не нарушались права жителей региона.