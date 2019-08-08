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Хабиров пригласил «Яблочницу» в Совет по правам человека

  • Опубликовано: ПроУфу | 06.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38893 | Комментарии: 9
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Он 4 сентября подписал указ о создании Совета по правам человека в Башкирии. Врио главы Башкирии Радий Хабиров в рамках ток-шоу «Антидебаты» на телеканале БСТ сделал интересное предложение своему конкуренту по выборам, кандидату на пост главы республики от партии «Яблоко» Зульфие Гайсиной.

Хабиров пригласил «Яблочницу» в Совет по правам человека


Он пригласил ее в Совет по правам человека, который будет действовать в Башкирии.

Зульфия довольно активно занимается правозащитной деятельностью. Я, кстати, буквально вчера подписал указ о создании Совета по правам человека и Зульфию в прямом эфире практически приглашаю, – сообщил Хабиров.

Он добавил, что совет будет состоять из порядка 30 человек. По словам врио главы республики, этот орган должен следить за деятельностью чиновников, в том числе и за главой Башкирии, чтобы не нарушались права жителей региона.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 06.09.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он добавил, что совет будет состоять из порядка 30 человек
======================================
Я чЁта не врублюсь,ведь для того чтобы проверить деятельность чиновника есть масса контролирующих органов. Вот эти 30 человек все имеющиеся заменят, или это плюс к ним ?!
Еще каков годовой бюджет "Совета", включая расходы на помещение, транспорт, зарплаты, ну и такие мелочи ка загранкомандировки по обмену опытом...



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2

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  • Гость
  •  
  • 2 | 06.09.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть работают на общественных началах.
трудоустройство и нехилая з/плата.
Какая защита наших прав!?
Себя будут защищать от нас



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 06.09.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще желающие пойти на выборы проголосовать за остой есть?
турк



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1

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  • Участник
  •  
  • 4 | 06.09.2019, 12:17 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1414 | Рейтинг: +729,1
еще желающие пойти на выборы проголосовать за остой есть?
турк

Да тута целое отделение во главе старой тартилы, которое в с утра побежит на избирком проголосовать за срадия , а потом перья свои начнут гнуть петушиные, что все по чесноку было



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16

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  • Гость
  •  
  • 5 | 06.09.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще желающие идти на выборы есть
++++

Жизнь так хрупка и коротка, что тем, кто помнит об этом, идти туда, где тебя постоянно обманывают -себе дороже.
Скептикам наперед известно, что если им в голову попадет сосулька, то башкирские власти заявят, что покойный вовремя прошел диспансерный осмотр и анализы у него были прекрасные.
И это значит, что к медицине и мэрии претензий нет.



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3

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  • Гость
  •  
  • 6 | 06.09.2019, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если в этот совет на работу будет приглашать Хабиров, то нарушений у него точно не будет! Этот совет такое же бесполезное создание, как и общественная палата! Очень Опытный



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2

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  • Гость
  •  
  • 7 | 06.09.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совет будет думать, что он способен и может оказать помощь человеку, страдающему от несправедливости.
Человек будет думать, что он получит поддержку совета, потому что он прав.
Несправедливость будет громко смеяться над всеми этими дурачками, уверенными, что ее можно победить.
30 лет:лыко- мочало , начинай читать с начала.



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 06.09.2019, 18:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень жаль,что в числе приглашенных в Совет оказалась отъявленная аферистка региона. Поэтому желательно: не только без кумовства,коррупции, но и без аферистов бы !!! ИЗ кандидатов самые толковые ребята :Барабаш и Игнатьев. Вот Вам,Радий Фаритович и кандидаты в Вашу команду. Остальные - просто позор Республики



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2

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  • Участник
  •  
  • 9 | 06.09.2019, 20:15 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1344 | Рейтинг: +346,4
Совет есть, человеки есть а прав нету. Вот такая вот петрушка.



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