Улица, куреш, конкурс, бюст

В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Имя бывшего и.о. вице-премьера республики будет носить одна из улиц в Кировском районе Уфы.Улица Артура Ахметханова появится в Кировском районе Уфы на участке от улицы Генерала Рыленко до улицы Файзи Гаскарова, сообщает «Башмедиа» со ссылкой на проект решения Горсовета.В мае этого года Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, который с октября прошлого года находился на должности исполняющего обязанности вице-премьера республики.Справка. Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в с. Турналы Салаватского района БАССР. Образование высшее – в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета, в 1999 году – Академию управления МВД РФ. По образованию – юрист-правовед.Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году, отслужив в армии. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД г. Уфы, который возглавлял с 1994 по 1999 годы. С 1999 года был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан.С февраля 2005 по декабрь 2008 года Артур Фарвазович служил в должности заместителя министра – начальника службы милиции общественной безопасности МВД РБ.В декабре 2008 года назначен на должность министра внутренних дел по РСО-Алания.1 апреля 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", в соответствии с которым специальное звание генерал-лейтенанта полиции присвоено генерал-лейтенанту милиции Артуру Фарвазовичу Ахметханову.Отбывавшие службу в командировках на Северный Кавказ башкирские полицейские говорят о том, что генерал-лейтенант их регулярно посещал и говорил о желании продолжить службу на родине.В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардией в ПФО. Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм.