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Улица, куреш, конкурс, бюст

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14297 | Комментарии: 24
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В Уфе появится улица Артура Ахметханова. Имя бывшего и.о. вице-премьера республики будет носить одна из улиц в Кировском районе Уфы.

Улица, куреш, конкурс, бюст


Улица Артура Ахметханова появится в Кировском районе Уфы на участке от улицы Генерала Рыленко до улицы Файзи Гаскарова, сообщает «Башмедиа» со ссылкой на проект решения Горсовета.

В мае этого года Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, который с октября прошлого года находился на должности исполняющего обязанности вице-премьера республики.

Также, согласно документу, правительству Башкирии поручено несколько указаний: организовать ежегодный Всероссийский турнир по национальной борьбе куреш, посвященный памяти Артура Ахметханова, учредить ежегодный конкурс начальной военной подготовки имени Артура Ахметханова среди кадетских классов школ Уфы, а также установить его бюст в селе Малояз Салаватского района.

Справка. Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в с. Турналы Салаватского района БАССР. Образование высшее – в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета, в 1999 году – Академию управления МВД РФ. По образованию – юрист-правовед.

Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году, отслужив в армии. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД г. Уфы, который возглавлял с 1994 по 1999 годы. С 1999 года был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан.

С февраля 2005 по декабрь 2008 года Артур Фарвазович служил в должности заместителя министра – начальника службы милиции общественной безопасности МВД РБ.

В декабре 2008 года назначен на должность министра внутренних дел по РСО-Алания.

1 апреля 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", в соответствии с которым специальное звание генерал-лейтенанта полиции присвоено генерал-лейтенанту милиции Артуру Фарвазовичу Ахметханову.

Отбывавшие службу в командировках на Северный Кавказ башкирские полицейские говорят о том, что генерал-лейтенант их регулярно посещал и говорил о желании продолжить службу на родине.

В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардией в ПФО. Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм.

ПроУфу
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  • 1 | 10.09.2019, 09:42 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +730,7
А***ь "герой"......



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  • 2 | 10.09.2019, 09:44 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1427 | Рейтинг: +730,7
________* А хУ еть



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  • 3 | 10.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Я правильно понял: Чтобы в честь тебя неазвали улиу, достаточно быть другом радия?



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  • 4 | 10.09.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
У Лилии Чанышевой- координатора штаба Навального в Уфе,
обыск дома прямо сейчас.Следственный комитет.

Обыски у координаторов штабов Навального в Уфе, Самаре, Перми.
И у волонтера в Перми. Выборы прошли. Можно кошмарить всех.

Следователи проводят обыски у сторонников Алексея Навального в Уфе, Перми и Самаре

Об этом сообщают сотрудники штаба политика в социальных сетях. По некоторым данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом об отмывании. Ранее сообщалось, что расследование ведется в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который основал Навальный.



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  • # 5 | 10.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 6 | 10.09.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
Примечательно, что эта улица ведет к следственному изолятору №1, где отбывала сутки Лилия Чанышева, у которой сейчас идет обыск, а фактически - изъятие техники - кража в особо крупном по предварительному сговору.



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  • 7 | 10.09.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65496 | Рейтинг: +12232,6
5 | 10.09.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован

Пидорасы - на х-уй!



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  • # 8 | 10.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 9 | 10.09.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 10.09.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я правильно понял: Чтобы в честь тебя неазвали улиу, достаточно быть другом радия?
============================
Не-а, надо быть ещё башкиром, и тогда.....



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  • 10 | 10.09.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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- Это что такое?
-Арестованный, г-н барон.
- Но почему с музыкой?
- Г-н барон! Вначале планировались торжества, а потом аресты.
Потом решили все совместить

Кино?



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  • 11 | 10.09.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Пидорасы - на х-уй!
----------------------
Согласен! Билан вел себя просто отвратительно!



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  • 12 | 10.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Артура вызвали в Москву, он летел на крыльях, поставят министром МВД родной Башкирии..?, а предложили Северный Кавказ, выйдя из высокого кабинета будущий генерал заплакал прямо в приемной. В Кигинском районе генерал Файрузов, вот и Салаватский район отличился своим генералом. воинственный северо-восток Башкирии, родина Салавата Юлаева.



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  • # 13 | 10.09.2019, 11:13 | Автор: кац
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  • # 14 | 10.09.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 10.09.2019, 11:34 | Автор: кац
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  • # 16 | 10.09.2019, 11:47 | Автор: кац
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  • # 17 | 10.09.2019, 12:06 | Автор: кац
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  • 18 | 10.09.2019, 12:10 | Автор: Кухарка
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Крысы плакали, кололись, но продолжали жрать кактус....



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  • 19 | 10.09.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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# 15 | 10.09.2019, 11:34 | Автор: кац
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Кацику киргизнику не дозволяют жополизничать,бьют сапогами по губам по зубам по губам по зубам......
До тех пор,пока не научится себя вести прилично



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  • # 20 | 10.09.2019, 14:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18448 | Рейтинг: -3196,8

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