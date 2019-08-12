Улица, куреш, конкурс, бюст

Улица Артура Ахметханова появится в Кировском районе Уфы на участке от улицы Генерала Рыленко до улицы Файзи Гаскарова, сообщает «Башмедиа» со ссылкой на проект решения Горсовета.
В мае этого года Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Артура Ахметханова, который с октября прошлого года находился на должности исполняющего обязанности вице-премьера республики.
Также, согласно документу, правительству Башкирии поручено несколько указаний: организовать ежегодный Всероссийский турнир по национальной борьбе куреш, посвященный памяти Артура Ахметханова, учредить ежегодный конкурс начальной военной подготовки имени Артура Ахметханова среди кадетских классов школ Уфы, а также установить его бюст в селе Малояз Салаватского района.
Справка. Ахметханов Артур Фарвазович родился в 1962 году в с. Турналы Салаватского района БАССР. Образование высшее – в 1993 году окончил юридический факультет Башгосуниверситета, в 1999 году – Академию управления МВД РФ. По образованию – юрист-правовед.
Службу в органах внутренних дел начал в 1985 году, отслужив в армии. Прошёл путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Орджоникидзевского РУВД г. Уфы, который возглавлял с 1994 по 1999 годы. С 1999 года был начальником Управления ГИБДД МВД Республики Башкортостан.
С февраля 2005 по декабрь 2008 года Артур Фарвазович служил в должности заместителя министра – начальника службы милиции общественной безопасности МВД РБ.
В декабре 2008 года назначен на должность министра внутренних дел по РСО-Алания.
1 апреля 2011 года Дмитрий Медведев подписал указ "О присвоении специального звания высшего начальствующего состава сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", в соответствии с которым специальное звание генерал-лейтенанта полиции присвоено генерал-лейтенанту милиции Артуру Фарвазовичу Ахметханову.
Отбывавшие службу в командировках на Северный Кавказ башкирские полицейские говорят о том, что генерал-лейтенант их регулярно посещал и говорил о желании продолжить службу на родине.
В 2016 году Артур Ахметханов был назначен замкомандующим Росгвардией в ПФО. Для этого ему пришлось радикально сменить имидж, похудев на 40 килограмм.
ПроУфу
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