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Предать Путина

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После статьи в «Нью-Йорк Таймс» начинается грандиозный скандал. Очередной позор нашей «национальной элиты» на глазах у «глубинного народа».

Предать Путина


Оказывается, некто «Олег Смоленков», работавший вблизи Путина в администрации Президента, был ценным американским агентом. Если обвинения верны, то он передавал информацию Америке (в том числе о личном указании Путина вмешаться в американские выборы), а в 2016 году благополучно бежал в США с семьей. И живет где-то там под Вашингтоном, помочившись с берега Потомака на «вставшую с колен».

В Кремлях насупленно молчат. Почему же немедленно, с негодованием не опровергли, если это выдумки?

Если написанное «Нью-Йорк Таймс» верно, то обратите внимание – предатель опять обнаружился вовсе не в рядах прозападных оппозиционеров, НКО «иностранных агентов», членов «нежелательных организаций», а опять (как полковник СВР Потеев) среди элитной чекистской верхушки.

Еще один – «патриот» и любитель Родины. Наверное, тоже радовался избраниям Путина, носил «георгиевскую ленту», праздновал «присоединение Крыма», ходил в «бессмертных полках», стоял на парадах Победы, а по вечерам слушал британца Брилева и Соловьева с видом на жительство в Италии во внутреннем кармане.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 11.09.2019, 09:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3815 | Рейтинг: -308,1
На самом деле шпионов много, почти каждый второй, кто имеет доступ к информации.

Не зря товарищ Сталин с ними разбирался.



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  • Участник
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  • 2 | 11.09.2019, 09:46 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,5
Если написанное «Нью-Йорк Таймс» верно, то обратите внимание – предатель опять обнаружился вовсе не в рядах прозападных оппозиционеров, НКО «иностранных агентов», членов «нежелательных организаций», а опять (как полковник СВР Потеев) среди элитной чекистской верхушки.
___________________________________________
Глупость какая написана.
Предатель, он потому так и называется, что предаёт своих.
А прозападные "оппозиционеры" они верно служат своему хозяину. За различные ништяки, разумеется.
Для прозападных "оппозиционеров" (я настаиваю, что в данном случае слово оппозиционер надо отмечать кавычками) мы и наша страна чужие.
Впрочем, в Кремле тоже практически те же самые прозападные либерасты сидят.
Либерасты дерутся за место возле корыта.



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  • 3 | 11.09.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Война разведок, старо как мир. Но либерастам чтобы возбудиться нужен очередной допинг.



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  • 4 | 11.09.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Источники *** утверждают, что осведомитель США не входил в число приближенных президента России Владимира Путина, но «регулярно его видел и был в курсе принимаемых в Кремле решений». Предоставляемые им данные были настолько «деликатными», что тогдашний глава ЦРУ Джон Оуэн Бреннан не упоминал о полученных от информатора сведениях в своих отчетах президенту Бараку Обаме. При этом в ЦРУ также считали получаемые данные спорными, и поэтому в 2016 году разведка решила полностью их проверить, чтобы убедиться в правдивости информации.

Несмотря на то что осведомитель прошел проверку, отмечает NYT, у некоторых сотрудников ЦРУ возникло подозрение, что россиянин мог стать двойным агентом. Это могло означать, что предоставляемые им сведения о «российском вмешательстве или намерениях господина Путина» были неточными. По словам двух бывших американских чиновников, у них были и другие основания подозревать россиянина, но раскрыть детали NYT они отказались.



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  • 5 | 11.09.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пльнь в правительстве (госдуре,администрации...)
Хош не хош
А в предателя попадеш
ШпиЁны, шпиЁны, кругом одни шпиЁны...



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  • 6 | 11.09.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Еще один – «патриот» и любитель Родины. Наверное, тоже радовался избраниям Путина, носил «георгиевскую ленту», праздновал «присоединение Крыма», ходил в «бессмертных полках», стоял на парадах Победы, а по вечерам слушал британца Брилева и Соловьева с видом на жительство в Италии во внутреннем кармане.
---------------------
Какая глупость. Рассчитанная на быдло. Которое на территории Кремля даже на экскурсии не было.



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  • Участник
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  • 7 | 11.09.2019, 11:20 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4622 | Рейтинг: -722,3
Какой это позор? Позор то, что министр иностранных дел Козарев гражданин США, у Чубайса помощниками работали работники ЦРУ!!!, а он до сих пор занимает должность.



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4

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  • 8 | 11.09.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Позор то, что министр иностранных дел Козарев гражданин США
__________________________________
Владимир Якунин (экс-глава РЖД, член кооператива «Озеро») — живёт в Германии, его старший сын Андрей стал подданным Великобритании, а младший Виктор — киприотом.

Андрей Фурсенко (экс-министр образования) — сын Александр живёт в США.

Борис Грызлов (экс-спикер Госдумы, член Совбеза) — дочь живёт в Таллине, получила эстонское гражданство.

Павел Астахов (в качестве уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка «защитивший» наших сирот от усыновления иностранцами) — дети находятся один во Франции, другой в Англии.

Сергей Железняк (депутат Госдумы от ЕР, законопроекты о размещении персональных данных на российских серверах, блокировке торрентов и др) — обе дочери — Анастасия и Елизавета — живут в Великобритании, старшая работает на BBC News.

Сергей Лавров (министр иностранных дел) — дочь Екатерина родилась и выросла в Нью-Йорке, окончила Колумбийский университет, где изучала политологию, и магистратуру по экономике в Лондоне.

Ирина Роднина (депутат Госдумы от ЕР) — дочь Алёна живёт в Вашингтоне, США, работала на Russia Today.

Владимир Пехтин (экс-депутат, был председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, заместителем Председателя Государственной думы, первым заместителем председателя фракции «Единой России») — живёт с сыном в Майами, США.

Вячеслав Фетисов (первый зампред Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике) — дочь выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски так и не научилась.

Александр Ремезков (депутат Госдумы) — старший сын Степан закончил в США военный колледж, поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке, средний Николай — учится в Великобритании в частной школе Malvern College, дочь Маша проживает в Вене, где занимается гимнастикой.

Елена Рахова (депутат Заксобрания Петербурга, назвавшая «недоблокадниками» ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде) — дочь Полина живёт в США.

Алексей Воронцов (депутат Заксобрания Петербурга, коммунист) — дочь живёт в Италии, куда переехала из Германии.

Елена Мизулина (депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, пламенный борец с гей-пропагандой и иностранным усыновлением сирот) — сын — совладелец юридической фирмы Mayer Brown в Брюсселе, Бельгия. Двое внуков, разумеется, там же.

не уместилось



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  • 9 | 11.09.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Валерий Селезнёв (депутат Госдумы от ЛДПР) — сын Роман приговорён к 27 годам заключения в США за кибермошенничество.

Геннадий Тимченко ( вице-президент Олимпийского комитета России, один из «королей госзаказа» и крупнейший экспортёр российской нефти) — гражданин Финляндии, жена и дочь — тоже. С 2014 года под санкциями, вынужден проживать в РФ.

Александр Жуков (Первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального собрания РФ, Президент Олимпийского комитета России (2010—2018)) — сын Пётр проживал в Нью-Йорке и Лондоне, там же был приговорён к 14 месяцам тюрьмы и штрафу (7500 фунтов) за избиение британца.

Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) — имеет участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.

Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) — квартира и дом в Италии, половина дачи (220м2) в Швейцарии.

Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) — элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) — во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м2.

Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) — домовладение общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 543 м2 в Швейцарии.

Михаил Абызов (министр по делам открытого правительства) — у сына и дочери в пользовании жилой дом в Великобритании.

Дмитрий Савельев (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по охране здоровья, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам) — дом площадью 489,3 кв.м в Англии.

Николай Валуев (депутат Госдумы от ЕР, первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды) — дом 95м2 в Испании.

Светлана Хоркина (экс-депутат Госдумы от ЕР, полковник, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России) — родила сына Святослава в Лос-Анджелесе, США, обеспечив ему тем самым американское гражданство.

Игорь Лебедев (депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Госдумы, сын Владимира Жириновского) — незадекларированная квартира в Дубае площадью 442 м2 в роскошном небоскрёбе на берегу Арабского залива.

Антон Дроздов (председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации) — миллиардер (хоть пока и рублёвый), дочь Анна учится в престижном шотландский университете Сент Эндрюс, там же учился наследник британского престола принц Уильям.

Ринат Хайров (депутат Госдумы от ЕР, член комитета ГД по обороне, бывший руководитель УФНС по Татарстану) — дочь Эльсина, гражданка Великобритании, приобрела шикарный особняк (10 спален, 15 ванных комнат, 2 лифта, собственный кинотеатр, бассейн, винный погреб, бильярдная, спа и массажный кабинет) на юге графства Суррей, а также квартиру в Лондоне общей стоимостью £32 млн, то есть 2,8 млрд рублей. На Кипре у неё уже есть вилла за €6 млн.

Сергей Нарышкин (директор Службы внешней разведки Российской Федерации) — сын Андрей со своей семьёй подал документы на получение вида на жительство в Венгрии. Для этого он инвестировал в венгерские облигации €300тыс плюс сбор €60тыс.

Сергей Брилёв (заместитель ГД телеканала «Россия», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Общественного совета при Минобороны России) — гражданин Великобритании с 2001 года, жене Брилёва Ирине с 2016 года принадлежит квартира в Лондоне стоимостью 700 тыс. фунтов, где она (тоже гражданка Великобритании) и проживает.

Это не исчерпывающий список, информация будет дополняться и корректироваться по мере поступления. Ссылки на источники не прилагаю, google выдаст их вам при желании десятками...»



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9 | 11.09.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65512 | Рейтинг: +12233,3
Владимир Блоцкий (депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по земельным отношениям) — имеет участок размером более гектара и дом площадью 312 кв.м. в Великобритании.

Ольга Голодец (заместитель председателя Правительства Российской Федерации) — квартира и дом в Италии, половина дачи (220м2) в Швейцарии.

Андрей Голушко (депутат Госдумы от ЕР) — элитный дом с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.

Лев Кузнецов (экс-министр по делам Северного Кавказа) — во Франции 5 домовладений общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 3,4 тыс. м2.

Андрей Клишас (член Совета Федерации, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном Суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ) — домовладение общей площадью 432 м2 и земельный участок площадью 543 м2 в Швейцарии.

===============================
зря остроги и темницы
душу тешили царице
все текло через границу
за бесценок за дарма
....
https://youtu.be/10v2BgaftqQ?t=143



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  • 11 | 11.09.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где информация по детям башкирской "элиты"- муртазы рахимова,байдавлетова,аюпова мансура,фидуса ямалтдинова и др,.?



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  • 12 | 11.09.2019, 13:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
11 | 11.09.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован

Хабиров - обе дочери взаграницах(Вена, Лондон)
Рахимов - единственный сын взаграницах(Вена).

Про остальных не в курсе...
Помницца дочка Алинки-картавой-шепелявой-на все-33-буквы- Сулеймановой-времечко(правда сейчас она с логопедом позанималась и чуток подправила) тоже ездила в Лондон на учебу, но, возможно не на долго...



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  • 13 | 11.09.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 11.09.2019, 11:25 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65517 | Рейтинг: +12233,5
------------------------
Кухарка это наши гпионы. Будущие агенты влияния. Мы их всех посадим в парламенты и развалим врагов изнутри.



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  • 14 | 11.09.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я так думаю ГРУ не оставит без внимания предателя. Есть еще порох ( или нечто подобное) в пороховницах у них в арсеналах? По сути, это пощечина лично разведчику ВВП и вряд ли он оставит сей факт ( да еще и получивший огласку) без должной реакции.



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  • 15 | 11.09.2019, 14:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
предлагаешь новичком травануть? Полонием? Или по-старинке - ледорубом жахнуть?

Пуйло и его пуйлососы никогда не умели проигрывать достойно!

И, уж поверь, таких пощёчину пуйлу будет в ближайшее время отвешано немеряно! Наперегонки его ближайшее окружение кинется сливать про него всё, что знают и не знают за долю малую - возможность укрыться в США или Европе. У них уже давно под ногами земля горит - так не хочется сидеть вместе с пуйлом на скамье подсудимых(или без него, если его грохнут)



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  • 16 | 11.09.2019, 15:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Помницца дочка Алинки-картавой-шепелявой-на все-33-буквы- Сулеймановой-времечко(правда сейчас она с логопедом позанималась и чуток подправила) тоже ездила в Лондон на учебу, но, возможно не на долго...
---------------------
Кухарка! Из твоего Тимохи тоже профессор по риторике никакой! Шепелявит брызги летят, а картавит как местечковый еврей! Молчала бы!



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6

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  • 17 | 11.09.2019, 15:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
У меня почти вся семья картавит(ла) - мама, брат, сын. И что? Они же в телевизор со своим фифектом фикции не лезут)))) в отличие от Сулейманвой.

И да - Тимка не шепелявит ни разу. У него гортанное "Р". То есть - французское)))) С прононсом.
Логопед в 6 лет практически исправил, нужно было закреплять, но у меня времени не хватило на домашки с ним, увы - нужно было много работать... с основной работы с ВНИТИГа ехала на подработку в ФОМЦ - и так каждый день - до 20 часов, потом магазины - поиск еды, потом дела домашние...
Но многим как раз нравится Тимохина картавость. Во всяком случае - невестке.
ЧЛенин тоже картавил - и ничего)))))



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3

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  • 18 | 11.09.2019, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При чем в данном случае ГРУ?

Скорее речь надо вести о результативности работы контразведчиков ФСБ и ФСО, курировавших кадры высших эшелонов власти.

От подобных проколов ни одна спецслужба мира не застрахована.

И нх раздувать, хотя все ,кто госслужащие, которые ориентируется на образ жизни европейцев , кто продает земли и природные ресурсы безусловно потенциальные или реальные предатели интересов своей Родины.



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  • 19 | 11.09.2019, 16:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему в Уральском ФО хаос?
Потому что там помощником у ППП в округе работал предатель?
Почему инспектор в РБ получил, а Хамитов надумал дать взятку?
Потому, что они предатели интересов моей Родины, обманным путем пробравшиеся к высоким постам во власти.
Они думали только о своем личном благополучии.
Им было глубоко насрать на авторитет России и развитие Башкирии и благополучие населения.



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  • 20 | 11.09.2019, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У меня почти вся семья картавит(ла) - мама, брат, сын. И что? Они же в телевизор со своим фифектом фикции не лезут)))) в отличие от Сулейманвой.

И да - Тимка не шепелявит ни разу. У него гортанное "Р". То есть - французское)))) С прононсом.
Логопед в 6 лет практически исправил, нужно было закреплять, но у меня времени не хватило на домашки с ним, увы - нужно было много работать... с основной работы с ВНИТИГа ехала на подработку в ФОМЦ - и так каждый день - до 20 часов, потом магазины - поиск еды, потом дела домашние...
Но многим как раз нравится Тимохина картавость. Во всяком случае - невестке.
ЧЛенин тоже картавил - и ничего)))))
____________________++++++++++++++++++++
Что позволено Юпитеру, то не позволено быку)))



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