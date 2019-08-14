Бумагомарателям планшеты не помогут

В Горсовете Уфы последовали примеру Госсобрания республики и заменили бумажную раздатку электронными носителями – теперь вся информация и документы выводятся на планшеты.Как пояснила пресс-секретарь совета Екатерина Чакина порталу «Башмедиа», закуплено 38 гаджетов, каждый не дороже 8 тысяч рублей. Планшеты не выдаются на руки, в них нет сим-карт, а подключение к интернету происходит исключительно через роутер в зале заседаний.Как рассказали в Горсовете Уфы, нововведение должно сократить затраты на бумагу – каждый год только на нее расходуется порядка 600 тысяч рублей. На каждое заседание требуется более 500 листов с двухсторонней печатью, один картридж для копировальной машины, столько же комплектов на заседание постоянных комиссий, и 16 комплектов на президиум.Ожидается, что нововведение окупит себя уже через три месяца работы совета.