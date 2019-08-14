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Бумагомарателям планшеты не помогут

  • Опубликовано: ПроУфу | 12.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 43178 | Комментарии: 4
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В Горсовете Уфы последовали примеру Госсобрания республики и заменили бумажную раздатку электронными носителями – теперь вся информация и документы выводятся на планшеты.

Бумагомарателям планшеты не помогут


Как пояснила пресс-секретарь совета Екатерина Чакина порталу «Башмедиа», закуплено 38 гаджетов, каждый не дороже 8 тысяч рублей. Планшеты не выдаются на руки, в них нет сим-карт, а подключение к интернету происходит исключительно через роутер в зале заседаний.

Как рассказали в Горсовете Уфы, нововведение должно сократить затраты на бумагу – каждый год только на нее расходуется порядка 600 тысяч рублей. На каждое заседание требуется более 500 листов с двухсторонней печатью, один картридж для копировальной машины, столько же комплектов на заседание постоянных комиссий, и 16 комплектов на президиум.

Ожидается, что нововведение окупит себя уже через три месяца работы совета.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 12.09.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Контора пишет. Без гумашки ты букашка.



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  • Гость
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  • 2 | 12.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Планшеты не выдаются на руки....
==============================
Это как так?
Это получается, времени ни то что, на осмысление, но и на прочтение "документов" не будет?
Ну раз дело дошло до такой "Экономии", то наоборот, планшеты должны бы выдаваться "на руки", а вот курултаевцы и члены горсовета, пусть работают "надомно",- пришло сообщение "прошу проголосовать", тот нажал на одну единственную ЗЕЛЕНУЮ кнопочку "ЗА", и продолжает заниматься своими делами. Вы представляете какая это будет "экономия" бюджетных средств!!!
У, уверяю Вас, Вы, даже незаметите что "работа " ведется надомно, или как сейчас модно говорить "удаленно"...



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  • Эксперт
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  • 3 | 12.09.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65563 | Рейтинг: +12237,7
Дав уж... а как работать с документами? Как отмечать проблемные месте? Вносить поправки? Отметки на полях?
То есть у законодателей попросту нет времени заранее ознакомиться с проектом закона или поправок к нему, проработать, внести возражения, дополнения, и т.д.

Ну, как правильно говорит комментатор №2 - все сводится к нажатию одной кнопки по команде.
Да и пропустите нах эту процедуру вовсе - считайте, что все всё одобрили заранее - на весь срок своих полномочий.



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  • Гость
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  • 4 | 12.09.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЭТО КРУЧЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

МОСКВА, 12 сентября 2019, 10:04 — REGNUM Известие о том, что премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить проект постановления об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации окажется более 20 тысяч правовых актов СССР и РСФСР. Среди них — декрет Совнаркома 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.


Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2716769.html
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