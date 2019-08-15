В нормальной стране советы по правам были бы не нужны

Сама Наталья Павлова сообщила «Эху», что отказалась от этого предложения, поскольку «совмещать работу председателя СПЧ с работой в «Коммерсанте» было бы невозможно».— Но, если бы меня пригласили в совет на общественных началах я бы, возможно, согласилась. Хотя считаю, что в идеале, если бы в стране и республике хорошо работали институты, в создании таких структур не было бы никакой необходимости, — отметила она.Напомним, указ о создании совета по правам человека в Башкирии подписал Радий Хабиров. Позже он обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой предложить кандидатов в члены совета.