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В нормальной стране советы по правам были бы не нужны

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Сама Наталья Павлова сообщила «Эху», что отказалась от этого предложения, поскольку «совмещать работу председателя СПЧ с работой в «Коммерсанте» было бы невозможно».

В нормальной стране советы по правам были бы не нужны


— Но, если бы меня пригласили в совет на общественных началах я бы, возможно, согласилась. Хотя считаю, что в идеале, если бы в стране и республике хорошо работали институты, в создании таких структур не было бы никакой необходимости, — отметила она.

Напомним, указ о создании совета по правам человека в Башкирии подписал Радий Хабиров. Позже он обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой предложить кандидатов в члены совета.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 13.09.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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С лицом что у нее.



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  • 2 | 13.09.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В нормальной стране советы по правам были бы не нужны
===========================
Так то в стране, да ещеи нормальной!!!
А на ЗОНЕ, любые поблашки со стороны назначенных вертухаев в кайф....



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  • 3 | 13.09.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...указ о создании совета по правам человека в Башкирии подписал Радий Хабиров."

--------------------

Умыл руки. Спихнул права человека на побочную структуру. Теперь можно нарушать.



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  • Эксперт
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  • 4 | 13.09.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Считаю, что при всем моем скептицизме к данному органу, Наташа Павлова вполне достойна возглавить его, раз уж он будет создан.
Жена Шомы - лучше Шомы. Она человек порядочный.

Из известных мне публичных людей - я даже не нахожу того, кто стал бы достойной ей заменой(конкурентом) на этот пост.
Безусловно - всех порядочных людей я знать не могу))) Наверняка таких много, но таковым ли будет тот, кому этот пост предложат следующему? Не уверена.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 13.09.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Безусловно - всех порядочных людей я знать не могу))) Наверняка таких много, но таковым ли будет тот, кому этот пост предложат следующему? Не уверена.
-------------------------
Кухарка рассуждает о порядочности. Чудны дела твои, Господи!



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5

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  •  
  • 6 | 13.09.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 - му , мне кажется что она на толчке тужится



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2

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  • 7 | 13.09.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну, незнаю, нахрена радию понадобился этот "совет", ну какие у него будут полномочия? Ну чем этот совет сможет помочь Человеку, кроме "Совета"?!
Ну, на кого он может "наехать" : на ментов? на прокуроров? на судей? на главу администрации? на работодателя? Ну НАКОГО?!!!! А может на радия?
Хернёй ты занимаешся радий, форменной хернёй!!!



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  • Эксперт
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  • 8 | 13.09.2019, 10:53 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37934 | Рейтинг: +5466,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 13.09.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Безусловно - всех порядочных людей я знать не могу))) Наверняка таких много, но таковым ли будет тот, кому этот пост предложат следующему? Не уверена.
-------------------------
Кухарка рассуждает о порядочности. Чудны дела твои, Господи!
============================================================
==
В каждой дырке затычка= наша "легенда"! Как мышка, пописав в море, рада_ теперь там и моя доля!



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4

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  • 9 | 13.09.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что при всем моем скептицизме к данному органу, Наташа Павлова вполне достойна возглавить его, раз уж он будет создан.
Жена Шомы - лучше Шомы. Она человек порядочный.
------------------------------
Ну если с утра в чужой огород камень не кинуть, как потом кушать?



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3

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  • Гость
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  • 10 | 13.09.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что при всем моем скептицизме к данному органу, Наташа Павлова вполне достойна возглавить его, раз уж он будет создан.
Жена Шомы - лучше Шомы. Она человек порядочный.
------------------------------
Ну если с утра в чужой огород камень не кинуть, как потом кушать?
==============
Да не в этом дело! Какого йуха она запанибрата со всеми? Какой он ей "шома"? Какая-то шмонь из общаги своим липким языком уважаемых людей пачкает? Или она себя кем то возомнила? Пусть тогда расскажет кем!



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6

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  • 11 | 13.09.2019, 11:09 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37934 | Рейтинг: +5466,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
.......................Какого йуха она запанибрата со всеми? Какой он ей "шома"? Какая-то шмонь из общаги своим липким языком уважаемых людей пачкает? Или она себя кем то возомнила? Пусть тогда расскажет кем!

==========================================================
Это типичный комплекс неполноценности. Липнет ко всем, зная, что ее все считают дурочкой ужовской.



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4

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  • 12 | 13.09.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну чем этот совет сможет помочь Человеку, кроме "Совета"?!

-------------------------

Райком КП нужен. Он бы показал кузькину мать тому же Радию.



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  • 13 | 13.09.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
«Проект»: Премьер Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона
Премьер Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона, утверждает издание «Проект» со ссылкой на источники. Оно ссылается на людей, которым глава правительства подарил свой напиток. Свидетельств того, что глава правительства продаёт самогон, нет, подчёркивается в сообщении. Получившие подарки говорят, что напиток качественный, на этикетке размещено слово «Самогон» и изображение медведя.
_____________________________________
У местного старого пидораса по кличке доцент с димкой-айфончиком много общего:
1. Оба пигмеи субтильного телосложения
2. Оба несут чушь, муть и компот
3. Оба - сами гонят, сами пьют и изрядно, и самтрестом собутыльников угощают.
4. У обоих по единственному сыну-захребенику-халявщику, которые без зазрения совести доят своих папашек.



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  • Гость
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  • 14 | 13.09.2019, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У местного старого пидораса по кличке доцент с димкой-айфончиком много общего:
1. Оба пигмеи субтильного телосложения
2. Оба несут чушь, муть и компот
3. Оба - сами гонят, сами пьют и изрядно, и самтрестом собутыльников угощают.
4. У обоих по единственному сыну-захребенику-халявщику, которые без зазрения совести доят своих папашек.
===============

1. Кухарка мощного телосложения, очень жирная.
2.Вместо слов лепестки роз слетают с уст.
3.Пьет шихан и белый медведь из пластмассовых бутылок за которыми гоняет сын.
4.Сын у Кухарки самостоятельный, живет в коттедже за городом, семья и двое тетишек.



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5

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  • 15 | 13.09.2019, 14:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 240 | Рейтинг: +8,3
Не плохо было бы, если бы Павлова не отказалась



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  • 16 | 13.09.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ сегодня в очередном прогибе перед большой белой юртой.
Не пропустил отзыв об одобрении придворной СПЧ повышения цены вывоза мусора в 7 раз.



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  • 17 | 13.09.2019, 18:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Прослушала эфир с Натальей Зубаревич - в записи, от 11 сентября. ОЧЕНЬ рекомендую тем, кто интересуется экономикой в стране.
Ну и политикой тоже. Особенно в нац-регионах...

https://echo.msk.ru/sounds/2498995.html?fbclid=IwAR1vgI3FK0I
Kxtr1-rCgYnEY0O31FSDxVm5X30ZrKc3I1ZeVPs7IpaS3Voc

или ищите на сайте Эхо Москвы -
11 СЕНТЯБРЯ 2019, 17:08

Наталья рассказывает ОЧЕНЬ интересные вещи, многие из которых нам не приходят в голову...
передача Особое мнение



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  • 18 | 13.09.2019, 18:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Вот короткая ссылка
https://clck.ru/J6GD3



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  • 19 | 13.09.2019, 18:53 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37934 | Рейтинг: +5466,4
1. Кухарка мощного телосложения, очень жирная.И грязная
2.Вместо слов лепестки роз слетают с уст.
3.Пьет шихан и белый медведь из пластмассовых бутылок за которыми гоняет сын.
4.Сын у Кухарки самостоятельный, живет в коттедже за городом, семья и двое тетишек.



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  • 20 | 13.09.2019, 19:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65580 | Рейтинг: +12241,5
Эксперты прогнозируют окончательный развал дела «Седьмой студии»
Поводом для его возвращения в прокуратуру стали «неустранимые ошибки следствия»

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/11/811050
-eksperti-prognoziruyut-razval

Суд также назначил новую экспертизу, на которую ушло около четырех месяцев. Результаты были оглашены 16 августа. По данным экспертов, проект «Платформа» требовал не менее 300 млн руб. Эта сумма гораздо больше полученной студией госсубсидии. Финансовые специалисты указали, что установить, расходовала ли «Седьмая студия» средства нецелевым образом, по документам и доказательствам, представленным следствием, невозможно. Искусствоведы пришли к выводу, что «Платформа» стала «важным социально-культурным явлением» и отвечала целям Минкультуры.
______________________________________
Старый пидорас-юрист, по кличке доцент - сидит в куче собственного дерьма, и еще чирикает))))
Впрочем, как и со Звягинцевым... к концу года будем посмотреть, как пересядет в новую кучу собственных какаше вместе со шмарой, которая уже грозит 300-миллионным иском к оклевётанным...

Как грится - бей первым, Федя!



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