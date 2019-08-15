— Но, если бы меня пригласили в совет на общественных началах я бы, возможно, согласилась. Хотя считаю, что в идеале, если бы в стране и республике хорошо работали институты, в создании таких структур не было бы никакой необходимости, — отметила она.
Напомним, указ о создании совета по правам человека в Башкирии подписал Радий Хабиров. Позже он обратился к подписчикам в социальных сетях с просьбой предложить кандидатов в члены совета.
Эхо Москвы
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В нормальной стране советы по правам были бы не нужны
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