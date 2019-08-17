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Ильнар Гарифуллин: «Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане»

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Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане.

Ильнар Гарифуллин: «Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане»


Текст будет длинным, но важным, поэтому прошу прочесть до конца. Виктор Семенович благодарен вам за то, что накануне пустых и по сути бессмысленных на нынешнем политическом этапе выборов Главы РБ вы решили поднять весьма важную для будущей судьбы Республики Башкортостан проблему – татарский вопрос. Это, пожалуй, единственный верный выход в ситуации выбора без выбора – не тратить время на пустую болтовню о пустых кандидатах, а сосредоточиться на обсуждении действительно важных вещей. И поддерживая справедливые требование татарского населения о возращении государственного статуса татарскому языку вы показываете, что в отличии от многих якобы оппозиционеров в Башкортостане вы не боитесь высказывать свое мнение по такому важному вопросу. Для многих же даже политические репрессии в их отношении не вправляют им мозги в правильном направлении, и они также занимаются подхалимством тем силам, которые до этого призывали их разобраться с ними. Куда делась теперь их принципиальность и бесстрашие? Уму непостижимо.

Действительно среди 11 кандидатов не было ни одного татарина и это в республике где татары составляют треть населения. И это весьма показательно.

Поэтому вы правы, у нас нет и не было на этих выборах своего кандидата. Одного лишь Рафиса Кадырова можно было назвать «татарским кандидатом», но он сам себя всегда позиционировал как «татароязычный башкир» и никогда в защиту татар Башкортостана не высказывался. Сказывается «привычка», выработанная им еще с 90-х г., пытаться понравиться всем. Этот неудачный трюк во время выборов 2003 г. пытался повторить Ралиф Сафин. Этим же путем пошел и Рустем Хамитов и тоже неудачно. Почему-то многие люди из татар претендующие (или уже обретшие) на высокие государственные посты в Башкортостане из числа татар, упорно боятся, как открыто обозначать свое татарское происхождение и также открыто высказывать свою позицию по ущемленному положению родного им народа (сравним это с пробашкирской политикой Муртазы Рахимова или недавним высказыванием Радия Хабирова, который сказал, что судьба башкир для него в приоритете). Все эти товарищи наступают на одни и те же грабли, думая, что на этот раз именно их пронесет. Не пронесло и никогда не пронесет. Это тоже показательно – не все значит благополучно в датском королевстве.

Почему так случилось вопрос долгий для обсуждения. Во-первых, наиболее активных и патриотично настроенных татар гнобили в течении 30 лет начиная с шакировских времен. Все закатывалось в асфальт. Башкирское национальное движение (пускай даже под бдительным оком Белого Дома) старательно взращивали все эти годы. И в этой связи люди вроде Айрата Дильмухаметова – это исключение из правил, случайный эксцесс не более того. За русских всегда горой стоял федеральный центр. У татар же ни спонсоров, ни поддержки никогда не было, даже бюрократы Татарстана, зараженные компрадорским духом, всегда отворачивались от нас в самый важный момент. А вот желающих уничтожить затоптать было всегда полным-полно.

Приходилось всегда лавировать. Но вечно так продолжаться не могло, усталость металла наступает рано или поздно. Поэтому то что имеем сейчас – маргинализированное татарское национальное движение и молчащая татарскую национальную интеллигенцию закономерный результат всех этих процессов.

И я после выборов пойдет волна еще большего закручивания гаек. Как я говорил неоднократно «эпоха реваншизма наступает». И реваншизм этот будет иметь в большей степени татарофобский характер.

Я понимаю, что все это вопрос времени, и когда в ближайшем времени наступит долгожданная гражданами нашей страны «эпоха перемен» татарский вопрос в Башкортостане обязательно всплывет. Но пока ситуация именно такова.

Вы правильно увязали статус татарского языка и кадровой вопрос. Уже сейчас идут под «нож» многие из татар-чиновников и в дальнейшем их число будет только нарастать. Свое место найдет только небольшое количество верных «служилых татар».

Но мне честно говоря не жалко всех этих людей – они получили то что заслужили. Это закономерный итог того, что они полостью отстранились от судьбы своего народа, думая, что коллективные интересы татарской нации это одно – а их личная судьба это другое. Пускай пожимают посеянное, им не было дело судьбы их народа, а нам теперь нет дела до них (это кстати говоря в полной мере относится и к бывшему главе республики Рустему Хамитову).

Возвращаясь к вопросу о статусе татарского языка, надо добавить, что это не вопрос каких-то привилегий, преференций, особого положения. Нет.

Возвращение татарскому языку государственного статуса – это акт исторической справедливости. Этот тест на политическую и гражданскую зрелость, тест на демократизм. Увы очень многие в Башкирии его не проходят. И было бы неплохо нам всем договориться сейчас, до наступления «эпохи перемен» по таким принципиальным вопросам будущего устройства республики. Чтобы потом было не поздно.

Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.09.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Подозрительно долго не слышно ибатулина
Турк



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  • 2 | 15.09.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Крик пустого места! В политическом смысле.
Получилось тупое вранье от торгашества.
"Возвращение татарскому языку государственного статуса" (!) ЧЕГО НИКОГДА НЕ БЫЛО В БАШКИРИИ!
И НЕ МОГЛО БЫТЬ, И НЕ БУДЕТ -
поскольку Башкирия НЕ является татарским государством, даже так называемый "Татарстан" является искусственном, из смешанных этносов, ведь не было в истории "татарского народа" кроме татарского племени в Монголии!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 15.09.2019, 12:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: +2054,2
"Татарский вопрос", башкирский, чувашский, русский...

А может и нет никаких вопросов? А может просто дело в мировоззрении?
Замшелом, из прошлых веков НАЦИОНАЛИЗМЕ?

В мировоззрении отживающим свой век во всём мире, в эпоху глобализации? По сути сугубо личностном эгоистичном и субъективном взгляде на мир. На этом мировоззрении сейчас с удовольствием "играют" и власть и оппозиция, отличный инструмент для спекулятивной политики и манипуляций народными массами.

Разделяй и властвуй, старо как мир. Прописная истина.

Как по мне, то нет плохих или хороших народов, а есть подонки и сволочи, есть честные, порядочные, отзывчивые люди и это никак не связано с национальностью...



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  • 4 | 15.09.2019, 12:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30676 | Рейтинг: -710,9
"Возвращение татарскому языку государственного статуса"
--------------------------
Долбоклюй Гарифуллин, сколько можно - нельзя вернуть то, чего не было никогда в природе!



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  • 5 | 15.09.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 15.09.2019, 12:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: +2053,7


Как по мне, то нет плохих или хороших народов, а есть подонки и сволочи, есть честные, порядочные, отзывчивые люди и это никак не связано с национальностью...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вот это точно! Какой бы национальности не был либераст - он просто либераст, а не либераст какой-то национальности! Очень Опытный



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  • 6 | 15.09.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все так как написал Гарифуллин , чувствуется что он не игрок в шахматы . Он больше взывает к чувствам к справедливости а эти категории мало действуют на оппонентов скорее наоборот . Не все так пессимистично как кажется на первый взгляд ,но об этом потом ,без татар бит- эшлэргэ кирэк .



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  • 7 | 15.09.2019, 13:02 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37938 | Рейтинг: +5465,5
Да ладно, Ленок, не переживай!
Многие твои подружки по ночевкам и тебе завидуют.
Ну и что с того, что университетов не кончала! Но , ведь курсы булгахтерские одолела!
Зато приобрела большой жизненный опыт по палаткам, сплавам и ночевкам!Научилась рабираться в "износах" и в лобковых волосах!
Будет и на твоей улице щастье.
Попробуй поднять свой культурный уровень, брось пить, поступи заочно в ВУЗ.



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  • 8 | 15.09.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане»
Тупизм ответчика.
Ответ бывает да или нет. Правильно - нет, поскольку таратары, и китайцы французы, или манкурты, или другие есть диаспора других местах самоопределения этносов.
Второй вариант ответа - да это тоже не по адресу, поскольку автор не является государствообразующем народом Башкирии, а бывший из диаспоры, к тому же беглецом, возможно за нарушение какое-нить перед хозяином



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  • 9 | 15.09.2019, 13:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30676 | Рейтинг: -710,9
Можно просить чего угодно. Хлопотать, упрашивать, писать челобитные.

Но требовать - нет никаких оснований!

Основания появились бы после объединения двух республик - татарской и башкирской в Татаро-Башкирскую, наподобие Кабардино-Балкарской. Государственные языки: кабардинский, балкарский и русский

Проводить референдум - пустые хлопоты и деньги на ветер. Русскому и башкирскому населению третий татарской на фиг не нужен.

А точечных референдумов не бывает, среди отдельных населенных пунктов и районов.

Я сколько повторяю - Боливар троих не вынесет, ему второй не под силам.

Прикинь, Гарифуллин, сколько табличек, обозначений, вывесок придется дополнять - три государственных плюс английский международный. Официальные документы на трех языках.

Еще раз: Нет никаких оснований, чтобы требовать менять Конституцию республики ради пожеланий некоторой части населения



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  • 10 | 15.09.2019, 13:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30676 | Рейтинг: -710,9
Айдар Хусаинов
40 мин. ·
Лет десять назад в приёмной худрука одного уфимского театра я застал одного человека. Я поздоровался. Он не ответил.
—кажется, вы из минкультуры Татарстана, возможно,заместитель министра?— поинтересовался я самым вежливым образом.
— А вы из какого района Башкирии — из татарского или из башкирского?— ответил он вопросом на вопрос.
— В Башкирии все районы башкирские, как в Татарстане —татарские, — не понял я его вопроса.
Он отвернулся и отошёл в самый дальний угол приёмной и там стоял лицом к стене, пока его не позвали.
------------------------------
Зулия Туганова Пообщайтесь с Ильнаром Гарифуллиным, пусть отвернется и отойдет в самый дальний угол и стоит лицом к стене. Пусть стоит так молча. Задолбал.



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  • 11 | 15.09.2019, 13:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8406 | Рейтинг: -611,1
3 | 15.09.2019, 12:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: +2053,7
"Татарский вопрос", башкирский, чувашский, русский...

А может и нет никаких вопросов?
++++++++++++++++++++++++++
Ясный Пень, а какой вопрос с русским вопросом в России. В Украине этот вопрос, сейчасесть, в Прибалтиках есть, а в России его нет.
Однажды после встречи с однокурсниками мы с одним из них уехали ко мне в Зеленград, ему далеко было до дома добираться. Ну, и разговорились за историю, т.е., он узнав, что я вполне ею интересуюсь, почти ругаться начал, а зачем это надо историей интересоваться, заниматься. Думаю, у него сейчас другие мысли, из Украины он некогда поступил на наш Физтех, а у него наверное ещё родственики там, в Украине.



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  • 12 | 15.09.2019, 13:24 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5716 | Рейтинг: +1483,3
Тут башкирский государственный башкирский еще не пришей кобыле хвост.а вы шо хотите?



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  • 13 | 15.09.2019, 13:31 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37938 | Рейтинг: +5465,5
Интересно, а что по этому поводу нам скажет начальник транспортного цеха (легенда УЖа)?



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  • 14 | 15.09.2019, 13:31 | Автор: ketrin_2
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Вот такие горе-историки как Ирек , слишком много интересуются и мутят воду.
"
Снесите памятники Ульянову",знатоку национального устройства" ,верните губернии вместо национальных образований. и будет вам щастье



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  • 15 | 15.09.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Своеобразное сафари получится -стреляют в татар а от рикошета умрут башкиры .Почему так- умный поймет сам дур(е)аку объяснять бесполезно .



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  • 16 | 15.09.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 15.09.2019, 13:31 | Автор: ketrin_2---------Длинный волос короткий ум , Украину тоже в губернию определите для щастья ?



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  • 17 | 15.09.2019, 14:37 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30676 | Рейтинг: -710,9
Из ФБ
Ильнар Гарифуллин
вопрос о непроведенном в начале 20-х годов референдуме о территориях в западу от Уфы.
-------------------------------
Ильнар Гарифуллин, какой такой референдум в начале 20-х годов? Тогда слова такого "референдум" не было в лексиконе.

Все вопросы решались пушками, вооруженными формированиями, суровыми приказами.



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3 | 15.09.2019, 12:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: +2054,1
"Татарский вопрос", башкирский, чувашский, русский...
А может и нет никаких вопросов? А может просто дело в мировоззрении?
Замшелом, из прошлых веков НАЦИОНАЛИЗМЕ?
В мировоззрении отживающим свой век во всём мире, в эпоху глобализации?
======================
Вы правильно намекаете - всем для общения со всеми нужен один язык, т.е русский язык.
Но,грамматика русского языка очень плохая,низкокачественная и запущена до невозможности регулярным бездействием ученых-лингвистов получающих от государства зарплату.

".....Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!....." Июнь, 1882

Сегодня сентябрь,2019 год, с тех прошло 137 лет, были предприняты лишь две несостоявшиеся реформы русского языка - 1918 и 1964 годах.

Если кто-то заговорит о необходимости улучшения русской грамматики - тут же филологическая братия поднимает вой и беснование:
"""Великий и могучий!! как вы смеете сомневаться в величии русского языка!"" - заметьте - отморозки всегда упускают слово "грамматики",и смысл сказанного кардинально меняется.

Почему они это делают?

Потому что произошла подмена понятий "грамотность" и "образованность" : чтобы быть в богемной среде "грамотных и образованных" достаточно знать русскую грамматику на "5".
Любой актер или писатель может критиковать и высмеивать профессора или академика,критиковать деятельность научного учреждения, направления в медицине,промышленности,в отраслях хозяйствования - критику необязательно разбираться в научных вещах,ему достаточно знать русскую грамматику,чтобы в тексте и в речи не делать грамматических и фонетических ошибок.
Кроме того,армия филологов-толмачей переводящих "с русского на русский" просто получает за свое ничего не делание регулярную зарплату - вот поэтому и беснуются,если им намекнуть о недостатках современной русской грамматики.
Итоги т.н. "тотального диктанта" красноречиво говорят,они кричат - всего лишь 5% самих русских знают русскую грамматику на "4" и "5" .............
и филологи толмачи без колебания клеймят остальных 95% русских "неграмотными и необразованными".



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3 | 15.09.2019, 12:44 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8054 | Рейтинг: +2054,1
"Татарский вопрос", башкирский, чувашский, русский...
А может и нет никаких вопросов? А может просто дело в мировоззрении?
Замшелом, из прошлых веков НАЦИОНАЛИЗМЕ?
В мировоззрении отживающим свой век во всём мире, в эпоху глобализации?
======================
Вы правильно намекаете - всем для общения со всеми нужен один язык, т.е русский язык.
Но,грамматика русского языка очень плохая,низкокачественная и запущена до невозможности регулярным бездействием ученых-лингвистов получающих от государства зарплату.

".....Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!....." Июнь, 1882

Сегодня сентябрь,2019 год, с тех прошло 137 лет, были предприняты лишь две несостоявшиеся реформы русского языка - 1918 и 1964 годах.

Если кто-то заговорит о необходимости улучшения русской грамматики - тут же филологическая братия поднимает вой и беснование:
"""Великий и могучий!! как вы смеете сомневаться в величии русского языка!"" - заметьте - отморозки всегда упускают слово "грамматики",и смысл сказанного кардинально меняется.

Почему они это делают?

Потому что произошла подмена понятий "грамотность" и "образованность" : чтобы быть в богемной среде "грамотных и образованных" достаточно знать русскую грамматику на "5".
Любой актер или писатель может критиковать и высмеивать профессора или академика,критиковать деятельность научного учреждения, направления в медицине,промышленности,в отраслях хозяйствования - критику необязательно разбираться в научных вещах,ему достаточно знать русскую грамматику,чтобы в тексте и в речи не делать грамматических и фонетических ошибок.
Кроме того,армия филологов-толмачей переводящих "с русского на русский" просто получает за свое ничего не делание регулярную зарплату - вот поэтому и беснуются,если им намекнуть о недостатках современной русской грамматики.
Итоги т.н. "тотального диктанта" красноречиво говорят,они кричат - всего лишь 5% самих русских знают русскую грамматику на "4" и "5" .............
и филологи толмачи без колебания клеймят остальных 95% русских "неграмотными и необразованными".



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  • 20 | 15.09.2019, 14:53 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8406 | Рейтинг: -611,1
14 | 15.09.2019, 13:31 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5716 | Рейтинг: +1483,3
Вот такие горе-историки как Ирек , слишком много интересуются и мутят воду.
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Снесите памятники Ульянову",знатоку национального устройства" ,верните губернии вместо национальных образований. и будет вам щастье.
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Катька, глупая Вы тетёнька, но туды же с местными экзпэрдами языком что пальцами вертеть горазды.

Изначально и преимущественно, на рубеже 19-20 вв. татарское национальное движение стояло за национально-культурную автономию тюрко-мусульман центральной части России. И ведь получается, что и против губернского строения бывшей РИ не было. Его бы Ленина бабая, ещё бы при жизни похоронить, а вы его до сих пор не похороните.

Ленин и компани, перехватив идею у эсеров, ещё до революции настроились на национально-террииториальную нарезку народа, причём по собственным лекалам. И так получается, что после того, как сорвалась идея федерации с казахами и прочими, Заки Валиди остановился только на отдельно взятом Башкурдистане, ранее видевшимся им в составе той Федерации, куда не входила и оставашая во вне Уфимская губерния вместе с Уфою, а Казанская губерния и вообще была им не приемлема. Ну почти, как Ленин, когда у того не получилось с мировой революцией, он ос-тановился на отдельно взятой стране, Российской империи. А ведь интересы большевиков в деле национально-территориальной организации бывшей империи совпали с желаниями Заки Валиди и компани. Первые задумывали реализовать свои планы в целом по империи, а вторые возжелали в отдельной её части, получить башкирскую национально-территориальную автономию, Башкурдистан, только позднее названный «Малой Башкирией». Не лишним будет, привести к этому следующие слова Б.Х. Юлдашбаева: «С точки зрения Ленина, большевиков, предоставление национальной автономии якобы и должно было ускорить приобщение к социальной револю-ции ранее угнетенной и отнюдь не передовой в культурно-экономическом отношении нации» .
Так что, пожалуй, Заки Валиди и сотоварищи, оказались просто находкой для большевиков в их планах «национально» - территориальной органи-зации бывшей Российской империи, на что они настроились ещё до революции 1917 года. И да, для Центральной власти была модель, и не одна, положенные в основу своего государственного строительства, но не «взаимоотношений автономного Башкортостана, с Центральной властью», как утверждает З.И. Еникеев, а помимо других, образованная самой же этой властью ещё так называемая «Большая Башкирия», ну, и предтеча этого, АБССР образца 1920 года. Ох, и поупражнялись со всем этим большевики, поупражнялись.

Катька, более школьного курса "История СССР", чё нить читали?



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