Ильнар Гарифуллин: «Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане»

Текст будет длинным, но важным, поэтому прошу прочесть до конца. Виктор Семенович благодарен вам за то, что накануне пустых и по сути бессмысленных на нынешнем политическом этапе выборов Главы РБ вы решили поднять весьма важную для будущей судьбы Республики Башкортостан проблему – татарский вопрос. Это, пожалуй, единственный верный выход в ситуации выбора без выбора – не тратить время на пустую болтовню о пустых кандидатах, а сосредоточиться на обсуждении действительно важных вещей. И поддерживая справедливые требование татарского населения о возращении государственного статуса татарскому языку вы показываете, что в отличии от многих якобы оппозиционеров в Башкортостане вы не боитесь высказывать свое мнение по такому важному вопросу. Для многих же даже политические репрессии в их отношении не вправляют им мозги в правильном направлении, и они также занимаются подхалимством тем силам, которые до этого призывали их разобраться с ними. Куда делась теперь их принципиальность и бесстрашие? Уму непостижимо.
Действительно среди 11 кандидатов не было ни одного татарина и это в республике где татары составляют треть населения. И это весьма показательно.
Поэтому вы правы, у нас нет и не было на этих выборах своего кандидата. Одного лишь Рафиса Кадырова можно было назвать «татарским кандидатом», но он сам себя всегда позиционировал как «татароязычный башкир» и никогда в защиту татар Башкортостана не высказывался. Сказывается «привычка», выработанная им еще с 90-х г., пытаться понравиться всем. Этот неудачный трюк во время выборов 2003 г. пытался повторить Ралиф Сафин. Этим же путем пошел и Рустем Хамитов и тоже неудачно. Почему-то многие люди из татар претендующие (или уже обретшие) на высокие государственные посты в Башкортостане из числа татар, упорно боятся, как открыто обозначать свое татарское происхождение и также открыто высказывать свою позицию по ущемленному положению родного им народа (сравним это с пробашкирской политикой Муртазы Рахимова или недавним высказыванием Радия Хабирова, который сказал, что судьба башкир для него в приоритете). Все эти товарищи наступают на одни и те же грабли, думая, что на этот раз именно их пронесет. Не пронесло и никогда не пронесет. Это тоже показательно – не все значит благополучно в датском королевстве.
Почему так случилось вопрос долгий для обсуждения. Во-первых, наиболее активных и патриотично настроенных татар гнобили в течении 30 лет начиная с шакировских времен. Все закатывалось в асфальт. Башкирское национальное движение (пускай даже под бдительным оком Белого Дома) старательно взращивали все эти годы. И в этой связи люди вроде Айрата Дильмухаметова – это исключение из правил, случайный эксцесс не более того. За русских всегда горой стоял федеральный центр. У татар же ни спонсоров, ни поддержки никогда не было, даже бюрократы Татарстана, зараженные компрадорским духом, всегда отворачивались от нас в самый важный момент. А вот желающих уничтожить затоптать было всегда полным-полно.
Приходилось всегда лавировать. Но вечно так продолжаться не могло, усталость металла наступает рано или поздно. Поэтому то что имеем сейчас – маргинализированное татарское национальное движение и молчащая татарскую национальную интеллигенцию закономерный результат всех этих процессов.
И я после выборов пойдет волна еще большего закручивания гаек. Как я говорил неоднократно «эпоха реваншизма наступает». И реваншизм этот будет иметь в большей степени татарофобский характер.
Я понимаю, что все это вопрос времени, и когда в ближайшем времени наступит долгожданная гражданами нашей страны «эпоха перемен» татарский вопрос в Башкортостане обязательно всплывет. Но пока ситуация именно такова.
Вы правильно увязали статус татарского языка и кадровой вопрос. Уже сейчас идут под «нож» многие из татар-чиновников и в дальнейшем их число будет только нарастать. Свое место найдет только небольшое количество верных «служилых татар».
Но мне честно говоря не жалко всех этих людей – они получили то что заслужили. Это закономерный итог того, что они полостью отстранились от судьбы своего народа, думая, что коллективные интересы татарской нации это одно – а их личная судьба это другое. Пускай пожимают посеянное, им не было дело судьбы их народа, а нам теперь нет дела до них (это кстати говоря в полной мере относится и к бывшему главе республики Рустему Хамитову).
Возвращаясь к вопросу о статусе татарского языка, надо добавить, что это не вопрос каких-то привилегий, преференций, особого положения. Нет.
Возвращение татарскому языку государственного статуса – это акт исторической справедливости. Этот тест на политическую и гражданскую зрелость, тест на демократизм. Увы очень многие в Башкирии его не проходят. И было бы неплохо нам всем договориться сейчас, до наступления «эпохи перемен» по таким принципиальным вопросам будущего устройства республики. Чтобы потом было не поздно.
Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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Ильнар Гарифуллин: «Ответ на пост Виктора Золотарева о татарском языке в Башкортостане»
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