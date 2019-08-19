Юрий Шевчук: «Шиханы должны жить»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Военный преступник и прос ...

Да гандон этот прилипин, и все кто его поддерживает тоже пидоры, Харис ...
  Рейтинг: +6  Калатунбабай

Военный преступник и прос ...

У меня очень много родственников живут в Украине, и я знаю что говорю. ...
  Рейтинг: +6  ketrin_2

Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Обсуждаемое за месяц
Пропагандист, годный при ...

Послесловие к Международному дню солидарности журналистов. Как поживает сегодня ...
  16.09.2019   42255    0

Помогут ли Дилю его ...

Сторонники Айрата Дильмухаметова собирают средства на проведение независимых ...
  16.09.2019   29375    0

Один пойман. Остальные ...

Начальник управления прокуратуры Башкирии заподозрен в незаконной прослушке. ...
  16.09.2019   18632    1

Юрий Шевчук: «Шиханы ...

Юрий Шевчук, Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур ...
  15.09.2019   12031    0

Ильнар Гарифуллин: ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Ответ ...
  15.09.2019   17223    119

Последние публикации
Пропагандист, годный при ...

Послесловие к Международному дню солидарности журналистов. Как поживает сегодня ...
  16.09.2019   36599    0

Помогут ли Дилю его ...

Сторонники Айрата Дильмухаметова собирают средства на проведение независимых ...
  16.09.2019   17899    0

Один пойман. Остальные ...

Начальник управления прокуратуры Башкирии заподозрен в незаконной прослушке. ...
  16.09.2019   18674    1

Юрий Шевчук: «Шиханы ...

Юрий Шевчук, Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур ...
  15.09.2019   18502    0

Ильнар Гарифуллин: ...

Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Ответ ...
  15.09.2019   33620    119

Рафис Кадыров: признаю ...

Рафис Кадыров — основатель банка «Восток», экс-кандидат на пост главы РБ. ...
  13.09.2019   32211    62

Кому нужна беззубая ...

В городе Белебей Башкортостана на грани закрытия оказалась местная районная ...
  13.09.2019   21892    136

Однозначно не поможет: ...

Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома ...
  13.09.2019   28639    26

В нормальной стране ...

Сама Наталья Павлова сообщила «Эху», что отказалась от этого предложения, ...
  13.09.2019   21541    31

Новый прокурор из столицы ...

Курултаю предложили согласовать кандидатуру заместителя прокурора Москвы ...
  12.09.2019   14649    31

Читаемое за месяц
Людоед из «Беркута»: ...

Это уже стало традицией для московских активистов и журналистов: ...
  19.08.2019   19616    29

О политической ...

Естественным следствием ставки режима на грубую силу является рост влияния ...
  19.08.2019   26892    4

Будем вспоминать с ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. В уфимском фейсбуке, кажется, мало кому ...
  19.08.2019   30958    14

«Не учил и учить не буду» ...

Общественница Рамиля Саитова направила в Верховный суд Башкортостана иск с ...
  19.08.2019   33278    47

А за Мурзагулова я бы ...

Приближается день, прости господи, «выборов» Главы республики. В голосовальном ...
  19.08.2019   33705    64

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (39)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Юрий Шевчук: «Шиханы должны жить»

Оценили
0


Юрий Шевчук, Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур Сабитов, Вячеслав Шилкин, Руслан Галеев. Дети: Рафаэль Мухамадеев, Рената Сабитова.

Юрий Шевчук: «Шиханы должны жить»


Видео:



Режиссер – Тимур Сабитов

Операторы: Айрат Мансуров, Тимур Мухамадеев, Клим Егоров, Евгений Романов, Дмитрий Айчуваков

Аэросъемка: Владимир Жилко, Тимур Мухамадеев, Илюс Тухватуллин

Монтаж: High One, Руслан Мулюков

Директор – Тэтэй

Помощник директора — Рубэн

Композитор – Тимур Сабитов

Текст: Ирек Сабитов, Тимур Сабитов, Тэм Булатов

Аранжировка – Клим Егоров

Сведение – KLIM Records

Аранжировка музыки в титрах — Omega9

***

Шиханы должны жить!

Вот космос, а в космосе много планет,
Но кроме Земли места нам больше нет.
И есть на планете славный завод
И есть у кого-то там много забот:
Древние горы рвать, рвать и рвать,
И старательно врать, старательно врать.
Жгут печи планету, как свечка жжёт нить,
Но если мы люди, должны горы жить!

Шиханы должны жить!
Шиханы должны жить!
Шиханы должны жить!
Должны жить!

Они говорят им не хватает сырья.
Их сырьё — это ты, это мы, это я.
Они хотят нашу Родину-мать
Взорвать, обработать, упаковать и продать.
Но важно, чтобы увидели внуки
Эти горы. От гор всем убрать нужно руки.
Не каждую рану залечит планета.
Шахтау, я прошу, расскажи всем про это!
Завод твоё тело в себе пережёг и переварил в золотой порошок.
Жгут печи планету, как свечка жжёт нить.
Но если мы люди, гора будет жить!

Шиханы будут жить!
Шиханы будут жить!
Шиханы будут жить!
Будут жить!

Шиханы будут жить!
Тратау будет жить!
Юрактау будет жить!
Куштау будет жить!
Будут Жить!!!

Шиханы будут жить!











© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com