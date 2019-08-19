Видео:
Режиссер – Тимур Сабитов
Операторы: Айрат Мансуров, Тимур Мухамадеев, Клим Егоров, Евгений Романов, Дмитрий Айчуваков
Аэросъемка: Владимир Жилко, Тимур Мухамадеев, Илюс Тухватуллин
Монтаж: High One, Руслан Мулюков
Директор – Тэтэй
Помощник директора — Рубэн
Композитор – Тимур Сабитов
Текст: Ирек Сабитов, Тимур Сабитов, Тэм Булатов
Аранжировка – Клим Егоров
Сведение – KLIM Records
Аранжировка музыки в титрах — Omega9
***
Шиханы должны жить!
Вот космос, а в космосе много планет,
Но кроме Земли места нам больше нет.
И есть на планете славный завод
И есть у кого-то там много забот:
Древние горы рвать, рвать и рвать,
И старательно врать, старательно врать.
Жгут печи планету, как свечка жжёт нить,
Но если мы люди, должны горы жить!
Шиханы должны жить!
Шиханы должны жить!
Шиханы должны жить!
Должны жить!
Они говорят им не хватает сырья.
Их сырьё — это ты, это мы, это я.
Они хотят нашу Родину-мать
Взорвать, обработать, упаковать и продать.
Но важно, чтобы увидели внуки
Эти горы. От гор всем убрать нужно руки.
Не каждую рану залечит планета.
Шахтау, я прошу, расскажи всем про это!
Завод твоё тело в себе пережёг и переварил в золотой порошок.
Жгут печи планету, как свечка жжёт нить.
Но если мы люди, гора будет жить!
Шиханы будут жить!
Шиханы будут жить!
Шиханы будут жить!
Будут жить!
Шиханы будут жить!
Тратау будет жить!
Юрактау будет жить!
Куштау будет жить!
Будут Жить!!!
Шиханы будут жить!
Юрий Шевчук: «Шиханы должны жить»
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