Юрий Шевчук: «Шиханы должны жить»

Юрий Шевчук, Тэм Булатов, Нияз Абдюшев, Харт Исхаков, Клим Егоров, Тимур Сабитов, Вячеслав Шилкин, Руслан Галеев. Дети: Рафаэль Мухамадеев, Рената Сабитова.Видео:Режиссер – Тимур СабитовОператоры: Айрат Мансуров, Тимур Мухамадеев, Клим Егоров, Евгений Романов, Дмитрий АйчуваковАэросъемка: Владимир Жилко, Тимур Мухамадеев, Илюс ТухватуллинМонтаж: High One, Руслан МулюковДиректор – ТэтэйПомощник директора — РубэнКомпозитор – Тимур СабитовТекст: Ирек Сабитов, Тимур Сабитов, Тэм БулатовАранжировка – Клим ЕгоровСведение – KLIM RecordsАранжировка музыки в титрах — Omega9***Шиханы должны жить!Вот космос, а в космосе много планет,Но кроме Земли места нам больше нет.И есть на планете славный заводИ есть у кого-то там много забот:Древние горы рвать, рвать и рвать,И старательно врать, старательно врать.Жгут печи планету, как свечка жжёт нить,Но если мы люди, должны горы жить!Шиханы должны жить!Шиханы должны жить!Шиханы должны жить!Должны жить!Они говорят им не хватает сырья.Их сырьё — это ты, это мы, это я.Они хотят нашу Родину-матьВзорвать, обработать, упаковать и продать.Но важно, чтобы увидели внукиЭти горы. От гор всем убрать нужно руки.Не каждую рану залечит планета.Шахтау, я прошу, расскажи всем про это!Завод твоё тело в себе пережёг и переварил в золотой порошок.Жгут печи планету, как свечка жжёт нить.Но если мы люди, гора будет жить!Шиханы будут жить!Шиханы будут жить!Шиханы будут жить!Будут жить!Шиханы будут жить!Тратау будет жить!Юрактау будет жить!Куштау будет жить!Будут Жить!!!Шиханы будут жить!