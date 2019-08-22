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Мурзагулов встал на сторону Эха

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Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что считает иск Всемирного Курултая башкир о защите деловой репутации против редакции «Эха Москвы в Уфе» неправильным.

Мурзагулов встал на сторону Эха


В интервью «Эху» он предположил, что руководство ВКБ вероятно решило, что таким образом они участвуют в государственной политике:

Я думаю, что это действие было неправильным. Если вам присудят, к примеру, 100 тысяч, то давайте я у себя на фейсбуке объявлю сбор денег в ваш адрес. Я считаю, что у вас должно быть право приглашать в том числе людей, которые говорят какие-то жёсткие вещи. Если они сказали какое-то враньё, то надо подавать в суд на них. Вы-то здесь при чем? tweet

Вместе с тем, по мнению Мурзагулова, коррупция, которая иногда присутствует среди журналистов, ничем не лучше коррупции у чиновников.

Напомним, Всемирный Курултай башкир 3 сентября подал иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием выплаты компенсации за оскорбление чести и достоинства в размере 10 миллионов рублей за публикацию от 11 сентября. Речь идёт о тексте политолога Дмитрия Михайличенко, перепечатанного с его страницы в Facebook под названием «Все «хамитовские» годы Хабиров пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации». Слушания по иску намечены на 26 сентября.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • Гость
  •  
  • 1 | 20.09.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" «Все «хамитовские» годы Хабиров пакостил прежнему
главе республике, используя в том числе и национальные
башкирские организации»........"
====================================================
Не могу понять национальные
башкирские организации .
" Башкорт " призывала Не голосовать за Хабирова .
ВКБ подает в суд за оскорбление чести и достоинства
«Эха Москвы в Уфе» в
размере 10 миллионов рублей за публикацию от 11 сентября.
У вас , что происходит ?
Кто громче крякнет , тот более правильный башкир ?



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.09.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если вам присудят, к примеру, 100 тысяч, то давайте я у себя на фейсбуке объявлю сбор денег в ваш адрес.
==============================
А с какого это бадуна "Эху" что то должны присудить?! Кроме башрирского суда, есть еще и Российский, и еще не известно кому и сколько он присудит!
Ишь, пророк нашелся, деньги он будет собирать!
Тьфу блин!!!



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 20.09.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не могу понять национальные
башкирские организации .
" Башкорт " призывала Не голосовать за Хабирова .
ВКБ подает в суд за оскорбление чести и достоинства
«Эха Москвы в Уфе» в
размере 10 миллионов рублей за публикацию от 11 сентября.
У вас , что происходит ?
Кто громче крякнет , тот более правильный башкир ?
------------------------------
Это называется свое мнение. У вас в Татарии единогласный одобрямс.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.09.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.09.2019, 10:03 | Автор:

Это называется свое мнение. У вас в Татарии единогласный одобрямс.
======================================================
Этто точно ! В РБ разнобойно и сразу под 82 % одобрямс !!
Путин в РФ рыдал , когда узнал что его рейтинг по РБ
ниже чем у Хабирова Р. Ф , !



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4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.09.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этто точно ! В РБ разнобойно и сразу под 82 % одобрямс !!
Путин в РФ рыдал , когда узнал что его рейтинг по РБ
ниже чем у Хабирова Р. Ф , !
---------------------------------
82% из 40% не забыл? За достойного кандидата. У вас же кандидатов больше нет. И за ЕР в Татарии всегда полнейший одобрямс, даже приписки и махинации не нужны.



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0

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  • Гость
  •  
  • 6 | 20.09.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.09.2019, 10:29 | Автор:

82% из 40% не забыл? За достойного кандидата. У вас же кандидатов больше нет. И за ЕР в Татарии всегда полнейший одобрямс, даже приписки и махинации не нужны.
===================================================
Давай без вранья ! Якобы 82 % из якобы 72 , 6 %!
Не имей привычки , вилять ! Уже на 21.00 ваша явка
составляла 70,35 % !
А на 9 сентября итог 72,6 %!



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2

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  • Гость
  •  
  • 7 | 20.09.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давай без вранья ! Якобы 82 % из якобы 72 , 6 %!
Не имей привычки , вилять ! Уже на 21.00 ваша явка
составляла 70,35 % !
А на 9 сентября итог 72,6 %!
---------------------------
Вот и узнай про явку, если хочешь без вранья.



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 20.09.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.09.2019, 10:54 | Автор:

Вот и узнай про явку, если хочешь без вранья.
========================================
Сегодня в Базилевском дурдоме у компа сидишь ?



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  • Гость
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  • 9 | 20.09.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нравится мне башкир мурзагулов.
Сам же назначил своих людей в ВКБ под Хабирова, а как они прокололись со своей сутяжнической верноподнической инициативой, стал неуклюже минимизировать эту глупость.
Настоящее дитя рахимовского режима с мелкобуржуазным менталитетом.



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1

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  • 10 | 20.09.2019, 17:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здорово он проехался по башнацикам.



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