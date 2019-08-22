Мурзагулов встал на сторону Эха

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что считает иск Всемирного Курултая башкир о защите деловой репутации против редакции «Эха Москвы в Уфе» неправильным.В интервью «Эху» он предположил, что руководство ВКБ вероятно решило, что таким образом они участвуют в государственной политике:Я думаю, что это действие было неправильным. Если вам присудят, к примеру, 100 тысяч, то давайте я у себя на фейсбуке объявлю сбор денег в ваш адрес. Я считаю, что у вас должно быть право приглашать в том числе людей, которые говорят какие-то жёсткие вещи. Если они сказали какое-то враньё, то надо подавать в суд на них. Вы-то здесь при чем? tweetВместе с тем, по мнению Мурзагулова, коррупция, которая иногда присутствует среди журналистов, ничем не лучше коррупции у чиновников.Напомним, Всемирный Курултай башкир 3 сентября подал иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием выплаты компенсации за оскорбление чести и достоинства в размере 10 миллионов рублей за публикацию от 11 сентября. Речь идёт о тексте политолога Дмитрия Михайличенко, перепечатанного с его страницы в Facebook под названием «Все «хамитовские» годы Хабиров пакостил прежнему главе республике, используя в том числе и национальные башкирские организации». Слушания по иску намечены на 26 сентября.