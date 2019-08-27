На юге Башкортостана прошли пикеты в защиту горы Куштау

Пикеты состоялись в рамках Всероссийской экологической акции протеста. Активисты Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана провели серию одиночных пикетов в защиту горы-шихана Куштау, которой угрожает промышленная разработка со стороны “Башкирской содовой компании”. Пикеты состоялись в рамках Всероссийской экологической акции протеста в знак солидарности с активистами Архангельской области, выступающими против строительства мусорного полигона в Шиесе.В Стерлитамаке одиночные пикеты прошли возле здания городской администрации и в сквере на улице Мира, а в Ишимбайском районе возле деревни Карасевка. Активисты держали плакаты "Не дадим Куштау повторить судьбу Шахтау!", "Куштау должен жить!", "Я/Мы Куштау Ши(ес)хан Башкортостана!", "Куштау, живи!".Напомним, что в декабре прошлого года врио главы республики Радий Хабиров сообщил, что гора Куштау будут отдана под разработку содовой компании. Известие вызвало негативную реакцию многих общественников в республике. Нынешним летом Совет по правам человека при президенте РФ, изучив на месте ситуацию вокруг Куштау, рекомендовал башкирским властям включить гору в границы создаваемого геопарка и присвоить ей охранный статус, а содовой компании посоветовал подыскать другое месторождение известняка и изменить технологию производства на более совершенную.В сентябре известный российский музыкант Юрий Шевчук и несколько уфимских музыкантов записали клип в защиту Куштау под названием "Шиханы должны жить!"В понедельник глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал"Башкирскую содовую компанию" за сброс сточных вод в реку Белая в районе Стерлитамака.— Мне показали недавно видео, что происходит со сточными водами в Стерлитамаке. [Это] "Башкирская содовая компания"… Волосы дыбом встают! Я поручаю создать межведомственную рабочую группу с выездом в Стерлитамак — переверните там все, разберитесь. В случае нанесения вреда надо наказывать, пусть возмещают ущерб, — заявил Хабиров.Башкирские экологи не раз обращали внимание властей и общественности на колоссальные объемы сброса в Белую отходов содового производства — дистиллерной жидкости. "У реки уже воды не хватает, чтобы разбавить сбрасываемые объемы стоков. Чтобы их разбавить нужно, чтобы Белая в створе Стерлитамака несла, как минимум, десять кубокилометров воды, а она несет лишь четыре кубокилометра. Необходимо, чтобы содовый комбинат в три-четыре раза уменьшил объемы своего производства. Если природа не справляется, зачем ее насиловать?" — заявлял известный башкирский химик, профессор Марс Сафаров.