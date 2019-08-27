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На юге Башкортостана прошли пикеты в защиту горы Куштау

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Пикеты состоялись в рамках Всероссийской экологической акции протеста. Активисты Ишимбайского и Стерлитамакского районов Башкортостана провели серию одиночных пикетов в защиту горы-шихана Куштау, которой угрожает промышленная разработка со стороны “Башкирской содовой компании”. Пикеты состоялись в рамках Всероссийской экологической акции протеста в знак солидарности с активистами Архангельской области, выступающими против строительства мусорного полигона в Шиесе.

На юге Башкортостана прошли пикеты в защиту горы Куштау


В Стерлитамаке одиночные пикеты прошли возле здания городской администрации и в сквере на улице Мира, а в Ишимбайском районе возле деревни Карасевка. Активисты держали плакаты "Не дадим Куштау повторить судьбу Шахтау!", "Куштау должен жить!", "Я/Мы Куштау Ши(ес)хан Башкортостана!", "Куштау, живи!".

Напомним, что в декабре прошлого года врио главы республики Радий Хабиров сообщил, что гора Куштау будут отдана под разработку содовой компании. Известие вызвало негативную реакцию многих общественников в республике. Нынешним летом Совет по правам человека при президенте РФ, изучив на месте ситуацию вокруг Куштау, рекомендовал башкирским властям включить гору в границы создаваемого геопарка и присвоить ей охранный статус, а содовой компании посоветовал подыскать другое месторождение известняка и изменить технологию производства на более совершенную.

В сентябре известный российский музыкант Юрий Шевчук и несколько уфимских музыкантов записали клип в защиту Куштау под названием "Шиханы должны жить!"

В понедельник глава Башкортостана Радий Хабиров раскритиковал"Башкирскую содовую компанию" за сброс сточных вод в реку Белая в районе Стерлитамака.

— Мне показали недавно видео, что происходит со сточными водами в Стерлитамаке. [Это] "Башкирская содовая компания"… Волосы дыбом встают! Я поручаю создать межведомственную рабочую группу с выездом в Стерлитамак — переверните там все, разберитесь. В случае нанесения вреда надо наказывать, пусть возмещают ущерб, — заявил Хабиров.

Башкирские экологи не раз обращали внимание властей и общественности на колоссальные объемы сброса в Белую отходов содового производства — дистиллерной жидкости. "У реки уже воды не хватает, чтобы разбавить сбрасываемые объемы стоков. Чтобы их разбавить нужно, чтобы Белая в створе Стерлитамака несла, как минимум, десять кубокилометров воды, а она несет лишь четыре кубокилометра. Необходимо, чтобы содовый комбинат в три-четыре раза уменьшил объемы своего производства. Если природа не справляется, зачем ее насиловать?" — заявлял известный башкирский химик, профессор Марс Сафаров.

Идель.Ревлии
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  • 1 | 25.09.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий обладает удивительной способностью переобуваться в прыжке:
- сначала он отдает Куштау Башкирской содовой, а потом "почуяв ветер перемен" со стороны Московии, деоает кульбит, и начинает наезжать на ту же Содовую. Иму бы в цирке выступать.



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  • 2 | 25.09.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так он был согласован Путиным на пост главы рб именно при условии отдать в разработку Куштау кипрской БСК



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  • 3 | 25.09.2019, 10:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65662 | Рейтинг: +12232,3
Открываешь Гугл-Мапс в режиме "Спутник" и наводишь на Стерлитамак - на северо-востоке города - огромное бело-лазуревое пятно - размером с одну восьмую(не меньше) самого Стерлитамака. Это жидкие отходы производства Соды.
Проверяйте, кто не верит...
https://www.google.ru/maps/@53.6773596,56.0036248,5094m/data
=!3m1!1e3



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  • 4 | 25.09.2019, 10:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8
Хабиров всё делает так, как это возможно в существующих условиях. Его народ поддержит когда он возьмет за жабры этих "киприотов". Это безусловно опасно. Хамитов всё отдал наверно не просто с глупости. "Сода" такой лакомый кусок, за нее всерьез будут драться киприоты.



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  • 5 | 25.09.2019, 11:31 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1432 | Рейтинг: +731,6
4/25.09.2019, 10:52 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии

Кац, ты на самом деле по самые пятки идиот и долбоеб или хочешь таким казаться при новом твоем хозяине? Ты что пишешь выше несчастное существо?!



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  • # 6 | 25.09.2019, 11:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8

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  • 7 | 25.09.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Пытался влезть в тему и не обнаружил открытых данных об уплате Содой налогов за старый полигон отходов.
Это настораживает. Видно налоговикам есть что скрывать?
Но, если региональные налоговики не в криминальном сговоре с Содой, то халатное исполнение обязанностей здесь налицо.
Правозащитников в Стерлитамаке кто-то ведь давно перекупил, а тех кто не продался - посадил.
Кто бы из башкирских социальных активистов разобрался с налоговыми отчислениями соды за башкирские земли- интересная получилась бы картина маслом?



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  • # 8 | 25.09.2019, 12:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18641 | Рейтинг: -3221,8

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  • # 9 | 25.09.2019, 12:19 | Автор: кац
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  • # 10 | 25.09.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 25.09.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 25.09.2019, 12:42 | Автор: Альберт Я
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Многие "яблочники" Башкирии требуют сохранить шиханы, в том числе шихан Куштау. "Кыш от Тау!"



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  • 13 | 25.09.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие яблочники требуют сохранить.....?
+++
А что разве гарифуллин и многие исягулята узе не яблочники?
И у них нет акций Соды и прямой связи с балабановым?
И чьи собственно говоряьруки вы требуете убрать?
Нельзя ли поконкретнее, а то как то по кацанутому из кустов и не о чем?



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  • 14 | 25.09.2019, 16:07 | Автор: Альберт Я
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13-му. Мы о шиханах, а не нытье. Да и читайте внимательнее.



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  • 15 | 25.09.2019, 17:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Альбертушка, родной, что хотел сказать то?
Чьи руки хотите убрать от Шихан?
И кто это мы?
От имени кого ты требуешь убрать?
Боже ж мой!
И с такими могучими способностями этого темного и кацанутого человека приняли в Яблоко?
Не знаю плакать или смеяться над этими несчастными?



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  • # 16 | 25.09.2019, 17:54 | Автор: кац
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  • 17 | 25.09.2019, 18:03 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 245 | Рейтинг: +8,1
15-му Спасибо за признание способностей. Мы - это "ЯБЛОКО". Попытки потравить ко мне не пристают, не так воспитан. И для понимания: "ЯБЛОКО", как демократическая партия не против разномыслия при единодушии в стремлении к свободе и благополучии людей.



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  • 18 | 25.09.2019, 18:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Альберт, ты пропустил слова: антинародная, существующая на деньги транснациональных компаний, как часть 5 колонны, 100% верующие в христа и пророка одновременно, поддерживающая сепаратистские настроения валидовцев, обеляющая все религиозные экстремистские течения и т.д.
Так будет намного демократичнее и разномысленнее.
И передавай пламенные приветы видным башкирским яблочникам федерального значения гарифуллину, исянгулову и примкнувшим к ним эсбеэмовцу баимову от сибайских братков.



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  • 19 | 25.09.2019, 19:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-то много говорил о философии. Надо знать, что истинной философии нет - она умерла. Остались философии шайбы и хоккея, мяча и футбола и т.д.
Глава РБ оговорился, что РБ перейдет от потребления к экономическому развитию. Будем потреблять и чем больше, тем лучше для экономики. Потребление и есть толчок к развитию.
Сегодняшним правителям будет выгодно им, они будут готовы снести и Уральские горы и многое другое...



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  • 20 | 25.09.2019, 20:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Калатушка вылезла, давай быстро под шконку, физдодельный ты наш.



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