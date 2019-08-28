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Все как обещали: Имя Ахметханова присвоено школе в Салаватском районе

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Имя бывшего вице-премьера Башкирии, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, который скончался в мае от продолжительной болезни, присвоено общеобразовательной школе в селе Турналы Салаватского района республики.

Все как обещали: Имя Ахметханова присвоено школе в Салаватском районе


Решение оформлено постановлением правительства Башкирии, которое 18 сентября подписал врио главы региона Радий Хабиров. На школе будет установлена мемориальная табличка. Все расходы покроет республиканский бюджет, следует из документа.

Артур Ахметханов был другом Радия Хабирова. После его смерти глава региона подписал указ об увековечении памяти генерала. В рамках исполнения этого указа депутаты горсовета Уфы присвоили имя Артура Ахметханова одной из улиц в микрорайоне Колгуевский.

В 2005 по 2008 год Артур Ахметханов занимал должность замглавы МВД Башкирии, возглавлял милицию общественной безопасности. В 2008-2016 годах возглавлял МВД Северной Осетии-Алании. В октябре 2018 года, после назначения Радия Хабирова в регион, вернулся в Уфу, был назначен вице-премьером, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 26.09.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Еакая срана,-такие и "герои"....



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  • 2 | 26.09.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Какой жирный дядька .Наверняка хорошо трудился и питался.



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  • 3 | 26.09.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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сёдня ТВ "Звезда" и Наука-2.0 рассказали: в концлагере хирург Георгий Синяков отговорил немцев от уничтожения пленных, организовал подполье в концлагере многих спас. Коллекция семян Вавилова стоит $10 трл..
Если кто помнит историю: следак Хват (допутинец) уморил до смерти Вавилова, - это человека способного накормить весь мир! А Хват носил ордена и повышенную пенсию! Из их рядов наша страна получила путина.



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6

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  • 4 | 26.09.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Артур Ахметханов был другом Радия Хабирова. После его смерти глава региона подписал указ об увековечении памяти генерала.
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Друганом был. Ёпт-ть ! Тада кули! Тада канешно!!!



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  • 5 | 26.09.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Похож на "Пончика" из трилогии Носова "сказки о Незнайке".



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  • 6 | 26.09.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как-то подленько вот так без устали трепать усопшего. Хороший человек, заслуженный. Или раз башкир, то можно все?



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  • 7 | 26.09.2019, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 26.09.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован

Какой жирный дядька .Наверняка хорошо трудился и питался.
===
да ладно вам,
он хоть и друг срадия, но хотя бы не групповой насильник несовершеннолетних девочек, как незамедлительно с объявлением результатов подтасовок в пользу срадия, назначенный вице-премьером правительства РБ Назаров Андрей Геннадьевич. Кстати свою необычайную карьеру А.Г. Назаров начал с торговли сигаретами и внезапно оказавшийся в рядах администрации Рахимова, советником у Хамитова, а ныне скачек в вице-премьеры!!!" А сынуля А.Г.Н.не насильник так как его папик кому нужно три квартиры отдал и он деп Курултая!!! Так сказать преемственность!!! А мы коммуняков презирали за номенклатурщину, ух!!!
теперя делайте вывод: чтобы стать крупным чиновником нужно насиловать несовершеннолетних девочек! Аиньки г-н срадий?!



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  • 8 | 26.09.2019, 19:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 26.09.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сёдня ТВ "Звезда" и Наука-2.0 рассказали: в концлагере хирург Георгий Синяков отговорил немцев от уничтожения пленных, организовал подполье в концлагере многих спас. Коллекция семян Вавилова стоит $10 трл..
Если кто помнит историю: следак Хват (допутинец) уморил до смерти Вавилова, - это человека способного накормить весь мир! А Хват носил ордена и повышенную пенсию! Из их рядов наша страна получила путина.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Что умного может написать человек, который НКВД от КГБ не отличает? Ничего, одни глупости! Очень Опытный



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